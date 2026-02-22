Η φιλία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι γνωστή και μάλιστα ο Πορτογάλος σταρ είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο ως επίσημος προσκεκλημένος και είχε χαρίσει μια υπογεγραμμένη φανέλα της Αλ Νασρ στον Πρόεδρος της Αμερικής.

Αυτή η φιλία πέρασε σε άλλο επίπεδο, πιο ποδοσφαιρικό με τον Τραμπ να ανεβάζει βίντεο στο TikTok να αποκαλεί τον Ρονάλντο κορυφαίο όλων των εποχών και να τον καλεί να πάει άμεσα στην Αμερική!

«Ρονάλντο, είσαι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Σε χρειαζόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έλα γρήγορα. Σε χρειαζόμαστε άμεσα», ήταν τα λόγια του Αμερικανού Πρόεδρου, με το βίντεο να ολοκληρώνεται με μια σκηνή που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, όπου ο Τραμπ και ο Ρονάλντο ανταλλάσσουν πάσες μέσα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Το νέο μήνυμα αυτό έρχεται τέσσερις μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Παράλληλα, συμπίπτει με την έναρξη της νέας σεζόν στο MLS, πρωτάθλημα με το οποίο ο Ρονάλντο έχει συνδεθεί μεταγραφικά κατά καιρούς.

Ο Ρονάλντο δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Αλ Νασρ, ωστόσο η δημόσια πρόσκληση του Τραμπ άνοιξε ξανά τη συζήτηση για πιθανή μετακομισή του στο Αμερικανικό πρωτάθλημα.