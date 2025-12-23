Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 23/12 η Εθνική μετεωρολογική υπηρεσία στο οποίο κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση που αφορά αρκετές περιοχές της χώρας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της καιρικής διαταραχής θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

Πορτοκαλί προειδοποίηση.

Επιδείνωση του καιρού με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 στο Ιόνιο.

Αύριο Τετάρτη 24-12-2025 τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 23-12-2025 έως και αργά το βράδυ αύριο Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων).

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 24-12-2025 έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για άστατο σκηνικό και θερμοκρασίες υψηλότερες των συνηθισμένων για την εποχή.

Γιαννόπουλος: Τα Χριστούγεννα δεν θα είναι χειμωνιάτικα, αλλά φθινοπωρινά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο, «Τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι όχι χειμωνιάτικα αλλά φθινοπωρινά, με βροχές κυρίως την παραμονή και λιγότερα φαινόμενα ανήμερα, νοτιάδες και θερμοκρασίες που αντιστοιχούν στα μέσα Νοεμβρίου».

Σήμερα Τρίτη 23/12, η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει από το απόγευμα στο Ιόνιο, με βραδινές καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές, ενώ βροχές θα επηρεάσουν από αργά το βράδυ όλα τα δυτικά. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες 6-7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν από 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 13 βαθμούς στα βόρεια και 18 στα νότια, δηλαδή 3-4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, σχεδόν ολόκληρη η χώρα θα βιώσει έντονη βροχόπτωση, με εξαιρέσεις την Κρήτη και τις νότιες Κυκλάδες. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, ενώ οι βροχές στα δυτικά και βόρεια θα είναι πιο επίμονες. Οι νοτιάδες θα φτάνουν έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει σημαντική μεταβολή. Βροχές θα επηρεάσουν και Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Την Πέμπτη 25/12, ανήμερα των Χριστουγέννων, τις πρωινές ώρες θα συνεχίζονται οι βροχές στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων στην Κεντρική Μακεδονία. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν και αλλού, ενώ από το βράδυ θα εκδηλωθούν καταιγίδες στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νοτιάδες, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 17 βαθμούς στην Αθήνα και 14 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα είναι βροχερή, ενώ στην Αθήνα τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα σε σχέση με την Τετάρτη.

Η Παρασκευή 26/12 ξεκινά με τοπικές βροχές κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, αλλά σύντομα τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, με τον καιρό να βελτιώνεται.

Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

«Επιδεινώνεται σταδιακά και από τα δυτικά ο καιρός και έτσι το διήμερο Τετάρτη, Πέμπτη θα συναντήσουμε αρκετές βροχές, καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως σε θαλάσσιες-παραθαλάσσιες εκτάσεις, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά με ενδεικτικό υψόμετρο τα 1200 με 1400 μέτρα και πάνω», σημειώνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης και προσθέτει: «Την Παρασκευή θα συνεχίσει άστατος ο καιρός με τα έντονα όμως φαινόμενα να περιορίζονται σημαντικά, ενώ ο βοριάς που θα επικρατήσει θα αρχίσει να ρίχνει τη θερμοκρασία και από βορρά προς νότο».

Ζιακόπουλος: Η αρχή της κακοκαιρίας από τα δυτικά

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει: «Σήμερα (Τρίτη 23/12), αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται τις βραδινές – νυχτερινές ώρες στη Δ. Ελλάδα, όπου θα επικρατήσουν ΝΑ άνεμοι με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 19 βαθμούς».

Την παραμονή των Χριστουγέννων, «βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα, τη Δ. Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Τοπικά φαινόμενα μικρότερης έντασης αναμένονται στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει».

Ο καιρός των Χριστουγέννων αναμένεται:

(α) Στην κεντροανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις θαλάσσιες – παραθαλάσσιες περιοχές.

(β) Στη Δ. Ελλάδα βροχές και τοπικές ως το ξημέρωμα, στη συνέχεια σχετική βελτίωση και από τις βραδινές – κυρίως – ώρες νέος γύρος βροχών και τοπικών καταιγίδων.

(γ) Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τοπικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και μεγάλα διαστήματα με βελτιωμένο καιρό.

(δ) Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα λίγων πρόσκαιρων βροχών στις Κυκλάδες.

Την Παρασκευή 26/12, «αρχικά στη Δ. Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά – Εύβοια προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στις θαλάσσιες – παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις προσήνεμες στο ΒΑ ρεύμα περιοχές και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και ίσως τοπικά φαινόμενα μικρής διάρκειας».

Όσον αφορά τα κύρια χαρακτηριστικά του τριημέρου 24-26/12, «τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά, οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή».

Για το Σαββατοκύριακο 27-28/12, «θα επικρατήσει καιρός εξασθενημένου – από πλευρά φαινομένων – Β-ΒΑ ρεύματος, με κοινό χαρακτηριστικό για τις περισσότερες περιοχές της χώρας τις χαμηλές ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας».

Υ.Γ. Ξέρω ότι θέλετε να μάθετε τη γνώμη μου για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς, αλλά τι μπορώ να σας πω εγώ όταν ζορίζεται ακόμα και ο «ΗΡΑΚΛΗΣ»;

Τσατραφύλλιας: Μουντά Χριστούγεννα – Πού θα χιονίσει

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, «Οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν στα δυτικά-βόρεια- ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα (καιρός τύπου -Π-).

Τα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά.

Η θερμοκρασία θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικη.

Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός.

Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονο-εκπλήξεις!

Ακολουθεί η συσσώρευση υετού το επόμενο τριήμερο και ο καιρός σε 10 Χριστουγεννιάτικους προορισμούς.

Καλά Χριστούγεννα!».