Έπεσαν οι τόνοι, ανέβηκαν οι τόνοι

Καλημέρα σε όλους. Η στήλη σας είχε ενημερώσει από χθες ότι η κυβέρνηση θα αρχίσει να ρίχνει τους τόνους για τον Αλέξη Τσίπρα και το υπό δημιουργία κόμμα του. Και αυτό έγινε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χθες ήταν πολύ προσεκτικός και ουσιαστικά είπε ότι απαντάει επειδή τον ρωτάνε. Πάντως το ΠΑΣΟΚ στόχευσε χθες η ΝΔ και άνοιξε πόλεμος Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη. Αφορμή η «μαύρη βίβλος» που παρουσίασε χθες το ΠΑΣΟΚ και άναψε φωτιές και ουσιαστικά μεταφέρει το επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Και αυτό φαίνεται πως θα συνεχιστεί.

Το ραντεβού δύο ισχυρών

Ένα αρκετά ενδιαφέρον ραντεβού υπήρξε χθες στο κέντρο των Αθηνών και το οποίο το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, αν και σπάνια σας έχω αναφέρει διάφορα για τις συναντήσεις που γίνονται. Αυτό όμως αξίζει να σημειωθεί. Συγκεκριμένα στο Κολωνάκι και σε πολύ γνωστό γαλλικό εστιατόριο σε ένα τραπέζι κάθονταν δύο γνωστές και ισχυρές προσωπικότητες του πολιτικού και του δημοσιογραφικού χώρου. Δεν ξέρω αν το «μενού» είχε μόνο ΔΕΘ ή τα εσωκομματικά του κόμματος που ανήκει ο πολιτικός. Το μόνο που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι σε μια από τις πιο σταθερές αξίες της αθηναϊκής εστίασης, το L’ Abreuvoir, βρέθηκαν και τα είπαν ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά.

Εσωκομματική ήττα Κασελλάκη

Ήττα στο ίδιο του το κόμμα υπέστη ο Στέφανος Κασελλάκης με την εκλογή του Δημήτρη Αγανίδη στη θέση του διευθυντή του κόμματος. Ο νομικός σύμβουλος και πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να τοποθετήσει στη θέση του διευθυντή αφού και συμβιβαστικός είναι και ως άνθρωπος έχω ακούσει καλά λόγια και από συντρόφους και από αντιπάλους., ενώ ήταν και πρόταση της Θοδώρας Τζάκρη. Βάσει όμως του καταστατικού έπρεπε να περάσει από τη βάση, όπως και η θέση του διευθυντή οργανωτικού γιατί όπως λέει και ο Στέφανος Κασσελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας υπάρχει άμεση δημοκρατία. Έγιναν οι εκλογές λοιπόν και ψήφισαν 500 άτομα. Εκεί που έπρεπε να πάρει 75% των ψηφισάντων πήρε 52% με συνέπεια να έχουν αύριο συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου για να γίνει αλλαγή καταστατικού και να διορίσει ο Στέφανος Κασσελάκης αυτούς που θέλει. Πίσω από αυτό το «άδειασμα» έμαθα ότι βρίσκεται η παρέα της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ που όπως μου είπε και κάποιος, έδειξε τα δόντια της.

Μετά τη ΔΕΘ ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σας έγραφα εδώ και μέρες για την στόχευση της κυβέρνησης στα θέματα της καθημερινότητας, αλλά πέρα από αυτά υπάρχει και οι πληγές της. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια από αυτές και όπως έμαθα μετά τη ΔΕΘ θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει τι έγινε. Η κυβέρνηση θέλει να κλείσει η υπόθεση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και μου λένε από το Μαξίμου ότι όσα διακινούνται περί εμπλοκής οκτώ έως δέκα βουλευτών της ΝΔ και αυτό θα αποτελέσει αφορμή για να χαθεί η δεδηλωμένη δεν είναι απλά fake news, αλλά μπούρδες!

Χέρι στους παρόχους

Και μέσα στο χαμό της προετοιμασίας του πρωθυπουργού για την παρουσία του στην ΔΕΘ το προσεχές Σαββατοκύριακο, μου είπαν ότι κεντρικός στόχος είναι, οι μειώσεις στις τιμές της χονδρικής του ρεύματος να περάσουν και στα τιμολόγια. Πολλοί αναρωτιούνται τι θα κάνει η κυβέρνηση. Καλή πηγή μου είπε ότι στο οικονομικό επιτελείο δεν εξετάζουν επιδοτήσεις στα τιμολόγια όπως έγινε κατά την διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, αλλά να υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση στους παρόχους και σύντομα.

Ένας πρύτανης, ανέλαβε πρύτανης

«Να αποφασίσει το ΠΑΣΟΚ αν θα παραμείνει στις δυνάμεις τις οπισθοδρόμησης». Έτσι έκλεισε την τοποθέτηση του στο μπρίφινγκ χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όπου ανέδειξε την αναποφασιστικότητα του ΠΑΣΟΚ γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και όταν μιλάω για αναποφασιστικότητα δεν εννοώ αν θα στηρίξουν την ίδρυσή τους ή αν θα πουν «ναι» στην αναθεώρηση του άρθρου 16 ή αν θα παραμείνουν στις προ 20ετίας συνθήκες. Αυτό που αρχικά πρέπει να αποφασίσουν είναι επιτέλους για τι κατηγορούν πρώτα την κυβέρνηση; Ότι φέρνει απ’ το παράθυρο κολλέγια αμφιβόλου ποιότητας; Τώρα που πέρασαν μόνο 4 απ’ το φίλτρο της ΕΘΑΑΕ λέει ότι κόψανε τα πανεπιστήμια. Έφτασαν μάλιστα να αναρωτηθούν μέχρι και για τον πρώην γγ του ΥΠΑΙΘΑ γιατί να αναλάβει πρύτανης. Και ρώτησε ο Παύλος Μαρινάκης. Αν δεν αναλάβει ένας ακαδημαϊκός που έχει διατελέσει πρύτανης και σε δημόσιο πανεπιστήμιο ποιος θα αναλάβει;

«Μαύρη Βίβλος» και υποψήφιοι

Πηγαίνοντας χθες στη Χαριλάου Τρικούπη για να ακούσω τα περί της «Μαύρης Βίβλου» που έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ για τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης, άκουσα και συζητήσεις για πιθανούς υποψηφίους βουλευτές. Σας έγραφα προ ημερών και ονόματα, αλλά μου είπαν πως θα αρχίσουν να γίνονται συζητήσεις οργανωμένα μετά τη ΔΕΘ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει και κατ’ ιδίαν συνομιλίες με ορισμένα πρόσωπα. Εξάλλου η έλευση του κόμματος Τσίπρα του αλλάζει τα σχέδια και μου είπαν πως θα υπάρξει προσέγγιση με πρόσωπα που μιλάνε με δυνητικούς ψηφοφόρους του Τσίπρα και μπορούν να παλέψουν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ.

Στάζουν μέλι για Στουρνάρα

Ε, τι άλλο θα ακούσουμε από τους συριζαίους, οπαδούς του Αλέξη Τσίπρα για τον οποίο είπε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης ότι τον στηρίζει η διαπλοκή. Ότι ήθελαν να πουν πολλοί στην κυβέρνηση -όχι ο Αδωνις Γεωργιάδης που είπε ότι είναι το μεγαλύτερο πολιτικό ταλέντο της γενιάς του- το είπε ο Γιώργος Φλωρίδης. Μόνο που οι συριζαίοι που ακούνε ότι το εγχείρημα Τσίπρα, το νέο κόμμα δηλαδή που δεν έχουμε δει ακόμα, ούτε καν το όνομά του δεν μάθαμε, στηρίζεται από τη διαπλοκή, στάζουν μέλι και για τον Γιάννη Στουρνάρα. Τι άλλο θα ακούσουμε Θεέ μου. Ναι, καλά διαβάσατε, παρακολουθώ συζητήσεις στο διαδίκτυο σε ειδικές κλειστές ομάδες και αναφέρονται σε μια φράση του Γ. Στουρνάρα, σε συνέντευξή του στον Οικονομικό Ταχυδρόμο (12/6/2023), όπου σημείωσε: «Η συμβολή στη σωτηρία της Ελλάδας ήταν σημαντική από την τότε (Ιούλιος 2015) κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ». Τι άλλο θα ακούσουμε ενόψει της έλευσης του κόμματος Τσίπρα. Πάντως ο Σωκράτης Φάμελλος, εν μέσω αυτής της συζήτησης, ετοιμάζεται για την δική του παρουσία στη ΔΕΘ στο μέσο της επόμενης εβδομάδας και συναντά εκπροσώπους παραγωγικών φορέων.

Στα δικαστήρια για το «Κόκκινο»

Τα οικονομικά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καθόλου καλά και τα χρέη μεγάλα. Προφανώς δεν είναι τα δυσθεώρητα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά εκεί υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο έντονο διότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει πολλούς μήνες στους δημοσιογράφους των κομματικών ΜΜΕ. Μαθαίνω ότι υπάρχει γκρίνια επειδή το κόμμα πληρώνει επιλεκτικά κάποιους και κάποιοι σκέφτονται να κινηθούν πλέον και δικαστικά.

Στον Κυριάκο Τσαγκαλίδη το πλειοψηφικό πακέτο της Pharmacy 295

Λίγο πριν τη ΔΕΘ, ο σμπίρος μου είπε για μια εξαγορά με ιδιαίτερο νόημα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Κυριάκος Τσαγκαλίδης, επικεφαλής της κατασκευαστικής εταιρείας Qproject MAE και της εταιρείας συμμετοχών Stone Holdings AE, φέρεται να έχει αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της Pharmacy 295, ενός από τα πιο δυναμικά και αναπτυσσόμενα e-pharmacies στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία τόσο στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και στα φυσικά φαρμακεία, τα οποία σήμερα είναι συνολικά πέντε σε όλη την επικράτεια. Αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, γνώστες του deal αναφέρουν ότι η συμφωνία αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει μια σημαντική στρατηγική κίνηση για τον όμιλο, καθώς συνδυάζει την τεχνογνωσία της QProject στον τομέα των κατασκευών με την εμπορική και ψηφιακή δυναμική του Pharmacy 295. Η αγορά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το deal αλλά και τους συνεργάτες του εγχειρήματος, αναμένονται το προσεχές διάστημα».

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και το βρετανικό Keele

Με ενδιαφέρον αναμένω τα επόμενα βήματα της Alphabet Education, που έχει στην ιδιοκτησία της το ΙΕΚ Ακμή και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, μετά το «μπλόκο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα τέλη Ιουλίου, με το οποίο ουσιαστικά έκλεισε το δρόμο για την απόκτηση του ΙΕΚ Δέλτα. Σας θυμίζω μάλιστα ότι η απόφαση αυτή ήταν κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κάτι που δείχνει ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία και καμία ένσταση από κάποιο εκ των μελών της που αποφάσισαν να σταματήσουν τη συγκεκριμένη εξαγορά. Μία εξέλιξη που έλαβε χώρα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πεδίο, αυτό της εκπαίδευσης, όπου μόλις πριν λίγες ημέρες τέσσερα ξένα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων (The OpenUniversity, University of York, Keele University, University of Nicosia), ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας ότι πρόκειται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Για την ιστορία βέβαια θα σας πω ότι το Μητροπολιτικό, προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει έδαφος στη «μάχη» της εκπαίδευσης, συνεργαζόμενο με το Keele University. Αυτό πάντως που μου προκαλεί το ενδιαφέρον είναι ότι σε σχετική ανακοίνωση που έστειλε χθες το πρωί η εταιρεία που έχει αναλάβει την επικοινωνία του Keele, δεν αναφέρθηκε καθόλου στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, παρά το γεγονός ότι ως είδηση ήταν ήδη γνωστή.

Μια εκδήλωση με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η Αίγλη Ζαππείου φιλοξένησε χθες μια εκδήλωση με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Η Παπαστράτος παρουσίασε την πρωτοβουλία «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», σε συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δίνοντας έμφαση στην αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Στο επίκεντρο τέθηκαν η πρόληψη, η εκπαίδευση και η τεχνολογική καινοτομία, με την εταιρεία να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο. Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την προστασία των παιδιών «ύψιστη προτεραιότητα», ενώ ο Δημήτρης Παπαστεργίου παρουσίασε τα νέα ψηφιακά εργαλεία που θα ενισχύσουν τους ελέγχους. Καθοριστικό ήταν και το μήνυμα της έρευνας της MRB: 8 στους 10 πολίτες διαπιστώνουν εκτεταμένη χρήση τσιγάρων από ανηλίκους, 1 στους 4 αγνοεί τις απαγορεύσεις, ενώ 6 στους 10 θεωρούν ότι οι ισχύοντες νόμοι δεν αρκούν για να περιορίσουν την κατανάλωση.

Η πρωτοβουλία Θεοδωρικάκου και ο ρόλος κλειδί της βιομηχανίας

Τα σούπερ μάρκετ που συναντήθηκαν με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο πριν λίγες μέρες, ήταν θετικά για να κάνουν εθελοντική μείωση τιμών, κάτι που είχε γίνει και πριν από ένα χρόνο. Τι λείπει; Η συναίνεση των προμηθευτών των σούπερ μάρκετ, της βιομηχανίας δηλαδή, που επίσης θα πρέπει να εγκρίνει μία τέτοια πρωτοβουλία για να προχωρήσει η πρόταση Θεοδωρικάκου και να υλοποιηθεί. Σας θυμίζω ότι η εφοδιαστική αλυσίδα δεν αποτελείται μόνο από τα σούπερ μάρκετ αλλά και από τους προμηθευτές τους και για να πετύχει αυτή η πρωτοβουλία, η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση θα πρέπει να υπάρχει θετική διάθεση και από τις δύο πλευρές. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί, ικανοποιώντας το αίτημα του υπουργού. Στην ατζέντα Θεοδωρικάκου άλλωστε βρίσκεται πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας, όπου ο ίδιος προανήγγειλε το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα από το υπουργείο σε περίπτωση που δεν αποτυπωθεί η μείωση της χονδρεμπορικής τιμής της ενέργειας και στη λιανική.

Η νέα επένδυση της Μολών Λαβέ

Με ενδιαφέρον παρακολουθώ την ανάπτυξη της γνωστής εταιρείας παραγωγής ελαιολάδου «Μολών Λαβέ», η οποία στα σούπερ μάρκετ διατηρεί αποκλειστική συνεργασία με τον Σκλαβενίτη. Από το ρεπορτάζ μου μαθαίνω ότι η εταιρεία που τα τελευταία χρόνια μεγαλώνει και αυξάνει το τζίρο της, κάνοντας αρκετά μεθοδική δουλειά σε όλα τα βήματα από τη συνεργασία με τους παραγωγούς έως την επεξεργασία και την τυποποίηση του ελαιολάδου, κάνει νέα επένδυση με επέκταση της υφιστάμενης μονάδας τυποποίησης που διαθέτει. Το συνολικό ύψος της επένδυσης είναι 3,36 εκατομμύρια ευρώ, μέρος της οποίας ενισχύεται με επιδότηση μέσω υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου του 2022. Να σας θυμίσω, επιβεβαιώνοντας τα προλεχθέντα ότι ο τζίρος της το 2024 ήταν 16,74 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά σχεδόν 5% σε σχέση με το 2023 και φέτος αναμένεται να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Η «χρυσή» δωρεά για 17.439 αρχαία νομίσματα

Στην ημερήσια διάταξη της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μαζί με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών θα βρεθούν όπως μαθαίνω αυτή την Τετάρτη μπροστά από ένα θέμα που σχετίζεται με την πολιτιστική διαχείριση πολύτιμων αγαθών. Την άρση της άδειας κατοχής από το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (ΚΙΚΠΕ) για 17.439 αρχαία και βυζαντινά νομίσματα, σφραγίδες και άλλα αντικείμενα. Το διακύβευμα; Όχι μόνο η τύχη αυτών των ανεκτίμητων αντικειμένων, αλλά και το ποιος θα έχει τον έλεγχο της αφήγησης που αυτά φέρουν. Το ΚΙΚΠΕ με δραστηριότητα στο χώρο της συλλογής και διάσωσης πολιτιστικών αγαθών, αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Αυτό που απομένει πλέον, είναι η έγκριση από τις δύο αυτές διευθύνσεις.

«Μούδιασμα» στην κατασκευαστική αγορά

Δύο άνθρωποι από τον κατασκευαστικό κλάδο με τους οποίους μίλησαν, μου έδωσαν την ίδια εικόνα. Ότι το φετινό καλοκαίρι η οικοδομική δραστηριότητα και τα νέα έργα ήταν μειωμένα σε σύγκριση με το περσινό. Κυρίως το απέδωσαν στην αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει η κήρυξη διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) ως αντισυνταγματικών, φέρνοντας αναστάτωση στην αγορά. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς μου έλεγε ότι και οι ξένες επενδύσεις που είχαν πάρει την ανιούσα για ακίνητα στην Ελλάδα στη μετά covid εποχή, έχουν υποστεί επίσης καθίζηση.

Το δείπνο του Χατζηθεοδοσίου στη ΔΕΘ

Για θέματα που αφορούν στις επιχειρήσεις αλλά και με αφορμή τα 100 χρόνια του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρός του Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ετοιμάζει δείπνο την Παρασκευή προς τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Με σημείο συνάντησης το καφέ – εστιατόριο, πάνω από το κτίριο που βρίσκεται το Βασιλικό Θέατρο με θέα τον Θερμαϊκό. Ο Γ. Χατζηθεοδοσίου σε συγκεκριμένες αφορμές, δεν χάνει την ευκαιρία να αναθερμάνει τις σχέσεις του με δημοσιογράφους, κάτι που σκοπεύει να κάνει και αυτή τη φορά. Να σας πω εδώ ότι το Επιμελητήριο έχει κανονίσει και επετειακή εκδήλωση με αφορμή τα 100 χρόνια στο περίπτερό του στη ΔΕΘ, δύο μέρες αργότερα από το δείπνο.