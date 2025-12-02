BEAST

Προβληματίζουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Καλημέρα σε όλους. Με το βλέμμα στραμμένο στις αγροτικές κινητοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη με κλείσιμο ακόμα και κεντρικών οδών κινείται η κυβέρνηση. Αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, εκφράζοντας αγανάκτηση για τις καθυστερήσεις και ελλείψεις στις ενισχύσεις, όπως η βασική ενίσχυση που δεν καταβλήθηκε πλήρως, η αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση νέων αγροτών, αλλά και τα προβλήματα στην κτηνοτροφία (πχ ζωονόσοι, ελλείψεις εμβολιασμών) που οδηγούν σε μαζικές απώλειες κοπαδιών. Η κυβέρνηση δεν θέλει να ρίξει λάδι στη φωτιά όπως μου λένε και το στοίχημα είναι να έχουν κλείσει σύντομα το μέτωπο.

Γέφυρες και διαμεσολαβητές

Πάντως στο Μέγαρο Μαξίμου θέλουν να ρίξουν γέφυρες στους αγρότες και να κοπάσει η ένταση των τελευταίων ημερών. Το θέμα της αντιμετώπισης των οικονομικών τους προβλημάτων ανέλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αλλά μου λένε καλές πηγές ότι αναζητούνται και καλοί διαμεσολαβητές από την πλευρά της ΝΔ για να κλείσουν το μέτωπο.

Από υποστηρικτές, κατήγοροι

Το κρίσιμο για την κυβέρνηση είναι ότι ο αγροτικός κόσμος σε ποσοστό 50 – 60% στις δυο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις ψήφισε ΝΔ και αυτό τώρα δεν υπάρχει. Σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για «κυβερνητικό εμπαιγμό» και κατάρρευση του αρμόδιου φορέα (ΟΠΕΚΕΠΕ), με οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στον πρωτογενή τομέα. Και όπως μου έλεγε κεντρικός υπουργός, η ένταση στον αγροτικό τομέα δείχνει πως δεν αρκεί η οικονομική ανάπτυξη γενικά, καθώς τα «ραγισμένα» κοινωνικά στρώματα, όπως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος της κρίσης και των πολιτικών επιλογών. Εάν δεν υπάρξει ουσιαστική λύση, οι αγροτικές κινητοποιήσεις μπορεί να εξελιχθούν σε ευρύτερες κινητοποιήσεις κοινωνικής δυσαρέσκειας. Και αυτός είναι ο φόβος πολλών στην Κ.Ο. της ΝΔ.

Στήνει το αφήγημα εκλογών

Και να πάω τώρα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που χθες τον είδα στο Λονδίνο να στήνει το νέο κυβερνητικό αφήγημα. Μιλώντας στο συνέδριο της Morgan Stanley υποστήριξε πως η Ελλάδα «συγκλίνει» με την Ευρώπη οικονομικά: επικαλέστηκε +22% αύξηση στο διαθέσιμο καθαρό εισόδημα των νοικοκυριών τα τελευταία 6 χρόνια, και διαβεβαίωσε πως δεν πρόκειται να «πατήσει φρένο» πριν τις εκλογές του 2027. Επί της ουσίας, όπως μου έλεγε ανώτερη κυβερνητική πηγή, η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει ότι η ανάπτυξη είναι σταθερή και βιώσιμη και ότι το πολιτικό οικοδόμημα ξαναπατάει γερά, με στόχο την εμπιστοσύνη στην προεκλογική περίοδο.

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Σας έγραφα χθες για την αισιοδοξία που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup. Σε αυτές τις 10 ημέρες έως την ψηφοφορία που είναι προγραμματισμένη για 11 Δεκεμβρίου θα υπάρξουν πολλές παρασκηνιακές κινήσεις με ενεργό συμμετοχή και του ίδιου του πρωθυπουργού. Για το Μέγαρο Μαξίμου είναι σημαντικό διότι επιμένουν πως η Ελλάδα προβάλλει ως «success story» της ευρωζώνης, με πτώση της ανεργίας, ανάκαμψη της οικονομίας και προοπτική μείωσης χρέους κάτω από 120% του ΑΕΠ έως το 2030 και ο Πιερρακάκης επιχειρεί να χτίσει πάνω σε αυτό για να πείσει τους εταίρους. Και όπως μου έλεγαν ανώτερες κυβερνητικές πηγές, η υποψηφιότητά του, αν περάσει, θα λειτουργήσει ως ισχυρό πολιτικό «στοίχημα» για την κυβέρνηση, δείχνοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι πια «μαύρο πρόβατο» της Ευρωζώνης, αλλά διεκδικεί ρόλο επιρροής. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι εάν εκλεγεί πρόεδρος του Eurogroup, ο Πιερρακάκης θα έχει λόγο στα μελλοντικά ευρωπαϊκά δημοσιονομικά, επενδυτικά και οικονομικά στρατηγικά ζητήματα, κάτι που δίνει στην Ελλάδα σοβαρή θέση στο ευρωπαϊκό τραπέζι.

Να μπει ένα μέτρο στον λαϊκισμό

Έρχεται η κυβέρνηση και με μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση ενισχύει το εισόδημα των πολιτών. Παράλληλα έχει λάβει και σειρά μόνιμων μέτρων ένα εκ των οποίων είναι η επιστροφή ενός ενοικίου στους πολίτες. Και ενώ γίνεται αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης την κατηγορούν ακόμη και για το γεγονός ότι ένα μικρό κομμάτι ενοικιαστών έκανε λάθος στις δηλώσεις στο Ε1. Είδαμε τον Παύλο Μαρινάκη να αντιδρά και να αναρωτιέται σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Τι θέλουν ακριβώς να πουν; Δηλαδή φταίει το κράτος που επιδοτεί το νόμιμο; Θα έπρεπε να επιδοτεί το μαύρο; Φταίει το κράτος που κάποιοι έκαναν λάθος στο Ε1; Όχι. Φταίει το κράτος που δίνει δεύτερη ευκαιρία;». Το κορυφαίο το άφησε για το τέλος λέγοντας ότι είδε και μια δήλωση ότι «δια της δεύτερης ευκαιρίας μετατίθεται η ευθύνη στους πολίτες». Και κάπου εκεί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε να μπει ένα μέτρο στον λαϊκισμό.

Το τηλεφώνημα του Γλαβίνα στον Παππά

Ο άνθρωπος του προέδρου, ο Θανάσης Γλαβίνας, κάλεσε τον Πέτρο Παππά για να ανασκευάσει τη δήλωση που έκανε για τον Άδωνι Γεωργιάδη. «Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται γιατί αν όχι ο πιο εργατικός είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε», είπε. Ο Π. Παππάς υποστηρίζει πως ο Άδωνις απομόνωσε ένα κομμάτι των δηλώσεών του και δεν έκανε αναφορά σε ολόκληρη την τοποθέτηση για το ΕΣΥ, γιατί δεν τον συνέφερε.

Παίζει θεσμικά το ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα, μια ενδιαφέρουσα κίνηση έκανε χθες ο Ν. Ανδρουλάκης με το άνοιγμά του για αλλαγή του «νόμου περί ευθύνης υπουργών». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» σε διάλογο για να αναθεωρήσουν το άρθρο 86 του Συντάγματος (νόμος περί ευθύνης υπουργών). Η πρωτοβουλία μοιάζει με στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως «θεματοφύλακα καθαρών θεσμών» και καταπολέμησης της διαφθοράς με στόχο, πιθανώς, να προσελκύσει πιο ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, πέρα από τα παραδοσιακά του ακροατήρια.

Τι τρέχει με Δούκα και Γερουλάνο

Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ και θα εστιάσω στα όσα είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που στο δημοτικό ραδιόφωνο 9,84 επανέλαβε την γραμμή του πως «το εγώ τελείωσε, το εμείς κάνει τη διαφορά» και πως το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να κυριαρχήσει μόνο αν κινητοποιήσει δυνάμεις, κόμματα και φορείς για μεγάλες ανατροπές. «Αν δεν το κάνουμε, κινδυνεύουμε να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ». Κάποιοι είδαν ως καρφί του Χ. Δούκας προς τον Ν. Ανδρουλάκη που βλέπει και τον Παύλο Γερουλάνο να αποστασιοποιείται ενώ την ίδια ώρα η Άννα Διαμαντοπούλου κινείται με μεγαλύτερο κομματικό πατριωτισμό.

Δεν βιάζεται ο Τσίπρας

Και να πεταχτώ έως το γραφείο του Αλ. Τσίπρα όπου προετοιμάζονται για την μεγάλη αυριανή συγκέντρωση, όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει για το αύριο και όχι τόσο για το βιβλίο του. Ναι η εκδήλωση είναι για το βιβλίο Ιθάκη, θα πει δυο κουβέντες για αυτό, αλλά για το περιεχόμενό του θα μιλήσουν οι ομιλητές και αυτός θα βάλει τη βάση για το αύριο. Ουσιαστικά όσα θα πει θα προϊδεάζουν για το τι θέλει να κάνει μελλοντικά, δίνοντας και στίγμα των προθέσεων. Πάντως κόμμα μην περιμένετε να κάνει άμεσα όπως μου ειπώθηκε από καλή πηγή. Και ξέρει, πιστέψτε με. Με τις περιοδείες που θέλει να κάνει μέσω του βιβλίου θα τρέχει κανά εξάμηνο, αφού στόχος είναι κάθε εβδομάδα και μια μεγάλη πόλη.

Ολοκληρώνεται το οικιστικό της Wyndham στον Πειραιά

Στον Πειραιά συζητιέται τον τελευταίο καιρό το φιλόδοξο real estate εγχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για ένα project που ξεκίνησε πριν από δυόμισι χρόνια, αλλά σήμερα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση και έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα Ελλήνων και ξένων επενδυτών. Αφορά στην ανάπτυξη των πρώτων επώνυμων, πολυτελών κατοικιών από τον ξενοδοχειακό όμιλο Wyndham στην Ελλάδα, το οποίο όπως μου λένε άνθρωποι του real estate, επανατοποθετεί ολόκληρη την περιοχή γύρω από τη μαρίνα Ζέας. Το επιθετικό ενδιαφέρον αγοραστών από το εξωτερικό ήταν ο πρώτος παράγοντας που «κλείδωσε» τη βιωσιμότητα του project από πολύ νωρίς. Το γεγονός ότι σήμερα έχει ήδη πωληθεί περίπου το 95% των 72 σουιτών δεν θεωρείται έκπληξη από όσους παρακολουθούν την αγορά, αλλά επιβεβαίωση ότι ο Πειραιάς έχει πλέον μετατραπεί σε νέο premium προορισμό για επώνυμες κατοικίες, μια κατηγορία που μέχρι πρότινος περιοριζόταν σε Κυκλάδες, Ριβιέρα και λίγες ακόμη hot περιοχές της χώρας.

Η πώληση της Δέλτα

Tην ίδια ώρα πάντως οι φήμες για πιθανή πώληση της Δέλτα, δίνουν και παίρνουν. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα την εξαγοράσουν τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία μετά τη Δωδώνη που πρόσφατα απέκτησαν. Και κάποιοι άλλοι ότι στο τέλος θα καταλήξει στον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος προσπαθεί και επιθυμεί να την αποκτήσει. Υπό την προϋπόθεση ότι το CVC στο οποίο ανήκει η εταιρεία θα εκλογικεύσει τις απαιτήσεις του. Από αυτά που μου λένε, στο μέτωπο Δέλτα πάντως δεν αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις έως το τέλος της χρονιάς. Και ότι τα σπουδαία αναμένονται πλέον από το 2026 και ύστερα. Ίδωμεν…

Τι βιογραφικό ψάχνει ο Θεοδωρικάκος για τον νέο διοικητή

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχει σημάνει κινητοποίηση, καθώς ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής του πρώτου διοικητή της νεοσύστατης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Με βάση τα όσα ορίζονται και από τον σχετικό νόμο για τη σύσταση της νέας Αρχής, ο υπουργός αναζητά πρόσωπο με σαφές ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ. Για παράδειγμα οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ από την Ελλάδα ή αναγνωρισμένου ιδρύματος του εξωτερικού. Περισσότερη ζήτηση όμως υπάρχει για μεταπτυχιακούς και κυρίως ανθρώπους με διδακτορικό, που αποδεικνύουν επιστημονική εξειδίκευση σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς της Αρχής. Επίσης, δεν αρκούν τα πτυχία. Χρειάζεται αποδεδειγμένη προϋπηρεσία αλλά και άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Επομένως όσοι πιστοί θελήσουν, μπορούν να προσέλθουν. Ή καλύτερα, να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος για να αναλάβουν τη θέση.

Από το Πόρτο Καρράς στις πολυτελείς κατοικίες

Η οικογένεια Στέγγου, είναι ιδιαίτερα γνωστή για την πολυετή παρουσία της στον ελληνικό τουρισμό και ειδικότερα για την ιδιοκτησία του Porto Carras, το οποίο πώλησε το 2020 στον Ιβάν Σαββίδη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μου, η οικογένεια που βρίσκεται στο τιμόνι της Τεχνικής Ολυμπιακής, μπαίνει στο χώρο των πολυτελών κατοικιών. Το νέο όχημα της οικογένειας Στέγγου για την είσοδο στη συγκεκριμένη αγορά είναι η νεοσύστατη εταιρεία Vista Luxury Properties ΑΕ. Πρόκειται για μια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 400.000 ευρώ, με αντικείμενο την κατασκευή πολυτελών κτιρίων κατοικιών. Στο τιμόνι της εταιρείας, βρίσκεται ο γιος του Κωνσταντίνου Στέγγου, ιδρυτή της Τεχνικής Ολυμπιακής, Γιώργος.

Η σύμπραξη τεσσάρων παικτών στην ανακύκλωση πλαστικών

Σε σύμπραξη προχώρησαν μαθαίνω οι τέσσερις σημαντικοί παίκτες του κλάδου πλαστικών. Ο λόγος για τα Πλαστικά Κρήτης, τη Δάιος Πλαστικά, τη Μαντζάρης Α.Ε. και τα Αχαϊκά Πλαστικά. Το νέο εταιρικό σχήμα, Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αγροτικών Φύλλων αποτελεί το πρώτο κοινό project μεγάλων της βιομηχανίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας καθορίστηκε στα 100.000 ευρώ. Τα Πλαστικά Κρήτης εξασφάλισαν ποσοστό 40%, συμβάλλοντας με 40.000 ευρώ και αναλαμβάνοντας 8.000 μετοχές. Η Δάιος Πλαστικά και η εταιρεία Μαντζάρης εισήλθαν η καθεμία με ποσοστό 25% (5.000 μετοχές και 25.000 ευρώ συμμετοχή), ενώ τα Αχαϊκά Πλαστικά κατέλαβαν το 10% του σχήματος με 2.000 μετοχές και εισφορά 10.000 ευρώ. Στόχος του νέου φορέα είναι η συλλογή των αποβλήτων γεωργικών πλαστικών, σε σημεία συλλογής με κατάλληλες υποδομές για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων αγροτικών φύλλων και σωλήνων άρδευσης. Πρόκειται επί της ουσίας για κίνηση που έρχεται σε συνέχεια του σχετικού νόμου, ο οποίος υποχρεώνει τις εταιρείες σε διαχείριση και ανακύκλωση των γεωργικών πλαστικών και σε ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών προς την ίδια κατεύθυνση.

Αποχώρηση στελέχους από τον Κρητικό

Μετακινήσεις μαθαίνω ότι λαμβάνουν χώρα τον τελευταίο καιρό από τον Κρητικό. Ενόψει της ολοκλήρωσης της εξαγοράς του από τον Μασούτη. Στελέχη έχουν ήδη ξεκινήσει και αναζητούν την επόμενη πρόκληση της καριέρας τους. Στα όσα με πληροφορούν είναι ότι και η Βάσω Παπαδοπούλου, διευθύντρια αγορών στον Κρητικό, η οποία μετακινήθηκε στην εταιρεία ειδών για κατοικίδια, Pet City, η οποία να σας θυμίσω ότι ανήκει στη BC Partners του Νίκου Σταθόπουλου. Οι μετακινήσεις στο περιβάλλον Κρητικού είναι και θα είναι αρκετές, κάτι που είναι φυσιολογικό αν σκεφτεί κανείς ότι σε όλες τις περιπτώσεις μεγάλων εξαγορών.