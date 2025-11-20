Η Metron Analysis πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το Mega, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί το προβάδισμα και τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ, ενώ μεταξύ άλλων τέθηκε και το ερώτημα για τη στήριξη που μπορεί να λάβει ο Αλέξης Τσίπρας σε περίπτωση που δημιουργήσει κόμμα.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται από το ΠΑΣΟΚ με 12,2 μονάδες, ενώ στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό μεγαλώνει και φτάνει στις 15,8 μονάδες.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:

Νέα Δημοκρατία: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,4%

Ελληνική Λύση: 7,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,6%

ΚΚΕ: 5,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

Φωνή Λογικής: 3,4%

ΜέΡΑ 25: 2,8%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

Νέα Αριστερά: 1,7%

Νίκη: 1,4%

Σπαρτιάτες: 0,6%

Στην εκτίμηση ψήφου, τα κόμματα λαμβάνουν:

Νέα Δημοκρατία: 29,3%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,8%

ΚΚΕ: 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,1%

Φωνή Λογικής: 4,4%

ΜέΡΑ 25: 3,7%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Νέα Αριστερά: 2,2%

Νίκη: 1,9%

Σπαρτιάτες: 0,7%

Τι ποσοστό παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας

Η Metron Analysis ρώτησε μεταξύ άλλων τη γνώμη των πολιτών για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνει ποσοστό 6% στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Επιπλέον, στην ερώτηση «αν θα ψηφίζατε στις επόμενες εκλογές ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα», οι πολίτες απάντησαν ως εξής: