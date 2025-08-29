BEAST

Προκάλεσαν αίσθηση οι αποκαλύψεις του Beast

Καλημέρα σε όλους. Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς οι χθεσινές αποκαλύψεις της στήλης για τις προετοιμασίες του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα και κυρίως για τα πρόσωπα που ενδεχομένως να συμμετάσχουν σε αυτό. Άκουσα πολλές απόψεις και γνώμες. Τις κρατάω όλες και πάμε παρακάτω, βήμα-βήμα. Ο πρωθυπουργός ανέβηκε χθες στη Θεσσαλονίκη με το βλέμμα και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και ελπίζει με την εμφάνισή του το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα. Ας ξεκινήσουμε.

Σκηνικό πόλωσης

Αυτό που έμαθα, ξεκινώντας από τις επόμενες κινήσεις της ΝΔ, είναι ότι θα υπάρξει πόλωση με σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει ότι δεν θα αφήσουν να περνάει απαρατήρητο καθετί που λέει η αντιπολίτευση. Και ως εκ τούτου, θα υπάρξουν ευθείες απαντήσεις προς κάθε πλευρά. Μάλιστα χθες επανεργοποιήθηκε όπως μου είπαν και το παρατηρητήριο για τα fake news – με ό,τι αυτό σημαίνει για την στρατηγική της ΝΔ το επόμενο διάστημα.

Το δίλημμα Μητσοτάκη

Σας έγραφα χθες και για το δίλημμα του Μεγάρου Μαξίμου την επόμενη περίοδο και κυρίως όσο φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρέθηκε χθες στη βόρεια Ελλάδα, επικεφαλής πολυπληθούς κυβερνητικού κλιμακίου για την εκδήλωση για τα έργα της πόλης, έδωσε το στίγμα για την επόμενη περίοδο. Ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής έστειλε μήνυμα με αφορμή και όσα γίνονται στη Γαλλία, μιλώντας για την ανάγκη να ισχύσει και στη χώρα μας η «έννοια της πολιτικής σταθερότητας» αλλά και στο πλεονέκτημα που έχει Ελλάδα να διαθέτει μονοκομματική κυβέρνηση για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. «Εμείς εδώ στην Ελλάδα απέναντι στην τοξικότητα και στα fake news θα απαντάμε με τα έργα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, επισημοποιώντας και την επαναλειτουργία ουσιαστικά και του παρατηρητηρίου για τα fake news.

Τα pasokonomics για τον 13ο μισθό

Αυτό το έργο ΔΕΘ με σενάριο τον 13ο μισθό, δείχνει ότι τα pasokonomics καλά κρατούν. Βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δικαιούται να περιμένει μια συγγνώμη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ξανά χωρίς κοσμητικά επίθετα, απέδειξε γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα αφήσει την αλήθεια των ευρωπαϊκών κανόνων να του χαλάσει ένα ωραίο αφήγημα με τους μισθούς – όπως και με το ΑΕΠ. Με χαρτί και μολύβι, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αποκάλυψε ότι ο κανόνας λέει ότι το δημοσιονομικό κόστος, υπολογίζεται με τα μικτά. Αυτό σημαίνει ότι για να εφαρμοστεί το μέτρο χρειάζονται, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και άρα με τα 750 εκατ. ευρώ που κοστολογήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, θα πάρουν 13ο μισθό οι μισοί δικαιούχοι. Εκτός εάν στη Χαριλάου Τρικούπη παίζουν τα ρέστα τους, αλλά δεν υπολογίζουν ότι με τα 1,4 δισ. δεν θα δοθεί στήριξη πουθενά αλλού.

Στο Νότιο Τομέα ο Χρήστος Κακλαμάνης

Σε εκλογική ετοιμότητα είναι το ΠΑΣΟΚ όπως με έχουν ενημερώσει από την Χαριλάου Τρικούπη με κορυφαία στελέχη να παίρνουν τις θέσεις τους, για την εκλογική μάχη. Και εννοώ τις περιφέρεις όπου θα είναι υποψήφιοι. Σήμερα θα σας πω για το πού σκέφτεται να κατέβει το «πουλέν» του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Χρήστος Κακλαμάνης, γιος του Απόστολου Κακλαμάνη. Ο Κακλαμάνης ασχολήθηκε με επιτυχία όπως σας είχαμε πριν καιρό με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την Προανακριτική Επιτροπή για τα Τέµπη. Ξέρω ότι έχουν δοθεί τα «χέρια» για να είναι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές στο Νότιο Τομέα των Αθηνών όπου εκεί κατά πάσα πιθανότητα θα βγουν για το ΠΑΣΟΚ δύο βουλευτές.

Τι θα γίνει στον Βόρειο Τομέα

Προσπαθώ να μάθω ποιοι θα είναι υποψήφιοι στον Βόρειο Τομέα των Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί η Μιλένα Αποστολάκη δύσκολα μπορεί να «χτυπηθεί». Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ είχε ακουστεί ότι μπορεί να είναι υποψήφιος στη συγκεκριμένη περιφέρεια ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, αποφάσισε τελικά να κατέβει στην Πρέβεζα ενώ όπως μαθαίνω προβεβλημένο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη και ο οποίος ήταν υποψήφιος άλλες δύο φορές στον Βόρειο Τομέα, πλέον το σκέφτεται για το αν θέλει να δει το όνομά του στο ψηφοδέλτιο. Και αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ για να βγάλει δύο έδρες θα πρέπει να πιάσει ποσοστό 12%, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο γιατί στις προηγούμενες εθνικές εκλογές πήρε 7,42%. Επίσης μην ξεχνάμε ότι η αχίλλειος πτέρνα του ΠΑΣΟΚ είναι η Αθήνα. Θα δούμε βέβαια αν θα υπάρξουν εκπλήξεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος έχει άριστες σχέσεις με την Μιλένα Αποστολάκη.

Ετοιμάζονται για μεγάλες μάχες στη Βουλή

Ανώτατος κοινοβουλευτικός παράγοντας μου έλεγε χθες ότι αναμένονται φέτος θυελλώδεις συνεδριάσεις στη βουλή. Τόσο σε επίπεδο εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία και θα ξεκινήσει τις εργασίες της μετά τη ΔΕΘ, ενώ η αρχική προσέγγιση για τρίμηνη διάρκειά της φαίνεται ότι απέχει πολύ από την πραγματικότητα σε- θα είναι πολύ περισσότερο- όσο και ως προς τις συζητήσεις στην Ολομέλεια όπου το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μας αφήσουν να πλήξουμε. Πάντως, ως προς το επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου και κυρίως τη διάρκεια των ομιλιών ο πρόεδρος της Βουλής θα βάλει «κόφτη» και το έχει ήδη προαναγγέλει καταλαβαίνετε ο έμπειρος Νικήτας Κακλαμάνης βλέπει μπροστά καθώς γνωρίζει καλά το ρητό: «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» και δεν θέλει να τον βρει κανένα κακό μαραθωνίων μεταμεσονυχτίων συνεδριάσεων που από ένα σημείο και μετά δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα.

Φλερτ με Νέα Αριστερά

Σας έγραφα χθες για τις προετοιμασίες για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με ρώτησε έμπειρο στέλεχος του χώρου γιατί δεν έκανα αναφορά σε στελέχη της Νέας Αριστεράς. «Θα κάνω αύριο» απάντησα και σήμερα λοιπόν θα σας δώσω και εικόνα για το πώς βλέπουν στη Νέα Αριστερά τις εξελίξεις με τον πρώην πρωθυπουργό. Και τι γνωρίζω; Μου είπαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας καλοβλέπει και πάλι συμπόρευση με Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο και Αλέξη Χαρίτση. Όπως έμαθα και οι τρεις δεν είναι αρνητικοί με πιο ένθερμους τους Αχτσιόγλου και Χαρίτση, ενώ ο Ν. Ηλιόπουλος είναι λίγο πιο συγκρατημένος, αλλά σε κάθε περίπτωση θετικός.

«Όχι» στον Τσίπρα

Αρνητικός μου λένε ότι είναι ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και μαζί του είναι και η παλαιά φρουρά, δηλαδή ο Νίκος Βούτσης, ο Νίκος Φίλης, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Δημήτρης Βίτσας κά. Για τους παλιούς πάντως, δεν νομίζω βέβαια πως το συζητάει ο ίδιος ο Τσίπρας. Πάντως άλλα στελέχη της παλαιάς φρουράς, όπως ο Δημήτρης Παπαδημούλης θα ήθελαν και πάλι κοινή πορεία με τον πρώην πρωθυπουργό και να είναι στην κορυφή ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Τσίπρας θέλει; Εκεί το ζήτημα.

Φλερτ με δημοσίους υπαλλήλους

Σε αυτό το κλίμα, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρει με τους δημοσίους υπαλλήλους και γι’ αυτό χθες κατέθεσε εκ νέου στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, την τροπολογία η οποία αφορά στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο σε όλες τις κλίμακες. Η τροπολογία είναι πλήρως κοστολογημένη κατά την Κουμουνδούρου. Μάλιστα κεντρικά της στελέχη μου έλεγαν ότι σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη μέχρι και το 2028, συνεπώς δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα. Μάλιστα, για να ενισχυθεί και το φλερτ με τους δημοσίους υπαλλήλους χθες το κόμμα κατέβηκε και στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στο Σύνταγμα ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Νέες εκδηλώσεις για ένωση

Πάντως μαθαίνω ότι και εντός Σεπτεμβρίου θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις με συμμετοχή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και άλλων σχημάτων από τον ευρύτερο χώρο. Και όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι στη λογική της συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό μου είπε καλή πηγή ότι ετοιμάζεται εκδήλωση στην Ανατολική Αττική, όπου καλεσμένοι θα είναι η Λούκα Κατσέλη, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Πέτρος Κόκκαλης, ο Γιώργος Καραμέρος, κά. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτή η εκδήλωση υπό τη σκιά των διεργασιών για το νέο κόμμα Τσίπρα.

Στην Πόλη ο Δούκας

Κολιάτσου – Παγκράτι το έχουν κάνει οι Ευρωπαίοι Δήμαρχοι με τις επισκέψεις στην Κωνσταντινούπολη και τη στήριξη προς το πρόσωπο του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος κατηγορείται από την τουρκική κυβέρνηση για διαφθορά και έχει προφυλακιστεί. Χθες λοιπόν τον επισκέφθηκαν στις φυλακές της Σηλυβρίας οι δήμαρχοι από μεγάλες πόλεις της Ευρώπης όπως η Βαρκελώνη, η Βουδαπέστη και η Αθήνα. Έμαθα λοιπόν ότι μετά την επίσκεψη έφαγαν όλοι μαζί σε μαγαζί της πόλης όπου κρατείται ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης. Εκεί μου είπαν ότι τους επισκέφθηκε ο δήμαρχος της Σηλυβρίας ο οποίος όπως είπε στον Χάρη Δούκα έχει ρίζες από την Θεσσαλονίκη. Μία υπέροχη πόλη 155.000 κατοίκων στην οποία διατηρείται κατά κάποιο τρόπο το ελληνικό στοιχείο ενώ αρκετοί Κωνσταντινουπολίτες παραθερίζουν εκεί.

«Μνημείο» το εμβληματικό ακίνητο του ομίλου Φάις στη Μύκονο

Μία εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μαθαίνω ότι έλαβε χώρα τις τελευταίες μέρες στη Μύκονο. Αφορά στο κτίριο που οι ντόπιοι γνωρίζουν ως «Οικία Βενιέρη» ιδιοκτησίας του ομίλου Φάις. Το νεοκλασικό διατηρεί μέχρι σήμερα την αρχική του μορφολογία καθώς και εσωτερικό ζωγραφικό και γύψινο διάκοσμο που θυμίζει την ακμή του νησιού στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Η Διεύθυνση Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού κλήθηκε να εξετάσει το μέλλον του κτιρίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια εταιρεία είχε προσανατολιστεί σε σχέδια αξιοποίησης. Τα στελέχη της Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ στάθηκαν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της «Οικίας Βενιέρη», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το μοναδικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στο νησί. Επισήμαναν μάλιστα ότι το ακίνητο δεν έχει μόνο αρχιτεκτονική αξία αλλά και κοινωνική, καθώς αποτελεί τεκμήριο της αλλαγής που γνώρισε η Χώρα Μυκόνου στις μεταβατικές δεκαετίες από τον 19ο στον 20ό αιώνα. Με βάση αυτό το σκεπτικό εντάχθηκε σε καθεστώς προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε επέμβαση -από απλή επισκευή ή συντήρηση μέχρι πιθανή προσθήκη-, αλλά και κάθε οικοδομική δραστηριότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΠΟ.

Τι συνέβη με την «μολυσμένη» πλαζ της Σαρωνίδας

Το τελευταίο διάστημα διατυπώθηκαν σοβαρές καταγγελίες για λιμνάζοντα ύδατα στην κεντρική πλαζ της Σαρωνίδας, όπου κάτοικοι και επισκέπτες έκαναν λόγο για εστία μόλυνσης. Μαθαίνω από αρμόδια χείλη ότι η εικόνα που παρατηρείται δεν οφείλεται σε λύματα, αλλά σε απολήξεις ομβρίων υδάτων από την οδό Αθηνάς, τα οποία καταλήγουν στο συγκεκριμένο σημείο της παραλίας. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι, εξαιτίας ενός παλαιότερου κατασκευαστικού λάθους, η στάθμη του αγωγού βρίσκεται χαμηλότερα από εκείνη της θάλασσας, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται νερά. Όταν επικρατούν νότιοι άνεμοι, θαλασσινό νερό εισέρχεται επίσης στο σημείο και παραμένει στάσιμο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση. Οι αρχές φαίνεται ότι προσανατολίζονται στη διόρθωση του θέματος, καθώς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη αντιπλημμυρικό έργο με ευθύνη της Περιφέρειας στην περιοχή και προϋπολογισμό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μένει να φανεί όμως αν αυτές οι δεσμεύσεις θα γίνουν πράξη καθώς εικόνες όπως αυτή εκθέτουν ανεπανόρθωτα τη χώρα μας που θέλει και μπορεί να είναι τουριστικός προορισμός αξιώσεων για τους ξένους ταξιδιώτες.

Εταιρεία ακινήτων από ισχυρή οικογένεια της βόρειας Ελλάδας

Η οικογένεια Τζίκα έχει την ΕΛΒΙΑΛ, βιομηχανία Αλουμινίου με έδρα το Κιλκίς. Και αποτελεί μία από τις ισχυρές επιχειρηματικές οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Πριν λίγες ώρες αποφάσισε να κάνει ένα νέο βήμα στο χώρο των ακινήτων, συστήνοντας την εταιρεία Urbania Α.Ε. με αντικείμενο τη μίσθωση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Σας θυμίζω επίσης ότι η οικογένεια Τζίκα συμμετέχει και στην επένδυση για ανακατασκευή της πρώην ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ύψους 180 εκατ. ευρώ, η οποία είναι προγραμματισμένη να υλοποιηθεί από τη Dimand.

Νέες παραγγελίες για τέσσερα δεξαμενόπλοια από τον Βασιλειάδη

Ιδιαίτερα κινητικός εμφανίζεται στο χώρο της ναυτιλίας ο Βύρων Βασιλειάδης, πλοιοκτήτης και σύζυγος της Εριέττας Κούρκουλου – Λάτση, ο οποίος φαίνεται να επιλέγει στρατηγικά βήματα με στόχο την εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας του στο χώρο. Έως τώρα έχει δαπανήσει 300 εκατομμύρια ευρώ σε νέες ναυπηγήσεις και απόκτηση πλοίων. Μέσα από την εταιρεία του Venergy Maritime, έχει δρομολογήσει μια νέα φάση επέκτασης, με αιχμή την παραγγελία τεσσάρων σύγχρονων δεξαμενόπλοιων σε ναυπηγείο της Νότιας Κορέας. Oι παραγγελίες αυτές εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης του στόλου με έμφαση στις «πράσινες» τεχνολογίες, ακολουθώντας την κατεύθυνση που δίνει η διεθνής ναυτιλιακή αγορά για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων – που τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο μισό του 2027 – ο στόλος του Βασιλειάδη θα αριθμεί έξι πλοία τελευταίας γενιάς, ικανά να ανταποκριθούν στις νέες αυστηρές προδιαγραφές.

Το στοίχημα των Μy market Local

Ένα από τα πιο αθόρυβα αλλά σταθερά βήματα ανάπτυξης έρχεται από τα My market Local. Το εγχείρημα franchise του ομίλου Metro ξεκίνησε μόλις πριν από τρία χρόνια, με το πρώτο πιλοτικό κατάστημα στην Κυψέλη, και σήμερα μετρά ήδη 50 σημεία σε όλη τη χώρα. Παρότι η είσοδος στο franchise έγινε με κάποια καθυστέρηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό, η στρατηγική ήταν ξεκάθαρη: μικρότερα καταστήματα, πιο γρήγορες διαδικασίες αδειοδότησης και κατασκευής, αλλά με το ίδιο «πακέτο εμπειρίας» που προσφέρουν και τα εταιρικά My market.

Βουτιά 20% στο σουβλάκι

Μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, ότι οι επιχειρήσεις που πουλάνε σουβλάκι βλέπουν μείωση του τζίρου τους κατά 20% το τελευταίο διάστημα. Αφενός η τιμή του «τυλιχτού» που σε πολλές των περιπτώσεων ξεπερνάει τα 5 ευρώ. Αφετέρου, ο μεγάλος ανταγωνισμός από burger και πίτσα. Είναι οι λόγοι που έχουν οδηγήσει ένα από τα δημοφιλέστερα street food προϊόντα σε περίοδο κρίσης. Και που οι επιχειρηματίες όπως έλεγε ο ίδιος άνθρωπος καλούνται να επανεξετάσουν την στρατηγική και τα επόμενά τους βήματα.