Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος κατακτώντας το 22ο τρόπαιο της ιστορίας του και λίγες ώρες αργότερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο, ανεβάζοντας σχετικό story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ ανέβασε μία πανηγυρική φωτογραφία με όλους τους παίκτες και τον Εργκίν Αταμάν, την οποία συνόδευσε με το τραγούδι «aman aman» της Linet, μια αναφορά στον Τούρκο προπονητή.

Συνεχιζοντας να είναι ευδιάθετος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έδωσε το σύνθημα για triple crown από το εξοχικό του στο Σούνιο.

Συγκεκριμένα, ανέβασε νέο story λέγοντας χαρακτηριστικά πως μαζί με το Κύπελλο Ελλάδας θα τοποθετήσει στο γνωστό τραπεζάκι του ακόμα δύο τρόπαια, εννοώντας τη Euroleague και τη Greek Basket League.

«Πίσω σου θα είναι το πρώτο κύπελλο και στη συνέχεια θα είναι ακόμα δύο», ήταν τα λόγια του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.