Δεν θα μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή. Σε κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Λονδίνο, στο Παρίσι και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, δύο μέρες πριν από την Πρωτοχρονιά, άνθρωποι συνοφρυωμένοι, απογοητευμένοι, θυμωμένοι…

Επιβάτες της Eurostar είδαν μέσα στις γιορτές το πρόγραμμα και τα σχέδιά τους ξαφνικά να αλλάζουν: η σιδηροδρομική εταιρεία ανέστειλε σήμερα όλα τα δρομολόγιά της μεταξύ του Λονδίνου και της ηπειρωτικής Ευρώπης (Παρίσι, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες) λόγω τεχνικού προβλήματος.

«Υπήρξε πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης, το οποίο ακολούθησε διακοπή λειτουργίας ενός της LeShuttle (Eurotunnel)» (τρένο που μεταφέρει οχήματα μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου), εξήγησε εκπρόσωπος της Eurostar.

Αποτέλεσμα; «Όλα τα ταξίδια από και προς το Λονδίνο αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, εν αναμονή εξεύρεσης λύσης», πρόσθεσε.

Ο φορέας εκμετάλλευσης της σήραγγας της Μάγχης, Getlink, ανακοίνωσε ότι αναμένει «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 ώρα Ελλάδας) και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει «κανένα τρένο μπλοκαρισμένο» μέσα στη σήραγγα.

«Υπήρξε ένα περιστατικό σήμερα το πρωί σχετικό με διακοπή ηλεκτροδότησης για συρμούς στη σήραγγα, που απαιτούσε τεχνική παρέμβαση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στα καλώδια», εξήγησε ο εκπρόσωπος της Getlink.

«Οι διακοπές μας καταστράφηκαν εντελώς»

Στον σταθμό Σεν Πάνκρας, τερματικό σταθμό της Eurostar στο Λονδίνο, επιβάτες ήταν απογοητευμένοι, αλλά αντιμετώπισαν την κατάσταση με ψυχραιμία, ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ορισμένοι ταξιδιώτες έφυγαν από τον σταθμό, παίρνοντας μαζί τις βαλίτσες τους, ενώ άλλοι μιλούσαν στα τηλέφωνά τους προσπαθώντας να βρουν νέο εισιτήριο ή να κλείσουν ξενοδοχείο.

«Πρώτα, λάβαμε ένα μήνυμα που μας ενημέρωνε για καθυστέρηση. Στη συνέχεια, μας συμβούλευσαν να αναβάλουμε την κράτησή μας. Δεν μπορούμε να βρούμε εισιτήρια για αύριο», είπε στενοχωρημένη η 37χρονη Τζόντι, η οποία ταξίδευε με τον σύζυγό της και την τετράχρονη κόρη τους.

Η οικογένεια, είχε σχέδια να περάσει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Παρίσι, και τώρα ψάχνει εναλλακτικές λύσεις. Αλλά το περιστατικό «κατέστρεψε εντελώς τις διακοπές μας», είπε.

Η Τζέσικα, μια 21χρονη συντονίστρια πωλήσεων, είναι «απογοητευμένη» αλλά το αντιμετωπίζει με ψυχραιμία. «Υποτίθεται ότι θα γιορτάζαμε την Πρωτοχρονιά στο Παρίσι. Θα δούμε αν μπορούμε να βρούμε άλλο εισιτήριο. Διαφορετικά, θα μείνουμε στο Λονδίνο», είπε.

Η Eurostar συμβουλεύει τους πελάτες της να αναβάλουν το ταξίδι τους. «Λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης και τεχνικού προβλήματος σε αμαξοστοιχία της Le Shuttle, είναι πιθανό να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις σε δρομολόγια και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», ανακοίνωσε η Eurostar.

«Συνιστούμε σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για μεταγενέστερη ημερομηνία. Παρακαλούμε να μην μεταβείτε στο σταθμό, εκτός αν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα», πρόσθεσε.

Η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες που είδαν τα δρομολόγια τους να ακυρώνονται την επιλογή να ανταλλάξουν το εισιτήριό τους δωρεάν ή να ακυρώσουν την κράτησή τους για επιστροφή χρημάτων ή κουπόνι.

Στον σταθμό Γκαρ ντυ Νορ στο Παρίσι, σημείο αναχώρησης των τρένων της Eurostar προς το Λονδίνο, η ακύρωση όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων προς τη βρετανική πρωτεύουσα αύξησε τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί στο κάτω μέρος της αίθουσας επιβατών που προορίζεται για τρένα προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η σήραγγα είναι κλειστή», εξηγούσε στα αγγλικά ένας αξιωματικός ασφαλείας των σιδηροδρόμων προς Βρετανούς επιβάτες που είχαν έρθει να ρωτήσουν. «Το γραφείο της Eurostar είναι ακριβώς εκεί», τους έλεγε.

«Φαινόμενο ντόμινο»

Όπως και στο Λονδίνο, πολλοί πελάτες είναι κολλημένοι στα τηλέφωνά τους προσπαθώντας να βρουν ξενοδοχείο, να αλλάξουν τα εισιτήριά τους ή ακόμα και να αλλάξουν τα άλλα ταξίδια τους.

«Έπρεπε να πάρουμε μια πτήση αύριο το πρωί στις 9 το πρωί από το Λονδίνο στο Σίδνεϊ. Τώρα προσπαθούμε να αλλάξουμε ολόκληρο το πρόγραμμά μας.

Είναι ένα πραγματικό χάος, ένα φαινόμενο ντόμινο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας Αυστραλός δημόσιος υπάλληλος.

Η Eurostar μετέφερε πέρυσι αριθμό ρεκόρ 19,5 εκατομμυρίων επιβατών, 850.000 περισσότερους από ό,τι το 2023.

Πολλές εταιρείες ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους τους τελευταίους μήνες να ξεκινήσουν δρομολόγια για να ανταγωνιστούν την εταιρεία, η οποία είναι επί του παρόντος η μοναδική εταιρεία μεταφοράς επιβατών που λειτουργεί στη σήραγγα της Μάγχης.

Τον Οκτώβριο, ο βρετανικός όμιλος Virgin κέρδισε πρόσβαση στον περιζήτητο σταθμό Temple Mills στο Λονδίνο, αναγκαίο για την έναρξη αυτών των υπηρεσιών.

Ο ιταλικός όμιλος Trenitalia France επιβεβαίωσε επίσης αυτή την εβδομάδα τη φιλοδοξία του να ξεκινήσει δρομολόγια στη σήραγγα της Μάγχης από τα τέλη του 2029.