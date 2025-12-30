Σοκ έχει προκαλέσει στη Γερμανία ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά «χτυπήματα» των τελευταίων ετών, μία διάρρηξη με τη μέθοδο του ριφιφί σε θυρίδες υποκαταστήματος της τράπεζας Sparkasse στο Γκελζενκίρχεν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν λεία που ενδέχεται να φτάνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, αφήνοντας χιλιάδες πελάτες σε κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για ληστεία από οργανωμένη συμμορία, ενώ ήδη έχουν καταθέσει αρκετοί μάρτυρες. Όπως αναφέρουν, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή είδαν αρκετούς άνδρες με μεγάλες τσάντες στο κλιμακοστάσιο υπόγειου πάρκινγκ. Παράλληλα, καταγράφηκε η παρουσία ενός μαύρου Audi RS6 με πινακίδες από το Ανόβερο, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Στο όχημα φέρονται να επέβαιναν μασκοφόροι, με έναν εξ αυτών να ανοίγει την μπάρα εξόδου, γράφει η εφημερίδα Tagesschau.

Η έκταση της ζημιάς αποκαλύφθηκε σταδιακά, προκαλώντας κύμα ανησυχίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της τράπεζας, περίπου το 90% των θυρίδων στον θησαυροφυλάκιο παραβιάστηκαν, αριθμός που ανέρχεται στις 3.000 θυρίδες. Το τι ακριβώς εκλάπη από κάθε θυρίδα παραμένει άγνωστο, καθώς απαιτείται χρόνος για να καταγραφούν οι απώλειες.

Nach einem spektakulären Bankeinbruch in Gelsenkirchen haben am Dienstag wütende Kunden die geschlossene Sparkassen-Filiale belagert. Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag rund 30 Millionen Euro erbeutet. https://t.co/ee6ywp00d8 pic.twitter.com/nXu8YnGQqt — NIUS (@niusde_) December 30, 2025

Ριφιφί με επαγγελματικό εξοπλισμό και προσεκτικό σχέδιο

Οι δράστες απέκτησαν πρόσβαση στην τράπεζα μέσω του υπόγειου γκαράζ και χρησιμοποίησαν ειδικό βιομηχανικό τρυπάνι για να ανοίξουν μια τεράστια οπή στον τοίχο από οπλισμένο σκυρόδεμα που οδηγεί στον θησαυροφυλάκιο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας, «αυτό το τρυπάνι δεν το βρίσκεις σε κατάστημα με εργαλεία», υποδηλώνοντας υψηλό επίπεδο οργάνωσης και τεχνογνωσίας, σύμφωνα με την τοπική Rheinpfalz.

Ο χώρος διέθετε συστήματα συναγερμού, ενώ σύμφωνα με πελάτες υπήρχε και επιτήρηση με κάμερες ασφαλείας. Παρ’ όλα αυτά, το ριφιφί δεν εντοπίστηκε άμεσα. Η ανακάλυψη έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν στις 3:58 π.μ. ενεργοποιήθηκε σύστημα πυρανίχνευσης και ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική.

Χάος έξω από την τράπεζα μετά το ριφιφί

Η είδηση εξαπλώθηκε γρήγορα και δεκάδες πελάτες άρχισαν να συγκεντρώνονται έξω από το υποκατάστημα στην περιοχή Μπύερ. Από νωρίς το πρωί, ο αριθμός τους αυξήθηκε, φτάνοντας περίπου τους 200. Πολλοί φώναζαν συνθήματα απαιτώντας να μπουν στο κτίριο, εκφράζοντας την αγωνία και τον θυμό τους, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Η κατάσταση κινδύνευσε να ξεφύγει από τον έλεγχο όταν ορισμένοι έσπασαν τον κλοιό της ιδιωτικής ασφάλειας και εισέβαλαν στον προθάλαμο της τράπεζας. Η αστυνομία επενέβη με περιπολικά, απέκλεισε την είσοδο και έκανε επανειλημμένες ανακοινώσεις από μεγάφωνα, ζητώντας από τον κόσμο να αποχωρήσει. Η τράπεζα παρέμεινε κλειστή, με τους πολίτες να καθοδηγούνται στην ιστοσελίδα της για ενημέρωση.

Ριφιφί και αποζημιώσεις: Τι ισχύει για τις θυρίδες

Η Sparkasse ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής για τους πληγέντες πελάτες, ενώ δημοσίευσε και σχετικές πληροφορίες online. Ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις η διευκρίνιση ότι αξίες άνω των 10.300 ευρώ καλύπτονται μόνο εφόσον υπάρχει ειδικό ασφαλιστικό συμβόλαιο, γράφει η Bild.

Die bestohlenen Kunden der #Sparkasse Gelsenkirchen Buer führen gerade vor wie ein #BankRun aussieht.



Und die Sparkasse führt vor, wie #Verantwortungslosigkeit aussieht.



Merke:

Im Notfall lässt eine Bank ihre Kunden einfach im Regen stehen. Das war 1929 so, das ist 2025 so. pic.twitter.com/bbj6eMh5BO — Dr. David Lütke (@DrLuetke) December 30, 2025

Η τράπεζα δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με την ασφαλιστική εταιρεία Provinzial, προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος αποζημίωσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παράλληλα, παραμένει ασαφές πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε το ριφιφί, με τις αρχές να εξετάζουν αν συνέβη κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ή το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για μια υπόθεση που θα απασχολήσει για καιρό τις αρχές, τους πελάτες και το γερμανικό τραπεζικό σύστημα, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια ακόμη και των πιο καλά φυλασσόμενων χώρων.