BEAST

Δυσφορία και μπέρδεμα στην Κουμουνδούρου

Καλημέρα σε όλους. Μόνο έξι από τους 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκονταν χθες στην αίθουσα της Ολομέλειας την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος γεγονός που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, ως αρχή για ενδεχόμενης αποστασιοποίησης από τα πράγματα για να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για τον εναγκαλισμό με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαράει διάλυση ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως στην Κουμουνδούρου έντονη ήταν η δυσφορία για τα λεγόμενα του πρώην πρωθυπουργού περί κομμάτων του προοδευτικού χώρου που έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Στους διαδρόμους μάλιστα ακούγονταν το εξής: «Η φράση “περίκλειστες ηγεσίες” δεν μας αφορά. Αφορά το ΠΑΣΟΚ». Μεγάλη κουβέντα και για τον εξώστη. Ας απαντήσει έλεγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, η Αμαλίας, εμείς δεν ζητήσαμε ούτε σε ποια θέση θα καθίσουμε, ούτε τίποτα άλλο. Βρεθήκαμε, δίπλα σε δεκάδες ανθρώπους με κοινές αγωνίες.

Οι συναντήσεις χωρίς πρωτόκολλο

Παράταση πήραν και τα παϊδάκια που περίμεναν χθες βράδυ τους βουλευτές της ΝΔ στην ταβέρνα Καραβίτης στο Παγκράτι. Η κακοκαιρία άλλαξε τα πλάνα και ακυρώθηκε η σύναξη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μαθαίνω όμως ότι οι βουλευτές της ΝΔ που συμμετέχουν στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής θέλουν να γίνει η σύναξη πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Θα γίνει; Μου λένε ότι είναι ανοικτό και μου επεσήμανε συνεργάτης του πρωθυπουργού, ότι αυτές οι συζητήσεις επειδή είναι ελεύθερες και χωρίς πρωτόκολλο βοηθάνε. Πάντως ακόμα και η σύνθεση είχε ενδιαφέρον, καθώς εκτός από τον Κ. Μητσοτάκη θα ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, όλο το οικονομικό επιτελείο με τον Κυριάκο Πιερρακάκη παρόντα, τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη και τον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Θανάση Νέζη.

Δεν θέλει σόου με αγρότες η κυβέρνηση

Πάντως πολλοί βουλευτές της ΝΔ έχουν μεταφέρει στο Μέγαρο Μαξίμου την πραγματική κατάσταση με τους αγρότες. Από το πρωθυπουργικό επιτελείο μου έλεγαν ότι όσο προχωρούν οι πληρωμές των αγροτών, τόσο θα κάμπτονται οι αντιδράσεις, με τα μπλόκα να υποχωρούν σιγά-σιγά. Και εστίασε στην φράση του Πρωθυπουργού ότι μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου θα έχουν καταβληθεί 1,2 δισ. ευρώ, ενώ τα ποσά που θα περισσέψουν από εκείνους που δεν τα δικαιούνται θα ανακατανεμηθούν στους έντιμους αγρότες. Πάντως ο Κ. Χατζηδάκης δεν έχει διάθεση για σόου και χθες είπε όχι σε συνάντηση με αγρότες της Κρήτης, και τον Περιφερειάρχη του νησιού Σταύρου Αρναουτάκη. Γιατί; Οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν να παραβρίσκονται στην συνάντηση και όλοι οι βουλευτές του νησιού, γεγονός που δεν έγινε δεκτό από την πλευρά Χατζηδάκη που μιλούσε για προσπάθεια δημιουργίας show.

Μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη

Αυτές τις ημέρες πολλά φώτα πέφτουν πάνω στις μεγάλες αλλαγές που γίνονται στο Κληρονομικό Δίκαιο μετά από 80 χρόνια και διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο. Στο Μέγαρο Μαξίμου δίνουν μεγάλη σημασία να τρέξουν οι μεταρρυθμίσεις στην Δικαιοσύνη και δεν ήταν τυχαία η επιλογή χθες του Κυριάκου Μητσοτάκη να παραστεί και να μιλήσει σε ειδική εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης όπου έγινε παρουσίαση αλλά και αποτίμηση των μέτρων που ελήφθησαν σε θέματα κράτους δικαίου. Η κίνηση αυτή έγινε για να διασκεδαστούν και να μειωθούν οι έντονες παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα κράτους δικαίου και λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Πέρασα, αν και η κακοκαιρία είχε ξεκινήσει, από το χώρο που έγινε η εκδήλωση επί της Λεωφόρου Συγγρού, και άκουσα και τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Πρωθυπουργό να μιλάνε για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης για τη βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης, θέμα υψηλής σημασίας και προτεραιότητας, που συνδέεται άρρηκτα με το κράτος δικαίου για τους πολίτες και την ανάπτυξη και τις επενδύσεις για το πεδίο της οικονομίας.

Αργοί ρυθμοί

Η επικέντρωση της κυβέρνησης σε θέματα θεσμών και Δικαιοσύνης σχετίζεται άμεσα με τις παρατηρήσεις στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όχι μόνο, αλλά και με τα δημοσκοπικά δεδομένα (όλων των εταιρειών), που καταδεικνύουν χαμηλή εμπιστοσύνη των πολιτών στο δικαστικό μας σύστημα, ενώ το ποσοστό των πολιτών που θεωρούν το δικαστικό μας σύστημα ανεξάρτητο, όπως αυτά καταγράφονται στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιορίζεται στο 38% στον γενικό πληθυσμό, ενώ για τις επιχειρήσεις το ποσοστό ανεβαίνει στο 49%, παρά τις διατυπωμένες συστάσεις σε θέματα δικαιοσύνης και επενδύσεων. Το άλλο σημαντικό που προβληματίζει το Μέγαρο Μαξίμου είναι οι υστερήσεις σε επίπεδο απονομής της δικαιοσύνης, αν και έχουν υπάρξει σημαντικές βελτιώσεις. Ο χρόνος εκδίκασης των εμπορικών και αστικών υποθέσεων καταγράφεται στην έκθεση σε 771 ημέρες σε πρώτο βαθμό για το 2023, ενώ στα διοικητικά δικαστήρια σε πρώτο βαθμό η κατάσταση εκτιμάται ότι βελτιώθηκε με 439 ημέρες για την έκδοση μιας απόφασης, ενώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εικόνα που περιγράφεται είναι πολύ χειρότερη: 1.232 ημέρες για την έκδοση μιας απόφασης το 2023.

Η ενόχληση Φάμελλου

Δεν άντεξε ο άνθρωπος λογικό ήταν και αντέδρασε μετά τα όσα άκουσε από τον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε να αυτοδιαλυθούν ουσιαστικά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Καλά που δεν το ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ μου έλεγαν ορισμένοι συριζαίοι. Πάντως ο Σωκράτης Φάμελλος σήκωσε το γάντι και απάντησε με έμμεσο τρόπο στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα θεσμικά από το βήμα της Βουλής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το κόμμα εδώ και ένα χρόνο έχει πει ότι χρειάζεται μια ενωτική προοδευτική δημοκρατική διέξοδο και συμπλήρωσε ότι επιμένουμε και σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Αδιάφορο το Μαξίμου

Πάντως όπως είδαμε και από την τοποθέτηση του Κυρ. Μητσοτάκη το Μέγαρο Μαξίμου είναι σχετικά αδιάφορο για τις κινήσεις του Τσίπρα αν και μου λένε ότι είναι εύκολος πολιτικός αντίπαλος. Μάλιστα ένας εκ των συνομιλητών του Πρωθυπουργού μου επεσήμανε την αναφορά του καθηγητή Νίκου Μαραντζίδη χθες στο ΣΚΑΪ ότι ο Αλέξη Τσίπρας θα αναμετρηθεί και θα χάσει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι άλλο θα ακούσουμε μου είπε και επεσήμανε πως η ΝΔ δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τη δημιουργία ενός κόμματος Τσίπρα.

ΠΑΣΟΚική μάζωξη

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να έχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το πως θα τοποθετηθούν απέναντι στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά προχθές το βράδυ βρέθηκαν όλες οι φυλές μαζί σε δείπνο για να τιμηθεί η μνήμη του επί χρόνια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπουργού Λεωνίδα Γρηγοράκου. Εκεί έμαθα ήταν πάρα πολλοί, εκτός από την βουλευτή και κόρη του Γρηγοράκου, την Νάγια, όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο Φίλιππος Σαχινίδης, οι νυν βουλευτές, Δημήτρης Μάντζος, Παναγιώτης Δουδωνής, Χριστίνα Σταρακά, Στέφανος Παραστατίδης,κ.α. πρώην βουλευτές, όπως ο Δημήτρης Λιντζέρης, η Μαρία Θεοχάρη, κά. Το ωραίο το είπε ο Κ. Σκανδαλίδης που είναι και υπεύθυνος για την συγκρότηση των ψηφοδελτίων: η διεύρυνση ξεκινάει από εδώ.

Ευλογιά, το μεγάλο στοίχημα του Τσιάρα

Η κρίση της ευλογιάς εκτός από κοινωνική, οικονομική και επιχειρηματική, είναι και βαθιά πολιτική. Αυτό μου έλεγε χθες το βράδυ σε κοινό τραπέζι, άνθρωπος της αγοράς με τον οποίο μιλούσα. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, καλείται επομένως εκτός από την ουσία της αντιμετώπισης της ευλογιάς, να αντιμετωπίσει και την επόμενη μέρα που σχετίζεται με τη διαχείριση της ζωονόσου. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων που καλπάζει στην Ελλάδα Αύγουστο του 2024, έχει πλέον εξελιχθεί σε εθνικό πονοκέφαλο, με τα στοιχεία να προκαλούν έντονο προβληματισμό ακόμη και στους πιο ψύχραιμους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 είχαν καταγραφεί 1.834 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2.270 εκτροφές που έχουν πληγεί και 433.229 ζώα θανατώθηκαν βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Η εικόνα της τελευταίας εβδομάδας του Νοεμβρίου (24–30 Νοεμβρίου) έκανε την πίεση ακόμη μεγαλύτερη καθώς 80 νέα κρούσματα εκδηλώθηκαν μέσα σε επτά ημέρες, απλωμένα σε 17 Περιφερειακές Ενότητες, από τον Έβρο μέχρι την Ηλεία και από τη Δράμα έως τη Μαγνησία.

Οι «χαμηλές πτήσεις» της Black Friday

Στη Μητροπόλεως εκεί όπου βρίσκονται τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το κλίμα τις τελευταίες ημέρες δεν είναι ιδιαίτερα ανάλαφρο. Η πρώτη ανάγνωση της έρευνας για τη φετινή Black Friday προκάλεσε προβληματισμό αλλά και συζητήσεις. Οι αριθμοί, αν και δεν δείχνουν κατάρρευση, επιβεβαιώνουν αυτό που οι έμποροι υποστηρίζουν ανοιχτά τα τελευταία χρόνια, ότι δηλαδή η Black Friday δεν «τραβάει» όπως παλιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 48% των επιχειρήσεων είδε χειρότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι, ενώ για τις δύο στις τρεις εξ αυτών η πτώση έφτασε έως 10%. Από μόνα τους τα μεγέθη δεν είναι συντριπτικά, ωστόσο, το πραγματικό μήνυμα βρίσκεται αλλού και αφορά στη διάχυτη απογοήτευση και στην αλλαγή της ψυχολογίας της αγοράς που αποτελεί και το βασικό στοίχημα των εμπόρων το επόμενο διάστημα. Σας θυμίζω εδώ ότι η τελευταία αποτύπωση της Eurostat έδειξε ότι το 70% των Ελλήνων, δηλώνει πως βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Κάτι που ρεαλιστικά δεν συμβαίνει καθότι η ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου το μισό. Παρόλ’ αυτά η αίσθηση των καταναλωτών είναι τέτοια, που εκτοξεύει το ποσοστό στο 70%, όπως δηλαδή το αποτύπωσε η Eurostat.

Η βιομηχανία και οι συζητήσεις για την ενέργεια

Τις τελευταίες εβδομάδες μαθαίνω ότι σε κλειστές συσκέψεις μεταξύ κυβέρνησης και κορυφαίων βιομηχανιώντης χώρας διαμορφώνεται το τελικό πλαίσιο ενός νέου μηχανισμού που θεωρείται κρίσιμος για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοντέλο βασίζεται στο ιταλικό energy loan, αλλά προσαρμόζεται ώστε να περάσει χωρίς καθυστερήσεις από τον έλεγχο κρατικών ενισχύσεων στις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση επιδιώκει ένα σχήμα με σαφή οφέλη για τη βιομηχανία και περιορισμένο δημοσιονομικό αποτύπωμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο μηχανισμός θα εξασφαλίζει φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 60 μεγάλες εγκαταστάσεις που καταναλώνουν γύρω στα 6 TWh ετησίως. Η τιμή αναμένεται να μειωθεί από τα 95-100 ευρώ ανά MWh που είναι σήμερα, στα 70–75 ευρώ μέσω τριετών συμβολαίων σταθερής τιμής. Σε αντάλλαγμα, οι βιομηχανίες θα δεσμεύονται να «επιστρέψουν» ισοδύναμη ενέργεια μέσα σε είκοσι χρόνια, μέσω επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, είτε μόνες τους είτε σε συνεργασία με παραγωγούς.

Νέος πελάτες για τους «Κινέζους» ο Ανδρέας Μαρτίνος

Τα κινεζικά ναυπηγεία, Hengli Shipbuilding, διευρύνουν όλο και περισσότερο το ελληνικό χαρτοφυλάκιο παραγγελιών και όπως λένε άνθρωποι της ναυτιλιακής αγοράς πρόσθεσε ακόμη έναν σημαντικό πελάτη στη λίστα της. Η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου, ένας από τους πλέον παραδοσιακούς παίκτες της ελληνικής ναυτιλίας στα tankers, έκλεισε την πρώτη της συνεργασία με το ναυπηγείο, επιλέγοντας ένα πλοίο μεταφοράς καυσίμων, LR2, με παράδοση τον Ιανουάριο του 2027. Η κίνηση θεωρείται ενδεικτική του ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες αξιολογούν θετικά τόσο την τεχνική επάρκεια της Hengli όσο και την ταχύτητα ανάπτυξής της στην αγορά.

Εκτός ΕΖΑ ο Νικήτας Ασπιώτης

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της αγοράς με τις οποίες μιλάω, ο Νικήτας Ασπιώτης ολοκλήρωσε τον κύκλο του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΖΑ, εξέλιξη που φαίνεται να έχει δρομολογηθεί εδώ και μερικές εβδομάδες. Στελέχη που γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες αναφέρουν ότι η διοίκηση αναζητούσε μια διαφορετική στρατηγική κατεύθυνση για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας, ειδικά σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός στη μπύρα εντείνεται και οι πιέσεις από το αυξημένο κόστος παραγωγής παραμένουν ισχυρές. Ταυτόχρονα όμως η ΕΖΑ επιδιώκει να πουληθεί και φαίνεται ότι στο πρόσωπο του Ασπιώτη, η Deca Investments, στην οποία ανήκει η ζυθοποιία, δεν βρήκε το πρόσωπο εκείνο που θα μπορούσε να δώσει την ώθηση που χρειάζεται η γνωστή βιομηχανία μπύρας για να γίνει οικονοικά ελκυστική σε πιθανούς επενδυτές.

Το deal της εισηγμένης με τα My market

Σε συμφωνία για νέο My market στην οδό Ανδρομάχης 191 μαθαίνω ότι προχώρησε η εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΛΑΝΑΚΑΜ. Μία κίνηση που της φέρνει έναν σταθερό μισθωτή, αξιοποιώντας μέρος του συγκεκριμένου ακινήτου. Στο κτίριο πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη ανακαίνιση ώστε να καλύψει τις προδιαγραφές της My market. Πρόκειται επί της ουσίας για μία κίνηση που σκοπό έχει την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της ΛΑΝΑΚΑΜ, η οποία έχει παρουσία στην αντιπροσώπευση γνωστών μαρκών μόδας όπως Naf Naf, Laura Ashley, Furla, Coccinelle και αρκετές ακόμα.