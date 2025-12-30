Με την κατασκευή νέων υποδομών, αναβάθμιση υφιστάμενων για την καλύτερη διαχείριση αλλά και επαναχρησιμοποίηση του νερού, αντικατάσταση φθαρμένων αγωγών συνολικού μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων και καλύτερη παρακολούθηση του δικτύου ύδρευσης για τον άμεσο εντοπισμό διαρροών απαντά η ΕΥΔΑΠ στην οξεία λειψυδρία με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Αττική.

Δεδομένου ότι η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση της τελευταίας τριακονταετίας ως προς την επάρκεια νερού, με τη στάθμη των ταμιευτήρων να έχει υποχωρήσει σε επισφαλή επίπεδα, η ΕΥΔΑΠ έχει εκπονήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα επενδύσεων, ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να θωρακίσει την Αττική.

Το σχέδιο που θα υλοποιηθεί σε βάθος δεκαετίας, αφενός θα περιορίσει τις άσκοπες απώλειες νερού στο δίκτυο και αφετέρου θα συγκρατήσει την περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων μέσω κυκλικής χρήσης νερού από μη οικιακούς καταναλωτές.

Aναπροσαρμογή τιμολογίων για χρηματοδότηση των έργων

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε δύο κατευθύνσεις: ύδρευση και αποχέτευση. Για τη χρηματοδότησή τους, η ΕΥΔΑΠ υπέβαλε προς έγκριση το πλαίσιο αναπροσαρμογών από 1η Ιανουαρίου 2026 των τιμολογίων.

Σήμερα, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΕΥ) έλαβε απόφαση για την επικύρωση των νέων τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ, τα οποία παραμένουν τα φθηνότερα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη.

Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου:

Μειώνονται τα τιμολόγια που απευθύνονται σε οικονομικά ευάλωτες και ασθενείς ομάδες (δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, πολύτεκνοι, υπερήλικες) καθώς μηδενίζεται οποιαδήποτε πάγια χρέωση και δεν αλλάζουν οι τιμές σε όλες τις κλίμακες κατανάλωσης.

Αναπροσαρμόζεται μόνο κατά 1 ευρώ το πάγιο ύδρευσης και εισάγεται πάγιο 1 ευρώ στην αποχέτευση πλέον ΦΠΑ το μήνα, ώστε οι πάγιες χρεώσεις να ανταποκρίνονται στα σημαντικά έργα υποδομής που επιβάλλεται να γίνουν κυρίως λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των έντονων πλημμυρικών φαινομένων εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Τα μεγάλα έργα για τη θωράκιση της Αττικής

Στο σκέλος της ύδρευσης η ΕΥΔΑΠ έχει προϋπολογίσει επενδύσεις ύψους 730 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού που εξυπηρετούν το λεκανοπέδιο, την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων του δικτύου αγωγών ώστε να αφαιρεθούν πεπαλαιωμένα κομμάτια που “χάνουν” νερό και την εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, που επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό διαρροών.

“Κάθε σταγόνα μετράει. Δεν υπάρχουν περιθώρια σπατάλης, ούτε μπορούμε να εθελοτυφλούμε όταν σε ορισμένα παλιά τμήματα του δικτύου βλέπουμε συχνά απώλειες νερού”, δήλωσε πηγή με γνώση των συζητήσεων που έχουν γίνει μεταξύ κυβέρνησης και ΕΥΔΑΠ τους τελευταίους 12 μήνες ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. “Μειώνοντας τις απώλειες στο δίκτυο η Αττική γίνεται πιο υδρολογικά πιο ανθεκτική, κάτι που είναι κρίσιμο ούτως ή άλλως σε μία περίοδο που το κλίμα αλλάζει”.

Ο δεύτερος πυλώνας μεγάλων παρεμβάσεων αφορά στην αποχέτευση, με επενδύσεις της τάξης των 900 εκατομμυρίων ευρώ και αιχμή την καλύτερη δευτερογενή αξιοποίηση “χρησιμοποιημένων” υδάτων από βιομηχανικές μονάδες και για άρδευση, χωρίς κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Κομβικής σημασίας στο μέτωπο αυτό, σύμφωνα με δεύτερη πηγή που έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του εγχειρήματος, είναι η επέκταση της εμβέλειας της ΕΥΔΑΠ σε περιοχές της ανατολικής Αττικής, όπου μεγάλοι οικισμοί εξακολουθούν έως και σήμερα να εξυπηρετούνται από βόθρους.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύνδεση 75.000 ακινήτων, δηλαδή περίπου 410.000 κατοίκων, στο δίκτυο αποχέτευσης, την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων πέραν των πέντε που ήδη λειτουργούν στην Αττική, αλλά και παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια.

“Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυκλικά υδάτινους πόρους και να μετατρέψουμε το αποχετευτικό σύστημα σε ασφαλή πάροχο νερού για βιομηχανικές ή αγροτικές εργασίες”, τόνισε η δεύτερη πηγή, προσθέτοντας πως έτσι θα μειωθεί η πίεση στον Μόρνο και στην Υλίκη και θα προστατευθεί περισσότερο η Αττική από τυχόν διακυμάνσεις στη συνεχή διαθεσιμότητα νερού.

Παραμένει ο συναγερμός

Σε κάθε περίπτωση όμως, από κάθε πλευρά επισημάνθηκε ότι δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο εφησυχασμού.

“Οι δύο μεγάλοι ταμιευτήρες στους οποίους βασίζεται η Αθήνα, ο Μόρνος και η Υλίκη, έχουν χάσει το 40% και πλέον των αποθεμάτων τους τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλά ρυάκια στα οποία παραδοσιακά στηριζόμαστε για για καλυφθούν οι απώλειες στερεύουν επειδή δεν υπάρχουν πολλά χιόνια στις βουνοκορφές”, υπογράμμισε τρίτη πηγή, που έχει ασχοληθεί εκτενώς με την υδρολογική κατάσταση στην πρωτεύουσα και με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε πυκνοκατοικημένες πόλεις.

“Έχει έρθει η ώρα να καταλάβουμε πως απαιτούνται δύσκολες επιλογές από όλους μας, αλλιώς οι συνέπειες θα είναι ακόμα χειρότερες”, τόνισε η ίδια πηγή.