Σε υποτονικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκε ήπια ανοδικά.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.120,82 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 0,13%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.131,55 μονάδες (+0,38%) και χαμηλότερη τιμή στις 2.120,69 μονάδες (-0,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 151,52 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.627.391 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,26%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Titan (+1,72%), της Aegean Airlines (+1,55%) και του ΟΠΑΠ (+1,08%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,33%), της Jumbo (-2,24%), της Metlen (-1,50%) και των ΕΛΠΕ (-1,24%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Eurobank, διακινώντας 4.037.397 και 3.718.030 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 27,68 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 17,89 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 50 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+6,31%) και Trek Development (+5,92%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εβροφάρμα (-6,19%) και Trade Estates (-3,47%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 9,6000 +0,42%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,0000 +0,50%

METLEN: 43,4600 -1,50%

OPTIMA: 7,5800 -0,39%

ΤΙΤΑΝ: 53,2000 +1,72%

ALPHA BANK: 3,5860 -0,39%

AEGEAN AIRLINES: 14,4400 +1,55%

VIOHALCO: 11,7400 αμετάβλητη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,4000 +0,55%

ΔΑΑ: 10,7300 -0,46%

ΔΕΗ: 18,0700 +0,44%

COCA COLA HBC: 44,0800 +0,64%

ΕΛΠΕ: 8,3650 -1,24%

ELVALHALCOR: 3,7700 -2,33%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,1700 -0,34%

ΕΥΔΑΠ: 7,7900 +0,13%

EUROBANK: 3,4950 αμετάβλητη

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1500 -0,69%

MOTOR OIL: 30,7800 -0,39%

JUMBO: 27,9000 -2,24%

ΟΛΠ: 40,7000 -0,12%

ΟΠΑΠ: 18,7800 +1,08%

ΟΤΕ: 16,9500 +0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8480 -0,32%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4400 -0,59%