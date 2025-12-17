BEAST

Κάποιοι βλέπουν πρόωρες εκλογές

Καλημέρα σε όλες και όλους. Ψηφίστηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, ο κρατικός προϋπολογισμός και αυτό που συγκράτησα ήταν τα πολλά μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς διάφορες πλευρές. Μου έλεγαν πολλοί βουλευτές της ΝΔ, μάλιστα και ορισμένοι υπουργοί, ότι με την ομιλία του ο πρωθυπουργός έδειξε σαφώς πως δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για κανέναν και δεν απέκλειαν και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών έως το καλοκαίρι του 2026.

Μαγκωμένοι οι καραμανλικοί

Πάντως είδα καλό κλίμα στην ΚΟ. Κυρίως μεταξύ των υποστηρικτών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ πιο μαγκωμένους είδα τους καραμανλικούς και γενικά τους βουλευτές που χαρακτηρίζονται ως λαϊκή δεξιά, ενώ αδιάφορους χαρακτηρίζω τους λίγους σαμαρικούς βουλευτές που έσπευσαν μάλιστα στο γραφείο του Αντώνη Σαμαρά.

Πλάτη από την Ντόρα

Αυτό που εντόπισα στο καφενείο της Βουλής ήταν η προσπάθεια της Ντόρας Μπακογιάννη να υποστηρίξει την κυβέρνηση. Αναγνώριζε λάθη και παραλείψεις, αλλά έλεγε πως η ΝΔ μόνο εγγυάται καλύτερη προοπτική για τη χώρα. Και ουσιαστικά έδειχνε προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα για την αναγκαία σύγκριση που επιθυμεί και το Μέγαρο Μαξίμου.

Άνευρη συνεδρίαση

Επί της ουσίας, επειδή αναφέρθηκα στο καφενείο, να σημειώσω πως μόνο εκεί, στο εντευκτήριο και στους διαδρόμους, καταλάβαινε κανείς ότι είχαμε συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Πού οι καλές μέρες του παρελθόντος; Και αυτό διότι η συμμετοχή των βουλευτών στην κορυφαία, κατά τα άλλα, κοινοβουλευτική διαδικασία της συζήτησης και της ψηφοφορίας του προϋπολογισμού ήταν άνευρη και θα πρόσθετα και αναιμική, όπως μου είπε κορυφαίος υπουργός.

Οι αρχηγοί μαγνήτης

Κυρίως από το απόγευμα νωρίς μαζεύτηκε κόσμος στο Κοινοβούλιο λόγω των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών και κυρίως του πρωθυπουργού και των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Ανδρουλάκη και Σωκράτη Φάμελλου. Μάλιστα μου έλεγαν υπάλληλοι της Βουλής ότι άλλες εποχές έσφυζε από ζωή το Κοινοβούλιο τέτοιες μέρες.

Άσχημη εικόνα

Αυτό που δεν ξάφνιασε ήταν μια συγκεκριμένη εικόνα. Ήταν η άσχημη εικόνα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να διακόπτει πολλές φορές με φωνές τον πρωθυπουργό.

Η μη διαπραγματεύσιμη μεταρρύθμιση

Είναι εντυπωσιακό πάντως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο σύνολό τους, δεν έχουν βρει ένα αίτημα -από αυτά που επισήμως έθεσαν οι εκπρόσωποι των αγροτών προς την κυβέρνηση- στο οποίο να εκφράσουν μια αντίθετη θέση. Το επεσήμανε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Ertnews σημειώνοντας πως αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση. Δείτε για παράδειγμα το αίτημα που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ. Ούτε ένας από την αντιπολίτευση πήρε αντίθετη θέση. Να τονίσει αυτό που είναι αυτονόητο δηλαδή, ότι με αυτόν τον τρόπο καθίστανται εφικτοί οι έλεγχοι ως προς τις αιτήσεις για επιδοτήσεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι εντός των τειχών της κυβερνώσας παράταξης που εμφανίστηκαν προβληματισμένοι. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε το μήνυμα χαρακτηρίζοντας την απόφαση ταυτοτική για την κυβέρνηση, τονίζοντας πως είναι «μη διαπραγματεύσιμη μια τέτοια μεταρρύθμιση», αφού δίνει τη δυνατότητα να πάρει ο νόμιμος αγρότης «αυτά που του αξίζουν».

Γραμμή για ΟΠΕΚΕΠΕ

Και μετά τον προϋπολογισμό; Η ψήφιση του σχεδίου νόμου όπου περιλαμβάνεται η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Μου λένε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε συζήτηση και κλείδωσε να υπάρξει κομματική πειθαρχία και δεν θα δεχθούν οποιαδήποτε διαφοροποίηση βουλευτών της ΝΔ από την κεντρική γραμμή. Εξορθολογίζουμε το σύστημα πληρωμών και αυτό είναι το μείζον είναι το μήνυμα από το πρωθυπουργικό επιτελείο και δεν θα υπάρξει ανοχή εάν κάποιος βουλευτής πάει κόντρα.

Αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα

Μια άλλη κίνηση που έχει ενδιαφέρον και την έκανε χθες ο πρωθυπουργός είναι να συσταθεί μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο που θα ασχοληθεί με την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, κάτι που θέλουν και οι ίδιο οι αγρότες. Μάλιστα έμαθα ότι έχουν γίνει και σχετικές επαφές και δέχθηκαν και βουλευτές, σε πρώτη φάση της ΝΔ, να συμμετάσχουν. Ο ίδιος απηύθυνε κάλεσμα στα κόμματα για συμμετοχή αλλά δεν το βλέπω.

Τα μηνύματα Χατζηδάκη

Τι άλλο ενδιαφέρον είδα τις τελευταίες ώρες; Την προσπάθεια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να συντονίσει την διαπραγμάτευση του νέου προϋπολογισμού για έτη 2028-2032. Έμαθα ότι σε σύσκεψη που έγινε είπε, ότι κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου θα έρθουν στην Ελλάδα σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι, ύψους 49 δισ. ευρώ. «Το κενό χρηματοδότησης που κάποιοι επικαλούνται, δεν έχει βάση» είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και θεωρείται πολύ σημαντικό ως εργαλείο της κυβέρνησης. Και να σημειώσω και τις θετικές αναφορές του πρωθυπουργού.

Τραπεζώματα μετά τον προϋπολογισμό

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού της νέας χρονιάς χθες το βράδυ δεν έλειψαν τα τραπεζώματα. Ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης -ως είθισται- έβγαλε έξω τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για να τους ευχαριστήσει για το έργο τους. Μεταξύ κρεατικών και κρασιού στο γνωστό πολιτικό στέκι στο Παγκράτι στον Καραβίτη η συζήτηση άναψε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και για τα νέα του καθήκοντα τώρα με την αναβάθμισή του.

Σε παράλληλο χρόνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης τραπέζωσε τα μέλη της κοινοβουλευτικής του ομάδας, στην Τράτα στην Καισαριανή. Άλλοι γραβατωμένοι, άλλοι όχι, οι κυρίες περιποιημένες τσούγκρισαν με τον πρόεδρο κάνοντας πρόποση με ούζο για πιο δυναμική αντιπολίτευση. Δίπλα στον Ανδρουλάκη καθόταν διόλου τυχαία η Ράνια Θρασκιά. Σε μεγάλη απόσταση από τον πρόεδρο είδα τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Από τη μάζωξη έλειπε για ευνόητους λόγους ο Μιχάλης Κατρίνης. Το μενού ψαρικά με μπόλικη πράσινη σαλάτα, ενώ δεν έλειψε και το παραδοσιακό φρυγανισμένο ψωμί. Σήμερα ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου θα δεχτεί τους γαλάζιους βουλευτές και όπως καταλαβαίνετε τα πηγαδάκια που θα στηθούν θα έχουν ζουμί.

Γκαζώνουν τα τρακτέρ και εκτός Ελλάδας

Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα οι αγρότες που έχουν βγάλει τα τρακτέρ. Σύμφωνα με πηγή μου από τις Βρυξέλλες αναμμένες τις μηχανές έχουν και οι αγρότες ανά την Ευρώπη. Και μάλιστα αύριο, ημέρα της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, αναμένεται να γίνει συγκέντρωση αγροτών από όλα τα κράτη – μέλη. Η προετοιμασία είναι μεγάλη, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 10.000 αγρότες, οι οποίοι θα διαδηλώσουν ενάντια στις προτάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καλώντας τους ευρωπαίους ηγέτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Ο Τσίπρας χωρίς παπανδρεϊκούς

Και να πάω στην Πάτρα όπου χθες το βράδυ μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Πόλος έλξης η παρουσία του αλλά χωρίς παπανδρεϊκους που περίμεναν πολλοί. ΣΥΡΙΖΑ φουλ είχε η εκδήλωση, δηλαδή μια από τα ίδια. Στην αρχή της εκδήλωσης παρενέβη ο Απόστολος Νεμουτιάνος εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων Ερυμάνθουυ, κίνηση που έγινε για να σταλεί μήνυμα στήριξης του αγώνα των αγροτών.

Το πρόσωπο-κλειδί στη Navios της Φράγκου

Εξελίξεις κορυφής λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ώρες σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της ανώτατης διοίκησης της Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου, η Βασιλική Παπαευθυμίου ανέλαβε αναβαθμισμένο ρόλο-κλειδί. Κι αυτό γιατί η δημιουργία του νέου εκτελεστικού γραφείου της Φράγκου σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία, με την Παπαευθυμίου να τοποθετείται αντιπρόεδρος εταιρικών συναλλαγών και να αναφέρεται απευθείας στην εφοπλίστρια. Με εμπειρία 35 ετών στον νομικό τομέα, έχει ηγηθεί σύνθετων συναλλαγών στις κεφαλαιαγορές, συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και διεθνών ναυτιλιακών συμφωνιών σε πολλαπλές δικαιοδοσίες. Εντάχθηκε στον όμιλο Navios το 2005, διετέλεσε γενική νομική σύμβουλος διαφόρων εταιρειών του ομίλου, είναι γραμματέας της Navios Partners από την ίδρυσή της, εκτελεστική αντιπρόεδρος Νομικών Υποθέσεων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Navios Holdings.

Συνεχίζει την εξάπλωση η Foot Locker του Φουρλή

Μαθαίνω από την αγορά ότι η Foot Locker, η αμερικανική πολυεθνική αλυσίδα αθλητικών, της οποίας τα δικαιώματα για τη χώρα αλλά και τα Βαλκάνια έχει ο όμιλος Φουρλή, επεκτείνεται. Και μάλιστα με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Από τα ελάχιστα, ίσως δύο καταστήματα στο Mall Athens και την Ερμού πριν αναλάβει η επιχείρηση του Βασίλη Φουρλή το εμπορικό σήμα, πλέον τα καταστήματα αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς. Το νέο σημείο είναι στον κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου, την οδό Αγίου Παπανδρέου, όπου ήδη το deal έχει κλείσει και προχωρούν οι διαδικασίες για να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν το νέο κατάστημα.

Ποιοι «ξεφορτώνονται» γραφεία

Δεν αποτελεί μυστικό αλλά μου το επιβεβαιώνουν και άνθρωποι με τους οποίους μιλάω, ότι οι εισηγμένες εταιρείες ακινήτων στην Ελλάδα επιχειρούν να μειώσουν την έκθεσή τους στα γραφεία. Την κατηγορία που εξακολουθεί να αποτελεί τον κορμό των χαρτοφυλακίων τους. Η επιμονή της τηλεργασίας, η επιλεκτική ζήτηση και οι αυξημένες απαιτήσεις για «πράσινα» και σύγχρονα κτίρια πιέζουν τις αποδόσεις, καθιστώντας παλαιότερα κτίρια λιγότερο ελκυστικά. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται στοχευμένες πωλήσεις ή αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, με πιο χαρακτηριστική την πρόσφατη κίνηση της Prodea, που άνοιξε τον δρόμο για αποεπενδύσεις από την κατηγορία των γραφείων. O στόχος των διοικήσεων είναι διπλός. Αφενός η απελευθέρωση κεφαλαίων, αφετέρου η στροφή σε τομείς με πιο καθαρές προοπτικές, όπως τα ξενοδοχεία, τα logistics και επιλεγμένα οικιστικά projects.

Πότε μπαίνουν τα δώρα Χριστουγέννων στα σούπερ μάρκετ

Σε αναμονή βρίσκεται αυτή την περίοδο ο πολυπλυθέστερος κλάδος εργαζομένων, αυτός στα σούπερ μάρκετ για την καταβολή του χριστουγεννιάτικου δώρου. Με πληροφορούν ότι μόλις χθες το απόγευμα έγινε η καταβολή του δώρου εορτών στον Κρητικό, ο οποίος οδεύει προς την ολοκλήρωση της εξαγοράς του από τον Μασούτη στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Το δώρο του Σκλαβενίτη αναμένεται ότι θα μπει στους λογαριασμούς του προσωπικού κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μου. Σε ό,τι αφορά την ΑΒ Βασιλόπουλος, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την Πέμπτη θα μπει η προκαταβολή και την Παρασκευή το δώρο. Σε ό,τι αφορά τα My market, ήταν ο πρώτος εργοδότης στον κλάδο, ο οποίος κατέθεσε το δώρο στις 12 του μήνα. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Μασούτη η πληρωμή του δώρου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα που πέρασε.

Η κίνηση Βακάκη στα ακίνητα

Με πληροφορούν η Jumbo προχωράει σε απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ακινήτων «Herald Greece 2». Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Βακάκης έχει ως φιλοσοφία την απόκτηση των ακινήτων που στεγάζουν τα καταστήματά του, με τον όμιλο να διαθέτει ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Πρόκειται για μία κίνηση που σύμφωνα με τους ίδιους ανθρώπους εντάσσεται σε μια πιο ευρύτερη λογική οργανωτικής απλοποίησης. Πηγές με γνώση επισημαίνουν ότι στόχος είναι η μείωση της διοικητικής πολυπλοκότητας, η ευκολότερη διαχείριση του real estate χαρτοφυλακίου και ο περιορισμός γραφειοκρατικών διαδικασιών. Πρόκειται για μια κίνηση νοικοκυρέματος που συμβαδίζει με τη φιλοσοφία της Jumbo για συγκρατημένο κόστος, απλές δομές και έλεγχο σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.

Ο «Mr Domes» με νέα εταιρεία

Κάτι ακούω στην αγορά ότι ο γνωστός επιχειρηματίας των ξενοδοχείων, Γιώργος Σπανός, γνωστός από την αλυσίδα «Domes», ετοιμάζει κίνηση και στα πολυτελή τουριστικά ακίνητα. Γι’ αυτό και πριν λίγες ώρες δημιούργησε στην εταιρεία Domes Casa με έδρα την Ελούντα. Στους κύριους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνεται η αγορά, η πώληση, η μίσθωση, η εκμίσθωση και η γενικότερη εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην ανακαίνιση, ανακατασκευή και επιδιόρθωση ακινήτων, είτε με ίδια μέσα είτε μέσω ανάθεσης των σχετικών εργασιών σε τρίτους. Επιπλέον, στους σκοπούς της εντάσσεται η ίδρυση, η ανέγερση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση, καθώς και η αγορά ή μίσθωση ξενοδοχείων, τουριστικών καταλυμάτων. Σας θυμίζω ότι πρόσφατα η Domes έκανε πρόσφατα κοινοπραξία με τον επενδυτικό κολοσσό, Brookfield, ο οποίος απέκτησε την πλειοψηφία στο ξενοδοχείο Domes Zeen Chania. Σκοπός της κίνησης αυτής είναι η επέκταση του resort με επένδυση που θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.