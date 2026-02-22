Σε εξέλιξη βρίσκεται η εντυπωσιακή παρέλαση των αρμάτων στην Πάτρα, με το κέντρο της πόλης να έχει μετατραπεί σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής. Χιλιάδες καρναβαλιστές και επισκέπτες κατακλύζουν τους δρόμους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κεφιού, μουσικής και ασταμάτητου χορού.

Εντυπωσιακά κοστούμια, καπέλα και ευφάνταστα αξεσουάρ συνδυάζονται με πρωτότυπα καρναβαλικά άρματα και θεαματικές κατασκευές, πολλά από τα οποία φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων. Οι δημιουργίες εντυπωσιάζουν μικρούς και μεγάλους, αποτυπώνοντας τη φαντασία και τη σατιρική διάθεση που χαρακτηρίζει τον θεσμό.

Η παρέλαση θα κορυφωθεί με τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, όταν οι σοκολατορίχτες θα αναβιώσουν το ιστορικό έθιμο, μοιράζοντας γλυκές στιγμές στους θεατές.

Το βράδυ, στις 21:00, θα ακολουθήσει η τελετή λήξης στον μόλο της Αγίου Νικολάου, όπου ο βασιλιάς Καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες, στέλνοντας το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας, ενώ ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

