Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε ήπια ανοδικά.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.120,82 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,13%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.131,55 μονάδες (+0,38%) και χαμηλότερη τιμή στις 2.120,69 μονάδες (-0,13%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 151,52 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.627.391 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,26%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Titan (+1,72%), της Aegean Airlines (+1,55%) και του ΟΠΑΠ (+1,08%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,33%), της Jumbo (-2,24%), της Metlen (-1,50%) και των ΕΛΠΕ (-1,24%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank, διακινώντας 4.037.397 και 3.718.030 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 27,68 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 17,89 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 50 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+6,31%) και Trek Development (+5,92%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-6,19%) και Trade Estates (-3,47%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 9,6000 +0,42%
ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 +0,50%
METLEN: 43,4600 -1,50%
OPTIMA: 7,5800 -0,39%
ΤΙΤΑΝ: 53,2000 +1,72%
ALPHA BANK: 3,5860 -0,39%
AEGEAN AIRLINES: 14,4400 +1,55%
VIOHALCO: 11,7400 αμετάβλητη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,4000 +0,55%
ΔΑΑ: 10,7300 -0,46%
ΔΕΗ: 18,0700 +0,44%
COCA COLA HBC: 44,0800 +0,64%
ΕΛΠΕ: 8,3650 -1,24%
ELVALHALCOR: 3,7700 -2,33%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,1700 -0,34%
ΕΥΔΑΠ: 7,7900 +0,13%
EUROBANK: 3,4950 αμετάβλητη
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -0,69%
MOTOR OIL: 30,7800 -0,39%
JUMBO: 27,9000 -2,24%
ΟΛΠ: 40,7000 -0,12%
ΟΠΑΠ: 18,7800 +1,08%
ΟΤΕ: 16,9500 +0,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8480 -0,32%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4400 -0,59%