Τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου κατηγορούν ευθέως πιά τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι απέκτησε κρυφά ένα υπερπολυτελές παλάτι αξίας περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην άκρη ενός γκρεμού στην κατεχόμενη Κριμαία.

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο συγκρότημα, εξοπλισμένο με ιδιωτικό νοσοκομείο, χειρουργείο, κρυοθάλαμο και επιχρυσωμένα είδη μπάνιου. Το συγκρότημα, που είναι «κρυμμένο» στο ακρωτήριο Αϊα στο νότιο άκρο της χερσονήσου της Κριμαίας, χτίστηκε αρχικά για τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας που ανετράπη το 2014, τον Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Έκτοτε το συγκρότημα, σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η ομάδα του «δολοφονημένου» εχθρού του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, έχει μετατραπεί σε αυτό που οι ερευνητές περιγράφουν ως «ένα τεράστιο παλάτι» που ανήκει στον Πούτιν.

Φωτογραφίες από την ομάδα του Ναβάλνι

Το εμβαδόν του κυρίως κτιρίου μόνο αγγίζει τα 9.000 τ.μ., ενώ ένα δεύτερο κτίριο με εμβαδόν 5.000 τ.μ. βρίσκεται κρυμμένο κάτω από ειδικά διαμορφωμένους κήπους. Το συγκρότημα διαθέτει ακόμα προβλήτα, τεχνητή παραλία με λευκή άμμο και ελικοδρόμιο. Οι εσωτερικοί χώροι των κτιρίων θεωρούνται υπερπολυτελείς, ακόμη και για τα πρότυπα του Πούτιν, αν κρίνει κανείς από τα έτερα παλάτια του Ρώσου προέδρου, όπως το Βάλνταϊ – το οποίο, όπως γράφτηκε στα μέσα ενημέρωσης, δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά drones πριν λίγες μέρες – αλλά και το Γκελέντζικ, μια ακόμη μεγαλύτερη κατοικία στην κορυφή ενός βράχου στη Μαύρη Θάλασσα.

Η έπαυλη στο Βαλντάι, που φέρεται να δέχτηκε επίθεση από 91 ουκρανικά drones

Η έπαυλη στο Γκελέντζικ

«Η υπερβολική πολυτέλεια αρχίζει να προκαλεί μια ελαφρά αδιαθεσία», δήλωσε η ομάδα του Ναβάλνι. Το «μυστικό παλάτι» στην Κριμαία διαθέτει δύο «βασιλικά υπνοδωμάτια» σε ξεχωριστές πτέρυγες. Το κύριο υπνοδωμάτιο του Πούτιν έχει εμβαδόν 240 τ.μ. και το μπάνιο μέσα στο υπνοδωμάτιο αυτό έχει εμβαδόν 50 τ.μ. «Τα αξεσουάρ του μπάνιου είναι σχεδιασμένα σε σχήμα λουλουδιών και κοστίζουν περίπου 32.000 ευρώ», σύμφωνα με την ομάδα του Ναβάλνι. Το συνολικό κόστος των κρουνών, των ντουλαπιών και των γάντζων για μπουρνούζια ανέρχεται σε 119.000 ευρώ σε κάθε ένα από τα κύρια μπάνια.

Το υπερπολυτελές συγκρότημα διαθέτει ακόμα ένα υπνοδωμάτιο για γυναίκες, πιθανώς για τη μακροχρόνια σύντροφο του Πούτιν, την 42χρονη Αλίνα Καμπάεβα, και υπνοδωμάτια για τους γιους τους, ηλικίας δέκα και έξι ετών. Υπάρχει επίσης ένα δωμάτιο για τον υπασπιστή του Πούτιν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας. Ένας ολόκληρος όροφος στο κυρίως κτίριο είναι εξοπλισμένος με ένα ιδιωτικό νοσοκομείο – κάτι που βρίσκει κανείς και σε άλλα παλάτια του Πούτιν και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την υγεία του 73χρονου Ρώσου προέδρου. Το «μυστικό παλάτι» περιλαμβάνει ακόμα ένα ιατρείο παθολόγου, ένα ιατρείο ωτορινολαρυγγολόγου, ένα οδοντιατρείο και ένα πλήρως εξοπλισμένο χειρουργείο – εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα γερμανικά και φινλανδικά ιατρικά μηχανήματα. Υπάρχει τέλος «ένα μηχάνημα υπερήχων αξίας 20.000 ευρώ, ένα τραπέζι εξέτασης και μασάζ, μεγάλος αριθμός διαγνωστικών και δοκιμαστικών συσκευών, ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, εξοπλισμός φυσιοθεραπείας και πολλά άλλα».

Η εμμονή του Πούτιν με την υγεία του είναι εμφανής

Οι ερευνητές της ομάδας Ναβάλνι παρατήρησαν ότι υπάρχει και «μια συσκευή νευρομυϊκής διέγερσης και εξοπλισμός για την ανάλυση της κατάστασης των μαστικών μυών και της τροχιάς κίνησης της κάτω γνάθου». «Πιο κάτω στο διάδρομο βρίσκεται το χειρουργείο. Εκεί υπάρχει ένα χειρουργικό τραπέζι αξίας 40.000 ευρώ, μαζί με έναν αναπνευστήρα [μηχανική μονάδα αναπνοής], έναν απινιδωτή, μια μηχανή αναισθησίας και εξοπλισμός για την παρακολούθηση της κατάστασης του ασθενούς, μια μονάδα ακτινών Χ, καθώς και εξοπλισμός για γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Η κορωνίδα όμως των κομφόρ που διαθέτουν οι βίλες και τα γιοτ του Πούτιν είναι ο κρυοθάλαμος, μέσα στον οποίον ο Ρώσος πρόεδρος αναζωογονείται στους -110 °C», τόνισε η ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς Μαρία Πεβτσίκ.

Η έκθεση της ομάδας Ναβάλνι αναφέρει επίσης ότι στο υπόγειο του κυρίως κτιρίου υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη «ζώνη ψυχαγωγίας, που διαθέτει ιδιωτική αίθουσα προβολών χωρητικότητας οκτώ ατόμων». Σύμφωνα με τα οικονομικά αρχεία που εξέτασε η ομάδα του Ναβάλνι, το παλάτι χρηματοδοτήθηκε μέσω του ίδιου δικτύου που χρησιμοποιήθηκε για την πολυτελή έπαυλη του Πούτιν στο Γκελέντζικ. «Και τα δύο παλάτια πληρώθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, από τις ίδιες πηγές κεφαλαίου, περίπου την ίδια περίοδο».

Όπως αναφέρει το εκτενές δημοσίευμα της Daily Mail, το συνολικό κόστος του «μυστικού παλατιού» εκτιμάται σε περίπου 100 εκατομμύρια λίρες. «Και αυτά τα 115 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν δωροδοκία προς τον Πρόεδρο Πούτιν». Η απόκτηση του παλατιού γίνεται μέσω ενός δικτύου εταιρειών που συνδέονται με τους ολιγάρχες φίλους του Πούτιν, οι οποίοι έχουν πλουτίσει κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Αφού κατασχέθηκε από τον Γιανουκόβιτς – ο οποίος τώρα ζει εξόριστος στη Ρωσία – προοριζόταν να γίνει σανατόριο, αλλά τελικά έπεσε στα χέρια του Πούτιν.

Οι ερευνητές του αείμνηστου Ναβάλνι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το παλάτι στο Ακρωτήριο Άγια είναι ένα ακόμη σύμβολο της ανεξέλεγκτης εξουσίας και της διαφθοράς στη Ρωσία, και θέτουν το ερώτημα: «Γιατί ο Πούτιν χρειάζεται ένα ακόμη παλάτι; Πόσα παλάτια χρειάζεται ένας άνθρωπος;» Ο Πούτιν και οι φίλοι του «έχουν κλέψει τόσα πολλά, στην ουσία περισσότερα από όσα μπορούν να ξοδέψουν».