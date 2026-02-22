Σε ξέφρενους ρυθμούς καρναβαλιού κινήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 22 Φεβρουαρίου οι γειτονιές στου Ρέντη, με την οδό Φλέμινγκ και τους γύρω δρόμους να πλημμυρίζουν από χρώματα, μουσικές και καρναβαλική διάθεση.

Η μεγάλη παρέλαση μετέτρεψε την περιοχή σε ένα απέραντο «Σαμποδρόμιο», δίνοντας τον παλμό της γιορτής και συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου.

Η πόλη θύμισε για λίγες ώρες Ρίο ντε Τζανέιρο, καθώς οι λάτιν ρυθμοί, ο χορός, οι σερπαντίνες και οι ευφάνταστες στολές δημιούργησαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους.

Από την Κούβα μέχρι το… αγροτικό μπλόκο

Η φαντασία των συμμετεχόντων δεν είχε όρια, με τα πληρώματα να καλύπτουν κάθε γούστο. Οι El Sol de Cuba έφεραν αέρα Κούβας στους δρόμους του Ρέντη, ενώ ο Μπομπ Σφουγγαράκης, ο Νέμο και τα «Πινέλα με Τρέλα» γέμισαν τη διαδρομή με χρώμα και παιδικά χαμόγελα.

Ωστόσο, το στίγμα της φετινής παρέλασης έδωσε η επικαιρότητα. Το αγροτικό στοιχείο είχε την τιμητική του, με τους καρναβαλιστές να «τιμούν» τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Το άρμα με το τρακτέρ έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ οι «Τρελές Αγελάδες» πρόσθεσαν τη δική τους δόση χιούμορ στο «αγροτικό μπλόκο» της Φλέμινγκ.

Η πομπή, αφού διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους, κατέληξε στην κεντρική πλατεία Ρέντη, όπου το γλέντι συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση. Εκεί, οι Decibel Band πήραν τη σκυτάλη, ξεσηκώνοντας το πλήθος με μια συναυλία γεμάτη pop επιτυχίες από τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, ενώνοντας όλες τις γενιές σε μια μεγάλη καρναβαλική παρέα.