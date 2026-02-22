Ο Στέφανος Σακελλαρίδης νίκησε με 2-1 σετ τον Όλιβερ Κρόφορντ στο Νέο Δελχί έπειτα από μάχη που διήρκεσε 3 ώρες και 9 λεπτά, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο Challenger της καριέρας του.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος είναι στο Νο275 της παγκόσμιας κατάταξης, κατάφερε να πάρει με 7-5 το πρώτο σετ, ο Βρετανός όμως, ο οποίος είναι στο Νο215, απάντησε στο δεύτερο φτάνοντας στο 6-4.

Τα πάντα, επομένως, κρίθηκαν στο τρίτο και τελευταίο σετ, το οποίο πήρε ο Σακελλαρίδης με 7-6 και έκανε το 2-1, κατακτώντας έτσι τον πρώτο τίτλο Challenger της καριέρας του.

Η τελευταία φορά που είχε κατακτήσει Έλληνας τενίστας τίτλο Challenger ήταν το 2017, όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα είχε καταφέρει στη Γένοβα.

Τα σετ: 7-5, 4-6, 7-6