BEAST

Η Ελλάδα επέστρεψε

Καλημέρα σε όλους και όλες. Αναμφίβολα χθες, εάν δεν είναι κανείς φανατικός και μηδενιστής, ήταν μια πολύ καλή ημέρα για την Ελλάδα. Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα επέστρεψε και από παρίας της Ευρώπης επί πολλά χρόνια είναι στην προεδρία του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών με λόγο σε πολλά πλέον. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο και από το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, που είχε ποντάρει πολλά στην εκλογή Πιερρακάκη.

Το λόμπινγκ στην ΕΕ

Για να φθάσει η Ελλάδα στην επιτυχία να έχει πλέον τον πρόεδρο του Eurogroup έγιναν πολλές παρασκηνιακές επαφές. Η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε μεθοδικά και με σαφή σχεδιασμό που είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή Πιερρακάκη. Όπως έμαθε η στήλη, έγινε καλό λόμπινγκ εδώ και πολλές εβδομάδες τόσο με ισχυρές όσο και με περιφερειακές χώρες. Και η καλή μέρα φάνηκε χθες, όταν ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών έδωσε σήμα πως θα ψηφίσει τον Έλληνα ομόλογό του. Η επιλογή του Γερμανού καγκελαρίου να δώσει το πράσινο φως να ψηφιστεί ο Κυρ. Πιερρακάκης, αν και από άλλη πολιτική ομάδα, ήταν ένα σαφές δείγμα ότι η πλάστιγγα είχε γύρει στον Έλληνα υπουργό.

Ο ρόλος Μητσοτάκη

Μου είπε καλή πηγή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είχε πάρει προσωπικά και ασχολήθηκε πάρα πολύ για να εκλεγεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Το είχε συζητήσει σχεδόν με όλους τους βασικούς παίκτες της ΕΕ και είχε λάβει διαβεβαιώσεις για τη στήριξη στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών. Ήθελαν όμως και οι Ευρωπαίοι να κάνουν ένα καλό δώρο στον Έλληνα πρωθυπουργό, που πιέζεται αρκετά τους τελευταίους μήνες.

Πανηγυρικό κλίμα στην ΚΟ

Αυτό το κλίμα ευφορίας θα μεταφερθεί σήμερα και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ που θα συνεδριάσει στην αίθουσα Γερουσίας της ΝΔ. Εκεί στην ομιλία του ο πρωθυπουργός για τον προϋπολογισμό, μετά τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που θα γίνει διαδικτυακά, θα αναφερθεί και στην εκλογή Πιερρακάκη και, όπως έμαθα, θα κάνει σύγκριση με τη «μαύρη περίοδο», όπως λέει του 2015-2019 με το μήνυμα πως η Ελλάδα από παρίας είναι πλέον πρωταγωνιστής των εξελίξεων.

Ουσιαστικές και εποικοδομητικές συναντήσεις

Τον δρόμο για νέες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα φαίνεται ότι άνοιξαν οι επαφές που είχε στην Αμερική ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός Ανάπτυξης είχε πολύ ουσιαστικές και εποικοδομητικές συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης των ΗΠΑ με κομβικούς κρατικούς αξιωματούχους, με κεντρικό θέμα την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Σε εξαιρετικό κλίμα και με δέσμευση για στήριξη νέων επενδύσεων από την πλευρά της Αμερικής, έγινε η συνάντηση του Τ. Θεοδωρικάκου με το «αφεντικό» της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ.

Σχέδιο να σπάσει τα μπλόκα

Πάντως, σε αυτό το κλίμα ευφορίας, η κυβέρνηση έχει ως στόχο να σπάσει το αγροτικό μέτωπο. Αυτό φάνηκε και χθες, όπως έμαθα, από τη συνάντηση που είχε ο Κ. Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη. Η κυβέρνηση θέλει να φανεί ότι σπάει σταδιακά το μέτωπο των αγροτών και δεν είναι ενιαίο. Γι’ αυτό θέλει πάση θυσία να γίνει έως την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού και της ομιλίας του πρωθυπουργού στην Ολομέλεια την προσεχή Τρίτη.

Μετωπική στη Βουλή

Και να πάω στο Κοινοβούλιο, όπου σήμερα το μεσημέρι ξεκινάει η πενθήμερη συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Μπορεί για πολλούς να είναι αδιάφορη συζήτηση, αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον, διότι μπορεί κανείς να αποκωδικοποιήσει τους σχεδιασμούς και τις στρατηγικές των κομμάτων. Όπως είναι λογικό, θα υπάρξει μετωπική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση και μένει να φανεί ποιοι κυβερνητικοί βουλευτές θα μιλήσουν και σε ποιον τόνο για να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Επίσης, ενδιαφέρον θα έχει και ποιοι δεν θα μιλήσουν.

Ενόχλησε και τη ΝΔ ο «Φραπές»

Βέβαια, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατάθεση του «Φραπέ», δηλαδή του Γιώργου Ξυλούρη, ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης. Θα διαβάσατε και θα ακούσατε τι έχει γίνει, αλλά αυτό που έμαθα μετά την κατάθεσή του ήταν πως κατάφερε να εξοργίσει και τους βουλευτές της ΝΔ, μέλη της Επιτροπής. Σήμερα πάντως αναμένονται με ενδιαφέρον οι καταθέσεις των βουλευτών Μαγνησίας της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου, και Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χνάρη.

Μαχητική η Μιλένα

Πάντως, στην Εξεταστική μου λένε πως τις εντυπώσεις κερδίζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη. Καταφέρνει με τις παρεμβάσεις της και κυρίως τις εύστοχες ερωτήσεις της να δημιουργήσει θετικό κλίμα για την ίδια βοηθώντας και το κόμμα της.

Δεν το παρηγορούσε η Ζωή

Όταν τελείωσε η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή, εκείνος βγήκε έξω σχεδόν τρέχοντας. Μου είπε άνθρωπός μου που ήταν παρών ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν το παρηγορούσε που δεν της είχαν δώσει κι άλλο χρόνο να κάνει και άλλες ερωτήσεις. Έτσι, τον πήρε στο κατόπι. Εκείνος όταν το κατάλαβε, άρχισε να μουρμουράει κάτι. Και παρότι πολλές φορές χρειαζόταν υπότιτλους για να τον καταλάβεις τι έλεγε εντός της αιθούσης, αφού χρησιμοποιούσε την κρητική ντοπιολαλιά, η πρόεδρος της Πλεύσης τον άκουσε με τόση φασαρία να λέει ότι θα της στρίψει το λαρύγγι. «Αν μέσα στην οχλαγωγία και τον τόσο κόσμο όντως τον άκουσε να λέει τέτοια πράγματα, χαλάλι της», είπε ο άνθρωπός μου.

Μια Ζωή διακοπές

Επί επτά ώρες η φωνή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ακουγόταν διαρκώς στην Εξεταστική να διακόπτει τους συναδέλφους της και να κάνει μακροσκελείς τοποθετήσεις. Όταν είτε ο κύριος Νικολακόπουλος είτε η κυρία Συρεγγέλα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στην τάξη, εκείνη είτε τους αγνοούσε είτε τους πρόσβαλλε. «Χαρά στο κουράγιο τους», μου είπε ο άνθρωπός μου που μπαινόβγαινε με άνεση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά, την παρέπεμψαν στην επιτροπή δεοντολογίας για τις διακοπές και την αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.

Καλύτερα χωρίς Ανδρουλάκη;

Και να πάω σε μια πληροφορία που άκουσα με αφορμή τις συζητήσεις για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα πήγαινε καλύτερα στις δημοσκοπήσεις, εάν είχε πρόεδρο την Άννα Διαμαντοπούλου ή τον Παύλο Γερουλάνο ή τον Χάρη Δούκα αντί του Νίκου Ανδρουλάκη. Στη δημοσκόπηση που είδα χθες το ΠΑΣΟΚ καβαλάει το 17% με άλλον αρχηγό όμως και άρα θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει και ποιος θα θέσει θέμα.

Στον «πάγο» το ενδιαφέρον Θεοδωρόπουλου για τη Δέλτα

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είχε ενδιαφερθεί ζεστά για τη γαλακτοβιομηχανία Δέλτα. Μάλιστα, ξέρω από έγκυρες πηγές ότι είχε κάνει και συγκεκριμένη πρόταση για την εξαγορά της από τον όμιλο Vivartia και τo fundCVC. Αλλά το οικονομικό χάσμα ήταν μεγάλο. Καθότι το ποσό που ζήτησε η πλευρά Vivartia ήταν αρκετά μακριά από αυτά που πρόσφερε ο γνωστός επιχειρηματίας. Με αποτέλεσμα να μην υπάρξει σύγκλιση σε κανένα επίπεδο. Πλέον, το CVC θα πρέπει να κάνει αρκετές υποχωρήσεις για τη Δέλτα για να μπορέσει να την πουλήσει. Γιατί στην περίπτωση της Δωδώνη μπορεί να πέτυχε «bingo» πουλώντας την ακριβά στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία και τους αδερφούς Σαράντη, ωστόσο εκεί η Δωδώνη είχε ένα πολύ ισχυρό ατού, την παραγωγή της φέτας, που αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εξαγωγικό προϊόν. Στη Δέλτα όμως που δεν διαθέτει ισχυρή εξαγωγική παρουσία, τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά.

Πολυεθνική άφιξη στην Ελλάδα

Κάτι μαθαίνω από πηγαδάκια ότι έρχεται στην Ελλάδα η πολυεθνική Arion Retail Group, ιδρύοντας τη θυγατρική Arion Retail Group Greece. Κίνηση που αποτελεί μέρος του πλάνου επέκτασης στη ΝΑ Ευρώπη, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως στρατηγικός κόμβος για περαιτέρω ανάπτυξη. Η Arion Retail Group, με έδρα το Άμστερνταμ και δραστηριότητα σε 14 ευρωπαϊκές αγορές, θεωρείται μια από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες δυνάμεις στο διεθνές λιανεμπόριο μόδας. Πίσω από την Arion Retail Group βρίσκεται η Irani Corp, ένας όμιλος με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διανομή κορυφαίων brand μόδας, στη χονδρική και στη λιανική αλλά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Irani Corp διαχειρίζεται πάνω από 100 διεθνείς μάρκες, έχοντας αναπτύξει σχέσεις στρατηγικής συνεργασίας που θεωρούνται «βαριά χαρτιά» στο παγκόσμιο fashion retail. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακριβώς αυτό το εκτεταμένο portfolio αποτελεί και το μεγάλο πλεονέκτημα της Arion στην είσοδό της στην Ελλάδα.

Το ράλι των Attica

Τρίβουν τα χέρια τους μαθαίνω στην οδό Πανεπιστημίου, όπου βρίσκονται τα γραφεία των πολυκαταστημάτων Attica. Κι αυτό γιατί η Black Week τους έφερε αποτελέσματα από τις πωλήσεις, τα οποία ήταν καλύτερα των προσδοκιών. Με εκπτώσεις που ήταν στα επίπεδα του 20% με 30% σε επιλεγμένα προϊόντα, τα Attica, κατάφεραν να κερδίσουν το στοίχημα της καλύτερης περιόδου της χρονιάς από πλευράς πωλήσεων. Και μάλιστα, μίας περιόδου που είναι καλύτερη και από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπου όλοι, λίγο ή πολύ, ψωνίζουν παραδοσιακά τα δώρα τους.

Ο «έμπειρος» της αγοράς στον Τειρεσία

Ένα έμπειρο στέλεχος αποφάσισε να εντάξει στους κύκλους της η Τειρεσίας Α.Ε., καθώς «έκλεισε» για νέο Διευθυντή Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας, αλλά και Head of Product Management, τον Γιάννη Σηφάκη. Ο ίδιος έχει γράψει πορεία σε σημαντικούς οργανισμούς και εγκατέλειψε τη Vivartia, όπου είχε την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων του ομίλου, για να ενισχύσει τον οργανισμό που αποτελεί κεντρικό κόμβο του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο Τειρεσίας αναζητούσε πρόσωπο με αποδεδειγμένες ικανότητες σε διαχείριση κρίσεων και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η διαδρομή του Σηφάκη σε οργανισμούς, όπως η Nestlé UK, η Citibank, η Τράπεζα Πειραιώς, η ING-Piraeus και η ING, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή. Σας θυμίζω επίσης ότι για εννιά χρόνια θήτευσε ως Chief Marketing, Communications & Bancassurance Officer στην Εθνική Ασφαλιστική, όπου είχε ενεργό ρόλο σε σημαντικές μετασχηματιστικές πρωτοβουλίες.

Η «σκυτάλη» από την Coca-Cola στον ΑΒ Βασιλόπουλο

Μία ασυνήθιστη συνάντηση είχαν δύο υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς πριν από λίγες μέρες. Από τη μία η Μαρία Τζελέπη, διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Coca-Cola για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, και από την άλλη ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας. Η συνάντηση έγινε στη λεωφόρο Κηφισίας, μεταξύ των γραφείων της Coca-Cola και του καταστήματος της ΑΒ Βασιλόπουλος στο Ίδρυμα Μιμηκοπούλου, πριν το «δαχτυλίδι». Αφορμή ήταν η μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, όπου τα δύο υψηλόβαθμα στελέχη συμμετείχαν στη λαμπαδηδρομία.

Στην «παράταση» η εξαγορά των Repubblica και La Stampa από Κυριακού

H διοίκηση της Gedi που έχει τις δημοφιλείς ιταλικές εφημερίδες Repubblica και La Stampa υπέγραψε πριν από λίγες ώρες συμφωνία με τον Θοδωρή Κυριακού για την παράταση της αποκλειστικής διαπραγμάτευσης κατά δύο ακόμα μήνες, με στόχο την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των εκδοτικών δραστηριοτήτων του πρώην ομίλου Espresso. Το ακριβές εύρος της συμφωνίας παραμένει ακόμη ασαφές. Η προηγούμενη περίοδος αποκλειστικότητας με τον όμιλο Antenna του Κυριακού είχε ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου. Με τη λήξη της περιόδου, ο Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο, γιος του ιδρυτή της πολυεθνικής εταιρείας οπτικών Luxottica, παρενέβη καταθέτοντας προσφορά περίπου 140 εκατ. ευρώ, επιχειρώντας να ανταγωνιστεί τον Έλληνα επιχειρηματία για τις εκδοτικές και ραδιοφωνικές δραστηριότητες της Gedi. Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας, από κοινού με τον βασικό μέτοχο Exor, επέλεξαν να συνεχίσουν με τον Antenna, εγκαινιάζοντας μια νέα φάση αποκλειστικών συζητήσεων, ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας. Κυκλοφορούν, επίσης, πληροφορίες πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη φτάσει σε προκαταρκτική συμφωνία για την πώληση, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να επιβεβαιώνεται επίσημα.