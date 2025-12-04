BEAST

Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στο Παλλάς

Καλημέρα. Στο Παλλάς την έβγαλα χθες για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και είδα πολλά και πολλούς. Ήταν σαν reunion του όλου ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έμειναν και όσοι έφυγαν από το κόμμα. Η λίστα μεγάλη και ήταν σαν να έβλεπες την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ επί προεδρίας του Τσίπρα. Πάντως γκρίνιαξαν μερικοί, απ’ ό,τι άκουσα, που τους είχαν τοποθετήσει στον εξώστη και όχι κάτω, στη πλατεία. Και το συνδύασαν με την ατάκα του πρώην πρωθυπουργού πως για όλους υπάρχει θέση, αλλά όχι ρεζερβέ και όχι στην πρώτη.

Αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας

Ιδιαίτερα αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί από νωρίς στο χώρο του θεάτρου «Παλλάς». Η ασφάλεια του πρώην πρωθυπουργού σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία είχαν μεριμνήσει προκειμένου να επιστρατευτούν 3 μαγνητικές πύλες ανίχνευσης όπλων και δύο μηχανήματα x-ray ώστε στην είσοδο να ελέγχονται οι τσάντες όσων έμπαιναν στο θέατρο. Μάλιστα όπως διαπιστώσαμε, τον έλεγχο έκαναν άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του κ. Τσίπρα οι οποίοι βρέθηκαν εκεί από πολύ νωρίς. Η εκδήλωση ήταν να ξεκινήσει στις 19:00 αλλά ήταν λογικό ότι θα υπήρχε μια ολιγόλεπτη καθυστέρηση λόγω του ψιλόβροχου που έπεφτε εκείνη την ώρα αλλά και του κόσμου που ήθελε να βρεθεί στην αίθουσα. Εν τέλει στις 19:15, όταν διαπιστώθηκε πως χώρος εσωτερικά είχε γεμίσει ασφυκτικά, έκλεισαν τις πόρτες και δεν άφηναν άλλους να εισέλθουν. Για την ιστορία, ο Αλέξης Τσίπρας έφθασε στις 19:23 ακριβώς, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Μπέτυ Μπαζιάνα.

Πόσοι πήγαν τελικά

Και θα ρωτήσει κάποιος, πόσο κόσμο είχε η βιβλιοπαρουσίαση; Προκειμένου να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική εικόνα για το πόσα άτομα παρέστησαν στην παρουσίαση του βιβλίου, αναζητήσαμε τη χωρητικότητα του θεάτρου «Παλλάς». Όπως μάθαμε λοιπόν, χωράει συνολικά σε πλατεία και εξώστες 1.500 άτομα. Να σημειωθεί ότι για λόγους ασφαλείας, δεν υπήρξαν όρθιοι στους διαδρόμους. Σε αυτούς ωστόσο, θα πρέπει να προσθέσουμε περίπου άλλους 300, οι οποίοι δεν χωρούσαν στην αίθουσα και κάθισαν στο φουαγιέ, όπου είχαν στηθεί μεγάλες οθόνες που πρόβαλλαν τα όσα συνέβαιναν στη σκηνή. Οπότε, εάν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, θα λέγαμε ότι ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στο θέατρο ήταν γύρω στα 1800 άτομα και εάν προσθέσουμε άλλα περίπου 200 που έμειναν στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, φθάνουμε συνολικά στα 2.000. Ο μέσος όρος ηλικίας; Από 40 έως 60 ετών.

Η κυρία Φλαμπουράρη

Ώρα 18:50 έφθασε στο χώρο της εκδήλωσης μια μαυροφορεμένη κυρία με κόκκινα γυαλιά, που εισήλθε αμίλητη στην αίθουσα και έκατσε στην πρώτη σειρά των επισήμων. Ήταν η Εύη Φλαμπουράρη, σύζυγος του πρώην υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη που έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή. Μάλιστα στην πολιτική κηδεία που πραγματοποιήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν από αυτούς που πήραν τον λόγο και τον αποχαιρέτησε βουρκωμένος. Να σημειωθεί ότι δίπλα της, πάντα στην πρώτη σειρά, υπήρχε μια κενή θέση με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο (μεταξύ Εύης Φλαμπουράρη και Μπέτυς Μπαζιάνα) εις μνήμην του εκλιπόντος στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού.

Τους είχε συνεπάρει ο λόγος

Στην πρώτη σειρά του εξώστη κάθισαν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που έδωσαν το παρών στην βιβλιοπαρουσίαση, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ιδιαίτερα λαλίστατοι, καθώς τους είχε συνεπάρει ο λόγος των τεσσάρων ακαδημαϊκών που ανέβηκαν στο πάνελ και αναφέρθηκαν στο βιβλίο. Ήτοι της καθηγήτριας Σύγχρονης Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιωάννας Λαλιώτου, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνη Λιάκου, του πρώην υπουργού και Δρ. οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και της συντονίστρια της επιστημονικής επιτροπής του Ιδρύματος Τσίπρα, Ευγενίας Φωτονιάτα.

Οι 7 από τους 12 ήταν εκεί

Μιας και μιλάμε για τη Νέα Αριστερά, να υπογραμμίσουμε πως από τη συγκεκριμένη Κοινοβουλευτική Ομάδα διακρίναμε πέραν του επικεφαλής της, τους βουλευτές Έφη Αχτσιόγλου, Σία Αναγνωστοπούλου, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου, Νάσο Ηλιόπουλο και Φερχάτ Οζγκιούρ. Από τα 12 δηλαδή μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τα 7 ήταν στην εκδήλωση. Τα υπόλοιπα είναι πάνω – κάτω αυτά που ανήκουν στην επονομαζόμενη «Ομπρέλα» και διαφωνούν στο ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα εάν ο τελευταίος ανακοινώσει (που όλα δείχνουν πως θα το κάνει) τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στους διαφωνούντες ανήκουν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Οι συνομιλίες Γεροβασίλη – Δραγασάκη

Σε σχέση με τον Σωκράτη Φάμελλο και τον Αλέξη Χαρίτση που δεν πολυμιλούσαν αν και καθόντουσαν δίπλα – δίπλα, δεν μπορώ να πω το ίδιο (ότι έμειναν αμίλητοι δηλαδή), για την αντιπρόεδρο της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη και τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης το χρονικό διάστημα 2015 – 2019 Γιάννη Δραγασάκη, που ήταν από εκείνους που απέσπασαν μάλιστα και θερμό χειροκρότημα όταν μπήκαν στο θέατρο. Γεροβασίλη και Δραγασάκης καθόνταν επίσης στην πρώτη σειρά του εξώστη, δεξιά από τον Σωκράτη Φάμελλο και κάθε τρεις και λίγο αντάλλασσαν χαμηλόφωνα κουβέντες χαμογελώντας ουκ ολίγες φορές. Πίσω τους καθόταν ο γραμματέας της Κ.Ο, του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Διονύσης – Χαράλαμπος Καλαματιανός, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης καθώς επίσης και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, Θανάσης Θεοχαρόπουλος.

Οι τρεις ανεξάρτητοι

Από τις λεπτομέρειες που δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε είναι πως το «παρών» στην βιβλιοπαρουσίαση έδωσαν όμως και τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκη (που εάν θυμάστε τον Σεπτέμβριο του 2023 ήταν αναφανδόν υπέρ του Στέφανου Κασσελάκη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία), η βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών Αθηνά Λινού (που είχε διαγραφεί από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ μετά από εισήγηση του τότε επικεφαλής του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη) και ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης που είχε αποχωρήσει με δική του απόφαση από την Κουμουνδούρου. Και οι τρεις έκατσαν σε αρκετά καλές θέσεις, μπροστά – μπροστά στον εξώστη. Αν σκεφτεί κανείς ότι τη χωροταξία την έκαναν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, εύκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς πως είναι έτοιμοι να συνταχθούν με τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Στο Παλλάς στις αρχές της εβδομάδας

Κάτι άλλο που μάθαμε είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας είχε βρεθεί στο θέατρο «Παλλάς» και στις αρχές της εβδομάδας. Όχι δεν έκανε πρόβες για την χθεσινή βιβλιοπαρουσίαση, αλλά είχε πάει προκειμένου να απολαύσει την θεατρική παράσταση «Cancel» στην οποία πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης μαζί με την Αθηνά Μαξίμου και τον Θανάση Κουρλαμπά. Θυμίζω ότι ο Χειλάκης έχει δανείσει τη φωνή του, προκειμένου να μετατραπεί η «Ιθάκη» σε audiobook. Για την ιστορία το «Cancel» είναι μια μαύρη κωμωδία η οποία αναδεικνύει με αιχμηρό χιούμορ την κατάχρηση εξουσίας στον καλλιτεχνικό χώρο, τα όρια της πολιτικής ορθότητας και της αντιφάσεις της woke ατζέντας.

Και η Ελένη Λουκά στο Παλλάς

Και κάτι ακόμη: Ποιο πρόσωπο δεν λείπει από καμία τέτοιου είδους σημαντική πολιτική εκδήλωση; Μα η Ελένη Λουκά φυσικά. Βρέθηκε στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου δίπλα στις τηλεοπτικές κάμερες και μόλις είδε να έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας άρχισε να τον φωνάζει «προδότη», που «έδωσε το όνομα της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς» και άλλα τέτοια σχετικά.

Η είσοδος του Τσίπρα

Οι πολίτες ήταν πολλοί και κάποιοι έμειναν έξω από το Παλλάς. Γύρω στους 1.500 μέσα, περίπου στους 300 έξω. Από πολύ νωρίς κατέκλυσαν το θέατρο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Όταν μπήκε στην αίθουσα ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξαν πάρα πολλά χειροκροτήματα και συνθήματα όπως «ο λαός δεν ξεχνάει τι σημαίνει δεξιά», ένα παλαιό πασοκικο σύνθημα.

Το βίντεο υποδοχής

Πριν την ομιλία του Τσίπρα προβλήθηκε ένα βίντεο με στιγμές από την πολιτική διαδρομή του ως πρωθυπουργού και προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως πλάνα με απλό κόσμο σε περιοδείες. Και μάλιστα όταν ανέβηκε στο βήμα ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσαν όλοι να μπουν στο χώρο και έμειναν εκτός. Και μάλιστα δήλωσε συγκινημένος για την υποδοχή του βιβλίου από τους πολίτες.

Σήμα για κόμμα

Με βάση την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα έγινε σαφές ότι το νέο κόμμα έρχεται. Πολλές οι φράσεις μήνυμα στην ομιλία του και έγινε σαφές ότι επανέρχεται και μάλιστα με λόγο που θύμιζε τα παλαιά. Μάλιστα δήλωσε όχι απλά αμετανόητος αλλά υπερήφανος γιατί τα κατάφεραν εν αντιθέσει με τους άλλους τους επαγγελματίες πολιτικούς και σημείωσε πως ήταν η εντονότερη κυβέρνηση του τόπου.

Θα κάνουμε κόμμα

Εάν μιλήσει κανείς με τακτικούς συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα θα καταλάβει ότι η δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχήματος από τον πρώην πρωθυπουργό είναι μονόδρομος – και άργησε, σου λένε. Μάλιστα ένας εξ αυτών έλεγε σε ομήγυρη ότι οι πολιτικοί πρέπει να ακούνε και να υπολογίζουν τι τους λέει ο κόσμος, τις ανάγκες και τις προκλήσεις της κοινωνίας, και όπως εξηγούσε οι πωλήσεις του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα αλλά και οι δημοσκοπήσεις δίνουν αυτό το μήνυμα.

Όχι χαμένες ευκαιρίες

Ένας πρώην υπουργός που θέλει δίαυλο ξανά με τον Αλέξη Τσίπρα μου επεσήμανε τη φράση του συνομιλητή του πρώην πρωθυπουργού και στενού συνεργάτη του: Δεν πρέπει να χάνουμε ευκαιρίες. Δεν έμεινε όμως σε αυτό αλλά ξεκαθάρισε ότι πρέπει όλοι να συζητούν με όλους στον προοδευτικό χώρο, ενώ τοποθετήθηκε ότι στον διάλογο δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί.

Στην άκρη οι πικρίες

Ένα σημαντικό ζήτημα για πολλούς είναι πώς θα βρεθούν μαζί πρόσωπα που είχαν πικραθεί στο παρελθόν καθώς είχαν ακουστεί πολλά αρνητικά και επιθετικά. Κατά τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα όντως υπάρχουν πολλές πικρίες από το παρελθόν για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όσοι καθίσουν στο ίδιο τραπέζι θα πρέπει αυτή τη φορά να υπάρξει ένα συμβόλαιο ειλικρίνειας.

Η κυβερνητική απάντηση στα μπλόκα

Πάμε στο στρατόπεδο των αγροτών, οι οποίοι σκληραίνουν τη στάση τους με συνεχή νέα μπλόκα σε κεντρικές εθνικές οδούς. Νέο μπλόκο στήθηκε χθες το πρωί στην Εγνατία (ρεύμα προς Βέροια), ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε αποκλεισμό στο τελωνείο του Προμαχώνα, παρά τις αστυνομικές κλούβες οι διαδηλωτές πέρασαν με τα τρακτέρ. Η εντολή από το Μέγαρο Μαξίμου είναι να μην υπάρξει σύγκρουση καθώς δεν θέλει να δημιουργηθεί περαιτέρω αρνητικό κλίμα σε μια μέρα που είδαν τους πωλητές των λαϊκών αγορών να προχωρούν σε 24ωρη απεργία ζητώντας «πάγωμα» του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, αλλαγή φορολογίας τεκμαρτών, και ανάκληση υπερβολικών φορολογικών επιβαρύνσεων. Η κυβέρνηση ως απάντηση στην κοινωνική πίεση, ανακοίνωσε την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης έως 2026, με συνεδριάσεις ανά νομό και πακέτα στήριξης στην περιφέρεια. Αυτό θεωρείται ως μια προσπάθεια «αποκατάστασης» της εμπιστοσύνης σε κρίσιμες περιοχές και ελπίζει με αυτό τον τρόπο να σταματήσουν τα μπλόκα σιγά-σιγά, ενώ κρίσιμη ήταν και η χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την αναφορά για τα επιπλέον δισεκ. ευρώ που θα λάβουν οι αγρότες.

Διαμάχες στο ΠΑΣΟΚ

Και να πάω στο ΠΑΣΟΚ όπου οι διακηρύξεις για «πολιτική αλλαγή» από το Νίκο Ανδρουλάκη συνδυάζονται με εσωκομματικές εντάσεις, καθώς το κόμμα προσπαθεί να πείσει για σταθερότητα και αξιόπιστη εναλλακτική. Οι κινήσεις διαφόρων στελεχών όμως δείχνουν εσωτερική ένταση. Π.χ. η στάση του Χάρη Δούκα προβληματίζει πολλούς διότι επιμένει σε διάλογο με τον Αλ. Τσίπρα, ενώ την ίδια ώρα μαθαίνω ότι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης επιχειρεί να στήσει γέφυρες σε πασοκικά στελέχη του κλίματος του Δημάρχου Αθηναίων.

Το μήνυμα Καραβία και η συγχώνευση της Eurobank

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, δεν περιορίστηκε στις τυπικές εξηγήσεις που συνοδεύουν έναν εταιρικό μετασχηματισμό. Αυτό που θέλησε να περάσει με την τοποθέτησή του, όπως σχολίαζε άνθρωπος της τραπεζικής αγοράς, είναι ότι η Τράπεζα αφήνει πλέον οριστικά πίσω της μια ολόκληρη εποχή. Εκείνη όπου η ύπαρξη δύο διαφορετικών νομικών προσώπων θεωρείτο αναγκαία για λόγους εποπτείας και σταθερότητας. Η συγχώνευση της Τράπεζας Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία με την Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών (Eurobank Holdings) παρουσιάστηκε ως «φυσική συνέχεια» του μεγάλου εταιρικού μετασχηματισμού του 2020. Η ύπαρξη των δύο οντοτήτων, ήταν προϊόν μιας περιόδου που σημάδεψαν οι ανακεφαλαιοποιήσεις, οι ανάγκες κεφαλαιακής θωράκισης και η απαίτηση για διακριτή εποπτεία των δραστηριοτήτων. Σήμερα, όπως σημείωσε ο ίδιος, αυτές οι συνθήκες έχουν εκλείψει. «Δεν υπάρχει πια λειτουργικός ή εποπτικός λόγος να διατηρούνται δύο ξεχωριστά νομικά πρόσωπα», ήταν το βασικό μήνυμα που θέλησε να μεταφέρει στους μετόχους».

Ο Αθανασίου, το βιβλίο και οι φωτογραφίες

Με τους περισσότερους από τους παρευρισκόμενους που βρέθηκαν στο Αμφιθέατρο της Πινακοθήκης και του ζήτησαν να βγάλουν φωτογραφία μαζί του, φωτογραφήθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του ο Οδυσσέας Αθανασίου, διευθύνων σύμβουλος της Lamda. Στο πάνελ παρουσίασης ήταν και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας. Ο οποίος ωστόσο ήταν αρκετά βιαστικός και αμέσως μετά το τέλος της παρουσίασης, έφυγε για άλλον προορισμό. Κάποιοι μάλιστα που ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν να τον συναντήσουν στο περιθώριο της εκδήλωσης, μάλλον απογοητεύτηκαν.

Η νέα επιχείρηση της οικογένειας Καλλιτσάντση

Τα ακίνητα, είναι ένας τομέας που ξέρω καλά ότι «αγαπά» η οικογένεια Καλλιτσάντση. Άλλωστε σας θυμίζω ότι η οικογένεια Καλλιτσάντση ανδρώθηκε επιχειρηματικά με την ίδρυση της άλλοτε ιστορικής κατασκευαστικής εταιρείας Ελληνική Τεχνοδομική που αργότερα απορροφήθηκε από τον όμιλο Ελλάκτωρ. Μετά την αποχώρηση από τον Ελλάκτωρ, ο Δημήτρης Καλλιτσάντσης και με δεδομένο το γεγονός ότι οι σχέσεις με τον αδερφό του, Τάσο, διαταράχθηκαν, ο ίδιος χάραξε αυτόνομη πορεία όπου μαζί με τον γιο του, Πάρη, δημιούργησαν τη Blend με δραστηριότητα στην ανάπτυξη ακινήτων. Μαθαίνω όμως ότι πριν λίγες ώρες γιος και πατέρας δημιούργησαν μία νέα εταιρεία ακινήτων, με έδρα της την οδό Βασιλίσσης Σοφίας. Το όνομα αυτής SPTΑναπτυξιακή Ακινήτων, η οποία σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας.

Τι «ψήνουν» Ideal και Ροδούλα

Σιγή ιχθύος τηρούν η Ideal και η Ροδούλα, σχετικά με τη διαφαινόμενη εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη. Φαίνεται όμως ότι έχει κυλήσει αρκετό νερό στ’ αυλάκι και σύντομα θα υπάρξουν και ανακοινώσεις. Η συμφωνία πέρασε από διαφορετικά στάδια διαπραγμάτευσης, αλλά φαίνεται ότι πλέον έχουν βρεθεί κοινά πατήματα μεταξύ των δύο πλευρών και η ολοκλήρωση της συμφωνίας θεωρείται πλέον θέμα χρόνου. Εάν συμβεί αυτό, ο όμιλος Ideal, θα εντάξει στην ομπρέλα του Μπάρμπα Στάθη, ο οποίος του ανήκει επίσης και την δραστηριότητα της κατεψυγμένης ζύμης. Νομίζω ότι λίγη υπομονή ακόμα είναι απαραίτητη πριν να καταγραφούν οριστικές εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο πεδίο.

Το επιχειρηματικό «θρίλερ» της οδού Κότσικα

Στο κτίριο της Κότσικα, όπου εδρεύει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ατμόσφαιρα τις τελευταίες εβδομάδες θυμίζει αυτήν ενός επιχειρηματικού «θρίλερ». Η εξαγορά της Novibet από την Allwyn, μια συμφωνία που υπό άλλες συνθήκες θα αντιμετωπιζόταν ως κάτι απλό για τον κλάδο εξελίχθηκε εν τέλει σε έναν αρκετά περίπλοκο φάκελο. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 17 Δεκεμβρίου που θα κληθεί να κρίνει την εξαγορά, αναμένεται να είναι μαραθώνια. Όταν το κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ολοκλήρωσε το Statement of Objections (SO), όσοι το διάβασαν μιλούν για ένα κείμενο «ιδιαίτερα αυστηρό», καθώς η Επιτροπή εκτιμά ότι η εξαγορά μπορεί να περιορίσει ουσιωδώς τον ανταγωνισμό στο online στοίχημα και στο online καζίνο. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει φέρει στο προσκήνιο τις ενστάσεις από πλευράς της ανεξάρτητης αρχής. Γι’ αυτό και το αποτέλεσμα της συνεδρίασης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, αυτόν του στοιχήματος, στην Ελλάδα.

Τι έκανε τον Εξάρχου να επιστρέψει στην Ελλάδα

Το πρωί της Τρίτης, στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, υπογράφηκε η συμφωνία που καθιστά τον Όμιλο AKTOR χρυσό χορηγό της ΕΟΕ, στηρίζοντας έμπρακτα την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες. Η παρουσίαση είχε βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα, με τον Αλέξανδρου Εξάρχου να αναφέρεται εμφανώς συγκινημένος σε μια εμπειρία που, όπως είπε, τον καθόρισε. Θυμήθηκε το βράδυ που παρακολούθησε το χρυσό της Βούλας Πατουλίδου σε μια παμπ στην Αγγλία -όπου ζούσε και εργαζόταν- και άκουσε τον εθνικό ύμνο. Εκείνη η στιγμή, ήταν ο λόγος που αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε και στο άθλημα που έχει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του, την σκοποβολή και αποτελεί για τον ίδιο μια ακόμη πηγή προσωπικής σύνδεσης με τον ελληνικό αθλητισμό.