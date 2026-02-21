Με κρητικές μουσικές, μαντινάδες και χορούς, το Ρέθυμνο μπήκε δυναμικά στην τελική ευθεία για την κορύφωση του μεγάλου καρναβαλιού της Κρήτης.

Χθες, βράδυ Παρασκευής, καλλιτέχνες παραδοσιακών μουσικών οργάνων και δεκάδες μαντιναδολόγοι και καρναβαλιστές, βγήκαν στους δρόμους της παλιάς πόλης που γλέντησε με τσικουδιές και καλούς μεζέδες την έλευση του βασιλιά Καρνάβαλου.

Παρούσα η φετινή βασίλισσα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού Όλγα Πολίτη, που έσυρε πρώτη τον χορό. Το γλέντι στήθηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης που για ακόμα μια χρονιά είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες της.

Όπως τονίζουν από πλευράς δημοτικής αρχής και επιτροπής Καρναβαλιού, το Ρέθυμνο, μια πόλη ασφαλής, γιορτάζει τις φετινές απόκριες και καλεί όλο τον κόσμο να μην χάσει τις σπουδαίες παρελάσεις που έχουν ετοιμάσει οι 32 ομάδες με τα 27 περίτεχνα άρματα και πληρώματα που αγγίζουν τα 10.000 άτομα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού ανακοίνωσε πως άλλαξε η ώρα έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026. Αντί 2 μμ, όπως είχε προγραμματιστεί, η παρέλαση θα ξεκινήσει μία ώρα νωρίτερα, στη 1 μμ. Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετική ενημέρωση που είχε από μετεωρολόγους, ότι θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσει νωρίτερα η παρέλαση, καθώς προβλέπεται άστατος καιρός που δεν αποκλείει ελαφρά βροχόπτωση το απόγευμα. Διευκρινίζεται, όμως, ότι δεν προβλέπονται καταιγίδες ή άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα, οπότε για την ομαλή διεξαγωγή της κορύφωσης του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, αποφασίστηκε η έναρξη της παρέλασης μία ώρα νωρίτερα.

Σήμερα, Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί η παιδική παρέλαση, ώρα 17:00, με την εποπτεία των ενηλίκων, τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου. Θα ακολουθήσει παιδικό show και μουσικοθεατρική παράσταση από τις Μαγικές Σβούρες «Τα όνειρα των παραμυθιών».

Η νυχτερινή παρέλαση θα ξεκινήσει στις 21.00 από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου, ενώ στις 22:00 έχει προγραμματιστεί η συναυλία με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Πλατεία Μικρασιατών.

Αύριο, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, της Τυρινής στις 13:00 θα γίνει η κήρυξη έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης από τον δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη και η εκκίνηση πληρωμάτων και αρμάτων του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2026 από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου.