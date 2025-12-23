Ακυρώνεται η παγκόσμια περιοδεία Hellenic Music Ensemble, με ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, όπως έγινε γνωστό μέσω ανακοίνωσης σήμερα, Τρίτη.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως «το Hellenic Music Ensemble έλαβε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσει την προσεχή παγκόσμια περιοδεία του».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα λάβουν αυτόματα επιστροφή χρημάτων μέσω του αρχικού σημείου αγοράς.

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση των συνθηκών που περιβάλλουν το συγκεκριμένο εγχείρημα. Η GTP Touring Ltd είχε αρχικά ως στόχο την ανάπτυξη μιας πολυετούς διεθνούς περιοδείας συναυλιών, με σκοπό την παρουσίαση της ελληνικής μουσικής σε κοινό ανά τον κόσμο -ενός έργου που σχεδιάστηκε ως πηγή πολιτιστικής υπερηφάνειας.

Δυστυχώς, περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό μας καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση του εγχειρήματος. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη επιλογή παρά η αποχώρησή μας από το project».

Και καταλήγει: «Ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες, τους συνεργάτες και το κοινό που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία και συμμεριζόμαστε την απογοήτευσή τους που δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί».

Υπενθυμίζεται πως η εν λόγω περιοδεία είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας όταν είχε ανακοινωθεί πως θα γινόταν χωρίς τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, καθώς, μετά τις αντιδράσεις του Γιώργου Χατζιδάκι, η παραγωγός εταιρεία GTP Touring Ltd εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι αποφάσισε να αφαιρέσει πλήρως το έργο του Μάνου Χατζιδάκι από το πρόγραμμα και, επίσης, ότι δεν ζήτησε ποτέ άδεια και ότι δεν υπήρξε άμεση, νομικά δεσμευτική απαγόρευση.