Στο CAS, θα προσφύγει η διοίκηση της Σεβίλλης προκειμένου να μειωθεί η ποινή του Ματίας Αλμέιδα. Οι Ισπανοί έκαναν έφεση για να πέσει η ποινή του Αργεντίνου τεχνικού, όμως η αρχική απόφαση δεν άλλαξε.

Ο Αλμέiδα τιμωρήθηκε με επτά αγωνιστικές από την Ισπανική λίγκα μετά την αναμέτρηση με την Αλαβές και θα χάσει τα ματς με τις Χετάφε, Μπέτις, Ράγιο Βαγιεκάνο, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, Οβιέδο και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Για την προσφυγή στο CAS η Σεβίλλη ανέφερε: «Το νομικό τμήμα του συλλόγου θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την υπερβολική τιμωρία, τόσο όσον αφορά τον αριθμό των αγώνων που επιβλήθηκαν όσο και για τον χαρακτηρισμό των γεγονότων».