Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα, με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες & Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος), με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισε επιτυχώς εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη ενόψει του καρναβαλιού.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή και το Σάββατο (20-21/2) αντιμετωπίστηκαν είτε επί του πεδίου, είτε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ, περισσότερα από 223 έκτακτα περιστατικά. Μέθη, αλλά και λοιπά αίτια όπως τραυματισμοί, κακώσεις, λιποθυμίες, εκδορές, καταστάσεις πανικού ή παθολογικά ήταν τα κύρια αίτια των περιστατικών αυτών.

Παράλληλα, κινητές ομάδες εθελοντών του Ε.Ε.Σ., πλήρως εξοπλισμένες με υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, κάλυψαν κάθε έκτακτο περιστατικό στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία της πόλης όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο από πεζούς.