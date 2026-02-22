Ένα εκθαμβωτικό θέαμα χρωμάτων, μεταμφιέσεων και καρναβαλικής φαντασίας αναμένεται να πλημμυρίσει τους δρόμους της Πάτρας, καθώς η μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού ξεκινά μετά τις 14:00. Ξεχωριστά άρματα, καπέλα, αξεσουάρ και εντυπωσιακές κατασκευές υπόσχονται να καθηλώσουν το κοινό και να φέρουν στο προσκήνιο το πνεύμα της γιορτής.

Κεντρικοί πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης θα είναι για ακόμη μια χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της Πάτρας, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού».

Η παρέλαση θα ξεκινήσει με τα άρματα που φιλοτεχνήθηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο του δήμου Πατρέων.

Θα προπορεύεται ο προπομπός, «Patras Carnival Dj», και θα ακολουθεί ο βασιλιάς καρνάβαλος, Διόνυσος, ενώ στη συνέχεια θα εμφανιστεί το άνθινο άρμα με τη βασίλισσα του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίζα Φλωράτου, που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης. Το άνθινο άρμα με τα 30.000 γαρύφαλλα είναι ένας κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκο, ενώ η βασίλισσα θα βρίσκεται στον θρόνο της που είναι ένα σιντριβάνι.

Κατόπιν θα παρελάσουν τα άρματα «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι», «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του καρναβαλιού των μικρών, «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι» και το άρμα της καρναβαλικής ακαδημίας.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη θα πάρουν οι 50.000 καρναβαλιστές με τα δικά τους άρματα και τις καρναβαλικές κατασκευές τους, όπου αναμένεται να ανεβάσουν τους καρναβαλικούς ρυθμούς στο κέντρο της Πάτρας.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τα οχήματα του σοκολατοπόλεμου, όπου οι σοκολατορίχτες θα θέσουν σε κίνηση το ιστορικό, παραδοσιακό έθιμο, γλυκαίνοντας τους χιλιάδες θεατές.

Μετά το τέλος της παρέλασης θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 η τελετή λήξης στον μόλο της Αγίου Νικολάου. Ο βασιλιάς καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες και μέσα από τις στάχτες του αναμένεται να μεταδώσει το μήνυμα της αναγέννησης και της ελπίδας, ενώ ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα.

Η τελετή λήξης θα αρχίσει με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της τελάλισσας του πατρινού καρναβαλιού, Μαρίας Αγουρίδη.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής της τελετής, Δημήτρης Μουλίνος, θα κάνει μία αναδρομή σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, ενώ θα ακολουθήσουν συναυλία με τον Sicario και ένα μεγάλο πάρτι.

Στο μεταξύ, η πόλη της Πάτρας έχει κατακλυστεί από μεγάλο αριθμό επισκεπτών που ζουν από κοντά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, έχοντας ως «σύμμαχο» τις καλές καιρικές συνθήκες.