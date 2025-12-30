Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής, Γουόρεν Μπάφετ, που αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί στα τέλη του 2025, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον διαβασμένους και επιδραστικούς ηγέτες της χρηματοοικονομικής κοινότητας.

Οι ετήσιες επιστολές του προς τους μετόχους της Berkshire Hathaway δεν αποτελούν απλώς αναφορές οικονομικών αποτελεσμάτων αλλά είναι σύντομες, περιεκτικές και γεμάτες διδακτικά μηνύματα για τις στρατηγικές και τις αποφάσεις που οδήγησαν τον όμιλο στην ανάπτυξη.

Ακολουθεί μια επιλογή από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις που αποτυπώνουν τη φιλοσοφία και τη σκέψη του.

Να πληρώνετε με μετρητά

Ένα από τα πρώτα μαθήματα που έμαθε —και που κόστισαν σε εκείνον και στους μετόχους— ήταν να προτιμά τις αγορές με μετρητά αντί για μετοχές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε η εξαγορά της General Re το 1998, για την οποία πλήρωσε με 272.000 μετοχές της Berkshire, μια κίνηση που αργότερα χαρακτήρισε «τρομερό λάθος», παραδεχόμενος ότι οι μέτοχοι της εταιρείας έδωσαν πολύ περισσότερα από ό,τι έλαβαν.

Ο φόβος, η απληστία και οι εξαγορές

Το 1986, ο Γουόρεν Μπάφετ διατύπωσε το πιο γνωστό επενδυτικό του ρητό: «Να φοβάσαι όταν οι άλλοι είναι άπληστοι και να είσαι άπληστος μόνο όταν οι άλλοι φοβούνται». Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δύσκολα εντοπίζει μετοχές που συνδυάζουν χαμηλή τιμή, ισχυρά οικονομικά θεμέλια και ικανή διοίκηση, αλλά τόνισε ότι κύματα φόβου και απληστίας θα εμφανίζονται πάντα στην αγορά.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγορές, ο Μπάφετ θεωρεί ότι οι περισσότερες συμφωνίες επιβαρύνουν τους μετόχους της εταιρείας που αγοράζει. Το 1994 είχε επισημάνει ότι πολλοί CEOs δεν χειρίζονται με πειθαρχία τα διαθέσιμα κεφάλαια, καθώς τα ένστικτα και το εγώ τους συχνά υπερισχύουν.

Όταν τέτοιοι διευθυντές ενθαρρύνονται από συμβούλους να προχωρήσουν σε συμφωνίες, αντιδρούν όπως ένας έφηβος που ο πατέρας του τον παροτρύνει να έχει «φυσιολογική» σεξουαλική ζωή: δεν χρειάζεται πίεση, θα δράσουν από μόνοι τους.

«Να είσαι έτοιμος για όταν βρέξει χρυσάφι»

Η στρατηγική του Μπάφετ επικεντρώνεται, σύμφωνα με τον Guardian, στη μακροπρόθεσμη υπεραπόδοση του δείκτη S&P 500, διατηρώντας ρευστότητα για να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες όταν οι αποτιμήσεις πέφτουν και η αγορά προσφέρει σημαντικές δυνατότητες επένδυσης.

Όπως σημείωσε στην επιστολή του το 2016, όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι δυσμενείς, «πρέπει να τρέχουμε έξω με σκάφες, όχι με κουταλάκια», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τολμηρές κινήσεις σε περιόδους κρίσης.

Όταν η παλίρροια υποχωρεί, βλέπεις ποιοι κολυμπούσαν γυμνοί

Η Berkshire έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στον ασφαλιστικό τομέα, με την Geico να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης. Το «float», δηλαδή τα κεφάλαια των πελατών που η εταιρεία κρατά μέχρι την καταβολή αποζημιώσεων, παρέχει χαμηλού κόστους κεφάλαια για επενδύσεις. Αποδοτική υπήρξε επίσης η ασφάλιση υπερκαταστροφών, παρά τις μεγάλες ζημιές σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως ο τυφώνας Άντριου το 1992, που κόστισε στην εταιρεία 125 εκατ. δολάρια.

Ο κίνδυνος των παραγώγων: «Χρηματοοικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής»

Σε ό,τι αφορά τα παράγωγα, ο Μπάφετ είχε προειδοποιήσει από το 2002 για τον κίνδυνο τους, χαρακτηρίζοντάς τα «χρηματοοικονομικά όπλα μαζικής καταστροφής». Η προειδοποίηση απέκτησε ιδιαίτερη σημασία το 2008, όταν η «αλληλεξάρτηση» μεταξύ μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συνέβαλε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Δεν μπορείς να μάθεις σε έναν νέο σκύλο παλιά κόλπα

Αναφορικά με τη φιλοσοφία διοίκησης της Berkshire, αυτή βασίζεται στη συγκέντρωση των χρηματοοικονομικών αποφάσεων στην κορυφή, ενώ οι επικεφαλής των θυγατρικών απολαμβάνουν σημαντική αυτονομία. Ο Μπάφετ προτιμά έμπειρους μάνατζερ, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι «δεν μπορείς να μάθεις σε έναν νέο σκύλο παλιά κόλπα».

Μέσα από τις επιστολές του, ο Μπάφετ δημιούργησε ένα μοναδικό «αρχείο σοφίας», συνδυάζοντας πρακτικές επενδυτικές συμβουλές, στρατηγική σκέψη και βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Καθώς ετοιμάζεται να αποχωρήσει, η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή, συνεχίζοντας να εμπνέει και να καθοδηγεί επενδυτές σε όλο τον κόσμο.