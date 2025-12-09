Το παρασκήνιο για το πρωτοσέλιδο της Αυγής

BEAST

Ένα βάρος που δεν τους αναλογεί

Καλημέρα σε όλους και όλες. Μάχη από το παρελθόν βλέπω στη ΝΔ για το πώς αντιλαμβάνονται τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Η έμμεση απάντηση χθες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, προχθές για τα χρήματα που λαμβάνει η Ελλάδα από την ΕΕ για αγροτικές επιδοτήσεις που δεν πρέπει να γυρίζουν πίσω ήταν μια αιχμή που συζητήθηκε στην ΚΟ και στο υπουργικό συμβούλιο. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει ότι δεν θα σηκώσουν ένα βάρος που δεν τους αναλογεί στηρίζοντας λαϊκίστικα αιτήματα: Ναι στα δίκαια αιτήματα που σημαίνει πως θα πληρωθούν οι έντιμοι αγρότες, αλλά όχι λαϊκισμοί και μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, όπως μου είπαν κυβερνητικά στελέχη.

Όχι στα άκρα με Καραμανλή

Πάντως, αυτό που μου επισημάνθηκε σε σχέση με τον Κ. Καραμανλή είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει σύγκρουση μαζί του ούτε βέβαια αντιπαράθεση. Δεν τον βάζουν στην ίδια σειρά με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο έχουν διακόψει σχέσεις, αλλά δεν μπορούν, μου επισημάνθηκε από ανώτερη κυβερνητική πηγή, να μένουν αναπάντητα όσα λέγονται δεξιά και αριστερά από διάφορους χωρίς να έχουν επίγνωση τι συμβαίνει. Η στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, με την αναφορά «όλα τα λεφτά όλα τα κιλά» που έλεγε παλαιά επί Κ. Καραμανλή η ΝΔ λέει πολλά.

Γέφυρες και δωράκι στους αγρότες

Αυτό που έμαθα, όμως, είναι ότι ο πρωθυπουργός δεν αποκλείει συνάντηση με εκπροσώπους των αγροτών και είναι κάτι που θέλει, αλλά με οργάνωση και με συγκεκριμένη ατζέντα. Αυτή η συνάντηση δεν αποκλείεται να γίνει και πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού και μάλιστα έμαθα ότι η κυβέρνηση δεν αποκλείει, ως δώρο στους αγρότες, να διερευνηθεί η δυνατότητα να κρατηθεί σταθερή η τιμή του ρεύματος, κάτω από τα 9 λεπτά την κιλοβατώρα.

Το ΠΑΣΟΚ επενδύσει στα μπλόκα

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση πιέζεται από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και αναζητεί διέξοδο διαφυγής, το ΠΑΣΟΚ επενδύει στα αγροτικά μπλόκα στηρίζοντας τους αγρότες. Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρεθεί σήμερα στη Θεσσαλία και θα επισκεφθεί μπλόκα αγροτών, για να δείξει ότι το κόμμα είναι κοντά τους. Είναι μια κίνηση να ξαναπιάσει το νήμα με τον αγροτικό κόσμο που είχε στηρίξει σε ποσοστά 40-45-50% (σε ορισμένες περιοχές ακόμα και 60%) τη ΝΔ.

Αντί για Καραβίτη, στην ΚΟ

Και επειδή είναι πολλοί στη ΝΔ, οι βουλευτές της επιτροπής Οικονομικών αναμένουν την πρόσκληση για φαγητό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ταβέρνα του Καραβίτη στο Παγκράτι, που δεν ξέρω εάν θα προλάβει λόγω υποχρεώσεων να γίνει. Αυτό που έμαθα είναι ότι θα συνεδριάσει η ΚΟ του κόμματος. Και αυτό θα γίνει πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού, όπου ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί σε όλα τα μέτωπα και στο αγροτικό.

Η γαλάζια ΚΟ και τα υπό συζήτηση μέτρα για το αγροτικό

Έτσι, η γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στους βουλευτές καλώντας τους να υποστηρίξουν τον προϋπολογισμό του 2026, ο οποίος προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης στο 2,4% και αποκλιμάκωση του εγχώριου πληθωρισμού από το 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026. Στο μενού και οι αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ ενδιαφέρον θα έχουν οι τοποθετήσεις βουλευτών που προέρχονται από αγροτικές περιφέρειες, γιατί θα μεταφέρουν τον παλμό και το παρασκήνιο πίσω από την κλιμάκωση των αντιδράσεων. Μια ευκαιρία να γίνει και απολογισμός της πολιτικής διαχείρισης των τελευταίων εξελίξεων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιδιώξει τη συσπείρωση στέλνοντας ενωτικά μηνύματα και δείχνοντας ότι η ΚΟ παραμένει συμπαγής παρά τα μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί. Πάντως, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή μου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο του επαναπροσδιορισμού ποσοτήτων πετρελαίου του αγροτικού πετρελαίου ανά καλλιέργεια και η επέκταση του προγράμματος «Γαία» που εξασφαλίζει χαμηλή τιμή ρεύματος στα 9,2 λεπτά/kWh.

Το Τop 10 του Μαρινάκη

Το Top 10 με συμβάντα κατά δημοσιογράφων παρουσίασε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών με αφορμή την αποπομπή/παραίτηση του (πρώην πλέον) διευθυντή της Αυγής, εξαιτίας ενός πρωτοσέλιδου που δεν «απηχούσε» απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι θέσεις αυτού του ιδιότυπου Top 10 έχουν αριστερό άρωμα, με ολίγη από κεντροαριστερά. Όλα αυτά την ώρα που η Αριστερά κάνει τα πάντα για να κατηγορείται η χώρα για την ελευθερία του Τύπου. Εκτός από το τελευταίο παράδειγμα με την Αυγή, έχουμε να θυμόμαστε από το συμβάν του Ανδρέα Νεφελούδη στον Σταμάτη Ζαχαρό και τα όσα έγιναν μεταξύ συνδικαλιστών στελεχών του εργατικού κέντρου και του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλο, μέχρι την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από εκπομπή, διότι δεν της άρεσαν οι ερωτήσεις, και τη στάση της Μιλένας Αποστολάκη που δήλωσε ότι δεν δέχεται συγκεκριμένη ερώτηση. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απηύθυνε έκκληση στις διάφορες ΜΚΟ που υιοθετούν τις όποιες καταγγελίες να είναι προσεκτικές με τους φιδέμπoρους.

Το παρασκήνιο για το πρωτοσέλιδο της Αυγής

Θα σταθώ και σήμερα στο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα απανωτά λάθη που γίνονται τον τελευταίο καιρό από την ηγεσία του κόμματος. Και θα εστιάσω και πάλι στη φασαρία που έγινε με το πρωτοσέλιδο της Αυγής όπου είχε τίτλο «βίοι παράλληλοι», όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, και που είχε συνέπεια την απομάκρυνση του Σπύρου Σουρμελίδη από διευθυντή της εφημερίδας. Προσέξτε, ο αγαπητός συνάδελφος ανέλαβε την ευθύνη του πρωτοσέλιδου, αν και η διαρροή που είχα από έγκυρη πηγή με ενημέρωσε ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Την επόμενη της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάννης Μπουλέκος σε συνάντηση που είχε με τον Σωκράτη Φάμελλο του είπε ότι «καλά τα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά αδειάζει και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι σε αυτό το αδιέξοδο εγώ με άρθρο μου θα απαντήσω επιθετικά, με συνέπεια να ανάψει το πράσινο φως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ». Και για τον τίτλο της εφημερίδας έμαθα ότι ήταν ενήμερος, ασχέτως αν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα χθες με τον καλό συνάδελφο, Σπύρο Σουρμελίδη, μου τόνισε ότι δεν ισχύει και δεν είχα λόγο να μην τον πιστέψω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα μηνύματα που παίρνω από όλες τις κατευθύνσεις είναι ότι για το πρωτοσέλιδο ασκήθηκε πίεση και από μέσα και απέξω προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος σε χθεσινή του ραδιοφωνική συνέντευξη εμμέσως πλην σαφώς υιοθέτησε τον τίτλο του πρωτοσέλιδου.

Κομφούζιο στον ΣΥΡΙΖΑ

Στον ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά επικρατεί κομφούζιο με όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες, μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς. Δεν είναι υπερβολή να σας αναφέρω ότι, με βάση όσα γνωρίζω, τουλάχιστον τα 2/3 της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φάση να στηρίξουν την προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού. Επίσης, σίγουρα το 50% των μελών της ΚΕ είναι στο κλίμα της στήριξης των κινήσεων του Αλ. Τσίπρα, όπως γνωρίζω. Σε αυτό το περιβάλλον η προσπάθεια του Σωκράτη Φάμελλου είναι σαφές ότι βρίσκει εμπόδια και αναζητείται διέξοδος, όπως μου λένε.

Σφαγή στην Πολιτική Γραμματεία

Ως εκ τούτου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου μια σειρά στελεχών θα θέσουν θέμα τι θα κάνει το κόμμα από εδώ και πέρα μετά την ομιλία Τσίπρα και όσα συζητούνται για τα επόμενα βήματά του. Έμαθα πως δυναμική παρέμβαση ετοιμάζει ο Παύλος Πολάκης που θα θέσει θέμα ευθέως τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα και βλέπει αρνητικά τις πρωτοβουλίες του Αλ. Τσίπρα. Αντίθετα, μου λένε ότι ο Γιάννης Ραγκούσης είναι θετικός για συμπόρευση με τον Αλ. Τσίπρα, ενώ θα έχει ενδιαφέρον πώς θα τοποθετηθεί η διαχρονική φίλη του πρώην πρωθυπουργού, η Όλγα Γεροβασίλη, και άλλα στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς.

Κόκκινη κάρτα από Νέα Αριστερά

Στη Νέα Αριστερά ούτε θέλουν να συζητήσουν για στήριξη σε ένα αρχηγοκεντρικό κόμμα που ετοιμάζει ο Αλ. Τσίπρας ούτε επιθυμούν να γίνουν συνεπιβάτες στο ταξίδι που άρχισε ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν είναι τυχαίες οι τελευταίες δηλώσεις στελεχών, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και άλλοι. Η γραμμή που κυριαρχεί είναι απέναντι στις πρωτοβουλίες του πρώην πρωθυπουργού με τον τρόπο που τις προωθεί και τις παρουσιάζει.

Πότε πάνε Καναδά τα Jumbo

Ήδη ο Απόστολος Βακάκης έχει ανοίξει «παρτίδες» με τον όμιλο Fox, σε συνεργασία με τον οποίο έχει δημιουργήσει καταστήματα στο Ισραήλ. Εκτός όμως από το Ισραήλ, η Fox έχει πλανάρει και το άνοιγμα των τριών πρώτων καταστημάτων Jumbo στο Οντάριο μέσα στο 2026. Τα ακίνητα έχουν εντοπιστεί, οι τοπικές διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει και οι αρχιτεκτονικές μελέτες βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το έργο εκ των έσω και μιλάω μαζί τους. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι μέσα στην άνοιξη του 2026 θα ανακοινωθούν επίσημα τα πρώτα σημεία, πιθανότατα μεγάλα box stores κοντά σε κεντρικούς εμπορικούς κόμβους του Οντάριο. Και με βάση το συγκεκριμένο πλάνο, σε λίγους μήνες από τώρα οι Καναδοί θα περνούν τις πόρτες των Jumbo. Για την ιστορία σας αναφέρω επίσης ότι στο Ισραήλ λειτουργούν ήδη τέσσερα καταστήματα και προβλέπεται του χρόνου να ανοίξουν ακόμα τρία.

Κλείνει το mega deal Prodea – Παπαλέκα

Mε πληροφορούν ότι ήρθε η κρίσιμη στιγμή για την Prodea μετά από συζητήσεις που κράτησαν αρκετό καιρό. Σας είχα πει για την πώληση των ακινήτων που επρόκειτο να αποκτήσει η Aktor των Εξάρχου, Μπάκου, Καϋμενάκη και τελικά το deal «χάλασε» την τελευταία στιγμή. Στο προσκήνιο αυτή τη φορά έρχεται ο όμιλος του Γιάννη Παπαλέκα για απόκτηση του συγκεκριμένου «πακέτου» ακινήτων, με τον οποίο υπάρχει καλή συνεργασία και συνεννόηση και από προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Οι ανακοινώσεις αναμένονται και επίσημα τις επόμενες ημέρες, ενώ η Prodea έχει προγραμματίσει και ενημέρωση των δημοσιογράφων στις 15 Δεκεμβρίου, μέρα κατά την οποία θα έχουν προηγηθεί οι επίσημες αυτές ανακοινώσεις για το deal.

Ποιοι πήραν το έργο των 18 εκατομμυρίων του ΟΦΥΠΕΚΑ

Με ενδιαφέρον πληροφορούμαι ότι η ένωση εταιρειών «Globismart – Globiled» ανέλαβε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), που αφορά την παρακολούθηση περιοχών Natura. Το έργο προβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού και ενός ολοκληρωμένου συστήματος εποπτείας και ελέγχου σε επιλεγμένες ζώνες του δικτύου, με συνολικό τίμημα 18,3 εκατομμύρια ευρώ συν τον ΦΠΑ. Η σύμβαση περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των μονάδων προστασίας, με στόχο την ενίσχυση της φύλαξης, την προστασία των οικοτόπων και τη συνεχή αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν την άγρια ζωή.

Τι ταμείο κάνει το Ίδρυμα Κανελλόπουλου

Κατά καιρούς ασχολούμαι με τα εκάστοτε κοινωφελή ιδρύματα της χώρας. Ένα από αυτά, το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλόπουλου διατηρεί μια εντυπωσιακά ισχυρή οικονομική βάση, η οποία του επιτρέπει να στηρίζει δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής προσφοράς. Τα στοιχεία της πιο πρόσφατης οικονομικής κατάστασης δείχνουν ότι τα συνολικά έσοδα για τον προϋπολογισμό θα ανέλθουν σε 58.154.434 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της οικονομικής ισχύος οφείλεται τους μετόχους του Τιτάνα με τον οποίο συνδέεται άρρηκτα λόγω του ότι η οικογένεια Κανελλόπουλου αποτελεί από τους βασικούς μετόχους στην κραταιά τσιμεντοβιομηχανία, από τους οποίους το Ίδρυμα εισέπραξε 8.145.434 ευρώ. Την ίδια ώρα τα ταμειακά διαθέσιμα προηγούμενων ετών, ανέρχονται στα 49.000.000 ευρώ. Το Ίδρυμα έχει θέσει στο πλάνο και την επισκευή και ανακαίνιση του διατηρητέου όπου στεγάζεται στην οδό Επαμεινώνδα και Ταξιαρχών στην Πλάκα, κάτι για το οποίο απαιτείται η έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το οποίο θα κληθεί το επόμενο διάστημα να αποφασίσει σχετικά.

Ξεκίνησαν οι ανατιμήσεις στη φέτα

Στα γραφεία των σούπερ μάρκετ έχουν φτάσει ήδη οι πρώτες ανατιμήσεις στη φέτα και το πρόβειο γιαούρτι. Αφορμή για τις νέες τιμές αποτελεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων, όπου πολλές βιομηχανίες επικαλούνται την αυξημένη ζήτηση και τη μείωση της προσφοράς στα δύο προϊόντα, λόγω της μείωσης που καταγράφηκε στην πρώτη ύλη που είναι το πρόβειο γάλα. Οι ανατιμήσεις στη φέτα ανά κιλό αγγίζουν το ένα ευρώ στα ψυγεία των αλυσίδων, όπως με πληροφορεί καλά ενημερωμένη πηγή που συνεργάζεται με μία από αυτές. Ο ίδιος μάλιστα προσθέτει ότι προς το παρόν δεν έχουν στείλει όλες οι γαλακτοβιομηχανίες τους νέους τιμοκαταλόγους, αλλά πρόκειται να το κάνουν το προσεχές χρονικό διάστημα. Όλο το εύρος των αυξήσεων, υποστήριζε ο ίδιος άνθρωπος, θα έχει φανεί στο πρώτο δίμηνο του 2026.

Το πρόσωπο που αναζητά η ΕΡΤ

Μαθαίνω ότι η ΕΡΤ βρίσκεται σε αναζήτηση αυτή την περίοδο, προκειμένου να καλύψει μια καίρια διοικητική θέση. Γι’ αυτό και βρίσκεται σε διαδικασία εύρεσης του κατάλληλου ανθρώπου για την Υποδιεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου. Η θέση, ενταγμένη στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, θεωρείται κομβική για τη λειτουργία της ΕΡΤ, καθώς αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης του οργανισμού με το πλαίσιο που διέπει τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η προκήρυξη απευθύνεται τόσο σε εσωτερικούς υποψηφίους όσο και σε στελέχη εκτός ΕΡΤ. Με τη θητεία να καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών υπηρεσιών να παραμένει υψηλή, η νέα πρόσκληση εκλαμβάνεται από την αγορά ως μία προσπάθεια της ΕΡΤ να προσελκύσει στελέχη με βαθιά γνώση του δημοσιονομικού πλαισίου και ισχυρή διοικητική επάρκεια.