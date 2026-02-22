Ο Άγγλος elite διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε από την UEFA στη ρεβάνς του Ολυμπιακού απέναντι στη Λεβερκούζεν στη Γερμανία, η οποία θα κρίνει την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Ο 41χρονος διαιτητής είχε βρεθεί ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν, καθώς ήταν στο εντός έδρας παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη Ρέαλ Μαδρίτης, για την League Phase της διοργάνωσης όπου είχαν ηττηθεί με 4-3.

Συνολικά τη φετινή σεζόν ο Όλιβερ έχει διαιτητεύσει 29 παιχνίδια (21 στην Premier League, έξι στη League Phase του Champions League και δύο στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης).

Βοηθοί θα είναι οι συμπατριώτες του Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουορινγκ και 4ος διαιτητής ο Άντριου Μάντλεϊ. Στο VAR θα είναι ο Ιταλός Άντριου Ντι Μπέλο με βοηθό τον Πολωνό Τόμας Κβατκόβσκι.