BEAST

Ελπίδες για αποχώρηση από τα μπλόκα

Καλημέρα σε όλες και όλους. Ημέρα προϋπολογισμού η σημερινή και το αναφέρω αυτό διότι ολοκληρώνεται το βράδυ η πενθήμερη συζήτηση επί του κορυφαίου νόμου της χώρας, χωρίς όμως την αίγλη και το ενδιαφέρον του παρελθόντος. Πάντως, ανεξάρτητα από το μικρό ενδιαφέρον που υπήρξε για αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, τα φώτα πέφτουν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής διότι θα έχουμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και το κλείσιμο θα γίνει με την ομιλία του πρωθυπουργού και την ονομαστική ψηφοφορία. Αυτό που μαθαίνω όμως είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πει ορισμένα κρίσιμα πράγματα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και μου λένε ότι ίσως πει κάτι που θα δώσει διέξοδο και στους αγρότες να τερματιστούν τα μπλόκα. Μπορεί έως στιγμής να μην υπάρχει πεδίο συνεννόησης και συμβιβασμού, αλλά μου λένε πως βλέπουν φως στο τούνελ. Μένει να αποδειχθεί.

Τα μηνύματα Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα με την ομιλία του, όπως μου είπε καλή πηγή, να στείλει διάφορα μηνύματα σε πολλές πλευρές. Όχι μόνο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά για σειρά γεγονότων του τελευταίου διαστήματος και δεν θα διστάσει να θέσει προ των ευθυνών τους και τους πολιτικούς αρχηγούς. Και όπως έμαθα δεν θα παραλείψει να κάνει και αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα.

Στο Μαξίμου οι βουλευτές της ΝΔ

Σας έγραφα προ ημερών για το τραπέζι με παϊδάκια που δεν έγινε μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ και του πρωθυπουργού και του οικονομικού επιτελείου. Όμως θα λάβουν πρόσκληση όλοι για να πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου για να ανταλλάξουν ευχές ενόψει των Χριστουγέννων. Ε, αυτό είναι και μια ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά αν και δεν περιμένει κανείς τίποτα από αυτές τις συναντήσεις. Το ενδιαφέρον θα είναι μετά τις γιορτές, όταν αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τους δει κανονικά και να συζητήσει σε βάθος μαζί τους.

Μελαγχολία για τη Βουλή

Κάθισα και κοίταξα επί πολλές ώρες τις τελευταίες τέσσερις μέρες τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού και μπορώ να αναφέρω πως είχα τάσεις μελαγχολίας. Άλλες εποχές, είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και υψηλού πολιτικού επιπέδου και όχι επικοινωνιακά τσιτάτα. Αυτό που μου έκανε αλγεινή εντύπωση ήταν οι ελάχιστες παρουσίες, ακόμα και της αντιπολίτευσης και τα πολλά άδεια έδρανα. Βέβαια μίλησαν πολλοί αλλά για να στείλουν ουσιαστικά στα τοπικά κανάλια το βίντεο με την ομιλία τους και ένα δελτίο τύπου. Στη λίστα των ομιλητών είχαν εγγραφεί περισσότεροι από 190 βουλευτές.

Αγωγή Συρεγγέλας σε Κωνσταντοπούλου

Ένα θέμα που άκουσα χθες στη Βουλή ήταν η απόφαση της Μαρίας Συρεγγέλα να καταθέσει αγωγή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η αγωγή θα κατατεθεί ή σήμερα ή το πιθανότερο αύριο, επειδή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε πει ότι η Πόπη Σεμερτζίδου επισκεπτόταν το γραφείο της Μ. Συρεγγέλα που αποφάσισε να χρήματα που θα επιδικαστούν εάν η απόφαση είναι υπέρ της, να πάνε σε οργανώσεις για κακοποιημένες γυναίκες. Το ωραίο είναι ότι και η Ζ. Κωνσταντοπούλου μήνυσε τόσο την Μ. Συρεγγέλα όσο και τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέα Νικολακόπουλο γιατί δεν την προστάτευσαν από τις απειλές του Φραπέ.

Δεν υπάρχει άλλος πόλος

Ζήτησα από κορυφαίο υπουργό να εκτιμήσει πώς θα πάνε τα πράγματα με τους αγρότες, δεδομένου ότι εμφανίζονται ανυποχώρητοι, παρά τις συνεχείς προσκλήσεις σε διάλογο από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. «Θα το αντιστρέψουμε το κλίμα» μου απάντησε και ρώτησα: «Γιατί το λέτε; Έχετε κάτι κατά νου», απέφυγε να συνεχίσει αλλά φαινόταν σίγουρος για την επόμενη μέρα. Αντίθετα, εστίασε στο γεγονός ότι παρότι συζητείται ο προϋπολογισμός τα έδρανα της αντιπολίτευσης είναι άδεια και μου είπε ότι δεν υπάρχει άλλος πόλος, θυμίζοντάς μου πχ το 2010 και πριν οπότε η Βουλή και τις πέντε ημέρες της συζήτησης του προϋπολογισμού ήταν γεμάτη. Και δεν είναι ο πρώτος υπουργός που αναφέρεται στην απουσία εναλλακτικής πρότασης και συντεταγμένου εναλλακτικού πόλου, γεγονός που με κάνει να καταλαβαίνω ότι πάνω σε αυτό το επιχείρημα οικοδομεί η κυβέρνηση επιχειρώντας να αυξάνει τα ποσοστά της.

Ομοβροντία Θεοδωρικάκου σε Φάμελλο

Ένα στιγμιότυπο ξεχώρισε κατά την χθεσινή μέρα της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στην Βουλή. Πρόκειται για την ομοβροντία του Τάκη Θεοδωρικάκου προς τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος είχε λίγο νωρίτερα επιλέξει να αποχωρήσει από την αίθουσα, χωρίς να θελήσει να ακούσει την απάντηση του υπουργού Ανάπτυξης, κόντρα στην κοινοβουλευτική τάξη. «Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αλλά με ημερομηνία λήξης» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης συμπληρώνοντας με νόημα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα υπάρχει, γιατί θα υπάρχει το κόμμα του κ. Τσίπρα και το ότι ο πρώην αρχηγός του κάνει κόμμα, είναι ομολογία αποτυχίας για τον ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε ο Τ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος πάντως δεν πήρε απαντήσεις από την Κουμουνδούρου και για μία σειρά άλλων ερωτημάτων όπως για παράδειγμα για το ύψος των προστίμων που έχουν επιβληθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και που κανείς άλλος στο παρελθόν δεν τόλμησε να βάλει. Η εποχή της ανέξοδος αντιπολίτευσης έχει περάσει. Ας το καταλάβει αυτό η Κουμουνδούρου.

Η φρεγάτα Κίμων και οι πρόβες

Μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου για τις ένοπλες δυνάμεις που όπως έμαθα έχει προκαλέσει πολλές γκρίνιες λόγω των αλλαγών στο βαθμολόγιο ο Νίκος Δένδιας θα βάλει πλώρη για Γαλλία. Και αυτό γιατί αύριο θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρύμνη της φρεγάτας Κίμων στα ναυπηγεία Λοριάν, μια ιστορική στιγμή για την οποία σήμερα θα γίνουν οι τελικές πρόβες των εγκαινίων. Έτσι η φρεγάτα Κίμων θα γίνει και τυπικά η πρώτη ελληνική Belharra, στην οποία θα επιβιβαστούν τα 128 μέλη του πληρώματος, ενισχύοντας και άλλο το επίπεδο αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Η συγκίνηση μεγάλη ειδικά για τους αξιωματικούς του ελληνικού ναυτικού, ενώ στόχος του επιτελείου είναι στις Μπελαρά να προστεθούν οι 4 υπό εκσυγχρονισμό φρεγάτες κλάσης ΥΔΡΑ, αλλά και – όπως όλα δείχνουν – οι ιταλικές bergamini.

Στην γη των Παπανδρέου ο Τσίπρας

Μεγάλη κινητοποίηση έχει γίνει για την αποψινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα όπως μαθαίνω. Ο πρώην πρωθυπουργός θα πει πολλά και διάφορα σε σχέση με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, στην οποία θα ασκήσει δριμεία κριτική αλλά και προσωπικά στον πρωθυπουργό. Ο Αλ. Τσίπρας, στο πλαίσιο της δεύτερης παρουσίας του,στην Πάτρα θα στείλει ουσιαστικά μηνύματα ότι επιστρέφει και θέλει να παίξει την αντίθεση: μιλάει αυτός στην Πάτρα και την ίδια ώρα μιλάει ο Κ. Μητσοτάκης στο Κοινοβούλιο έχοντας απόσταση από την κοινωνία, ενώ ο ίδιος είναι δίπλα της. Μόνο που πρέπει αυτό να το προσυπογράψουν και οι μετρήσεις. Πάντως στη χθεσινή της AlCO μόνο το 15% είναι θετικό για τον Αλ. Τσίπρα μετά τα όσα έγραψε στην Ιθάκη.

Διαλύεται το Κίνημα Δημοκρατίας;

Και πολύ άντεξε μου έλεγε πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ για το Κίνημα Δημοκρατίας. Και αυτό διότι η κίνηση του Στέφανου Κασσελάκη να ανακοινώσει αιφνιδιαστικά έκτακτο συνέδριο σε συνδυασμό με τα υπονοούμενά του για τις δυσκολίες οικονομικές να στηθεί και να λειτουργήσει ένα κόμμα, φέρνει πολύ κοντά την διάλυση του Κινήματος Δημοκρατίας. Αυτό καταλαβαίνουν πολλοί που θα δουν, εάν όλα εξελιχθούν όπως φαίνεται, ένα κόμμα να διαλύεται πολύ γρήγορα.

Το GREGY στον πυρήνα μιας νέας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής

«Η φθηνή ενέργεια από το GREGY μπορεί να φέρει μια πραγματική επανάσταση στη βιομηχανική ανάπτυξη. Θα κάνουμε πάλι την Ελλάδα μια βιομηχανική χώρα», είπε ο πρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου, Δημήτρης Κοπελούζος, στη χθεσινή συνάντηση με τους δημοσιογράφους στο γιορτινό τραπέζι που διοργανώθηκε στη Μεγάλη Βρεταννία. Δίπλα του, τα παιδιά του, Χρήστος Κοπελούζος και Ελμίνα Κοπελούζου, με τον Κωσταντή Σπυρόπουλου, και στελέχη του Ομίλου. Ο Έλληνας επιχειρηματίας στάθηκε στη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου, ενός έργου 13 δισ. ευρώ, που θα φέρει φθηνή πράσινη ενέργεια στην Ελλάδα και θα στηρίξει τόσο την επέκταση της υφιστάμενης βιομηχανικής βάσης όσο και την προσέλκυση νέων βιομηχανικών επενδύσεων υψηλής ενεργειακής έντασης – όπως data centers μεγάλης κλίμακας. Μέρος της ενέργειας θα καταλήξει και στην οικιακή χρήση, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και στηρίζοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όπως το Σχέδιο Μάρσαλ και ο εξηλεκτρισμός της δεκαετίας του ’50 θεμελίωσαν το μεταπολεμικό παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας, έτσι και το Σχέδιο GREGY θα αποτελέσει τον πυρήνα μιας νέας εθνικής ενεργειακής στρατηγικής.

Η επένδυση των 650 εκατ. ευρώ

Σε ό,τι αφορά το LNG, ο Δημήτρης Κοπελούζος εξήγησε πως, παρότι η αγορά μπορεί να σηκώσει ακόμη ένα FSRU -«θα είναι εθνικός ευεργέτης, όποιος αποφασίσει μια τέτοια επένδυση», είπε- θα έχει σαφώς μικρότερη απόδοση. Όπως ανέφερε ο επιχειρηματίας που το FSRU της Αλεξανδρούπολης αποτέλεσε προσωπική του ιδέα και μια μακρόχρονη προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010, τα κόστη είναι αυξημένα για ένα νέο FSRU, το οποίο δεν θα επιδοτηθεί, γεγονός που περιορίζει αρκετά το περιθώριο κέρδους. Παράλληλα, η αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά αυξάνει το κόστος των εγγυήσεων που ζητούνται από τους πελάτες, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα μιας τέτοιας επένδυσης. Για τη Gastrade, όμως, τα δεδομένα είναι ευνοϊκότερα. Η εταιρεία διαθέτει ήδη την απαραίτητη τεχνογνωσία, την εμπειρία, το πελατολόγιο, τη μετοχική βάση και την πρόσβαση στην αγορά, χάρη στη λειτουργία του πρώτου FSRU. Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκεται κοντά στη λήψη της απόφασης, με ορίζοντα το 2026 – μιας μεγάλης επένδυσης στη Θράκη που θα κοστίζει 650 εκατ. ευρώ.

Το Nammos, η Prodea και η Cortina

Στο περιθώριο των ανακοινώσεων της Prodea Investments για τη στρατηγική στροφή προς τα ξενοδοχεία και την πώληση 1,27 δισεκατομμυρίων σε αξία ακινήτων στην Εθνική Τράπεζα και τον Παπαλέκα ακούστηκε μία ζουμερή είδηση. Στην παρουσίαση αυτή, όπου βρέθηκα πριν λίγες ώρες, ένα από τα projects που προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό της Cortina d’Ampezzo στην Ιταλία με την προγραμματισμένη άφιξη του Nammos σε ένα από τα πλέον εμβληματικά αλπικά θέρετρα της Ευρώπης. Το ξενοδοχείο της Prodea στην Cortina βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό κατασκευή, με τη διοίκηση να έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και να έχει προχωρήσει στην ανάθεση σε εργολάβο. Το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί είναι το ξενοδοχείο να ανοίξει τις πόρτες του στις αρχές του 2027, χρονιά που θεωρείται κομβική για την περιοχή, δεδομένης και της γενικότερης αναβάθμισης της Cortina στον διεθνή τουριστικό χάρτη. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο παρασκήνιο της παρουσίασης, η Prodea έχει ήδη «κλειδώσει» τη συνεργασία με την Accor, επιλέγοντας για το ακίνητο το brand Emblems Collection, ένα από τα νεότερα και πιο premium σήματα του γαλλικού ομίλου.

Η στρατηγική μετά το deal των 1,3 δισ. ευρώ

Παράλληλα, η διοίκηση της PRODEA έδωσε το μήνυμα της επόμενης μέρας. Όπως τόνισε ο Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, «παραμένουμε η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ με διαφορά από τις υπόλοιπες», τονίζοντας ότι η στρατηγική περνά από τις αποτιμήσεις στη ρευστότητα και στα απτά αποτελέσματα. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία του η PRODEA να εξελιχθεί σε «mini Blackstone της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ενώ από την πλευρά του ο Αριστοτέλης Καρυτινός μιλώντας για τις μεγάλες συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι όλα τα ακίνητα έχουν πουληθεί σε Έλληνες επενδυτές. Τουρισμός και logistics αποτελούν πλέον τους βασικούς επενδυτικούς πυλώνες.

Κλείνει τον Φεβρουάριο το deal Μασούτη – Κρητικού

Τον Φεβρουάριο ολοκληρώνεται όπως μου λένε έμπειρα στελέχη της αγοράς με γνώση των εξελίξεων, το φιλόδοξο project της εξαγοράς του Κρητικού από τον Μασούτη. Πλέον, σύμφωνα με τα ίδια πρόσωπα το εγχείρημα βρίσκεται στην τελική του ευθεία, και με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθεί ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους σούπερ μάρκετ στη χώρα, ο οποίος πιθανότατα θα μπορούσε να τοποθετηθεί και πάνω από τον τρίτο σήμερα σε τζίρο ΑΒ Βασιλόπουλο καθώς θα τζιράρει συνολικά κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν συνδυάσει κανείς τις πωλήσεις του Μασούτη σήμερα μαζί με αυτές της Κρητικός.

Η «μεταμόρφωση» της Lamda σε 14 χρόνια

Η τετραπλάσια αύξηση της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) της Lamda Development από το 2011 έως το πρώτο εξάμηνο του 2025 δεν αποτελεί απλώς μια λογιστική εξέλιξη, αλλά αποτυπώνει τη στρατηγική μετάβαση του ομίλου από την παραδοσιακή ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων σε ένα πολυεπίπεδο επιχειρηματικό όμιλο στο real estate με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το 2011, εν μέσω βαθιάς οικονομικής κρίσης, η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας περιοριζόταν στα περίπου 400 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τόσο τις απομειώσεις αξιών όσο και το περιορισμένο επενδυτικό περιβάλλον. Η σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων, σε συνδυασμό με τη στρατηγική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου εμπορικών κέντρων, οδήγησε την καθαρή αξία στο 1,1 δισ. ευρώ το 2020 και τα 1,6 δισεκατομμύρια φέτος. Επί της ουσίας εκκίνηση της επένδυσης στο Ελληνικό μετέτρεψε τη Lamda από διαχειριστή ώριμων περιουσιακών στοιχείων σε όμιλο που αναπτύσσει έργα μεγάλης κλίμακας. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα οικιστικά οικόπεδα του Ελληνικού αποτιμώνται ακόμη στο κόστος καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναπτύξεις, γεγονός που σημαίνει ότι η αποτυπωμένη καθαρή αξία των 1,6 δισεκατομμυρίων σήμερα, δεν ενσωματώνει πλήρως την υπεραξία που δημιουργείται από τις πωλήσεις κατοικιών και το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η νέα «Aktor Συσσωρευτές» στην αποθήκευση ενέργειας

Το μεγάλο στοίχημα για τις εταιρείες ενέργειας και το μέλλον του κλάδου, είναι μεταξύ άλλων στην αποθήκευση ενέργειας. Κι αυτό είναι κάτι που ο Αλέξανδρος Εξάρχου, επικεφαλής της Aktor, και το επιτελείο του, το γνωρίζουν καλά. Γι’ αυτό και δημιουργήθηκε πριν λίγες ώρες όπως μαθαίνω, η εταιρεία Άκτωρ Συσσωρευτές Α.Ε. με αντικείμενο ακριβώς αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας δεν είναι άλλος από τον Αλέξανδρο Εξάρχου, διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Aktor, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στις 80.000 ευρώ. Σας θυμίζω άλλωστε ότι το ομόλογο για την άντληση των 140 εκατομμυρίων έχει στο επίκεντρο εκτός από εξαγορές και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, αλλά και στον τομέα της ενέργειας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο όμιλος έχει αποφασίσει να δημιουργήσει τρεις σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ 100MW, με το συνολικό ύψος επένδυσης στην προκειμένη περίπτωση να φτάνει τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Η Κορρές στο Ιράκ

Στην αγορά του Ιράκ μπήκε η γνωστή εταιρεία καλλυντικών Κορρές, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό. Η ιρακινή αγορά καλλυντικών ειδικά στον τομέα καλλυντικών προστιθέμενης αξίας, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξημένη ζήτηση, με τις μεσαίες και ανώτερες εισοδηματικές τάξεις να στρέφονται σε διεθνείς μάρκες με ισχυρό αφήγημα ποιότητας και φυσικής προέλευσης. Η ελληνική εταιρεία συνεργάστηκε με τη Vanilla Cosmetics & Perfumes που έχει την ευθύνη της διανομής προκειμένου να μπει malls και εμπορικές περιοχές και σε πόλεις-κλειδιά όπως η Βαγδάτη και το Ερμπίλ, αλλά και σε αγορές με έντονο συμβολισμό και αυξημένη κίνηση, όπως η Καρμπάλα.

Shein και Temu «άφησαν» πίσω τη Skroutz

Μεγάλο πονοκέφαλο έχουν προκαλέσει στους Έλληνες εμπόρους -και όχι μόνο- οι κινέζικες πλατφόρμες όπως η Shein και η Temu. Γιατί παρά τα 3 ευρώ που αποφάσισε η Κομισιόν ότι θα τους επιβάλει ως τέλος ανά παραγγελία, καθώς έως τώρα οι παραγγελίες από τρίτες χώρες μέχρι 150 ευρώ έμπαιναν στην Ελλάδα και την Ευρώπη χωρίς δασμούς, το πρόβλημα φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό. Άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα μου έλεγε ότι οι κινέζικες πλατφόρμες με μόλις δύο χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα κάνουν περίπου 80.000 παραδόσεις παραγγελιών την ημέρα, όταν η Skroutz με πορεία 20 ετών στη χώρα μας, παραδίδει περίπου 60.000 παραγγελίες ημερησίως.