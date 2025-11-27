BEAST

Μπαράζ μεταρρυθμίσεων

Καλημέρα σας. Μέσα στην παρατεταμένη συζήτηση για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το Μέγαρο Μαξίμου θα επιχειρήσει να μεταφέρει τη συζήτηση από τα αρνητικά, λάθη, δυσλειτουργίες, κ.λπ., σε θετικά θέματα, όπως μεταρρυθμίσεις, οικονομία, κοινωνική πολιτική. Πάω στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, όπου παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συζητηθούν οι τελευταίες επί της ουσίας μεταρρυθμίσεις του έτους που θέλει η κυβέρνηση να τρέξουν γρήγορα, για να διαμορφώσει καλύτερο κλίμα. Κεντρικό θέμα συζήτησης σήμερα είναι οι συλλογικές συμβάσεις και την εισήγηση θα κάνει η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, που κατάφερε να φέρει σε συμφωνία ΓΣΣΕ και ΣΕΒ και να βάλει τις βάσεις για να προχωρήσει ένα σοβαρό θέμα που είχε μείνει στάσιμο. Για την ιστορία να σας αναφέρω ότι μόλις το 20% των εργαζομένων στην Ελλάδα είχε συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ό,τι αυτό σημαίνει.

Έκανε την έκπληξη η Κεραμέως

Εδώ και μήνες συζητούσε το υπουργείο Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για τις συλλογικές συμβάσεις, χωρίς κανείς να πάρει μυρωδιά. Όπως μαθαίνω, η υπουργός Κεραμέως κάλεσε πριν από πολύ καιρό εργοδότες και εργαζόμενους να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να τα βάλουν όλα κάτω, προκειμένου να βγάλουν μια άκρη και να αποκομίσουν όλοι οφέλη. Τους είχε ζητήσει, όπως μου είπαν, να μην διαρρεύσει τίποτα και με ψυχραιμία και αλλεπάλληλες συναντήσεις, οι οποίες ως εκ θαύματος κρατήθηκαν όλες μυστικές, οδήγησαν στο ξέφωτο. Γι’ αυτό και μέχρι την τελευταία στιγμή κανείς δεν γνώριζε τίποτα για την ομολογουμένως ιστορική συμφωνία, η οποία θα οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς και θα αφήσει πίσω μας άλλο ένα κατάλοιπο των μνημονίων.

Χαμός στη Βουλή

Ο κακός χαμός έγινε χθες στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση. Η αντιπαράθεση ξέφυγε κάποια στιγμή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κακή εντύπωση κυρίως για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, που νωρίτερα έδωσε νέα «παράσταση» στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση της κας «Φεράρι», όπου ήταν άκρως προσβλητική, ανεξάρτητα τι πιστεύει κανείς για την Πόπη Σεμερτζίδου. «Ανάγωγη» τη χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου να λέει ότι είναι «ψευταράκος».

Μασάζ γαλάζιων δημάρχων

Σας έγραφα χθες για την κινητικότητα που επιδεικνύει το ΠΑΣΟΚ στον χώρο της αυτοδιοίκησης και τις γέφυρες που στήνει ο πρόεδρος του, Νίκος Ανδρουλάκης. Μαθαίνω όμως ότι θα αρχίσει και «γαλάζιο μασάζ» με κεντρικά στελέχη της ΝΔ και υπουργούς να συναντώνται με γαλάζιους δημάρχους, πολλούς που συμμετέχουν και στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, ώστε να αποκατασταθούν οι σχέσεις που είναι προβληματικές την τελευταία περίοδο.

Δείπνο με βουλευτές

Εκτός όμως από τους δημάρχους μαθαίνω πως θα γίνουν και δείπνα του πρωθυπουργού με βουλευτές ανά ομάδες. Άρεσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο επιτελείο του ο προ ημερών καφές που ήπιε στη Βουλή με βουλευτές και αποφάσισαν ότι θα είναι καλό να υπάρχει πιο στενή επαφή με μέλη της Κ.Ο. της ΝΔ.

Αλλάζει το κληρονομικό

Σας έγραφα προχθές για την εκδήλωση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στο αμφιθέατρο της Εθνικής Ασφαλιστικής επί της Λεωφόρου Συγγρού για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης με οικοδεσπότη τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και με καλεσμένους τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και τον πρωθυπουργό. Επί τη ευκαιρία σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο θα συζητηθεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση που αφορά το Κληρονομικό Δίκαιο που αλλάζει μετά από δεκαετίες και αυτό αποτελεί πραγματικά μια σημαντική εξέλιξη για εκατομμύρια πολίτες.

Το πνεύμα του Τσίπρα

Κατέβηκα, πριν πάω στο Καραϊσκάκης για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, στο Σεράφειο στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη με αφορμή την COP30. Εκεί λογικό ήταν να ακουστούν φωνές για συνεργασία, έστω και χαλαρά και με ήπιο τόνο, των προοδευτικών δυνάμεων. Διά ταύτα δεν υπήρξε από τις τοποθετήσεις των Σωκράτη Φάμελλου, Χάρη Δούκα και Αλέξη Χαρίτση, αλλά ούτε και από τον Νίκο Ανδρουλάκη που έστειλε μήνυμα. Όλοι σχεδόν στα πηγαδάκια συζητούσαν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το πνεύμα του οποίου κυριαρχούσε στον χώρο, όπου είδα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και της Κεντροαριστεράς, όπως: Νίκο Παππά, Γιώργο Καραμέρο, Κώστα Ζαχαριάδη, Διονύση Τεμπονέρα, Ρένα Δούρου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Σία Αναγνωστοπούλου, Νίκο Φίλη και Λούκα Κατσέλη.

Οι κεντροδεξιοί της Ε.Ε. στην Αθήνα

Και να πάμε στην άφιξη κεντροδεξιών παραγόντων στην Αθήνα. Έρχεται η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, που θα συναντηθεί και με τον Κ. Μητσοτάκη, αλλά έμαθα πως στην Αθήνα βρίσκεται και θα του κάνει το τραπέζι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

Διαδικτυακή αντεπίθεση Σαμαρά

Η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να προβλήθηκε μία φορά στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, όμως τα social media συνδράμουν στην επανάληψη των επίμαχων σημείων που θέλουν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού να «ακουστούν» περισσότερο. Τουλάχιστον 5 κομμάτια της συνέντευξης έχουν ήδη ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα ακολουθήσουν και άλλα, όπως μαθαίνω.

Μουρμούρα εκ δεξιών για τη Σεμερτζίδου

Ούτε ο Μακάριος Λαζαρίδης πείστηκε από τους ισχυρισμούς της παραλίγο συναδέλφου του, Καλλιόπης Σεμερτζίδου, χθες στην Εξεταστική Επιτροπή. Και αυτό γιατί στις επίμονες ερωτήσεις προς τη μάρτυρα, η ίδια δεν θυμόταν ή δεν γνώριζε τη δραστηριότητα του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία, αν και ήταν διαχειρίστρια στην εταιρία του. «Εμένα δεν με πείσατε καθόλου», είπε ολοκληρώνοντας τις ερωτήσεις του ο γαλάζιος βουλευτής, σαν να ήταν βουλευτής της αντιπολίτευσης.

Πικρός καφές

Διαπιστώνω, πάντως, τις τελευταίες ημέρες μια γκρίνια προς το πρόσωπο του Μακάριου Λαζαρίδη όσον αφορά την επιθετική πολιτική που ασκεί στην Εξεταστική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να βάζει πλάτη, όπως λέμε στην πιάτσα, για την κυβέρνηση αλλά, όπως μου είπε έμπειρος βουλευτής με πολλά χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα, θα την πατήσει όπως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στο θέμα των Τεμπών. Μου είπαν επίσης ότι στον καφέ που κάνουν οι βουλευτές της Εξεταστικής, όπου συμμετέχει ο Φίλιππος Φόρτωμας και ο Γιώργος Βρεττάκος, δεν είναι καλεσμένος ο βουλευτής της Καβάλας.

Οι 300 του Δούκα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει ανακοινώσει πότε θα γίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά όλοι ή σχεδόν όλοι παίρνουν θέση μάχης με όσα όπλα έχουν. Οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του προέδρου κάνουν συγκεντρώσεις ή ραντεβού με στελέχη απ’ ό,τι μαθαίνω. Ένας από αυτούς, ο Χάρης Δούκας, είχε τις προάλλες με στελέχη από όλη την Ελλάδα και απ’ ό,τι μου είπε άνθρωπος που έμεινε σε όλη τη διάρκεια της διαδικτυακής σύσκεψης, είχε πάνω από 300 άτομα στο σύνολο. Τα στελέχη που την παρακολούθησαν ήταν μέλη κεντρικής επιτροπής και νομαρχιακών επιτροπών και τάχθηκαν με τις απόψεις του Δούκα για το συνέδριο.

Η κοινοπραξία που πήρε το έργο των 2 εκατομμυρίων στο Δημόσιο

Λίγο πριν κλείσει το 2025, στην Κοινωνία της Πληροφορίας μαθαίνω ότι έσπευσαν να ολοκληρώσουν τη 2η Εκτελεστική Σύμβαση για το έργο των ψηφιακών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας στο Δημόσιο, ένα από τα κομβικά projects του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Οι υπηρεσίες είχαν στα χέρια τους μια ογκώδη νομική «βίβλο» από κανονισμούς και υπουργικές αποφάσεις, αλλά και να διαχειριστούν τις αλλεπάλληλες εξουσιοδοτήσεις που καθορίζουν ποιος τελικά υπογράφει. Η πρόσκληση του Σεπτεμβρίου, οι παρατάσεις για τα δικαιολογητικά και τα συνεχόμενα πρακτικά της επιτροπής έδειχναν το γνωστό ελληνικό μωσαϊκό. Με αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο, σφιχτά χρονοδιαγράμματα, αλλά και το ενδεχόμενο να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο τέλος, κοινοπραξία αποτελούμενη από Vodafone, Cosmos Business Systems και Quality & Reliability πήρε το «πράσινο φως» για ακόμη 1,69 εκατ. ευρώ (2,09 εκατ. με ΦΠΑ), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου.

Το project αξιοποίησης των καταστημάτων της ΔΕΗ

Ένα φιλόδοξο σχέδιο που αλλάζει ριζικά τον ρόλο των φυσικών της σημείων εξυπηρέτησης της ΔΕΗ βρίσκεται υπό μελέτη και προς υλοποίηση. Η διοίκηση αλλά και ο ίδιος ο Γιώργος Στάσσης έχουν διαπιστώσει ότι τα καταστήματα, μετά τη στροφή των καταναλωτών στις ψηφιακές συναλλαγές, παραμένουν αναξιοποίητα σε μεγάλο βαθμό, παρότι βρίσκονται σε καίρια σημεία των πόλεων. Αυτό λοιπόν που εξετάζεται είναι να μετατραπούν σταδιακά σε χώρους προώθησης λύσεων και προϊόντων, που συνδέονται με τη σύγχρονη ενεργειακή κατανάλωση. Στην πραγματικότητα, τα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ θα λειτουργούν ως hubs ενημέρωσης, τεχνικής καθοδήγησης και πώλησης προϊόντων που θα βοηθούν τον καταναλωτή να μειώσει κόστος και κατανάλωση. Διαθέτοντας από συσκευές που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση έως εξοπλισμό για πιο «έξυπνα» σπίτια, ο στόχος είναι κάθε κατάστημα να εξελιχθεί σε τοπικό κέντρο ενέργειας.

To αποχαιρετιστήριο του Mr Lidl και τα 200 εκατομμύρια ευρώ

Επενδύσεις 200 εκατομμύρια ευρώ στην επόμενη διετία ετοιμάζει η Lidl στην Ελλάδα, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων πολλών ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάρτιν Μπραντεμπούργκερ. Ο ίδιος ευχαρίστησε τους συνεργάτες του ενόψει της αποχώρησής του από την εταιρεία στην Ελλάδα στο τέλος Φεβρουαρίου, καθώς από 1η Μαρτίου θα αναλάβει τα ηνία της Lidl σε Ιταλία και Μάλτα. Μάλιστα, είπε ότι στα τέσσερα χρόνια της παρουσίας του στη χώρα μας, ως επικεφαλής της Lidl, ένιωσε σαν να είναι το σπίτι του και μάλιστα όπως ακριβώς θα ένιωθε και στην πατρίδα του, την Ελβετία. Εκτός από πλήθος δημοσιογράφων που βρέθηκαν χθες το βράδυ στην παρουσίαση στο μουσείο της Ακρόπολης, παρόντες ήταν ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, η γνωστή τηλε-σεφ, Γωγώ Δελογιάννη, αλλά και ο παραολυμπιονίκης της κολύμβησης, Αντώνης Τσαπατάκης, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Γιώργος Καπουτζίδης.

Τα μερίδια στην «πίτα» των μεγάλων κατασκευαστών

Με ενδιαφέρον βλέπω τα μερίδια των μεγάλων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Κι αυτό γιατί στο παρασκήνιο της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συγκέντρωση ΓΕΚ Τέρνα-P&C Development, η οποία μόλις χθες βγήκε στο φως και τη διάβασα προσεκτικά, τα αριθμητικά δεδομένα της απόφασης αποκαλύπτουν τη νέα γεωγραφία της ισχύος στον κλάδο των 7ης τάξης κατασκευών. Το μερίδιο της Τέρνα, όπως προκύπτει από την απόφαση, παρουσίασε διακυμάνσεις την τελευταία πενταετία. Μετά την πτώση της περιόδου 2019-2021, η οποία σύμφωνα με στελέχη του κλάδου σχετίστηκε με τη χρονική ροή συμβάσεων και την καθυστέρηση μεγάλων έργων υποδομής, η εταιρεία επανήλθε δυναμικά το 2022, κερδίζοντας πάνω από 5 έως 10 ποσοστιαίες μονάδες. Το αποτέλεσμα ήταν το συνολικό της μερίδιο να διαμορφωθεί το 2023 στην κλίμακα του 15%-25%, αποτελώντας κυρίαρχη δύναμη στον κλάδο. Στην κορυφή της αγοράς εμφανίζεται και ο Aktor μετά την εξαγορά της Ιντρακάτ στα τέλη του 2023 και συγκεντρώνει επίσης μερίδιο που τοποθετείται στο εύρος 15-25%. Λίγο χαμηλότερα κινούνται οι άλλοι δύο μεγάλοι όμιλοι. Η ΜΕΤΚΑ και η ΑΒΑΞ, οι οποίοι καταγράφουν μερίδια της τάξης του 10-15% ο καθένας. Ωστόσο, όπως σχολιάζουν στελέχη του χώρου, η κινητικότητα των τελευταίων δύο ετών δείχνει πως τίποτα δεν θεωρείται πλέον «κλειδωμένο» στην κορυφή της αγοράς.

Το στοίχημα της Autohellas

Στους κύκλους των αναλυτών, η Autohellas του ομίλου Βασιλάκη περιγράφεται φέτος ως μια εταιρεία που συνεχίζει να κρατά μερίδια και κατά περίπτωση να τα αυξάνει, αλλά σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός έχει κάνει άλμα δύο ταχυτήτων και διαρκώς εντείνεται. Το ενδιαφέρον κινείται γύρω από το μείγμα του στόλου, το οποίο έχει γίνει αισθητά πιο ακριβό, κάτι που εσωτερικά στην Autohellas αναγνωρίζεται ως «αναγκαίο κακό» για να διατηρηθεί η ποιότητα των συνεργασιών με tour operators και μεγάλους corporate πελάτες. Το αποτέλεσμα, όμως, είναι ένα δυσανάλογα υψηλό κόστος αποσβέσεων που «τρώει» σημαντικό μέρος της κερδοφορίας. Οι αναλυτές λένε ότι αυτή η πίεση είναι «επίμονη» και ότι δύσκολα θα υποχωρήσει πριν από το 2026. Υπό αυτό το περιβάλλον η Autohellas βρίσκεται σε μία αγορά με αρκετές προκλήσεις όπου low-cost διεθνείς παίκτες αλλά και το leasing των εταιρειών εντείνουν την πίεση.

Το «ανάχωμα» στην τιμή του καφέ

Στους κύκλους της αγοράς καφέ επικρατεί τις τελευταίες ημέρες μια αίσθηση ανακούφισης. Παράγοντες του κλάδου μου λένε ότι η παράταση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων που θα εμποδίζουν την πώληση προϊόντων καφέ αλλά και αγροτικών προϊόντων που σχετίζονται με την αποψίλωση των δασών «έσωσε» προσωρινά πολλές επιχειρήσεις. Που έβλεπαν μπροστά τους έναν συνδυασμό αυστηρών γραφειοκρατικών απαιτήσεων και σημαντικών αυξήσεων κόστους. Το γεγονός όπως μου έλεγαν οι ίδιοι άνθρωποι είναι ότι η συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο απαιτεί αναλυτικό έλεγχο προέλευσης, ψηφιακή ιχνηλασιμότητα και επιπλέον διαδικασίες που μεγάλες εταιρείες μπορούν να απορροφήσουν, αλλά οι μικρότεροι παίκτες δυσκολεύονται να υποστηρίξουν. Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους, ο πρόσθετος χρόνος που δόθηκε, έως τα τέλη του 2026 για τους μεγάλους και τα μέσα του 2027 για τις μικρές επιχειρήσεις, λειτουργεί ως «μαξιλάρι», ώστε να οργανωθούν τα συστήματα χωρίς να εκτοξευτεί η τιμή του καφέ στα ράφια.