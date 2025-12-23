Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών μετοχών παρέμειναν σταθερά την Τρίτη, λίγο πριν από την ανακοίνωση των τελευταίων κρίσιμων οικονομικών δεδομένων του 2025 τα οποία, αν και αναμένεται να συμπληρώσουν την εικόνα της Wall Street για την οικονομία, θεωρείται απίθανο να αλλάξουν το τοπίο όσον αφορά τα στοιχήματα των επενδυτών για τις μειώσεις των επιτοκίων.

Τα futures των δεικτών S&P 500, Nasdaq 100 και Dow Jones Industrial Average κινήθηκαν οριακά γύρω από το μηδέν, μετά την τρίτη συνεχόμενη κερδοφόρα συνεδρίαση των αμερικανικών μετοχών στην αρχή της εβδομάδας. Σε ανοδική τροχιά παρέμειναν επίσης ο χρυσός και το ασήμι, συνεχίζοντας μια εντυπωσιακή πορεία που αναμένεται να καταστήσει το τρέχον έτος το κορυφαίο των τελευταίων σαράντα και πλέον ετών για τα πολύτιμα μέταλλα.

Η ανοδική πορεία των μετοχών συνεχίζει να τροφοδοτεί τις ελπίδες για ένα ράλι στο κλείσιμο του έτους, με τον δείκτη S&P 500 να στοχεύει σε ένα νέο ιστορικό υψηλό. Μετά την άνοδο της Δευτέρας, ο δείκτης-σημείο αναφοράς απέχει μόλις 0,3% από το ρεκόρ όλων των εποχών που σημείωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι αποδόσεις των ομολόγων παγκοσμίως κινήθηκαν υψηλότερα, την ίδια στιγμή που μεγάλα παγκόσμια νομίσματα, όπως το γεν, αποδυναμώθηκαν, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Alex Kuptsikevich, επικεφαλής αναλυτής αγορών της διαδικτυακής χρηματιστηριακής πλατφόρμας FxPro.

Η επενδυτική κοινότητα προετοιμάζεται για ένα «μπαράζ» οικονομικών ανακοινώσεων από τις ΗΠΑ. οι οποίες σύμφωνα με το Reuters έχουν καθυστερήσει λόγω του ιστορικού κυβερνητικού shutdown του περασμένου μήνα.

Το ενδιαφέρον φαίνεται να μονοπωλούν τα στοιχεία που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών συγκλίνουν στο ότι η αμερικανική οικονομία διατηρεί τη σφριγηλότητά της, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να τοποθετείται στο 3,3%. Αν και το ποσοστό αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε μια μικρή επιβράδυνση συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, η εξήγηση βρίσκεται στο γεγονός πως μετά το «κύμα» μαζικών παραγγελιών που καταγράφηκε στην αρχή του έτους —καθώς οι επιχειρήσεις έσπευσαν να προλάβουν την επιβολή των νέων δασμών— ακολούθησε μια αναμενόμενη κάμψη, η οποία και αποτυπώνεται στα τρέχοντα μεγέθη.