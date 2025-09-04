BEAST

Το Ζάππειο, το συνέδριο και η ΔΕΘ

Καλημέρα σε όλους. Στις συσκέψεις του γίνονται μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για την εμφάνιση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ. Στο πλαίσιο αυτό, σε απόσταση αναπνοής από το Ζάππειο που γιόρταζε το ΠΑΣΟΚ τα 51ά γενέθλιά του, με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και με εκδήλωση για το δημογραφικό, στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίαζε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, με θέμα την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή όλοι ψάχνονται στο ΣΥΡΙΖΑ για να δουν ποιοι θα πάνε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist αύριο στη Θεσσαλονίκη.

Πόσοι θα ψήφιζαν «Σίγουρα, ναι» Σαμαρά και πόσοι Τσίπρα;

Θα σας μεταφέρω όσα έμαθα για μία δημοσκόπηση που έχει γίνει εσωτερικά για κόμμα και για την οποία δεν έχει αναφερθεί κανείς. Κατά καιρούς και επειδή έχουν τρομερό ενδιαφέρον τα δημοσκοπικά στοιχεία, σας είχα μεταφέρει στοιχεία από δημοσκοπήσεις που πρόκειται να δημοσιευθούν. Και όποιοι διαβάζουν συστηματικά τη στήλη γνωρίζουν πως δεν πέφτω έξω – πλην μια-δυο εξαιρέσεις. Πάμε λοιπόν στη δημοσκόπηση για να δούμε την αποτύπωση των διαθέσεων. Κρατήστε ότι ο Αντώνης Σαμαράς αν κάνει κόμμα ή πολιτικό φορέα, πείτε το όπως θέλετε, θα τον ψηφίσουν «Σίγουρα, ναι» το 2% με 3% ενώ φτάνει μέχρι το 7%. Άρα η είσοδος του αυτή τη στιγμή στη βουλή με αυτά τα ποιοτικά στοιχεία είναι δεδομένη. Από την άλλη πλευρά το «Σίγουρα, ναι» του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 10% ενώ το ταβάνι του είναι στο 20%. Όπως μου είπε ο άνθρωπος που την έκανε και σε μεγάλο δείγμα μάλιστα, διεμβολίζει την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το οξύμωρο όμως της δημοσκόπησης είναι ότι στο ποιος είναι κατάλληλος να καταπολεμήσει την διαφθορά εκεί πρώτη είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρίτος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και τέταρτος ο Σωκράτης Φάμελλος. Σας λέω, λοιπόν, ότι θα βγει δημοσκόπηση στα μέσα του Σεπτέμβρη που η κεντρική ερώτηση θα αφορά τα πρόσωπα και όχι τα κόμματα.

Μέτρα για μεσαία τάξη

Πάμε τώρα στα μέτρα της κυβέρνησης για την μεσαία τάξη. Μου είπε καλή πηγή μου στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ότι με τις εξαγγελίες του pρωθυπουργού, στόχος είναι όταν εφαρμοστούν, και αυτό θα γίνει σύντομα, να βελτιωθούν τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις οικογένειες. «Είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και αυτό δεν το ξεχνάμε» μου είπε βασικός υπουργός.

Μόνιμα μέτρα

Ρώτησα, όμως, εάν θα είναι έκτακτα μέτρα ή μόνιμα. Μου είπε η πηγή μου που έχει καθημερινή επαφή με το οικονομικό επιτελείο, ότι δεν μιλάμε για έκτακτα μέτρα, αλλά για μόνιμα που θα αυξήσουν τα εισοδήματα.

Το μέτρο της τελευταίας στιγμής

Πιέζεται η κυβέρνηση την ώρα που τα έξι έτη διακυβέρνησης έχουν φέρουν κόπωση και λογικό ενώ η ακρίβεια είναι σε πρώτο πλάνο. Αυτό είχε ως συνέπεια να οδηγήσει σε χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις από τις Ευρωεκλογές του 2024 μέχρι και σήμερα. Μόνη ανάκαμψη καταγράφηκε το δίμηνο Δεκέμβριος 2024 – Ιανουάριος 2025, μετά τις οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού κατά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους τον περασμένο Δεκέμβριο. Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει πειστεί ότι για να αντιστρέψει το κακό κλίμα για την κυβέρνηση, θα πρέπει να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακριβώς την τελευταία στιγμή, το Σάββατο το απόγευμα, πριν εκτυπωθεί η Ομιλία του στον εκτυπωτή του ξενοδοχείο The Met, θα προσθέσει ο ίδιος ένα μέτρο ύψους αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που οι αποδέκτες του είναι μια κατηγορία συμπολιτών μας που παραδοσιακά τάσσονται υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Η προσθήκη αυτού του μέτρου, θα φέρει το συνολικό καλάθι της ΔΕΘ κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ – ίσως να τα ξεπεράσει.

Υπάρχουν λεφτόδεντρα;

«Υπάρχουν λεφτόδεντρα;» ρώτησα τον κεντρικό υπουργό που συνομίλησα, ενθυμούμενος παλαιότερη φράση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. «Όχι βέβαια» μου απάντησε και διευκρίνισε ότι τα χρήματα θα δοθούν με βάση και τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. «Τα έχουμε προϋπολογίσει όλα και υπάρχουν τα έσοδα» συμπλήρωσε, ενώ όπως μου είπαν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί στις αρχές Οκτωβρίου και θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου 2026 – έτος που κατά πολλούς ίσως είναι και εκλογικό.

Ο σκληρός Πλεύρης και το δίλημμα

Πέρα από την οικονομία όμως υπάρχει και το μεταναστευτικό ως θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση που έχει υιοθετήσει μια πολύ σκληρή γραμμή. Εδώ, όμως αναδεικνύονται τις τελευταίες ημέρες, δυο γραμμές: η πιο μετριοπαθή και η πιο σκληρή που εκφράζεται και από τον Θάνο Πλεύρη, τον αρμόδιο υπουργό. Ο Θ. Πλεύρης επιμένει, παρά τα όσα του επισημαίνουν και πιο μετριοπαθείς και φιλελεύθεροι κοινωνικά συνάδελφοί του, ότι το μεταναστευτικό δεν θα λύσει το δημογραφικό. Και όμως αυτό το δίλημμα απασχολεί την ΚΟ της ΝΔ, ενώ δεν ήταν τυχαία και η προ καιρού απάντηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, για ενσωμάτωση μεταναστών για να λυθεί και το δημογραφικό, με τις κατάλληλες βέβαια προϋποθέσεις για τη νομιμοποίησή τους που θα συνδυάζεται και με σταθερή εργασία.

Μεταναστευτικό και εθνικά για Σαμαρά

Και με αφορμή τη συζήτηση για το μεταναστευτικό να σας επισημάνω, ότι, όπως άκουσα, ο Αντώνης Σαμαράς, εκτός από τα εθνικά θέματα θα το έχει σημαία εάν και εφόσον δηιουργήσει κόμμα. Και δεν είναι τυχαίο, ότι υποστηρικτές του στο δημόσιο διάλογο, όπως καθηγητές πανεπιστημίου και άλλα πρόσωπα, όπως ο Μελέτης Μελετόπουλος, θέτουν το ζήτημα του δημογραφικού.

Η ώρα του Τσίπρα και η απουσία Φάμελλου

Και από τον Αντώνη Σαμαρά να πάω στον άλλο πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα – την ομιλία του οποίου περιμένουν πολλοί στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι αναμένουν. Πάντως ανακοίνωση για νέο κόμμα εννοείται πως δεν θα έχουμε. Κριτική στην κυβέρνηση θα έχουμε και σαφές δείγμα για την επόμενη μέρα στο πεδίο της οικονομίας. Όμως αυτό που μαθαίνω είναι ότι υπάρχει κινητοποίηση για την παρουσία πολλών συριζαίων. Μόνο που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος θα είναι σε περιοδεία και είναι δεδομένο, με βάση όσα ξέρουμε έως αργά χθες το βράδυ, ότι δεν θα πάει και στη θέση του θα είναι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, Χρήστος Γιαννούλης.

Τι είδα και άκουσα στο Ζάππειο

Πέρασα και μία βόλτα χθες από το Ζάππειο όπου χθες γιόρταζε το ΠΑΣΟΚ τα 51 γενέθλιά του από την ίδρυση του. Και όπως είδα υπάρχει συσπείρωση, όχι βέβαια για το Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά για το κόμμα που βλέπουν πολλοί ότι πιέζεται πλέον από το υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα. Άκουσα την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη η οποία είχε ένα εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα και έφυγα όταν ανέβηκε πάνω στη σκηνή ο Κώστας Μακεδόνας για να τραγουδήσει. Βέβαια φέτος μου ήρθε στο μυαλό το πολυπόθητο Ζάππειο του Βαγγέλη Βενιζέλου που αν είχε κερδίσει τότε τα πράγματα θα είχαν πάρει διαφορετική τροπή στο ΠΑΣΟΚ αλλά με το αν δεν κάνουμε δουλειά. Να σας ενημερώσω ότι είχε περισσότερο κόσμο από πέρυσι και ανάμεσα στα στελέχη και φίλους του κόμματος είδα και τον Δημήτρη Κουρέτα, που πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή η επιστήμη να μας λύσει την εξίσωση πού ανήκει πολιτικά, εκτός από τον λαό της Θεσσαλίας, τον δήμαρχο Αργυρούπολης τον Γιάννη Κωνσταντάντο που τον είδα να μην κάθεται στην καρέκλα που είχε επάνω του με το όνομά του αλλά σε μία γωνία όρθιος για να μην τον πάρουν οι κάμερες ότι είναι εκεί και έφυγε βιαστικός. Είδα και τον Βαγγέλη Βενιζέλο να αποχωρεί μαζί με τον Τάσο Γιαννίτση. Στα σοβαρά όμως, η θεματική εκδήλωση που έγινε για το δημογραφικό τοπίο της χώρα ήταν ουσιαστική και αναφέροντας τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε γίνει, ο πρώτο και κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας είναι η οικονομική ανασφάλεια. Καλή κίνηση να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, όπως και η κοινωνική κατοικία που την είχε αναδείξει πρώτα η Χαριλάου Τρικούπη.

Μουρμούρα στη Βουλή

Και να πάω τώρα στο Κοινοβούλιο και πάλι, αλλά για άλλο θέμα. Όχι για τις γκρίνιες των βουλευτών για θέματα της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά για τις τιμές στο εστιατόριο και στο κυλικείο. Μου είπαν πως υπάρχουν γκρίνιες γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμές σε όλα σχεδόν τα είδη και μάλιστα ξαφνικά σε σημείο που προκλήθηκαν πολλά αρνητικά σχόλια. Και δεν είναι τόσο από τους βουλευτές, αλλά από τους εργαζόμενους στη Βουλή.

Πρωταγωνίστρια η ΟΝΝΕΔ στη Θεσσαλονίκη

Γεμάτες δράση και εξελίξεις θα είναι οι μέρες της ΔΕΘ για την ΟΝΝΕΔ, η οποία φαίνεται να μπαίνει σε ρυθμούς προετοιμασίας για το επερχόμενο 14ο Συνέδριό της. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές, σήμερα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα η υποψηφιότητα του Ορφέα Γεωργίου για την επανεκλογή του στην προεδρεία της Οργάνωσης. Επιπλέον, τις επόμενες μέρες, η ΟΝΝΕΔ θα πραγματοποιήσει περιοδείες σε στρατηγικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ειδικότερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τα στελέχη της Οργάνωσης θα επισκεφθούν τοπικές κοινότητες κι επιχειρήσεις, θα συναντηθούν με νέες και νέους, και θα ακούσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν, συνεχίζοντας το εγχείρημά τους να καταγράψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά στην περιφέρεια. Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στην «γαλάζια» νεολαία, η οποία έχει ξεκινήσει τις προεργασίες της, προκειμένου να υποδεχτεί τον Πρωθυπουργό, στο Βελλίδειο και να ενισχύσει το μήνυμα της κυβέρνησης. Το σκηνικό που διαμορφώνεται τις επόμενες μέρες φαντάζει ιδιαίτερα δυναμικό για την ΟΝΝΕΔ, με τον πρόεδρό της, Ορφέα Γεωργίου να πρωταγωνιστεί σε όλες τις εξελίξεις που αναμένονται με ενδιαφέρον.

Το Πεντελικό και ο Δουζόγλου

Για τον εκ Βενεζουέλας ορμώμενο επιχειρηματία, Θεόδωρο Δουζόγλου, έχουν γραφτεί και έχουν ειπωθεί πολλά. Ο ίδιος διατηρεί μία διόλου ευκαταφρόνητη περιουσία σε ακίνητα, σε πολύ κομβικά σημεία της Ελλάδας στην Αθήνα, τη Μύκονο και αλλού. Ένα από αυτά είναι και το ιστορικό Πεντελικό στο Κεφαλάρι της Κηφισιάς. Κάποια στιγμή είχε βγει μία ανακοίνωση ότι θα γίνει Curio Collection. Ωστόσο, άνθρωποι εμπιστοσύνης μου λένε ότι ο Δουζόγλου είναι αναποφάσιστος. Γενικά αναποφάσιστος. Και δεν προχωράει στην αξιοποίηση των ακινήτων του. Μου λένε μάλιστα ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και στην περίπτωση του Πεντελικού, όπου από το 2022 όταν βγήκε η ανακοίνωση ότι θα γίνει Curio Collection της Hilton έως και σήμερα, δεν έχει καμία κατασκευαστική εργασία ανακαίνισης στο συγκεκριμένο ακίνητο.

«Τζάκποτ» επιδόσεων από το Τζόκερ για τον ΟΠΑΠ

Η ΟΠΑΠ έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο του 2025 με αποτελέσματα που κινήθηκαν σε γενικές γραμμές εντός των εκτιμήσεων της αγοράς, ωστόσο το «τζάκποτ» προήλθε από το Τζόκερ. Το δημοφιλές παιχνίδι σημείωσε άλμα 18 εκατ. ευρώ σε έσοδα λόγω των συνεχόμενων τζακπότ, συμβάλλοντας σχεδόν μόνο του σε 2,5% της τριμηνιαίας ανάπτυξης του ομίλου. Αφήνοντας στην άκρη το Τζόκερ, τα υπόλοιπα αριθμητικά παιχνίδια κινήθηκαν πτωτικά (-6%), Στα στοιχήματα η επίδοση γύρισε αρνητική (-2% από +13% στο α’ τρίμηνο), αλλά αυτό αντισταθμίστηκε από την ισχυρή άνοδο του online καζίνο (+24%) και των VLTs (+8%). Συνολικά, τα καταστήματα κατέγραψαν αύξηση 2,7%, ενώ το online αναπτύχθηκε κατά 9,5%. Η δυναμική του Τζόκερ συνεχίζεται καθώς και το τρίτο τρίμηνο ήδη καταγράφει επιπλέον 24 εκατ. ευρώ σε έσοδα σε ετήσια βάζει με ώθηση από το μεγάλο τζακπότ του Αυγούστου.

Από Οκτώβριο οι κατασκευαστικές εργασίες στο Ellinikon Mall

Άνθρωπος της κατασκευαστικής πιάτσας, μου έλεγε σε κουβέντα που είχαμε πριν λίγες ώρες, ότι η έναρξη της ανέγερσης του μεγαλύτερου εμπορικού κέντρου της Ελλάδας, του The Ellinikon Mall, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού καθώς και του εμπορικού πάρκου του ομίλου Φουρλή, με κατασκευάστρια την Τέρνα, είναι θέμα χρόνου. Ο ίδιος άνθρωπος μάλιστα υποστήριζε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν κατά πάσα πιθανότητα μέσα στον Οκτώβριο. Και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, λέγοντάς μου ότι από εδώ και πέρα το συγκεκριμένο έργο θα τρέξει με γρήγορους ρυθμούς, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή του.

Εταιρεία ακινήτων από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Μαθαίνω ότι το τελευταίο διάστημα η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προσπαθεί να στήσει εταιρεία ακινήτων, με σκοπό την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι πληροφορίες μου λένε ότι διαθέτει κάποια καλά ακίνητα σε ευνοϊκές θέσεις στην Κρήτη, τα οποία χτίζουν ένα ικανοποιητικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο με την κατάλληλη διαχείριση και τους κατάλληλους ανθρώπους μπορεί να μεγαλώσει τα επόμενα χρόνια και να αποκτήσει αξία.

Μετοχές της ΕΖΑ σε εταιρεία του Δασκαλόπουλου στην Κύπρο

Με πληροφορούν ότι πρόσφατα μεταφέρθηκαν 1,5 εκατομμύριο μετοχές της ζυθοποιίας ΕΖΑ σε εταιρεία συμφερόντων του Δημήτρη Δασκαλόπουλου στην Κύπρο. Η μεταφορά των μετοχών έγινε προς την εταιρεία Amalineco Consulting and Management Limited με έδρα την Κύπρο, με την οποία συνδέεται ο Παντελής Οικονόμου, ένα πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον Δασκαλόπουλο. Κάποιος ψυλλιασμένος μου είπε ότι είναι μία κίνηση που θα μπορούσε να σημαίνει κάτι για το μέλλον της ΕΖΑ, στην οποία κατέχει ποσοστό ο γνωστός συλλέκτης και επιχειρηματίας. Ίσως σημάδι μελλοντικής πώλησης. Και κάποιος άλλος έσπευσε αμέσως να με καθησυχάσει, λέγοντας ότι η μεταβίβαση δεν έγινε για λόγους πώλησης, αλλά για επιχειρηματική επιλογή που σχετίζεται με προσωπικούς λόγους του επιχειρηματία. Πάντως, καθώς η ΕΖΑ θα ήθελαν οι σημερινοί της μέτοχοι Diorama, Συριανός, Δασκαλόπουλος, να την πουλήσουν αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί ο επιθυμητός αγοραστής, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.

1,25 δισεκατομμύρια από τον καφέ στα δημόσια ταμεία

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της αγοράς, από το 2017 -οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στον καφέ- έως σήμερα, έχουν αποδοθεί στο δημόσιο ταμείο περίπου 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ από τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας του προϊόντος. Ωστόσο, το συγκεκριμένο μέτρο εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αναταράξεις στον κλάδο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε αυξημένες τιμές στο ράφι, τις οποίες τελικά επωμίζεται ο καταναλωτής. Υπολογίζεται ότι σήμερα ο ΕΦΚ επιβαρύνει τις τιμές λιανικής του καφέ κατά 10% έως και 15%, με βάση τόσο τη χρηματιστηριακή αξία του προϊόντος όσο και τη λιανική του τιμή. Η πίεση γίνεται ακόμη πιο έντονη αν συνυπολογίσει κανείς τη ραγδαία άνοδο των διεθνών τιμών. Ενδεικτικά, μόνο τον Αύγουστο του 2025 η ποικιλία Arabica στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραψε αύξηση 29,47% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ η Robusta στο Λονδίνο ενισχύθηκε κατά 34,41% την ίδια περίοδο.