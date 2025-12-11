Ο διάλογος για το κόμμα Σαμαρά

BEAST

Όχι μπλόκα μέσα στις γιορτές

Καλημέρα σε όλες και όλους. Μόνο ανέφελη δεν ήταν η χθεσινή μέρα στην κυβέρνηση λόγω των αγροτικών μπλόκων, αλλά αυτό που κυριάρχησε ήταν η σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρξουν μπλόκα μέσα στις γιορτές και ζήτησε, όπως έμαθα, να αποκλιμακωθεί η ένταση με τις κατάλληλες κινήσεις. Στη σύσκεψη που έγινε συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης), και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς. Η σύσκεψη αποφασίστηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό για να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα, ώστε να επιταχυνθούν οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ σημαντική απόφαση είναι η μειωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα.

Ελάτε με αντιπροσωπεία

Η κυβέρνηση δεν αρνείται τον διάλογο και μου έλεγε χθες συνομιλητής του πρωθυπουργού ότι η συνάντηση πρέπει να γίνει και θα γίνει. Το ζήτημα όμως είναι με ποιον μιλάει η κυβέρνηση. Γι’ αυτό και ζητάνε να υπάρξει αντιπροσωπεία των αγροτών που θα προσέλθει σε συνάντηση. Κεντρική ημερομηνία για την κυβέρνηση είναι και η Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ημέρα που ψηφίζεται ο νέος προϋπολογισμός και θα μιλήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θέλει να έχει καθαρό τοπίο ή τέλος πάντως να έχει δρομολογηθεί η άρση του αδιεξόδου.

Γκρίνια βουλευτών της ΝΔ

Μετά το Μέγαρο Μαξίμου, ο Κ. Τσιάρας πήγε στα γραφεία της ΝΔ, όπου ενημέρωσε περίπου 50 βουλευτές, κυρίως της περιφέρειας, για το αγροτικό ζήτημα. Εκεί ακούστηκαν βαριές κουβέντες, ενώ και ο πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, διερωτήθηκε αιχμηρά «αν έχουμε στρατηγική αποκλιμάκωσης της έντασης» με τους αγρότες. «Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;», αναρωτήθηκε η Ζέττα Μακρή, ενώ ο σαμαρικός Ανδρέας Κατσανιώτης σημείωσε ότι «και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία». Η κριτική ήταν έντονη και δεν πέρασε καλά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ικανοποίηση στο ΠΑΣΟΚ

Και επειδή αναφέρθηκα στα μπλόκα, έμαθα ότι στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για το πώς αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός αγροτών το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα, όπως έμαθα, έχει παντού ανθρώπους, απλά μέλη και στελέχη, στα μπλόκα και αυτό φέρνει κέρδη, όπως λένε στο ΠΑΣΟΚ, και θα αρχίσει να φαίνεται σταδιακά.

Η συνάντηση των τεσσάρων που έκρινε το αποτέλεσμα στο ΔΣΑ

Διαβάζω διάφορα για τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν στήριξε την υποψηφιότητα του νέου προέδρου, Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, λόγω Δημήτρη Βερβεσού ο οποίος με τη σειρά του δεν στήριξε το πουλέν του Νίκου Ανδρουλάκη για τις δικηγορικές εκλογές, Μιχάλη Καλαντζόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι όντως ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ δεν στήριξε τον Καλαντζόπουλο που από ό,τι φαίνεται αν είχε τη στήριξη του θα μπορούσε να ήταν αυτός στον δεύτερο γύρο, αλλά με αν και με υποθέσεις δεν κάνουμε δουλειά. Μπορώ να σας πω όμως ότι μετά τις πρώτες εκλογές συναντήθηκαν σε ένα γραφείο τέσσερα άτομα. Οι δυο εκ των τεσσάρων ήταν ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος και ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, οι οποίοι έδωσαν τα χέρια για τη στήριξη του πρώτου. Και αυτό φαίνεται βέβαια ότι στις πρώτες με τις δεύτερες εκλογές δεν είχαμε μεγάλη απόκλιση στους ψηφίσαντες – που σημαίνει ότι όλοι και ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος έδωσαν τη στήριξή τους στον νέο πρόεδρο όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Τώρα θα μου πείτε ότι ο Καλαντζόπουλος δεν βγήκε ανοιχτά να τον στηρίξει με δήλωση. Θα σας απαντήσω ότι ούτε ο Θανάσης Καμπαγιάννης το έκανε. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές. Η δουλειά που έπρεπε έγινε την Τρίτη το βράδυ με τη σύμφωνη γνώμη του Νίκου Ανδρουλάκη, για να μην πέσει ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης, μπορώ να σας πω ότι υπήρξε λεπτός χειρισμός από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη την οποία την έκανε άνθρωπος που γνωρίζει απέξω και ανακατωτά τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Ο διάλογος για το κόμμα Σαμαρά

Σήμερα θα σας διηγηθώ μια ιστορία ή μάλλον μια συνομιλία που υπήρξε ανάμεσα σε έναν εκ των συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος στην πιάτσα λέγεται ότι έχει ραμμένο το στόμα του και είναι σφίγγα, και ενός δημοσιογράφου που αγαπά το ρεπορτάζ και αναφέρεται στη δημιουργία του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Ήταν αρχές του μήνα όταν ο πρώτος πήρε να ρωτήσει τον δημοσιογράφο πώς πήγε η «λεπτή» χειρουργική επέμβαση και, αφού ο τελευταίος τον ευχαρίστησε και είπαν τις τυπικές ευχές για γρήγορη ανάρρωση, έγινε και ο παρακάτω διάλογος:

– Σημασία έχει ότι όλα είναι ok και να πάνε καλά αποδώ και πέρα. Να ακολουθήσεις κατά γράμμα τις οδηγίες του γιατρού Σπύρου Πνευματικού και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.

– Τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, δώσε μου μια πληροφορία. Δεν μου έχεις δώσει ποτέ.

– Πόσο καιρό σου είπε ότι θα χρειαστείς αποθεραπεία;

– Σίγουρα ενάμιση με δύο μήνες.

– Ε, όταν επανέλθεις δριμύτερος, δεν θα έχει αλλάξει τίποτα. Θα τα πούμε τότε.

Όπως καταλαβαίνετε από τη συνομιλία, μέχρι τέλος Ιανουαρίου δεν θα έχει ανακοινωθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα του ανθρώπου του.

Κόσμος στο γραφείο Τσίπρα

Δεν ξέρω τι λένε οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ότι δήθεν δεν συνομιλούν με ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ μαθαίνω άλλα. Μαθαίνω ότι ορισμένα νυν στελέχη του κόμματος πηγαίνουν ήδη στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού στη Λ. Αμαλίας και συζητάνε τα μελλούμενα.

Συζητούσαν για Τσίπρα στην ΚΟ

Και να πάω στη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ όπου στα πηγαδάκια, αλλά όχι στη συνεδρίαση, συζητούσαν για τις κινήσεις του Αλ. Τσίπρα. Θα κάνει ή δεν θα κάνει κόμμα και πότε ο πρώην πρωθυπουργός. Πάντως, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε χθες για την ανάγκη να υπάρξει ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο σε λογική μακριά από αυτή του Αλ. Τσίπρα που θέλει κάτι άλλο. Στην ΚΟ οι απουσίες ήταν δικαιολογημένες αν και κάποιοι εστίασαν στην απουσία των Γιάννη Ραγκούση και Γιάννη Μαντζουράνη, που ως μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, αν και μπορούσαν να παραστούν δεν πήγαν, μια επιλογή που σχολιάστηκε.

Θα πιει πικρό καφέ ο «Φραπές»

Δεν ξέρω τι θα πιει σήμερα στη Βουλή ο περίφημος «Φραπές», ο Γιώργος Ξυλούρης, αλλά σίγουρα θα τον κεράσουν πικρό καφέ οι βουλευτές – μέλη της αντιπολίτευσης που συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γ. Ξυλούρης θα πάει και έχει ενδιαφέρον πώς θα τοποθετηθεί.

Κοινή εμφάνιση Ανδρουλάκη – Βενιζέλου

Στην εκδήλωση του InSocial με θέμα «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης» θα μιλήσουν σήμερα το απόγευμα (18.00) οι Νίκος Ανδρουλάκης και Βαγγέλης Βενιζέλος, ανοίγοντας το θέμα των επίμαχων αλλαγών στο Σύνταγμα, το οποίο ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει στη δημόσια σφαίρα με το νέο έτος. Το γεγονός ότι συντάσσονται νωρίτερα έχει τη δική του σημασία, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να έχει αναδείξει ήδη την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Το νέο αυτό μέτωπο καταγράφεται, καθώς η επανεμφάνιση Τσίπρα φαίνεται ήδη ότι συσπειρώνει τα κόμματα.

Δεν είναι απουσιολόγος

«Καρφιά» για τα άδεια έδρανα στη Βουλή έριξε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χθες ασκώντας κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και εξηγώντας ότι η ελλιπής κοινοβουλευτική εκπροσώπηση είναι αυτή που αφήνει -όπως είπε- την κυβέρνηση να προελαύνει. Ο Χρήστος Γιαννούλης της απάντησε «ο εχθρός βρίσκεται στα δεξιά σας και όχι στα αριστερά σας» συμπληρώνοντας: «αν ήσασταν από το πρωί τόσες ώρες εδώ, θα ακούγατε τον αντιπολιτευτικό ρόλο που αρθρώθηκε». Και κατέληξε ελαφρώς εκνευρισμένος: «Ε, δεν θα κάνω και τον απουσιολόγο».

Η συνάντηση του Δούκα

Με ένα πρόσωπο του προοδευτικού χώρου της Ιταλίας έμαθα ότι συναντήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, ο Χάρης Δούκας. Αναφέρομαι στη Σίλβια Σάλις, τη δήμαρχο της Γένοβας που εξελέγη τον Μάιο του 2025 και αποτελεί ισχυρή προοδευτική προσωπικότητα στην Ιταλία. Είναι ανεξάρτητη, με στήριξη από ευρεία συμμαχία στην οποία συμμετείχαν το Partito Democratico και το Κίνημα Πέντε Αστέρων. Θεωρείται πιθανή εναλλακτική επιλογή απέναντι στην Τζόρτζια Μελόνι, ενώ έχει αθλητικό παρελθόν, καθώς συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως αθλήτρια της σφυροβολίας. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα προβλήματα των δύο πόλεων και μάθαμε ότι η Σάλις αγαπά την Αθήνα, την οποία είχε επισκεφθεί πέρυσι.

Προβληματίζει η εικόνα της εταιρείας του προέδρου του ΠΑΣ

Αρκετό προβληματισμό και σκέψεις έχει προκαλέσει στην αγορά αθλητικών ειδών το γεγονός ότι φέτος η Hall of Brands, του πρώην ποδοσφαιριστή και προέδρου του ΠΑΣ Γιάννενα, Νίκου Σιόντη, δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό. Και μάλιστα άνθρωποι της αγοράς με τους οποίους μιλάω μου λένε ότι η εν λόγω επιχείρηση, που έχει αξιόλογη παρουσία και στην Αθήνα, γνωρίζει αρκετές πιέσεις τον τελευταίο καιρό. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αναμένονται αρκετές ανακατατάξεις προσεχώς στην αγορά αθλητικών ειδών, δεδομένου ότι η Hall of Brands δεν είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή που γνωρίζει πιέσεις. Σας θυμίζω εδώ και την περίπτωση της The Athletes Foot, που έχει κλείσει σχεδόν τα μισά της μαγαζιά στην Ελλάδα και τα άλλα μισά υπολειτουργούν.

Καταπατητές με επιχειρήσεις Airbnb σε δημοτικό οικόπεδο

Μέσα σε όλα τα άλλα μου έλεγε στέλεχος της αγοράς ακινήτων για μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση στη Ραφήνα. Όπως μου περιέγραψε, ακίνητο που ανήκει στον δήμο έχει καταπατηθεί από διάφορους πολίτες που έχτισαν στο οικόπεδο αυτό αυθαίρετα και δημιούργησαν Airbnb για να εξυπηρετούν τους λουόμενους που πηγαίνουν στην Ανατολική Αττική και στη Ραφήνα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Κάτι που αποτελεί πονοκέφαλο για τον δήμο της περιοχής, γιατί πλέον, από τη στιγμή που έχουν χτιστεί ιδιοκτησίες, το πράγμα σε περίπτωση που θελήσει να διώξει τους καταπατητές περιπλέκεται ακόμα περισσότερο.

Η νέα εταιρεία των κυρίων Max Perry

Τη Max Perry με τα σοκολατάκια σίγουρα την ξέρετε οι περισσότεροι. Ιδρυτές της είναι ο Δημήτρης Κυπαρισσάκης και ο αδερφός του Χρήστος. Μία περίοδο η συγκεκριμένη επιχείρηση μεσουρανούσε, ανοίγοντας το ένα μαγαζί μετά το άλλο. Στη συνέχεια ήρθε η σιωπή. Ή για την ακρίβεια το κλείσιμο καταστημάτων και η συρρίκνωση, καθώς τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν κατ’ ευχήν. Με πληροφορούν ότι τα δύο αδέρφια κάνουν ένα ακόμα επιχειρηματικό βήμα αυτή την περίοδο πάντα με αντικείμενο τη σοκολάτα. Δημιουργώντας την εταιρεία Imperial Cocoa Α.Ε. με αντικείμενο τη χονδρική ειδών σοκολάτας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και την παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Μένει να φανεί εάν θα μείνουν στη χονδρική ή εάν θα αποφασίσουν να ανοίξουν νέα καταστήματα υπό τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Νέα βαπόρια με «ερυθρόλευκο» χρώμα

Στη ναυτιλιακή αγορά ακούγεται ότι η Hengli Heavy Industry, η κινεζική ναυπηγική εταιρεία που αναπτύσσεται ραγδαία, υπέγραψε οκτώ συμβόλαια ναυπήγησης πλοίων από γνωστούς ιδιοκτήτες ελληνικών και νορβηγικών πλοίων. Συγκεκριμένα, η Capital Maritime & Trading του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και η Aegean Bulk συμφερόντων των ιδιοκτητών του μπασκετικού Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, δύο σημαντικοί ελληνικοί όμιλοι με μακρά παρουσία στη ναυτιλία, ανέθεσαν την κατασκευή δύο LR2 product tankers, πέντε bulk carriers -μεταφορά χύδην φορτίου- τύπου Kamsarmax και ενός πλοίου τύπου capesize bulk carrier 180.000 dwt και αυτό για μεταφορά χύδην φορτίου. Οι νέες αυτές συμβάσεις ενισχύουν το ρεκόρ παραγγελιών της Hengli Heavy Industry, που έχει εδραιωθεί ως κορυφαίος κατασκευαστής με έδρα το Ντάλιαν της Κίνας.

Μικροί ψάχνουν να πουληθούν στους μεγάλους των ηλεκτρικών

Μαθαίνω από την αγορά ότι μικρότεροι παίκτες στον τομέα των ηλεκτρικών συσκευών, που έχουν αρκετά μικρότερα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, εξετάζουν το ενδεχόμενο να πουληθούν σε μεγαλύτερους παίκτες. Υπάρχει κινητικότητα και αναζήτηση, όπως μου έλεγε πρόσωπο με γνώση των πραγμάτων στην εγχώρια αγορά. Κάτι που εάν συμβεί θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τους ήδη μεγάλους, σε μία αγορά που φέτος κινείται πτωτικά με 1,8% στον τζίρο και με 3,5% σε τεμάχια το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου και σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Διαγωνισμός για 15 συρμούς στο Μετρό

Αρκετά νέα και ειδήσεις άκουσα από τον υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, στο συνέδριο του ΤΜΕΔΕ. Καθώς μεταξύ άλλων πολλών, ο ίδιος προανήγγειλε ότι τον ερχόμενο Φεβρουάριο μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης οι διαγωνιστικές διαδικασίες, προκειμένου να έρθουν 15 νέοι συρμοί για τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας. Πρόκειται για ενίσχυση που θεωρείται κρίσιμη, όχι μόνο για τη βελτίωση της συχνότητας δρομολογίων, αλλά και για την αποσυμπίεση ενός δικτύου που εδώ και καιρό λειτουργεί στα όρια των αντοχών του.