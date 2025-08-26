BEAST

Φουλ μηχανές για ΔΕΘ

Καλημέρα και καλή επάνοδο στην ενεργό δράση μετά από μια περίοδο μικρής ανάπαυλας και αποφόρτισης. Η επικαιρότητα όμως «έτρεχε» και αυτές τις μέρες και είχαμε πλήρη εικόνα τι γίνεται στο παρασκήνιο. Θα ξεκινήσω με τη ΔΕΘ για την οποία στην κυβέρνηση έχει σημάνει «κόκκινος συναγερμός». Μετά τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες, ΟΠΕΚΕΠΕ, πυρκαγιές και διαχείρισή τους, κλπ, στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν επικεντρωθεί να υπάρξει αλλαγή του κλίματος με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Οι μηχανές είναι στο φουλ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ένα μεγάλο κύκλο επαφών με επαγγελματικούς φορείς ενόψει της παρουσίας του στη ΔΕΘ 2025. Και όπως μου είπε καλή πηγή στο οικονομικό επιτελείο, το καλάθι θα είναι πλούσιο φέτος σε σημείο που πολλοί θα πουν ότι είναι προεκλογικό. «Κάθε άλλο. Θα ακουστούν πολλές εκπλήξεις αλλά πάντα στο δημοσιονομικό πλαίσιο και βέβαια στη γραμμή της ενίσχυσης όσων επλήγησαν τα μνημονιακά χρόνια και ακόμα και την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ μην το ξεχνάμε αυτό», είπε στη στήλη κεντρικός υπουργός.

Οι 3+1 που γνωρίζουν

Τα μέτρα, λοιπόν, έχουν «κλειδώσει» για τη ΔΕΘ και μόνο 3 πρόσωπα γνωρίζουν το ακριβές περιεχόμενό τους. Αυτοί είναι οι του οικονομικού επιτελείου Κυριάκος Πιερρακάκης, Θάνος Πετραλιάς και Μιχάλης Αργυρός και φυσικά ο πρωθυπουργός. Τα «αποκαλυπτήρια» θα γίνουν το Σάββατο στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο και μέχρι τότε καμία από τις «εκπλήξεις» δεν πρόκειται να γνωστοποιηθεί. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω με ασφάλεια είναι ότι θα υπάρχουν αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, η απόφαση αυτή είναι ειλημμένη. Πρόκειται για μια απόφαση που έχει τα εξής χαρακτηριστικά: μόνιμα, μαζικά αλλά και άμεσα. Θα αφορούν σε περίπου 4 εκατ. φορολογούμενους και θα αποτυπωθούν στην τσέπη των πολιτών από τον Γενάρη του 2026.

Στο στόχαστρο ο Τσίπρας

Αυτό που επιβεβαίωσα και με τις συζητήσεις για τη ΔΕΘ στο κυβερνητικό στρατόπεδο, είναι ότι θέλουν να έχουν στο στόχαστρο τον Αλέξη Τσίπρα. Και όπως μου είπε πρώην υπουργός του καραμανλικού στρατοπέδου, «το Μαξίμου ενισχύει όλο και περισσότερο την αντίληψη πολλών, ότι θέλει να έχει αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα». Και δεν έχει άδικο, εάν δει κανείς προσεκτικά και τις επιθέσεις των κυβερνητικών στελεχών, αλλά και την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού που και χθες βγήκε να απαντήσει επί της ουσίας στην κριτική της κυβέρνησης για την οικονομική πολιτική που άσκησε μέσω της αναπαραγωγής στο Facebook της συνέντευξης του στην γαλλική εφημερίδα Le Monde.

«Η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών»

Αρχίζει και εντείνεται η κόντρα κυβέρνησης – Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε ξανά τον τόνο, λέγοντας ότι στους μόνους που έλειψε «είναι στους 17.000 βαρυποινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα. Ήταν η ευτυχέστερη περίοδος για τους έγκλειστους των φυλακών». Μάλιστα έφερε ως απόδειξη τούτου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας «έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έγκλειστους των φυλακών». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, φρόντισε φυσικά να υπενθυμίσει ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ο οποίος είναι εν ενεργεία βουλευτής ακόμα, ιδιότητα που ενδεχομένως ο ίδιος μάλλον το έχει ξεχάσει- «χρέωσε στη χώρα πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ, έστησε τον κόσμο σε ουρές, εξαπάτησε την κοινωνία, είχε πει ότι θα μειώσει ή θα καταργήσει φόρους και τους αύξησε» αλλά και πως «είναι ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη» και εκείνος που δικός του υπουργός αποκάλυψε ότι λειτουργούσαν στο Μαξίμου «παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης». Το μήνυμα Μαρινάκη ήταν σαφές: «Αν θέλει ο κ. Τσίπρας να επιστρέψει, δικαίωμά του, αλλά σίγουρα όλα αυτά θα έρχονται και θα ξανάρχονται και δεν πρόκειται να τα ξεχάσει κανείς».

Αργεί το κόμμα

Πάντως εάν έχετε απορία μην περιμένετε μάταια -αστειευόμενος το αναφέρω- το κόμμα Τσίπρα. Δεν πρόκειται να το δείτε πριν τις αρχές του νέου έτους, ό,τι και να γράφουν και να λένε οι καλοί συνάδελφοι. Δυνατή πηγή μου στο ευρύτερο στρατόπεδο Τσίπρα μου είπε ότι πρέπει να περιμένουμε. Υπάρχει η εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη στο συνέδριο του Economist μια μέρα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού. Θα υπάρξει μια εκδήλωση του Ινστιτούτου στην περιφέρεια. Κάποια ταξίδια στο εξωτερικό και θα ακολουθήσει το βιβλίο που θα μας δείξει τη δική του αλήθεια, όπως προανήγγειλε ο ίδιος ο Τσίπρας. Άρα, αυτό θα δημιουργήσει συζητήσεις και θα το αφήσει να τρέξει και να παραχθούν πολιτικά αποτελέσματα.

Η ώρα Σαμαρά

Αντίθετα, παρά τον βαρύ και ασήκωτο πόνο του λόγω της απώλειας της κόρης του Λένας, ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται, όπως μου είπε τακτικός του συνομιλητής, να μην αλλάζει το πλάνο του. Το κόμμα του έρχεται και θεωρούν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία ότι ακόμα και η διαχείριση του πένθους του, έχει δώσει πόντους στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, η δημόσια αναφορά στο Θεό στο τέλος του επικήδειου θεωρήθηκε από κύκλους της Εκκλησίας ως ομολογία πίστης που άρεσε και αυτό εκτιμάται ιδιαίτερα θετικά ακόμα και σε Μονές του Αγίου Όρους.

Ενίσχυση του Ανδρουλάκη

Και επειδή ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει να επιστρέφει ο Αλέξης Τσίπρας και διάφορα συστήματα να αρχίζουν να τον παίζουν, θέλει να φτιάξει την άμυνά του, με συστράτευση και ανάθεση ρόλων σε κεντρικά πρόσωπα – όπως την Άννα Διαμαντοπούλου που θα έχει περισσότερο χώρο και θα είναι αναβαθμισμένη. Τώρα όσα διάβασα και άκουσα περί Ευάγγελου Βενιζέλου, δεν έχουν βάση μου είπαν, καθώς ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεν έχει διάθεση εμπλοκής με το κομματικό οικοσύστημα αλλά διεκδικεί ευρύτερο ρόλο και θα φανεί πως θα κινηθεί προς το τέλος του έτους και άρα ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Βέβαια αυτό που ξέρω είναι ότι συνομιλεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ καθώς την περίοδο της προεδρίας του, ο Ν. Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του κόμματος.

Ετοιμάζουν τη «μαύρη βίβλο» στο ΠΑΣΟΚ

Πρωινός καφές χθες με όλο το επιτελείο έμαθα στη Χαριλάου Τρικούπη με κεντρικό θέμα και αναλύσεις για την οικονομία. Προετοιμάζονται βλέπετε για την αποδόμηση των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και ήδη έχουν ξεκινήσει τις τροχιοδεικτικές βολές εναντίον της κυβέρνησης και της οικονομικής της πολιτικής. Μάλιστα έκαναν λόγο για τη μαύρη βίβλο της οικονομίας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επεξεργάζεται ήδη τα δικά του αντίμετρα τα οποία θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση που έχει ληφθεί είναι πάντως να μην μένει τίποτα αναπάντητο ακολουθώντας την κυβερνητική τακτική.

Περιοδείες Μητσοτάκη για καθημερινότητα

Ας επιστρέψουμε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκτός από τη ΔΕΘ, υπάρχει και χάρτης επισκέψεων σε διάφορους χώρους, όπως για παράδειγμα χθες με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου. Γιατί εκεί; Διότι είναι ένα από τα 431 δημόσια σχολεία της χώρας που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και μαθήτριες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έμαθα, ενημερώθηκε από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Διευθυντή του σχολείου Αριστείδη Φαλαγκάρα για τις εργασίες που υλοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας, στους κοινόχρηστους χώρους και στο προαύλιο του παλαιότερου σχολείου στον Δήμο Ζωγράφου, στο οποίο επιπρόσθετα τοποθετείται αναβατήρας και γίνονται τα απαραίτητα έργα ώστε το σύνολο των εγκαταστάσεων να είναι προσβάσιμες σε μαθητές με αναπηρία. Τι εντυπωσιακό όμως έμαθα; Πρόκειται για την πρώτη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος από την κατασκευή των πρώτων κτηρίων του, το 1954. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ!

Σκληρή γραμμή Πλεύρη

Πάντως στο μεταναστευτικό η κυβέρνηση δεν αλλάζει ρότα και δεν φρεσκάρει την πολιτική της, αλλά αντίθετα την σκληραίνει με μπροστάρη τον υπουργό Θάνο Πλεύρη που είδε χθες να δέχεται σκληρή επίθεση από την αμερικανική εφημερίδα Washington Post και μάλιστα στο πρωτοσέλιδό της. Ο τίτλος του άρθρου, «Στο μεταναστευτικό, η Ελλάδα κάνει μια στροφή προς τον Τραμπ» ήταν σαφής η επίθεση στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και κατ’ επέκταση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έμαθα δεν ενοχλήθηκαν, αν και είδαν ακραίους χαρακτηρισμούς, αλλά αντίθετα εστίασαν στην γενικότερη στροφή που κάνει η Ευρώπη στο μεταναστευτικό και η οποία επισημαίνεται στο κείμενο.

Οι ΜΚΟ δεν χαράζουν εθνική πολιτική

Σε ποιους λογοδοτεί η κυβέρνηση; Στους πολίτες. Αλλά και η αντιπολίτευση κρίνεται από αυτούς. Και ο Παύλος Μαρινάκης, καλά έκανε και υπενθύμισε, ότι η αναστολή στη χορήγηση ασύλου, ήταν μια δύσκολη απόφαση, στην οποία η κυβέρνηση δεν στηρίχθηκε από κανένα κόμμα, άλλα αποδίδει. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς κραυγές, έστειλε και ένα μήνυμα για άλλη μια αυστηρή, αλλά επίσης δίκαιη απόφαση που έχει πάρει η κυβέρνηση και αφορά στις ΜΚΟ, ότι ακόμη και αν κάποιοι θέλουν να είναι υπεράνω του νόμου, θα συνεχίσουν να ελέγχονται. Και χωρίς πολλά πολλά ο Π. Μαρινάκης ξεκαθάρισε: «Την εθνική πολιτική για το μεταναστευτικό τη χαράσσει η κυβέρνηση με βάση το συμφέρον των πολιτών και όχι οι μη Κυβερνητικές οργανώσεις». Καθαρές κουβέντες, ξεκάθαρα πράγματα.

Κλεισμένο το deal πώλησης της Νίκας

Θέμα χρόνου είναι πλέον να πέσουν οι τελικές υπογραφές μεταξύ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και Αλέξιου Υφαντή για την πώληση της Νίκας από τον πρώτο στον δεύτερο. Σας είχα πει ότι το θέμα είναι αρκετά «ζεστό» μέσα από αυτή τη στήλη και επομένως τα πάντα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Κατά τις πληροφορίες μου το deal έχει ήδη κλείσει και απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες για την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας. Προϋπόθεση βέβαια για να συμβεί αυτό είναι να δώσει την έγκρισή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει το επόμενο διάστημα για το κατά πόσο η συμφωνία κινείται σύμφωνα με τις αρχές του ανταγωνισμού της χώρας μας.

Είσοδος του πολυεκατομμυριούχου Καλτσίδη στην Ελλάδα

Είσοδο στην Ελλάδα πραγματοποιεί η εταιρεία λιανικής Super Home, του ομογενή πολυεκατομμυριούχου Φιλάρετου Καλτσίδη, ο οποίος εξαγόρασε πρόσφατα την εταιρεία Super Home DIY στην Κύπρο με παρεμφερή προσανατολισμό με αυτόν της Praktiker. Μάλιστα η Super Home του Καλτσίδη ήταν ανάμεσα σε εκείνους που ενδιαφέρθηκαν το προηγούμενο διάστημα για την εξαγορά της Praktiker, πριν αυτή καταλήξει στα χέρια των δισεκατομμυριούχων Ρουμάνων αδερφών, Paval. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η SuperHome ίδρυσε εταιρεία στην Ελλάδα πριν από λίγες ώρες με έδρα το Παλαιό Φάληρο και σκοπό τη δραστηριοποίησή της στη χώρα μας κα αντικείμενο την πώληση αντίστοιχων ειδών με αυτών της Praktiker. Ο Φιλάρετος Καλτσίδης ή Filaret Galchev, όπως είναι το όνομά του στα ρωσικά, μια και διαθέτει ελληνική αλλά και ρωσική υπηκοότητα, αποτελεί έναν από τους κραταιούς παίκτες στην τσιμεντοβιομηχανία επί ρωσικού εδάφους. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα ξεκίνησε από τον τομέα του άνθρακα και στη συνέχεια εδραιώθηκε επιχειρηματικά, όντας μέτοχος στο Eurocement Group, μία από τις μεγαλύτερες τσιμεντοβιομηχανίες στη Ρωσία.

Κινητικότητα γύρω από τη Δέλτα

Κινητικότητα μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς ότι επικρατεί γύρω από τη Δέλτα καθώς το fund CVC στο οποίο ανήκει συνεχίζει να έχει έντονες διαθέσεις αποεπένδυσης από δραστηριότητες που έχει αποκτήσει στην Ελλάδα μετά την πώληση της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη και του Μπάρμπα Στάθη. Το δύσκολο στην όποια εξέλιξη πιθανής πώλησης είναι η είσοδος επενδυτή από την Ελλάδα καθώς το τίμημα που ακούγεται ότι ζητείται -κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ- φαντάζει απαγορευτικό για εγχώριο επενδυτή και θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγαλύτερων πολυεθνικών παικτών με ενδιαφέρον για τα προϊόντα της ιστορικής εταιρείας. Ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη που να αλλάζει τα υφιστάμενα δεδομένα, πέρα από διερευνητικές επαφές με υποψήφιους αγοραστές.

Προχωράει το «κολλημένο» έργο των εστιών του Παντείου

Περιπετειώδη χαρακτήρα έλαβαν τα προηγούμενα χρόνια οι φοιτητικές εστίες του Παντείου Πανεπιστημίου στην οδό Λαγουμιτζή 15 στα σύνορα Κουκακίου και Καλλιθέας. Η πρώτη άδεια για την κατασκευή φοιτητικών εστιών στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Παντείου είχαν εκδοθεί το 2009, ωστόσο το έργο παρέμεινε «κολλημένο». Χρειάστηκε η αναθεώρηση της άδειας τον περασμένο Ιούνιο για να ξεκινήσουν σε ουσιαστική πλέον βάση οι εργασίες κατασκευής του κτιρίου από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο κατασκευαστική, Δομική Κρήτης, του πάλαι ποτέ εθνικού εργολάβου Δημήτρη Κούτρα και του Γιώργου Συνατσάκη. Όπως με πληροφορούν άνθρωποι της κατασκευαστικής πιάτσας, το έργο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη. Ο προϋπολογισμός του είναι 12 εκατομμύρια με σκοπό να παραδοθεί το 2027 και να φιλοξενήσει τους πρώτους φοιτητές από την ακαδημαϊκή περίοδο 2027 – 2028.

Πάνω από 110 «φιλέτα» ξενοίκιαστα στο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

Σκηνές «σκληρού» ροκ εξελίσσονται τον τελευταίο καιρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μου έλεγε επιχειρηματίας με δραστηριότητα στην περιοχή, τα ιδιαίτερα υψηλά ενοίκια έχουν ως αποτέλεσμα να κλείνουν επιχειρήσεις στην πόλη με καταστήματα σε κεντρικούς δρόμους όπως η Τσιμισκή και η Μητροπόλεως, αναζητώντας καταστήματα με χαμηλότερο ενοίκιο σε λιγότερο εμπορικά σημεία ή διακόπτοντας οριστικά τη λειτουργία τους. Πάνω από 110 ακίνητα σε πολύ κεντρικά σημεία του εμπορικού κέντρου της συμπρωτεύουσας παραμένουν ξενοίκιαστα, όπως με πληροφορεί μεσίτης με δραστηριότητα στην πόλη. Το ίδιο πρόσωπο μου έλεγε ότι η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει οριακές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι ειδικότερα στο χώρο της εστίασης θα επικρατήσουν όσοι συνεχίζουν να κινούνται στα όρια της νομιμότητας, ενώ όσοι κινούνται «by the book», αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα βιωσιμότητας.

Μασούτης – Κρητικός: Ο αμφισβητίας της εξαγοράς που διαψεύστηκε

Παρά τα όσα υποστήριζε σε κατά καιρούς συνομιλίες μου ένας από τους εντονότερους αμφισβητίες της συμφωνίας Μασούτη – Κρητικού, λέγοντάς μου συχνά-πυκνά ότι η εξαγορά είναι στον αέρα και έχει αντικειμενικές δυσκολίες να ολοκληρωθεί, πριν λίγες ώρες που τον συνάντησα παραδέχτηκε πλέον και αυτός ότι όλα προχωρούν απρόσκοπτα, και μου εξομολογήθηκε ότι έκανε λάθος. Η συμφωνία δεν πρόκειται να χαλάσει, θεωρείται μάλιστα κάτι περισσότερο από δεδομένο ότι θα ολοκληρωθεί εντός των πρώτων μηνών του 2026. Με μία επισήμανση: ότι ο εξαγοράζων Μασούτης, θα έχει το ιδαίτερο έργο της διαχείρισης των καταστημάτων που εκ των πραγμάτων θα μείνουν εκτός της εξαγοράς για λόγους ανταγωνισμού και πιθανώς γιατί σε ορισμένες περιοχές υπάρχει ήδη παρουσία του Μασούτη.

Η νέα εποχή για το πρώην οινοποιείο Μπουτάρη στη Σαντορίνη

Σε εξέλιξη μαθαίνω ότι βρίσκεται ο τρύγος του κτήματος Άλφα, μίας από τις ισχυρές επιχειρήσεις κρασιού στην Ελλάδα. Φέτος μάλιστα θα γίνει ουσιαστικά και η αξιοποίηση του τρύγου της Σαντορίνης στο πρώην οινοποιείο της Μπουτάρης που απέκτησε το Κτήμα Άλφα στη Σαντορίνη στη διάρκεια του περσινού φθηνοπώρου. Μαθαίνω μάλιστα ότι στο σημείο βρίσκεται και η κόρη του Αγγελική Ιατρίδου, κόρη του Άγγελου Ιατρίδη, ιδρυτή του Κτήματος Άλφα, η οποία επιβλέπει τις διαδικασίες.

Η τάση του «homing» και μια σκληρή πραγματικότητα

Άνθρωποι με γνώση της εστίασης μου λένε ότι πλέον η τάση του «homing» είναι εδώ καθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες λόγω μειωμένου εισοδήματος στη διάρκεια του καλοκαιριού προτίμησαν να καταναλώσουν στο σπίτι προϊόντα από το σούπερ μάρκετ παρά να βγουν έξω. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα που μου δίνουν, ότι η πτώση στην κατανάλωση μπύρας και αλκοολούχων άγγιξε το 35% σε μπαρ και εστιατόρια το καλοκαίρι, κάτι που μπορεί να αποτελεί ανεπίσημη αποτύπωση, αλλά φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί και από τα επίσημα στοιχεία της αγοράς στη διάρκεια της χρονιάς αλλά και η εστίαση έχασε περίπου 21% του τζίρου της. Υψηλά ενοίκια, κόστος ενέργειας, ακριβά ακτοπλοϊκά, είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που συνέβαλαν σε αυτή την εικόνα.

Το υπερπολυτελές γιοτ των 200 εκατομμυρίων που «άραξε» στο Τολό

Εντύπωση προκάλεσε η προσέλευση στα ανοιχτά του Τολού Αργολίδας του υπερπολυτελούς γιοτ «Olivia O», που δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τους κατοίκους ούτε από τους επισκέπτες της περιοχής. Το εντυπωσιακό σκάφος, με μήκος που φτάνει τα 88,5 μέτρα και αξία που προσεγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, αγκυροβόλησε διακριτικά στον Αργολικό Κόλπο, μετατρέποντας το τοπίο σε σκηνικό πολυτελούς χολιγουντιανής ταινίας. Ιδιοκτήτης του είναι ο δισεκατομμυριούχος, Εγιάλ Όφερ, με έδρα το Μονακό, ο οποίος έχει «χτίσει» την περιουσία του στον χώρο της ναυτιλίας και των ακινήτων. Το γιοτ ναυπηγήθηκε το 2020 στο περίφημο ναυπηγείο Ulstein Verft στη Νορβηγία, ενώ η σχεδιαστική του ταυτότητα φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου Espen Oeino. Διαθέτει ανεστραμμένη πλώρη τύπου X-Bow, γεγονός που καταδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη μοναδικότητα του σκάφους.

Νέος ανάδοχος για το Attica TV

Νέα δεδομένα έρχονται για το Attica TV, το τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό κανάλι μετά από τη διακοπή συνεργασίας με τη Wide Media, των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου τον περασμένο Μάιο. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης Ασπροπύργου (Attica TV) ανέδειξε ως ανάδοχο την εταιρεία B SPOT Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. για την παραγωγή και διαχείριση του 30% του τηλεοπτικού χρόνου του σταθμού. Ο διαγωνισμός, που προκηρύχθηκε στα τέλη Ιουλίου, ήρθε δύο μήνες μετά την ανακοίνωση του Ομίλου Wide Media (συμφερόντων Εξάρχου, Μπάκου και Καυμενάκη) ότι δεν θα προχωρήσει σε ανανέωση της συνεργασίας με τον Δήμο Ασπροπύργου. Η B SPOT Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., που αναλαμβάνει την παραγωγή και διαχείριση του 30% του τηλεοπτικού χρόνου της Attica TV, συνδέεται με τον Όμιλο Botsas Group Of Companies, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιωάννη Μπότσα. Η επιλογή της έρχεται σε μια περίοδο ανακατατάξεων για τον σταθμό, καθώς η αποχώρηση του Ομίλου Wide Media – των Εξάρχου, Μπάκου και Καυμενάκη – άφησε ανοιχτό το πεδίο για νέες συνεργασίες και διαφορετικές ισορροπίες στο τοπικό τηλεοπτικό τοπίο.