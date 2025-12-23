Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για το 2025-2026, με συνολικό ποσό 124.212.327,30 ευρώ να καταβάλλεται σε 1.168.945 δικαιούχους. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλωθεί μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 5/12/2025, (καταληκτική προθεσμία υποβολής) ανήλθαν σε:

363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα,

867.524 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.

Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για

ηλεκτρικό ρεύμα: 31.278.420,17 € σε 310.773 δικαιούχους και

πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα: 92.933.907,13 € σε 858.172 δικαιούχους.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη και υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, που βρίσκεται στη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση στην ιστοσελίδα myaade.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: