Ο Απόλλων Σμύρνης νίκησε με 15-13 τον Πανιώνιο, για τον Α’ όμιλο του Conference Cup της LEN, με τις δύο ελληνικές ομάδες να παίρνουν την πρόκριση για τους «8» της διοργάνωσης.

Ο Απόλλωνας με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια τερμάτισε πρώτος στον όμιλο, ενώ ο Πανιώνιος δεύτερος. Στους «8» επίσης προκρίθηκαν οι Ματαρό και Τενερίφε από την Ισπανία, Ποζίλιπο Νάπολι και Ντε Ακερ από την Ιταλία, Μόρναρ Σπλιτ από την Κροατία και Χόνβεντ από την Ουγγαρία.

Στην επόμενη φάση θα σχηματιστούν δύο όμιλοι των τεσσάρων, με τα τουρνουά να διεξάγονται το τριήμερο 20-22 Μαρτίου και τους δύο πρώτους κάθε ομίλου να προκρίνονται στο Final 4.