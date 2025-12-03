BEAST

Προάγγελος της επόμενης μέρας

Καλημέρα. Τα Δεκεμβριανά του Αλέξη Τσίπρα. Η σημερινή μέρα είναι επικεντρωμένη στον πρώην πρωθυπουργό και στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», αλλά κυρίως το τι θα πει ο ίδιος για την επόμενη μέρα. Μου λένε πως θα δώσει μια εικόνα και έχει σημασία πώς θα ορίσει τις συντεταγμένες της επομένης περιόδου. Σημαδιακή η σημερινή μέρα πάντως, καθώς λίγα μέτρα πιο πάνω από το Παλλάς, όπου θα γίνει η εκδήλωση, στην πλατεία Συντάγματος, ξεκινούσαν οι μάχες των Δεκεμβριανών. Εκεί στην πιο πάνω γωνία. Ο Αλ. Τσίπρας πάντως δεν θα μιλήσει διχαστικά, μου λένε, ούτε με διάθεση διαχωρισμών, αλλά θα επιχειρήσει να δώσει ένα σαφές πλαίσιο για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πάντως επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει.

Μεγάλη κινητοποίηση

Μου λένε ότι για απόψε έχει γίνει στο παρασκήνιο μεγάλη κινητοποίηση στο στελεχιακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι λίγοι όσοι θα εμφανιστούν. Τα τηλέφωνα έχουν ανάψει τις τελευταίες μέρες και δεν είναι λίγοι όσοι επιθυμούν να είναι στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού, δίνοντας και ένα μήνυμα πως θα τον ακολουθήσουν στο νέο κόμμα. Οξύμωρο, όμως, να καίγονται στελέχη ενός κόμματος που είναι στη Βουλή και να τρέχουν για ένα κόμμα που δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί – ούτε καν ανακοινωθεί.

Το παρουσιολόγιο της Αριστεράς

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ποιοι θα πάνε στο Παλλάς, όχι τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί έχει νόημα να δούμε εάν θα παραστούν οι Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης π.χ., αλλά κυρίως από την ευρύτερη Αριστερά. Τα φώτα πέφτουν στην Έφη Αχτσιόγλου, στον Αλέξη Χαρίτση, στον Νάσο Ηλιόπουλο, αλλά και σε πρώην υπουργούς του όπως π.χ. ο Νίκος Κοτζιάς.

Τα «καρφιά» για την «Ιθάκη» και οι επιφυλάξεις

Ρώτησα πρώην ισχυρό υπουργό επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εάν θα δώσει το παρών στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα και μου απάντησε θετικά. Ωστόσο, παρότι παραμένει στενός συνομιλητής του πρώην πρωθυπουργού, δεν παρέλειψε να κάνει κριτική λέγοντάς μου ότι του είχε πει «να μην γράψει βιβλίο» και στηλιτεύοντας το γεγονός ότι βγάζει τα άπλυτα στη φόρα για τους πρώην συντρόφους του, κάτι που για τον ίδιο δεν φαντάζει και τόσο θετικό. «Θα συνεργαζόσασταν ξανά;», επέμεινα, για να λάβω την απάντηση ότι δεν είναι εύκολο ούτε στελέχη να βρει νέα ούτε όμως, το σοβαρότερο, να καταρτίσει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. «Θα ακούσω πρώτα τις προτάσεις διακυβέρνησης που θα αναπτύξει και θα αποφασίσω», μου είπε, επιμένοντας και μάλιστα με σιγουριά ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη καταρτιστεί. «Και τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου του», αντέταξα, «δεν εργάζονται για αυτόν τον σκοπό;». Αρκέστηκε απλά να μου χαμογελάσει με νόημα.

Μην κλείνετε λιμάνια και τελωνεία

Και να πάω στην κυβέρνηση όπου το κεντρικό θέμα συζήτησης δεν είναι ο Αλ. Τσίπρας αλλά οι αγροτικές κινητοποιήσεις και, όπως μου λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, το σύνθημα είναι να μην κλείσουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι τα λιμάνια και τα τελωνεία. Αν και το θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να απασχολεί ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο κυβερνητικό κέντρο αποφεύγουν να δώσουν περαιτέρω «πολιτική διάσταση». Προτιμούν να διατηρήσουν τεχνικό προφίλ στην υπόθεση, ειδικά μετά τις συστάσεις των Βρυξελλών για διαφάνεια. Ο προβληματισμός, όμως, για τις κινητοποιήσεις είναι δεδομένες.

Η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συζητείται η δημιουργία μεταβατικής γραμμής πληρωμών, ώστε να μην υπάρξει νέο κενό. Η τεχνική ομάδα, πάντως, κρατάει χαμηλά προσδοκίες, καθώς πολλά δεδομένα είναι ακόμη υπό ευρωπαϊκό έλεγχο. Κεντρικό ρόλο διαδραματίζει όχι ο αρμόδιος υπουργός, αλλά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που έμαθα πως συνομιλεί με τις Βρυξέλλες.

Μάχη στη Βουλή

Πάντως το αγροτικό θέμα γεννά ερωτήσεις στη Βουλή και είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο ότι αυτές έχουν διπλασιαστεί. Μου έλεγε καλή πηγή από το Κοινοβούλιο ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί οι περισσότερες ερωτήσεις για τα αγροτικά θέματα από ποτέ.

Δήμαρχοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα

Έμαθα όμως ότι στελέχη της ΝΔ σε δήμους και περιφέρειες, και όχι οι βουλευτές, μεταφέρουν μηνύματα πως πολίτες στρέφονται σε δήμους και περιφέρειες ρωτώντας για τις επιδοτήσεις, κάτι που δεν είναι δική τους αρμοδιότητα. Γι’ αυτό, ζητούν επίσημη ενημέρωση, ώστε να ξέρουν τι να απαντούν. Η γραμμή δεν έχει φτάσει ακόμα στην περιφέρεια και σε δήμους από το Μαξίμου ή από τα γραφεία της ΝΔ.

Χαλασμένο τηλέφωνο

Αν η κυβέρνηση έχει έλλειψη κοινής γραμμής, το ίδιο συμβαίνει και στην αντιπολίτευση που δεν εμφανίζει ξεκάθαρη στρατηγική, ενώ αδυνατεί να βρει πεδίο κοινού βηματισμού. Και αυτό προβληματίζει πολλούς που λένε ότι αν είναι δυνατόν να μην μπορεί να κατατεθεί μια κοινή ερώτηση.

Αλλαγή στρατηγικής από τον Χριστοδουλάκη

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μετά το ρήγμα του με τον Χάρη Δούκα, ανασυντάσσει δυνάμεις. Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κάνει τραπέζι στο «Αυγό του κόκορα», στο Μεταξουργείο. Η μεγάλη αντιπαλότητα που υπήρχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε νηνεμία. Δεν γνωρίζω αν θα τον στηρίξει στο συνέδριο του κόμματος, αλλά σίγουρα δεν θα είναι απέναντί του. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πως είναι εδώ. Αυτό θα είναι το πρώτο τραπέζι που θα οργανώσει ο Μ. Χριστοδουλάκης. Θα ακολουθήσουν και άλλα, εκτός Αττικής. Επιδιώκει να συγκεντρώσει στελέχη, διεμβολίζοντας το παπανδρεϊκό μπλοκ, μέρος του οποίου ανήκει στον Χάρη Δούκα.

Ο μαέστρος σε μια συγκυβέρνηση

Η νέα παρέμβαση που θα κάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο συνέδριο του Βήματος με τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει», θα είναι μια συνέχεια από εκεί που το άφησε στην τελευταία δημόσια τοποθέτησή του. Θα αναφερθεί ξανά στα εθνικά θέματα και αναμένεται να επαναλάβει πως η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη. Ουσιαστικά, ο Βενιζέλος έχει πάρει την μπαγκέτα της αντιπολίτευσης και την κουνάει απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο έμπειρος πολιτικός θα έβλεπε τον εαυτό του ως μαέστρο σε μια πιθανή συγκυβέρνηση.

Στο Μποδοσάκειο η Κίμπερλι

Συνάντηση γνωριμίας σήμερα του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο επικεφαλής του συντονισμού του κυβερνητικού έργου, ο οποίος έμαθα εσχάτως ότι έχει ρίξει πολλά ξενύχτια για το θέμα των πληρωμών των αγροτών και την επίσπευση των διασταυρωτικών ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μπουν τα χρήματα στις τσέπες τους, θα υποδεχτεί την Αμερικανίδα αξιωματούχο στο Μποδοσάκειο Μέγαρο στην οδό Αμαλίας, ενώ πιθανότατα θα γίνουν και δηλώσεις. Πάντως σε αυτή τη φάση γίνεται μια προεργασία από την προεδρία της κυβέρνησης για τα εθνικά σχέδια δράσης του 2026 ανά υπουργείο, καθώς πρέπει να καταρτιστούν και να εγκριθούν από το επόμενο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει πριν από τα Χριστούγεννα. Μένει να δούμε πού θα επικεντρωθεί ο διάλογος Χατζηδάκη–Γκίλφοϊλ, δεδομένου ότι οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ βρίσκονται στα καλύτερά τους.

Η φωνή στους πολίτες

Μια ιδέα που γίνεται θεσμός. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της απόφασης που πήρε ο Παύλος Μαρινάκης να βρεθεί με τους πολίτες των δήμων του Βορείου Τομέα της Αθήνας, όπου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2027, με έναν σκοπό: Να τους ακούσει. Το σύνθημα; «Φωνή στους πολίτες». Ο στόχος να βρεθεί στους δήμους και τις γειτονιές και να ακούσει. Να ακούσει τα προβλήματα και τους προβληματισμούς, τις ιδέες και τις προτάσεις τους, την καθημερινότητά τους και πώς αυτή διαμορφώνεται. Έτσι μετά την Αγία Παρασκευή και το Μαρούσι, βρέθηκε στα Βριλήσσια. Και όπως πληροφορούμαστε και αυτή τη φορά ο κόσμος αγκάλιασε θερμά αυτή την πρωτοβουλία. Λογικό. Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τις συνάξεις, τους σύντομους χαιρετισμούς των πολιτικών και τα χτυπήματα στην πλάτη.

Κατήφεια στο ΠΑΣΟΚ

Στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί κατήφεια για το γεγονός ότι ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος δεν μπόρεσε να μπει στον δεύτερο γύρο των εκλογών για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου. Πέρα όμως από την κατήφεια, υπάρχει και μουρμούρα για τον απερχόμενο πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσσό, καθώς υπάρχουν διάφορα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μουρμουράνε, λέγοντας ότι δεν στήριξε τον Καλαντζόπουλο ουσιαστικά και έκλεινε το μάτι στον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο που εμφανίζεται ως ανεξάρτητος.

Ικανοποίηση στο Μαξίμου

Και εάν στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει κατήφεια, στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατούσε ικανοποίηση για την πρωτιά του Δημήτρη Αναστασόπουλου. Και όπως έλεγαν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, στον δεύτερο γύρο των εκλογών υπάρχουν πλέον πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει την προεδρία του ΔΣΑ ο εκλεκτός τους.

Με διπλό «καπέλο» στη μοτοκίνηση ο Φάις

Με «διπλό καπέλο» κινείται, όπως μαθαίνω, ο όμιλος Φάις στην ελληνική αγορά των μοτοσικλετών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εκπροσώπηση δύο από τα πιο ιστορικά και βαριά ονόματα της αμερικανικής σκηνής. Όχι μόνο διατηρεί την Indian Motorcycle, την οποία ήδη είχε υπό την ομπρέλα του με πλήρη αντιπροσώπευση, εξουσιοδοτημένο σέρβις και ανταλλακτικά, αλλά πλέον κρατάει και τη Harley-Davidson, την οποία επανέφερε πρόσφατα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν δεδομένη. Οι Αμερικανοί της Harley εξετάζουν εξαιρετικά προσεκτικά το ποιος μπαίνει στο δίκτυό τους, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια αγορά που είχε γνωρίσει στο παρελθόν δυσκολίες γύρω από την εκπροσώπηση της μάρκας υπό τους προκατόχους του ομίλου Φάις. Αυτό που άλλαξε το παιχνίδι, όπως λέγεται, ήταν το προφίλ αξιοπιστίας και λειτουργικής ισχύος του ομίλου.

Σε διαδικασία συντήρησης στο «φιλέτο» της Πυροσβεστικής

Σε φάση συντήρησης με αντικείμενο αφενός την εκπόνηση προμελέτης αρχιτεκτονικής και στατικής μπαίνει όπως μαθαίνω το αρχηγείο της Πυροσβεστικής στη Μουρούζη στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για τα χαρακτηρισμένα ως μνημεία κελύφη των κτιρίων 3 και 9 και τον ιστορικό Υδατόπυργο Ασκήσεων του συγκροτήματος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος στην οδό Μουρούζη, λίγα μόλις μέτρα από τα πιο σημαντικά κτίρια της χώρας και αφετέρου την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης στο πλαίσιο του προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 με φορέα υλοποίησης τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη φύση του έργου αλλά και στο πού ακριβώς βρίσκεται το συγκρότημα. Τα κτίρια της Μουρούζη, της Στησιχόρου και της Λυκείου απέχουν λίγα μόλις μέτρα από το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου εντός δηλαδή μιας από τις ακριβότερες ζώνες γης της χώρας με ιδιαίτερη αισθητική, ιστορική και θεσμική βαρύτητα. Η γειτνίαση που σας προανέφερα καθιστά το έργο ακόμη πιο απαιτητικό τόσο αρχιτεκτονικά όσο και σε επίπεδο δημόσιας εικόνας και πολιτικής σημασίας.

Τι γίνεται με τα ακίνητα των 600 εκατομμυρίων της Prodea

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα deals της αγοράς ακινήτων φαίνεται να έχει μπει, τουλάχιστον προς το παρόν, σε κατάσταση προσωρινής αδράνειας. Όπως μαθαίνω, η πώληση του χαρτοφυλακίου ακινήτων ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ από την Prodea προς τον όμιλο του, γνωστού για τις επιθετικές κινήσεις του, Γιάννη Παπαλέκα, έχει «κολλήσει». Όχι όμως για λόγους ρήξης. Κυρίως για λόγους συγκυρίας αλλά και χρόνου που χρειάζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για να ολοκληρωθούν. Το συγκεκριμένο πακέτο ακινήτων επρόκειτο αρχικά να καταλήξει στον όμιλο Aktor. Μάλιστα είχε ήδη επιτευχθεί συμφωνία σε τιμή και βασικούς όρους, με τη διοίκηση Εξάρχου να εμφανίζεται θετική ως προς την απόκτηση αυτού του ισχυρού χαρτοφυλακίου που θα ενίσχυε την παρουσία του ομίλου στον τομέα των real estate assets. Κάπου εκεί τα πράγματα άλλαξαν. Η ηγεσία της Aktor αποφάσισε, την τελευταία στιγμή, να «κάνει πίσω» προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με ακριβό δανεισμό. Επιπλέον, είχε αρχίσει να ωριμάζει η συζήτηση για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις, η οποία εν τέλει πραγματοποιήθηκε.

Νέο «χτύπημα» της Άννας Αγγελικούση

Η Alpha Bulkers της Άννας Αγγελικούση έκανε μια κίνηση που συζητείται έντονα στους ναυτιλιακούς κύκλους. Η εταιρεία, γνωστή ως παραδοσιακός παίκτης στα bulk carriers (για μεταφορά χύδην φορτίου), «σπάει» το μονοπάτι της και εισέρχεται δυναμικά στο feeder container segment για μεταφορά μικρότερων εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο βρίσκεται σε ανοδική τροχιά λόγω της αναδιάρθρωσης των περιφερειακών γραμμών μεταφοράς. Η εταιρεία έκλεισε συμφωνίες με τρία κινεζικά ναυπηγεία για την κατασκευή 11 πλοίων, μοιρασμένων σε τρεις κατηγορίες χωρητικότητας: 1.900, 3.100 και 4.500 teu. Η κίνηση θεωρείται στρατηγική και φανερώνει πρόθεση διαφοροποίησης ως προς τον υφιστάμενο στόλο, ενώ στελέχη της αγοράς σχολιάζουν ότι η εφοπλίστρια ξέρει «διαβάζει» έγκαιρα τη νέα δυναμική των κοντέινερ.

Ομόλογο 140 εκατομμύρια ετοιμάζει ο Εξάρχου

Κοντά στην διαδικασία έκδοσης ομολόγου βρίσκεται όπως μαθαίνω ο όμιλος Aktor και ο επικεφαλής του Αλέξανδρος Εξάρχου. Σκοπός είναι να μπει ρευστό στα ταμεία του ομίλου έως 140 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επενδυτικές ανάγκες του. Το ομόλογο κατά τις ίδιες πληροφορίες θα έχει πενταετή διάρκεια.

Γρήγορα γεύματα από το ράφι των σούπερ μάρκετ

Στην καθημερινή πραγματικότητα της αγοράς τροφίμων εξελίσσεται τον τελευταίο καιρό μια δραστική αλλαγή. Που αλλάζει βήμα – βήμα τα όσα ήξεραν οι Έλληνες αλλά και τους συσχετισμούς στο λιανεμπόριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ενισχύουν διαρκώς τη θέση τους, κερδίζοντας μερίδιο όχι μόνο μέσα στα ράφια αλλά και εις βάρος της παραδοσιακής εστίασης. Όπως μαθαίνω από στελέχη του κλάδου, υπάρχει μια πραγματικότητα που εξηγείται εύκολα. Ότι η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό έχει οδηγήσει τους καταναλωτές να αναζητούν «εύκολες λύσεις» στο καλάθι τους, που είναι φθηνότερες. Έτσι, την ώρα που η εστίαση κινείται ανοδικά σε τιμές, το κοινό στρέφεται όλο και περισσότερο σε λύσεις από το σούπερ μάρκετ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η κατανάλωση γευμάτων από τα σούπερ μάρκετ αυξήθηκε 7,8% σε ένα χρόνο, γεγονός που δείχνει ότι η τάση αυτή διαρκώς ενισχύεται.