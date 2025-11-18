BEAST

Τα μέτρα απέδωσαν

Καλημέρα σε όλους. Πέρασε το τεστ χθες η κυβέρνηση και ησύχασαν στο Μέγαρο Μαξίμου και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς όλα κύλησαν ομαλά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κατά τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου. Τα αστυνομικά μέτρα απέδωσαν. Πάντως στο πρωθυπουργικό επιτελείο έμαθα πως συζητήθηκε αρκετά η συζήτηση που είχε το περιβάλλον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον δημοσιογράφο και πρώην διευθυντή του Βήματος Αντώνη Καρακούση και τα όσα αποτυπώθηκαν στην ναυαρχίδα της Alter Ego στο κυριακάτικο φύλλο της. Ας ξεκινήσουμε.

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Τασούλα

Η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει ότι υπήρξε επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με πρωτοβουλία του δεύτερου. Η τηλεφωνική επαφή έγινε το διάστημα από το απόγευμα της Κυριακής, μετά την αναχώρηση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έως και χθες νωρίς το μεσημέρι, χωρίς να έχω διασταυρώσει το ακριβές χρονικό σημείο. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ζελένσκι, αλλά έμαθα από καλή πηγή ότι συζητήθηκαν και οι αναφορές του Κ. Τασούλα στο Βήμα και τα όσα είπε περί της κυβερνητικής σταθερότητας.

Η καλή σχέση

Περισσότερα δεν έμαθα, καθώς ήταν δύσκολο να πληροφορηθώ το ακριβές περιεχόμενο της συζήτησης. Οι σχέσεις τους εξάλλου είναι πάρα πολυ καλές. Και αυτό διότι επιχειρήθηκε από το ΠΑΣΟΚ κυρίως να εμφανιστεί ότι υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ του πρωθυπουργού και του ανώτατου Πολιτειακού παράγοντα που όντως έβαλε με αυτό τον τρόπο στο δημόσιο διάλογο το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας μετά από εκλογές, αλλά όπως μου είπε κορυφαίος υπουργός, αυτό βοηθάει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιχείρημα, «Μητσοτάκης ή χάος».

Η τρίτη θητεία κατά Δένδια

Και σε μια χρονική στιγμή που συζητάνε πολλοί εάν θα υπάρξει ή όχι αυτοδυναμία όταν γίνουν εκλογές, μια συζήτηση που δεν έχει νόημα αυτή την περίοδο, όπως μου έλεγε άλλος κορυφαίος υπουργός διότι δεν έχουν τεθεί τα διλήμματα, ο Νίκος Δένδιας προεξόφλησε τρίτη νίκη της ΝΔ. Αυτό μου ανέφερε βουλευτής της ΝΔ που συμμετείχε σε καζάνι για τσίπουρο που μπήκε σε χωριό της Φλώρινας, ότι το είπε ο Ν. Δένδιας που ήταν εκεί σε σύναξη με γαλάζιους βουλευτές, μετά από πρόσκληση του τοπικού βουλευτή Σταύρου Παπασωτηρίου.

Σε ετοιμότητα η ΝΔ

Πάντως αν και οι εκλογές απέχουν, αφού και ο πρωθυπουργός είπε την περασμένη Παρασκευή στους βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής για το 2027, το κυβερνών κόμμα είναι σε φάση ετοιμότητας. Η κινητοποίηση απέδωσε και έμαθα πως τελικά εγγεγραμμένα μέλη είναι πάνω από 120.000 ψηφοφόροι, ένα πολύ σημαντικό νούμερο. Αυτοί ανανέωσαν ή έκαναν εγγραφή ενόψει και των εσωκομματικών εκλογών για νέες νομαρχιακές επιτροπές και συνέδρους την προσεχή Κυριακή. Το νούμερο αυτό έχει φέρει ευφορία και ικανοποίηση στην ηγεσία της ΝΔ.

Οι συναντήσεις του Δένδια και η στήριξη

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα διεξαχθούν πανελλαδικά την επόμενη Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, για την ανάδειξη των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των κομματικών οργανώσεων και των συνέδρων για το προσεχές Συνέδριο. Με ενημέρωσε άνθρωπος στον οποίο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο Νίκος Δένδιας και οι συνεργάτες του κάνουν συναντήσεις με κομματικά στελέχη που ζητούν τη στήριξη του υπουργού Εθνικής Άμυνας ενόψει των εσωκομματικών εκλογών. Τα ραντεβού γίνονται είτε στο υπουργείο είτε στο γραφείο του Ν. Δένδια. Ο ίδιος δεν λέει σε κάποιον «όχι» όταν ζητήσει ραντεβού με αυτόν ή με κάποιον συνεργάτη του και όπως με ενημέρωσαν προσφέρει απλόχερα τη στήριξή του σε όσους του τη ζητούν.

Τηλεοπτικές συνεντεύξεις για τρεις

Έμαθα ότι από την προηγούμενη εβδομάδα «μαγειρευόταν» η σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και την πρωινή εκπομπή Συνδέσεις, καθώς το κυβερνητικό επιτελείο θέλει να αναδείξει την κοινωνική ατζέντα και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη των πολιτών. Λόγω του προγράμματος του Κυριάκου Μητσοτάκη αναβλήθηκε για σήμερα και συνεπώς αναπόφευκτα θα αναφερθεί στην ενεργειακή συμφωνία με την Ουκρανία και την θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη. αλλά και τα ΕΛΤΑ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεδομένων και των εξελίξεων καθώς την Πέμπτη καταθέτει ο «Χασάπης» και ο «Φραπές» στην εξεταστική και αναμένεται να γίνει ροντέο αλλά -όπως έμαθα- ερωτήσεις θα δεχτεί για και τα επικείμενα μέτρα για το βιομηχανικό ρεύμα και το στεγαστικό. Συνέντευξη ωστόσο θα δώσουν σήμερα και ο Σωκράτης Φάμελλος στο OPEN αλλά και το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Kontra Channel, ο οποίος σίγουρα θα ερωτηθεί για τις χθεσινές δηλώσεις Θρασκιά περί προσέγγισης με τον Αλ. Τσίπρα με το βλέμμα στις επικείμενες εκλογές.

Σε εγρήγορση στη Βουλή

Πάντως στο κυβερνών κόμμα ετοιμάζονται για κοινοβουλευτικές μάχες τις επόμενες ημέρες, ενώ χθες διαβιβάστηκε στη Βουλή από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δικογραφία σε βάρος του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γ. Μυλωνάκης και ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος θα εμφανιστούν την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή καθώς μεθαύριο θα δούμε στην Εξεταστική Επιτροπή τον Γιώργο Ξυλούρη (αποκαλούμενο και «Φραπέ») και τον Ανδρέα Στρατάκη (αποκαλούμενο και «Χασάπη»), τους μεγαλό-αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης.

Δημοσκόπηση στα Βόρεια

Έχουμε τις δημοσκοπήσεις των κομμάτων που μας δείχνουν την μεγάλη εικόνα, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις των υποψήφιων βουλευτών – για όσους μπορούν να σηκώσουν μία τέτοια πολυτέλεια. Αν και τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι λίγο ως πολύ κάνουν, έστω και σε ένα μικρό δείγμα το οποίο τους δείχνει για το πού πάνε και το πού βαδίζουν. Γνωρίζω ότι έχει γίνει έρευνα στην κρεμ ντε λα κρεμ περιφέρεια στην οποία υπάρχουν βαριά ονόματα της πολιτικής και αναφέρομαι στον Βόρειο Τομέα των Αθηνών. Εκεί που όπως μαθαίνω στην πρώτη τετράδα είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Παύλος Μαρινάκης. Την προηγούμενη φορά η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων ήταν κοντά στις οχτώ χιλιάδες ψήφους. Ντέρμπι μαθαίνω θα είναι τώρα.

Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο και αρκετοί με ρωτούν και σήμερα ποιος έχει την αιματοβαμμένη σημαία που είναι σημείο αναφοράς της πορείας. Την κρατούν μέλη της ΠΑΣΠ, δηλαδή η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη που είναι οποία προσκείμενη στο ΠΑΣΟΚ και δραστηριοποιείται στο χώρο του ελληνικού πανεπιστημίου από το 1974. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε στείλει sms για προσυγκέντρωση στα Χαφτεία σε όλα του τα στελέχη. Εκεί είδαμε τους βουλευτές Παύλο Χρηστίδη, Νάντια Γιαννακοπούλου, Ευαγγελία Λιακούλη και Παναγιώτη Δουδωνή. Όπως επίσης τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά και τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο.

Ο διάλογος στον πληθυντικό μεταξύ Κυρανάκη – Λιακούλη

«Μάχη» είχαμε χθες στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη. Ο λόγος είναι μία επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή Λάρισας αναφορικά για το περιστατικό στον προαστιακό Σίνδου και για το αν μπήκε ο συρμός σε λάθος γραμμή. Για το συγκεκριμένο συμβάν έγινε καταγγελία και απ’ ό,τι έμαθα υπήρξε συνομιλία ανάμεσα στους δύο τους λίγο μετά έξω από το γραφείο των κοινοβουλευτικών συντακτών – όπου έμαθα ότι διεξήχθη στον πληθυντικό, όπως με ενημέρωσαν. Μετά από μισή ώρα του γραφείο του υπουργού, ο Κυρανάκης ζήτησε από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ το τηλέφωνο του καταγγέλων για να επικοινωνήσει μαζί του.

Ο Τζόκοβιτς στο Μαξίμου

Η στενή φιλική σχέση του κορυφαίου τενίστα Τζόκοβιτς με τον Πρωθυπουργό είναι στενή. Πριν λίγες ημέρες ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε πάει στο ΟΑΚΑ στον τελικό που κέρδισε ο διάσημος Σέρβος τενίστας, επιβραβεύοντας την επικράτησή του. Χθες ο Πρωθυπουργός τον υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου και συζήτησαν πως θα ενισχυθεί το τένις στην Ελλάδα. Παρόντες ήταν ο αδελφός του Τζόκοβιτς, ο Τζόρτζε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, Θοδωρής Γκλαβάς. Οι επαφές των δυο είναι συχνές μετά και την απόφαση του Τζόκοβιτς να μείνει στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα με τις συζύγους τους βρέθηκαν στην Τήνο, καθώς ο διάσημος τενίστας με την σύζυγό του ήθελαν να προσκυνήσουν στην Παναγιά της Τήνου.

Γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ για Θρασκιά

Και να πάω στο ΠΑΣΟΚ που σηκώθηκε πάλι σκόνη χθες, αυτή τη φορά με την Ράνια Θρασκιά και τα όσα είπε για την σχέση με τον Τσίπρα. Η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης που ήρθε στο ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ ως μεταγραφή είπε χθες ότι το τωρινό κόμμα της, είναι ανοικτό σε συζητήσεις για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Τέτοια απόφαση δεν υπάρχει και προκάλεσε εκνευρισμό σε πολλούς στη Χαρ. Τρικούπη, ενώ ακούστηκαν και φωνές για διαγραφή.

Τα 80 καταστήματα στο Ελληνικό

Μαθαίνω ότι ο σχεδιασμός του project στο Ελληνικό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πολλών την κατασκευή ανεξάρτητων καταστημάτων. Θα πρόκειται για καταστήματα εκτός από αυτά τα στα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα Riviera Galleria και The Ellinikon Mall, τα οποία κατά την πρώτη φάση του έργου θα ανέρχονται σε περίπου 80 σημεία λιανικής πώλησης εντός της οικιστικής περιοχής της συνοικίας, The Little Athens, με επιφάνεια κύριων χώρων ισογείου περί τα 10.000 τ.μ. με επιπλέον χώρους υπογείου, παταριών και αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης. Τα εν λόγω καταστήματα, θα προσφέρουν ευρεία γκάμα εμπορικών χρήσεων με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών. Τα καταστήματα θα περιλαμβάνουν σουπερμάρκετ και λοιπά μικρότερα καταστήματα (50-200 τ.μ.), συμπεριλαμβανομένων βιολογικών προϊόντων, φούρνους – ζαχαροπλαστεία, φαρμακεία, τραπεζικά καταστήματα, υπηρεσίες, καταστήματα μόδας, καλλυντικά, κέντρα ομορφιάς, χώρους ευεξίας, κοσμήματα, καθώς και χώρους εστίασης (εστιατόρια, café, παγωτό, μπαρ κλπ).

Απόβαση της Hilton στην Κρήτη

Τα γράφουμε εδώ και καιρό στο Newsbeast για την έκρηξη της παρουσίας παγκόσμιων brands πολυτελείας στον ελληνικό τουρισμό όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην ελληνική περιφέρεια.

Σας λέω λοιπόν ότι μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου ανοίγει το Hilton Garden Inn στην πλατεία 1866 στα Χανιά, ενώ τη σκυτάλη παίρνει το Hilton Tapestry στο Ηράκλειο της Κρήτης στο λυκαυγές του καλοκαιριού. Και οι δύο επενδύσεις «αιμοδοτούνται» από την Green Properties Melakis. Ήδη η Hilton αφίχθη στα Χανιά από την οικογένεια Τζιλεδάκη και έπεται συνέχεια μαθαίνω.

Τα 132 εκατ. ευρώ του Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό

Με αφορμή την συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου, προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ενώπιον μερικών από των πιο προβεβλημένων αθλητικών δημοσιογράφων της χώρας, έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσα χρήματα έχει δαπανήσει ο ίδιος από το 2012, όταν και ανέλαβε την ομάδα, έως και σήμερα. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, από τον Ιούνιο του 2012 έως και τις 17 Νοεμβρίου 2025, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει τοποθετήσει συνολικά 132 εκατομμύρια ευρώ στην ΠΑΕ, όπως προκύπτει από τις επίσημες αναρτήσεις μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου. Πρόκειται για ένα ποσό που δεν προέκυψε από μία κίνηση αλλά από διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίων, οι οποίες αποτυπώνονται με κάθε λεπτομέρεια στο ΓΕΜΗ. Πρόκειται για κινήσεις που συνοδεύονται από έκδοση νέων μετοχών, κεφαλαιοποιήσεις οφειλών και κάθε επικύρωση καταβολών. Όλες μαζί συνέθεσαν το σύνολο της οικονομικής ενίσχυσης που διαμόρφωσε τη σημερινή κεφαλαιακή εικόνα της εταιρείας.

Οι επενδύσεις των 10 δισ. για τη ΔΕΗ και το ταξίδι στο Λονδίνο

Η ΔΕΗ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, όπου πραγματοποιεί ταξίδι ενημέρωσης για δημοσιογράφους, ενώ σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει και τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2025. Πληροφορούμαι ότι στην αγορά επικρατεί αισιοδοξία ότι η εικόνα θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, το επαναλαμβανόμενο EBITDA του γ’ τριμήνου υπολογίζεται στα 616 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά περίπου 46% σε ετήσια βάση. Η βελτίωση αποδίδεται στη μεγαλύτερη παραγωγή από ΑΠΕ λόγω εποχικότητας, στην ενισχυμένη λειτουργία των μονάδων φυσικού αερίου και στη θετική επίδραση από τις αναβαθμισμένες χρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για το 2025, που πλέον αποτυπώνονται για ολόκληρο το τρίμηνο. Το ενδιαφέρον στρέφεται βέβαια στη ενημέρωση των αναλυτών της Τετάρτης, όπου η εταιρεία δώσει τις πρώτες κατευθύνσεις για το 2028-29 και θα εξειδικεύσει το επενδυτικό πλάνο άνω των 10 δισ. ευρώ, που αφορά νέους ευέλικτους σταθμούς παραγωγής για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αντλησιοταμίευση, μονάδες αιχμής, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και λοιπές υποδομές.

Η μετεγκατάσταση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας

Με πληροφορούν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τις κυβερνητικές εξελίξεις και ειδικά στον τομέα του real estate, ότι το υπουργείο Ανάπτυξης άνοιξε τον δρόμο για τη μετεγκατάσταση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας από τη Μεσογείων στο κεντρικό κτίριο Ιππασίας στο Γουδή. Η πρόσκληση που εκδόθηκε από το Ανάπτυξης αφορά τη σύνταξη πλήρους τεχνικού φακέλου , ξεκινώντας από αρχιτεκτονική και στατική προμελέτη μέχρι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, προϋπολογισμό, άδειες και τεκμηρίωση σκοπιμότητας. Στόχος, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι να «ωριμάσει» γρήγορα το έργο, ώστε να προχωρήσει η μεταφορά της ΓΓΕΚ σε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της.

Η «απόβαση» της Noval στις Σπέτσες

Σήμερα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μαθαίνω ότι θα αποφασίσει για το παλαιότερο σπίτι των Σπετσών. Ιδιοκτησίας της Noval Property, της οικογένειας Στασινόπουλου. Ο λόγος για την οικία Αναστασίου Κυριακού, για την οποία η Noval έχει καταθέσει μελέτη αποκατάστασης και αξιοποίησης. Να σας πω εδώ ότι η οικία Κυριακού περιγράφεται σε ταξιδιωτικές και ιστορικές αναφορές ως «ίσως το παλαιότερο σπίτι του νησιού», μια χαρακτηριστική σπετσιώτικη αρχοντική κατοικία στον λόφο του Καστελιού, πάνω από το λιμάνι. Η ιστορία της δένει με τις μεγάλες οικογένειες των Σπετσών και τους καραβοκύρηδες της προεπαναστατικής και επαναστατικής περιόδου. Δικαστικές αποφάσεις και υπηρεσιακά έγγραφα του ΥΠΠΟ σημειώνουν ότι το κτίριο είναι άνω των 100 ετών, με ρίζες τουλάχιστον στον 19ο αιώνα, ενώ έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο ήδη από τη δεκαετία του ’60.

Στο κατώφλι των «50» η «πολωνική Zara»

Ήδη 47 μαγαζιά στην Ελλάδα έχει «χτίσει» η πολωνική εταιρεία ρούχων, Sinsay. Η οποία για πολλούς αποτελεί το αντίπαλον δέος της Zara. Σας θυμίζω ότι οι Πολωνοί μπήκαν στην Ελλάδα το 2023, με το πρώτο τους κατάστημα στην Κρήτη και μέσα σε δύο χρόνια κατάφεραν να χτίσουν δίκτυο που πλησιάζει τα 50 καταστήματα, ενώ έπονται κι’ άλλα, ενώ το 2024 είχε τζίρο πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη από πέρσι πέρασε σε φάση κερδοφορίας σε πολύ σύντομο διάστημα, παρά το γεγονός ότι επενδύει σε νέα καταστήματα και πληρώνει το κόστος αυτών των επενδύσεων. Μαζί με την έτερη πολωνική αλυσίδα την Pepco, έχουν «αλώσει» την αγορά λιανικής στην κατηγορία των οικονομικών ειδών ένδυσης και φαίνεται ότι η ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό είναι έως τώρα παραπάνω από ικανοποιητική, με τα στελέχη και των δύο αλυσίδων να έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν.