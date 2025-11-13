BEAST

«Διαβάζοντας» μια δημοσκόπηση

Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να σταθώ στη χθεσινή δημοσκόπηση που δείχνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πατάει το 30% με συνέπεια εκεί που η αυτοδυναμία έδειχνε να έχει χαθεί, τώρα να φαίνεται στον ορίζοντα. Και επειδή διαβάζω προσεχτικά τις δημοσκοπήσεις θα σας αναφέρω μερικά στοιχεία που βγαίνουν από τη συγκεκριμένη της RealPolls, μετά επικοινωνία που είχα μαζί τους. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάρει την αυτοδυναμία για τρίτη συνεχόμενη φορά κερδίζει και ισχυροποιείται ο εκσυχρονισμός και ο νεοφιλελευθερισμός ενώ χάνει κατά κράτος η λαϊκή δεξιά. Επίσης, ο Αντώνης Σαμαράς έχει ένα «μπετόν αρμέ» 4 με 5% και η Νέα Δημοκρατία χάνει μία μονάδα αν θα κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός. Συνεχίζω με το ΠΑΣΟΚ όπου φαίνεται μετά από καιρό να δείχνει σημάδια ανάκαμψης και σύμφωνα με τα ευρήματα να κερδίζει 1,5 μονάδες ή ακόμα και δύο, με συνέπεια να είναι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό γίνεται επειδή υπάρχει μία νηνεμία στο κόμμα ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του, δεν εστιάζει τόσο στο πρόγραμμα της ΔΕΘ, αλλά σε θέματα που αφορούν κοινωνικές ομάδες. Πάμε και στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα που από εκεί που είχε ένα 13% στην πρόθεση ψήφου, έπεσε στο 9,9%. Και όπως σας είπα χθες είναι ενημερωμένος για τις δημοσκοπήσεις. Αυτό γίνεται γιατί η «μπαχαλοποίηση» στην Αριστερά, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά του δημιουργεί προβλήματα. Επίσης θεωρείται άστοχη η κίνησή του με τους 41 του επιστημονικού συμβουλίου του Ιδρύματος. Να σας ενημερώσω ότι στην ερώτηση ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα θέματα της καθημερινότητας -ακρίβεια, ασφάλεια κλπ- η Νέα Δημοκρατία κερδίζει με επτά περίπου μονάδες την αντιπολίτευση. Αυτό δεν πρέπει να χαροποιεί την κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να προβληματίσει έντονα την αντιπολίτευση. Ειδικά όταν το πρώτο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια.

Δικαστική μάχη

Έχουμε δικαστική μάχη σήμερα. Όπως είδα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών θα συζητηθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του εκδοτικού οίκου Gutenberg κατά της εφημερίδας και του σάιτ Documento που δημοσίευσε με κριτική σκληρή, δυο μικρά εδάφια από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το ένα για τις τηλεοπτικές άδειες και το άλλο για τη Novartis.

Κατηγορίες για υποκλοπή

Να σας πω την αλήθεια πρώτη φορά βλέπω από το 1974 ένας εκδοτικός οίκος να κατηγορεί ΜΜΕ για υποκλοπή ηλεκτρικών αρχείων, καθώς θεωρεί ο εκδοτικός οίκος Gutenberg ότι οι διαρροές από το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα υπήρξαν από αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα προχώρησε σε νομικές ενέργειες και είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία προχωρά σε αυτή την ενέργεια και καταγγέλλει ότι αυτά τα στοιχεία έχουν αποκτηθεί παρανόμως μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Οργή Τσίπρα

Τι έμαθα; Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν οργισμένος με την κίνηση του Documento να δημοσιεύσει δυο μικρά αποσπάσματα αλλά με σκληρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό. Μου είπαν ότι ο Τσίπρας οργισμένος, διότι του χαλάει το σχέδιο της προβολής του βιβλίου του, επικοινώνησε με τον εκδοτικό οίκο που εξέδωσε και την σχετική ανακοίνωση απαγόρευσης της δημοσίευσης, χωρίς άδειας, αποσπασμάτων του βιβλίου. Επίσης, είχε ενδιαφέρον ότι η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου προωθήθηκε από τον διευθυντή του γραφείου Τύπου του Αλέξη Τσίπρα προς όλους τους διαπιστευμένους συντάκτες.

Έξαλλοι Παππάς και Πολλάκης

Μαθαίνω επίσης, ότι από τα δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν, έστω αυτά τα μικρά έγιναν έξαλλοι τόσο ο Νίκος Παππάς όσο και ο Παύλος Πολάκης. Ο πρώτος για τα όσα δημοσιεύτηκαν σχετικά με τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για τον διαγωνισμό με τις τηλεοπτικές άδειες και ο δεύτερος για τους χειρισμούς και την αυτοκριτική στην υπόθεση Novartis. Και όπως καταλαβαίνω από όσους μίλησα, όταν βγει το βιβλίο δεν θα μείνουν άφωνοι.

Κρίση στη Νέα Αριστερά

Σήκωσε το γάντι ο Αλέξης Χαρίτσης απέναντι στην ομάδα του Ευκλείδη Τσακαλώτου και Πάνου Σκουρλέτη με μία ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμμέσως πλην σαφώς παραδέχεται την ήττα του στα όργανα και θεωρεί ότι η Νέα Αριστερά βρίσκεται σε ένα «σταυροδρόμι» και μιλάει για ό,τι συμβαίνει. Επίσης με το μήνυμά του, δείχνει ότι είναι παρών με δύο πράγματα. Ενότητα και δημοκρατία όπως μου είπε στενός του συνεργάτης. Το θετικό απ’ ό,τι μαθαίνω είναι ότι ο Αλέξης Χαρίτσης «εκτέθηκε» στα μέλη και στους φίλους του κόμματος κάτι που όπως μαθαίνω έχει θετική ανταπόκριση. Δεν είναι πολλές οι φορές που ένα κόμμα που ανήκει στα Αριστερά, ο πρόεδρος της είπε τα πράγματα ως έχουν και δεν έμειναν πίσω από τις «κλειστές πόρτες». Αυτό που θέλει η ομάδα του Αλέξη Χαρίτση είναι να υπάρξουν εργασίες για ένα αριστερό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα δεν θέλουν να πορευτούν με τον Γιάνη Βαρουφάκη και το ΜέΡΑ25 που έχει είναι καθηλωμένο στο 2015 και ανήκει στην ριζοσπαστική αριστερά, όπως λέει η ομάδα του προέδρου της Νέας Αριστεράς.

Σύμπλευση Αθήνας – Λευκωσίας

Και επειδή αναφέρθηκα στην θετική ανταπόκριση των πολιτών για τις ενεργειακές συμφωνίες, είδα χθες ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη συμφώνησαν να επικαιροποιηθούν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι της ηλεκτρικής διασύνδεσης προκειμένου να διαλευκανθεί καταρχάς το τελικό κόστος του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ουσιαστικά, επιβεβαίωσαν μεν τη σύμπλευσή τους στην Ανατολική Μεσόγειο, επαναλαμβάνοντας παραλλήλως τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν να εργάζονται υπέρ της επανεκκίνησης των επίσημων διαπραγματεύσεων για τη λύση του Κυπριακού. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αναθεωρήθηκε και επισήμως το πλάνο υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης. Για πότε; Παίρνει παράταση και μάλιστα εις βάθος αρκετού χρόνου.

Καλή χημεία

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμές δηλώσεις, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία του θεσμού των διακυβερνητικών συνόδων και τη στενή σχέση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη Σύνοδο «πολύ σημαντικό βήμα για τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεων», τονίζοντας ότι ήδη αποδίδει «σημαντικούς καρπούς» σε πρακτικό επίπεδο. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή πολυπληθούς κυπριακής αντιπροσωπείας υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας ότι η συνεργασία θα είναι καθοριστική ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Από την πλευρά του ο Χριστοδουλίδης εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του προς την ελληνική κυβέρνηση, λέγοντας ότι «η κυπριακή πλευρά έχει μάθει πολλά από σημαντικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης» και ευχαρίστησε τον Μητσοτάκη για τη μεταφορά τεχνογνωσίας που αξιοποιείται ήδη στην Κύπρο. Και όπως μου έλεγαν καλές πηγές, υπάρχει νέα αρχή.

Αμερικανοί στη Βουλή

Συνάντηση με οκταμελή αντιπροσωπεία συνεργατών – μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου που επισκέπτονται την Αθήνα, είχε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων ο Αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Δημήτρης Καιρίδης. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σε ένα ευρύ φάσμα και πλέγμα διμερών συνεργασιών στα πεδία της ενέργειας, της άμυνας, των επενδύσεων, της στρατιωτικής συμμαχίας, της ναυτιλίας κά.

Έρχεται η απολογία Τριαντοπούλου

Εξελίξεις εντός Δεκεμβρίου στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών. Η αναφορά για τον πρώην υφυπουργό που έχει παραπεμφθεί για παράβαση καθήκοντος και στον οποίο εστάλη κλήση να απολογηθεί πολύ σύντομα.

Η ώρα της Κίμπερλι

Την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση στην Αθήνα θα κάνει η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η εμφάνισή της θα γίνει με συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και θα προβληθεί σήμερα το βράδυ.

Την Κυριακή στην Αθήνα ο Ζελένσκι;

Μου λένε, δεν το έχω ακόμα επιβεβαιώσει, ότι έρχεται την Κυριακή στην Αθήνα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σας είχα αναφέρει σχετικά προ ημερών, αλλά χθες μου το σφύριξαν και σας το μεταφέρω.

Τα τρία πρώτα «θύματα» του κόφτη και η έκπληξη από τη Ζωή

Η πρώτη ημέρα εφαρμογής του «κόφτη» στη Βουλή για να μην μιλάει κανείς όσο θέλει αλλά σε προκαθορισμένο χρόνο τέθηκε σε ισχύ από χθες και είχε τρία «θύματα» και μια έκπληξη. «Ποδαρικό» έκανε ο Μιχάλης Κατρίνης καθώς κατά την διάρκεια της τοποθέτησής του και αφού είχε ξεπεράσει κατά λίγα δευτερόλεπτα το χρόνο το μικρόφωνο έκλεισε μέσω του ειδικού λογισμικού. Επόμενο θύμα ήταν ο Θοδωρής Δρίτσας και πρώτο κυβερνητικό στέλεχος ο υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Μάλιστα όταν ο κόφτης φάνηκε αδέκαστος και στον υφυπουργό έσπευσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, να πει: «Ευχαριστούμε, κύριε υπουργέ – αυτό είναι το δίκαιο και αντικειμενικό σύστημα που εφαρμόζεται για όλους». Αυτή όμως που έκανε την έκπληξη ήταν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήθης παραβάτης του χρόνου, Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία όχι μόνο πέρασε τις εξετάσεις του κόφτη αλλά ολοκλήρωσε την ομιλία της και νωρίτερα. Και κάποιος ακούστηκε να λέει φωναχτά: «Και η Ζωή, φοβέρα θέλει».

Σήμερα τα μαντάτα για τον ΟΤΕ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί όπως μου λένε η αγορά τον ΟΤΕ, καθώς ο όμιλος ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2025, σε μια συγκυρία που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κεφαλαίου. Ο λόγος για την αποενοποίηση από τη Ρουμανία και την Telekom Romania Mobile, η οποία θα παρουσιαστεί πλέον ως διακοπείσα δραστηριότητα. Πρόκειται για την πιο ουσιαστική εταιρική αλλαγή της τελευταίας διετίας, που αναμένεται να επηρεάσει συνολική τη λογιστική εικόνα του ομίλου, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνει την επιχειρησιακή του δυναμική στην Ελλάδα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι προγραμματισμένη να γίνει πριν το άνοιγμα της αγοράς, με την επενδυτική κοινότητα να αναμένει στοιχεία που θα αποτυπώνουν μια σταθερή, αν και ήπια, ανοδική πορεία στα μεγέθη του τρίτου τριμήνου.

Το νέο «πέρασμα» του μετρό

Παρά τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε το έργο το προηγούμενο διάστημα, που περιλαμβάνουν από τεχνικά ζητήματα έως καθυστερήσεις σε επιμέρους εργοτάξια, η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας που κατασκευάζουν Avax – Alstom – Ghella, φαίνεται πλέον να κινείται με γοργούς ρυθμούς σε ορισμένα από τα βασικά μέτωπα της υλοποίησής της. Σύμφωνα ανθρώπους που γνωρίζουν, ο μετροπόντικας «Αθηνά» έχει ήδη ολοκληρώσει πάνω από 4,2 χιλιόμετρα υπόγειας διάνοιξης, περνώντας πλέον και από τον σταθμό Καισαριανή. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η προσέγγιση του φρέατος του Ευαγγελισμού, όπου θα ολοκληρωθεί το πρώτο σκέλος των 5,7 χιλιομέτρων. Η διάνοιξη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους, οπότε θα ξεκινήσει η αποσυναρμολόγηση και μεταφορά του μετροπόντικα εκτός έργου.

Τι ψάχνει η Temu στην Ελλάδα

Σε αναζήτηση αποθηκών στην Ελλάδα μαθαίνω ότι βρίσκεται η κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, Temu. Άνθρωπος με γνώση του θέματος μου έλεγε ότι αυτή τη στιγμή παραδίδει πακέτα μέσω γνωστών εταιρειών κούριερ, αλλά ταυτόχρονα αναζητά και την επόμενή της μέρα στη χώρα μας. Με σκοπό να περιορίσει σημαντικά το κόστος μεταφορών, καθότι τα πακέτα έρχονται από ευρωπαϊκές χώρες και διανέμονται κατευθείαν από τις εταιρείες ταχυμεταφορών στους παραλήπτες. Εάν λοιπόν αποκτήσει και αποθήκες, μισθώνοντας πιθανότατα και όχι απαραίτητα αγοράζοντας, αναμένεται όπως μου έλεγε το ίδιο πρόσωπο να αλλάξουν πολλά πράγματα και να ανατραπούν ισορροπίες ετών στο λιανεμπόριο της χώρας.

Ο διαγωνισμός της ΕΤΑΔ στον Παρνασσό

Κάθε πιθανό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει η ΕΤΑΔ. Κάτι που φαίνεται και από την προκήρυξη της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου για τη μίσθωση εμπορικού χώρου εντός του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού. Που μπορεί σε κάποιους να φαντάζει ως μια τυπική διαδικασία, όμως σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους της αγοράς, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο βελτίωσης της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του πιο γνωστού χειμερινού προορισμού της χώρας. Η ηλεκτρονική δημοπρασία που ξεκίνησε η ΕΤΑΔ αφορά στη μίσθωση καταστήματος εμπορικής χρήσης, με αποκλεισμό δραστηριοτήτων μαζικής εστίασης και αναψυχής. Η προθεσμία για την υποβολή των φακέλων λήγει στις 25 Νοεμβρίου 2025, ενώ η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει για την δημόσια περιουσία.

Η επένδυση του Φάις και της Puma στους μαραθωνοδρόμους

Με τους δύο νικητές του μαραθωνίου σε άνδρες και γυναίκες σχετίζεται όπως μαθαίνω ο όμιλος Φάις και η εταιρεία αθλητικών που φέρνει στην Ελλάδα, η Puma. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Καραΐσκο, πρώτο στους άνδρες και τη Ματίνα Νούλα που κατέκτησε την πρωτιά στις γυναίκες. Ο επιχειρηματίας Σάμι Φάις που σχετίζεται πολύ έντονα με τα αθλητικά είδη, καθώς σας θυμίζω ότι ήταν ο άνθρωπος που έφερε τη Nike στην Ελλάδα όταν ήταν σχεδόν άγνωστη στην Ευρώπη, πόσο μάλλον στη χώρα μας, φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πέρα από καθαρά επιχειρηματικό, να στηρίζει αθλητές που σχετίζονται με τις μάρκες του. Κάτι που συμβαίνει σε αρκετές των περιπτώσεων. Συνδυάζοντας το τερπνόν με τα του ωφελίμου, καθότι στην προκειμένη περίπτωση στήριξε δύο αθλητές που κατέκτησαν την πρωτιά, ενώ ταυτόχρονα ωφελείται και η εταιρεία του μέσω της στρατηγικής μάρκετινγκ που εφαρμόζει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η Timberland μπαίνει στο Designer Outlet της Lamda

Η Timberland πληροφορούμαι πως επιχειρεί την επιστροφή της στο ελληνικό προσκήνιο, εγκαινιάζοντας το πρώτο της stock κατάστημα στο Designer Outlet Athens της Lamda Development στα Σπάτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το νέο κατάστημα θα στεγαστεί στον χώρο όπου μέχρι πρότινος λειτουργούσε το γνωστό κατάστημα επίπλων Interni της οικογένειας Βαρβέρη, η οποία όπως είναι γνωστό, διατηρεί και το ομώνυμο εστιατόριο στη Μύκονο.