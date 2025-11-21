BEAST

Τραβάει η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Καλημέρα σε όλους. Μια εβδομάδα που ολοκληρώνεται με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει αυτό το σημαντικό μέτωπο. Στο Μέγαρο Μαξίμου η υπόθεση είναι στο τραπέζι, συζητάνε εναλλακτικά σενάρια για το πώς θα αντιμετωπιστεί από εδώ και πέρα η συγκεκριμένη υπόθεση, χωρίς να πληγεί η κυβέρνηση. Παράλληλα, επεξεργάζεται σχέδιο ενίσχυσης των αγροτών, όπως έμαθα, για να αλλάξει το κλίμα.

Επίσκεψη στο Μαξίμου

Για το επεισόδιο στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρωταγωνιστή τον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, έχετε ακούσει και διαβάσει οι περισσότεροι. Μου είπαν ότι μετά τα όσα έγιναν προχθές, κλήθηκαν αργά το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου τόσο ο Μ. Λαζαρίδης όσο και ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος. Η συζήτηση, όπως ήταν λογικό, κινήθηκε στο πώς θα αντιμετωπιστεί από την πλευρά της κυβέρνησης η υπόθεση, καθώς είναι η ώρα της κατάθεσης προσώπων που έχουν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα και λόγω των σχέσεών τους με τη ΝΔ.

Εμπόδια στα μη κρατικά ΑΕΙ

Πέρα όμως από αυτό το θέμα, ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί έντονα την κυβέρνηση είναι πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα μη κρατικά ΑΕΙ που έλαβαν άδεια. Υπάρχουν προγράμματα σπουδών σε ομηρία, όπως μου λένε κυβερνητικοί βουλευτές, και η κυβέρνηση θέλει άμεσα να λυθεί το πρόβλημα για να μην δοθεί η εντύπωση πως μια ακόμα μεταρρύθμιση έμεινε στα χαρτιά.

Αποκωδικοποίηση μετρήσεων στο Μαξίμου

Πάντως η νέα μέτρηση που είδε το φως της δημοσιότητας χθες στο Mega, αυτή της Metron Analysis, συζητήθηκε στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απουσιάζει στη Σιγκαπούρη. Παρά το γεγονός ότι η ΝΔ είναι μπροστά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ισχυρή τοποθέτηση περίπου 3 στους 10 που δυνητικά τάσσονται θετικά στην ίδρυση κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

«Στο χέρι μας είναι…»

Παρ’ όλα αυτά, συζητώντας για τη δημοσκόπηση χθες βράδυ με δύο κεντρικούς υπουργούς και τρεις βουλευτές με συχνή παρουσία στα ΜΜΕ, αυτό που έμεινε είναι ότι η ΝΔ δεν απειλείται από κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα. Λένε, μάλιστα, πως ακόμη δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα να συζητήσουμε. Αντίπαλός μας είναι ο κανένας μου έλεγαν και συμπλήρωναν πως στο χέρι τους είναι να αλλάξει η πολιτική ατμόσφαιρα.

Ώρα εκλογών στη ΝΔ

Θα μείνω στη ΝΔ και θα σημειώσω ότι είχαμε συνεδρίαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΦΕ) της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της προσεχούς Κυριακής, που θα αναδείξουν τους προέδρους και τα συμβούλια των ΔΕΕΠ και των ΔΗΜΤΟ σε όλη τη χώρα, καθώς και τους Συνέδρους για το προσεχές συνέδριο του κόμματος. Η ΚΕΦΕ επικύρωσε τους εκλογικούς καταλόγους, διαπίστωσε ότι οι εφορευτικές επιτροπές είναι πλήρως στελεχωμένες σε κάθε σημείο που θα στηθούν κάλπες και εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.

Μαζικό κόμμα η ΝΔ

Αυτό που μου κάνει εντύπωση, ενώ έχει σημαντική φθορά στις μετρήσεις η ΝΔ, είναι ότι παραμένει ένα μαζικό κόμμα. Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία εγγραφής και κατάθεσης υποψηφιοτήτων ήταν εντυπωσιακή. Περίπου 122.546 πολίτες κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή των 12 ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στην επικείμενη διαδικασία. Στον αριθμό των ενεργών μελών, ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με το 2021, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός νέων μελών.

Η ανθρωπογεωγραφία

Περισσότερα από τα μισά μέλη της ΝΔ ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες. Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι. Τέλος, από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις, ήδη εκτιμάται ότι το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%.

«Τρέχουν» τα αντιπλημμυρικά

Τα έργα αποκατάστασης στο ελατοδάσος Φενεού – Καστανιάς σχεδόν ολοκληρώθηκαν και το υπουργειο Ενέργειας έμαθα ότι ετοιμάζει για την 1η Δεκεμβρίου την παρουσίασή τους με δικαιολογημένη περηφάνια. Στα πηγαδάκια λένε πως ήταν ένας αγώνας με τον χρόνο, καθώς το διακύβευμα ήταν το αν θα πλημμυρίσει κυριολεκτικά η περιοχή. Και φαίνεται ότι το υπουργείο θέλει να δείξει πως, όταν υπάρχει συντονισμός, μπορεί πράγματι να γίνει σε σύντομο χρόνο μια εικόνα δουλειάς που μιλά από μόνη της. Θεαματική ταχύτητα αν σκεφθεί κανείς πως τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα ανατέθηκαν στον ιδιώτη ανάδοχο (Τράπεζα Πειραιώς) στις 11 Αυγούστου. Στην παρουσίαση μαθαίνω ότι θα είναι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, και φυσικά ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Νίκος Ταγαράς και η γαλάζια βουλευτής, Μαρία Σουκούλη.

Τα δάκρυα του Τσίπρα

Και δεν γινόταν να μην περάσω από την πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, πολιτικού μέντορα του Αλέξη Τσίπρα. Η συγκίνηση του πρώην πρωθυπουργού ήταν έντονη και ο ίδιος στο τέλος του επικήδειου, εμφανώς συγκινημένος, δάκρυσε. Εκεί ήταν όχι μόνο οι σύντροφοι του Αλέκου Φλαμπουράρη, αλλά και πρόσωπα από άλλους χώρους με τα οποία είχε όμως άριστες σχέσεις, όπως ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Λαλιώτης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η όλη Αριστερά

Πάντως αν και διασπασμένη, η Αριστερά χθες ήταν ενωμένη στην κηδεία του Φλαμπουράρη. Πρώην και νυν σύντροφοι βρέθηκαν στην κηδεία, αλλά μην φανταστείτε ότι ειπώθηκαν πολλά. Τυπικές κουβέντες και καμία διάθεση για ουσιαστική πολιτική συζήτηση.

Επιχείρηση απαξίωσης Τσίπρα

Και να πάω στο ΠΑΣΟΚ, όπου όντως τους προβληματίζει το κόμμα Τσίπρα όταν δημιουργηθεί. Πάντως σοβαρή συζήτηση για το πώς θα το αντιμετωπίσουν δεν έχει γίνει. Χθες η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού, Άννα Διαμαντοπούλου, είπε ότι δεν τους ανησυχεί ο Τσίπρας των πέντε ηττών από τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και των επτά διασπάσεων. Και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα τον αντιμετωπίσουν από τη Δευτέρα με την κυκλοφορία του βιβλίου του.

Καραμανλής υπέρ Κίνας

Σε μια χρονική στιγμή που έχει αρχίσει πόλεμος ΗΠΑ και Κίνας για το λιμάνι του Πειραιά, με πρωταγωνίστρια την Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Κώστας Καραμανλής στήριξε την επένδυση, με παρέμβαση μάλιστα. Ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε στην επέτειο των 30 ετών από την ίδρυση του ελληνοκινεζικού βιομηχανικού επιμελητηρίου που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» και μίλησε για την επένδυση της Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε επί δικής του διακυβέρνησης.

Εξέλιξη με Μυστακίδη στον ΠΑΟΚ

Έχω ασχοληθεί εκτενώς με το «τρίγωνο» Ιβάν Σαββίδης, Τέλης Μυστακίδης και ΠΑΟΚ, με τα κομμάτια του παζλ να μπαίνουν στη θέση τους. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα θα συνεδριάσει Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, προκειμένου η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να περάσει και επίσημα στον Τέλη Μυστακίδη. Το ότι θα το εγκρίνει το θεωρώ δεδομένο και αυτό θέλει και ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΟΚ. Και για να σας προλάβω, η συγκεκριμένη εξέλιξη χαροποιεί και την πλευρά του προέδρου της ΠΑΕ και αναφέρομαι στον Ιβάν Σαββίδη. Στελέχη του συλλόγου μου είπαν ότι δεν μπορεί η ΚΑΕ να ζει μέσα από «φιλοδωρήματα» ή από ενέσεις διαφόρων επιχειρηματιών που στήριζαν όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τον Τέλη Μυστακίδη ο οποίος ζει στην Ελβετία μού είπαν ότι θα μεταφέρει ένα μέρος των επιχειρήσεών του στην πλατεία Ελευθερίας και συγκεκριμένα στο κτίριο Ρούσβελτ. Πρόκειται για κόσμημα της πόλης, συνθέτοντας, μαζί με ορισμένα ακόμα οικοδομήματα στην περιοχή του ιστορικού κέντρου, ένα σύνολο «ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης», όπως έχουν χαρακτηριστεί από το υπουργείο Πολιτισμού.

Η επικοινωνία Κακλαμάνη – Καραναστάση

Ο Διαμαντής Καραναστάσης, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε ρίξει τις προειδοποιητικές βολές του και ας μην το βλέπαμε εμείς που κάναμε ρεπορτάζ. Σας είχα ενημερώσει επανειλημμένως ότι δεν πήγαινε στη Βουλή, πόσο μάλλον στις συνεδρίες, ενώ αν θυμάστε είχε στείλει επιστολική ψήφο στην Προανακριτική για τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη. Την τελευταία «βολή», μάλλον την προτελευταία, την είχε ρίξει στο πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας στο οποίο και είχε τη σκηνοθετική επιμέλεια. Εκεί λοιπόν είχε δηλώσει ότι «για μένα τελειώνει ένας κύκλος», αφήνοντας άφωνους τους παρευρισκομένους. Μπορώ να σας πω ότι στην Πλεύση Ελευθερίας το περίμεναν, αλλά μετά το νέο έτος. Επίσης γνωρίζω ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον Διαμαντή Καραναστάση, με τον πρώτο να του λέει οτι «κακώς δεν είπε τίποτα γιατί θα προσπαθούσα να σε μεταπείσω». Για άλλη μία φορά ο Νικήτας Κακλαμάνης δείχνει ένα άλλο πρόσωπο της πολιτικής. Αυτό του πιστώνεται, όπως και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε με τα καλύτερα λόγια.

Ευρωπαϊκή προεδρία σημαίνει ΠΑΣΟΚ

Πέτυχα στη Βουλή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, με τον οποίο είπαμε δύο κουβέντες στα όρθια. Δεν προσπάθησα να εκμαιεύσω κάτι, γιατί δεν του παίρνεις ποτέ κουβέντα και ευτυχώς που όλοι δεν είναι σαν τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, γιατί τώρα θα ψάχναμε για παρασκήνια. Μου είπε κάτι, όμως, για την ιστορία που ομολογουμένως δεν το είχα σκεφτεί. Ότι δεν υπάρχει ούτε μία ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ. Τέσσερις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και μία συγκυβέρνηση με την πολιτική ευθύνη του υπουργείου Εξωτερικών στο ΠΑΣΟΚ. Τον ρώτησα αν λέει κάτι αυτό, την ώρα που θα το έργο της προεδρίας θα το εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση. Μου χαμογέλασε και μου είπε ότι δεν γνωρίζει κάτι, απλώς για να σας προλάβω, το ΠΑΣΟΚ όπως γνωρίζετε δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως έχει πει και ο πρόεδρός του, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αν έχει μεγαλύτερο αξίωμα

Από το 2013, τα μέτρα ασφαλείας στη Βουλή έχουν αυστηροποιηθεί ύστερα από απόφαση του τότε προέδρου της, Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Αν θυμάστε, τότε ήταν που το ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων τοποθετείται μαζί με το μηχάνημα X-Ray. Το 2017 έγιναν πιο αυστηρά μετά την επίθεση -μέσω ταχυδρομημένου δέματος- στον πρώην πρωθυπουργό, Λουκά Παπαδήμο. Και όπως έχω διαπιστώσει, όλοι οι αστυνομικοί και οι υπάλληλοι της Βουλής που κάθονται σε συγκεκριμένα πόστα κάνουν τη δουλειά τους διακριτικά, θέλοντας να εξυπηρετήσουν αλλά και να τηρηθούν και οι κανόνες. Με ενημέρωσε συνάδελφος ότι ο δήμαρχος Αρχανών, Μανώλης Κοκοσάλης, όταν του έκαναν έλεγχο, δηλαδή του είπαν σε ποιον χώρο πάει μέσα στη Βουλή ή με ποιον έχει ραντεβού, τους είπε «παλιά μπαίναμε έτσι». Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι γίνεται έλεγχος σε όλους όσοι έχουν ραντεβού και πολύ παλιά γινόταν έτσι. Αν έχει μεγαλύτερο αξίωμα, το τι θα έλεγε σκέφτομαι.

Νέο δημοτικό πάρκινγκ στην Αθήνα

Το ζήτημα της στάθμευσης στην πόλη και ιδιαίτερα στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας είναι ένας γρίφος που θα μείνει άλυτος ή θα έλεγα καλύτερα θα μείνει εν μέρει άλυτος. Είδαμε από τον Δήμο Αθηναίων και την ΔΑΕΜ να έχουν γίνει προσπάθειες με τα δύο πάρκινγκ του κέντρου, όπου αναβαθμίστηκαν, αλλά αυτό δεν αρκεί για την Αθήνα. Θα μου πείτε ότι με δέκα εκατομμύρια αυτοκίνητα τίποτα δεν αρκεί, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει μία προσπάθεια από τους φορείς. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι βραχνάς για τον εκάστοτε δήμαρχο της Αθήνας. Χθες, βέβαια, ο Χάρης Δούκας ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου δημοτικού πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά που θα έχει 500 θέσεις. Είναι μία ανάσα στην καθημερινότητα των πολιτών που κατεβαίνουν στο κέντρο και, όπως με ενημέρωσαν συνεργάτες του, θα παραδοθεί στο τέλος του έτους.

Με Λάτση η παρουσίαση της Dimand

Σε γκράντε εκδήλωση με υψηλούς καλεσμένους εξελίχθηκε η παρουσίαση του project ανάπλασης του παλιού εργοστασίου Φιξ, από την Dimand στη Θεσσαλονίκη. Εκτός από το ότι η εταιρεία έκλεισε τον κεντρικό κινηματογράφο «Ολύμπιον» της πόλης, για να κάνει την παρουσίαση του έργου, με ενδιαφέρον είδα ότι παρόντες ήταν εκτός από τη Λίνα Μενδώνη, την υπουργό πολιτισμού, και η Μαριάννα Λάτση, η οποία είναι μέτοχος της Dimand. Παρών όμως ήταν και ο Γιάννης Μώραλης με τον οποίο η εταιρεία έχει συνεργαστεί για τον Πύργο του Πειραιά αλλά και για το Piraeus Port Plaza στον Άγιο Διονύσιο. Από την εκδήλωση δεν έλειψε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αλλά και πληθώρα καλεσμένων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Τα «πενιχρά» κέρδη των σούπερ μάρκετ

Να αποδείξουν με κάθε τρόπο ότι τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν υψηλά κέρδη και ότι είναι οριακά κερδοφόρα, επιδιώκουν σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόνο οι επικεφαλής τους, αλλά και όλοι όσοι σχετίζονται με τον κλάδο. Κάτι που φάνηκε και χθες στο συνέδριο του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), όπου ο πρόεδρός του, Γιώργος Δουκίδης, είπε πριν από λίγες ώρες ότι από τα περίπου 15 δισεκατομμύρια που είναι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ κάθε χρόνο, τα κέρδη προ φόρων που βγάζουν είναι μόλις 1,24%. Ποσοστό που κατά τον ίδιο είναι εξαιρετικά μικρό, για να είναι μία επιχείρηση βιώσιμη, τη στιγμή που μεγάλες αλυσίδες όπως η Tesco στην Αγγλία και η Walmart στην Αμερική, έχουν αντίστοιχα περιθώριο κοντά στο 3,5%.

Τα Attica «σώζονται» από τη βουτιά της αγοράς

Παρά το γενικό κλίμα κόπωσης που κατέγραψε το λιανεμπόριο ένδυσης-υπόδησης στο ενιάμηνο του 2025, τα Attica αποτέλεσαν μία από τις λίγες εξαιρέσεις. Η διοίκηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των συνεργασιών με διεθνείς premium και luxury οίκους, γνωρίζοντας ότι αυτή η κατηγορία παραμένει πιο «ανθεκτική» σε περιόδους επιβράδυνσης της κατανάλωσης. Το αποτέλεσμα φαίνεται να επιβεβαιώνει τη στρατηγική, καθώς τα έσοδα των Attica αυξήθηκαν κατά 5% στα 167,7 εκατ. στο φετινό εννιάμηνο, επίδοση που χαρακτηρίζεται από τους γνωρίζοντες με τους οποίους μιλάω ως «η καλύτερη των τελευταίων πέντε ετών για εννιάμηνο». Το πραγματικό παιχνίδι κερδήθηκε στα καταστήματα. Οι 4,9 εκατ. επισκέπτες στο φυσικό δίκτυο δείχνουν ότι τα Attica εξακολουθούν να λειτουργούν ως προορισμός αγορών, τη στιγμή που άλλοι παίκτες του κλάδου είδαν την κίνηση να βαίνει μειούμενη.

Βιομήχανος της μπίρας αναζητά εξαγορά στο νερό

Μαθαίνω ότι παίκτης της μπίρας αναζητά εργοστάσιο και πηγή νερού στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει εκτός από εμφιαλωμένο νερό και μονάδα παραγωγής μπίρας, για την οποία η βασική πρώτη ύλη είναι το νερό. Βέβαια, σε επικοινωνία μου και με ανθρώπους του νερού, μου είπαν ότι αυτή τη στιγμή δεν «κινείται» κάποια εταιρεία εμφιαλωμένου που να αναζητά να πουληθεί. Ωστόσο, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης μπει σε διαδικασία εξαγοράς, δεδομένου ότι έχει αρκετά υψηλή ρευστότητα, αναμένεται να ταράξει τα νερά στην εγχώρια αγορά.

Ξανά στα «σκαριά» ο διαγωνισμός των 370 εκατομμυρίων

Μετά από μήνες αναμονής και αρκετές ζυμώσεις με προσφυγές κατά του διαγωνισμού, πληροφορούμαι ότι η Περιφέρεια Αττικής επανέφερε τον διαγωνισμό για τη δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο. Το έργο, συνολικού ύψους 370 εκατ. ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ, θεωρείται το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης που «τρέχει» σήμερα στη χώρα και αποτελεί το προσωπικό στοίχημα του Νίκου Χαρδαλιά. Σας θυμίζω ότι ο διαγωνισμός είχε παγώσει ξαφνικά τον Σεπτέμβριο. Η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων είχε τότε αποδεχτεί το αίτημα αναστολής που κατέθεσε η κοινοπραξία Άκτωρ – Τομή. Πρόκειται για δύο εταιρείες που, αν και εμφανίζονται ως ξεχωριστές νομικές οντότητες, τελούν ουσιαστικά υπό την ίδια εταιρική «ομπρέλα» του ομίλου Aktor. Με τα νέα δεδομένα, ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου με την κατάθεση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους εργολάβους.

Η νέα κίνηση του Σουρέτη

Μου λένε ότι ο Πέτρος Σουρέτης, ο σημερινός σύμβουλος διοίκησης της ΓΕΚ Τέρνα και ένα από τα πλέον «βαριά» ονόματα του εγχώριου επιχειρηματικού χάρτη, κάνει το επόμενο προσωπικό του βήμα. Κι αυτό δεν περνά απαρατήρητο στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ. Πληροφορίες μού αναφέρουν ότι ο Σουρέτης σύστησε πρόσφατα μια νέα εταιρεία με την επωνυμία F & F Holdings, η οποία θα λειτουργεί ως όχημα για πιο στοχευμένες κινήσεις στον χώρο των επενδύσεων και της διαχείρισης ακινήτων. Το αντικείμενο είναι ξεκάθαρο και αφορά σε υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης. Με άλλα λόγια, μια εταιρεία που μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις γνωριμίες, την εμπειρία και τη γνώση αγορών που έχει συσσωρεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μιλάμε για έναν τυχαίο παίκτη, καθώς ο Σουρέτης υπήρξε επί δύο δεκαετίες ο άνθρωπος-κλειδί της Intrakat, καθώς διετέλεσε CEO από το 2003 έως τον Ιούλιο του 2022. Παράλληλα, από το 2008 μέχρι το 2019 συμμετείχε στο Δ.Σ. της Intralot, ενώ κατείχε καίριες θέσεις και σε θυγατρικές του ομίλου Intracom Holdings. Στη διάρκεια της καριέρας του πέρασε και από τον χώρο των ακινήτων μέσω της Κέκροψ Α.Ε., όπου παραμένει διευθύνων σύμβουλος από το 2010. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 2019 έως το 2022 είχε ρόλο αντιπροέδρου των Athens Resort Casino Α.Ε. Συμμετοχών και Ελληνικό Καζίνο Α.Ε. Βάλτε στην εξίσωση και ότι το 2022 εξελέγη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΓΕΚ Τέρνα και το 2023 εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρείας, και θα καταλάβετε γιατί η νέα του εταιρική κίνηση έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις.