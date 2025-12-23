Ο αγώνας Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (23/12).

Οι «πράσινοι», οι οποίοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Σλούκα, είναι στο 11-6 και θέλουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη για να παραμείνουν σε τροχιά κορυφής ενώ οι Λιθουανοί είναι στο 10-7.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Μπενίν Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σενεγάλη – Μποτσουάνα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τανζανία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Μπαρτσελόνα Euroleague

20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Παναθηναϊκός Euroleague

21:00 Novasports Start Βαλένθια – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley Super Cup

21:45 Novasports 6HD Βιλερμπάν – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 Novasports 3HD Παρί – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

22:00 Action 24 Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

22:00 ΕΡΤ Sports 3 Τυνησία – Ουγκάντα Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Βιτόρια Γκιμαράες – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal 2025-26