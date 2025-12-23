Προσαρμογές στα δρομολόγια κάνουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, λόγω των Χριστουγέννων, με μετρό, λεωφορεία, τραμ και Ηλεκτρικό να υφίστανται ειδικές ρυθμίσεις.

Για όσους σκοπεύουν να μετακινηθούν ανήμερα τα Χριστούγεννα, αλλά και τη δεύτερη ημέρα των εορτών Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου ισχύουν τα εξής:

Όλα τα ΜΜΜ θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών. Αυτό σημαίνει αραιότερα δρομολόγια, γι’ αυτό συνιστάται η χρήση των εφαρμογών τηλεματικής για την ακριβή ώρα άφιξης.

Μετρό και λεωφορεία τα Χριστούγεννα

Εκτός του εορταστικού προγράμματος, υπάρχουν στοχευμένες αλλαγές σε συγκεκριμένες γραμμές λόγω έργων και εκδηλώσεων:

Κέντρο Αθήνας και αεροδρόμιο (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου) Γραμμές 400 και Χ95: Θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.

Ελευσίνα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου) Γραμμή 862: Μερική αλλαγή διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην οδό Θείρων (Βλ. «Θ» 22.12.25 Γραμμή 862: Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίου στην Ελευσίνα λόγω έργων την Τρίτη 23/12).

Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου) Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.

Πειραιάς Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.

Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.

Οι συγκοινωνιακοί φορείς της Αττικής συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται λίγο πριν την αναχώρησή τους, ιδιαίτερα τις ημέρες αιχμής των εορτών, για την αποφυγή ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων στις μετακινήσεις τους στο εορταστικό τραπέζι ή τη βόλτα.