BEAST

Η συμφωνία που επισκίασε τα πάντα

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Πολλοί ανέμεναν χθες την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1 σχετικά με το τι θα απαντήσει για το εάν θα κάνει ή όχι νέο κόμμα. Την ίδια στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου κινούνται ακόμα στους ρυθμούς της σημαντικής συμφωνίας που υπεγράφη στο τέλος της περασμένης εβδομάδας για τα ενεργειακά μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Με αυτό και θα ξεκινήσουμε.

Χαμόγελα στο Μαξίμου

Η προοπτική να γίνει η Ελλάδα κεντρικός κόμβος μεταφοράς ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τα όσα συμφωνήθηκαν με την Αμερικανική πλευρά για τα ενεργειακά, έχει ενθουσιάσει το πρωθυπουργικό γραφείο. Και πάνω σε αυτή την μεγάλη είδηση και σημαντική επιτυχία, θα χτίσει ένα μεγάλο κομμάτι του αφηγήματός της για την επόμενη περίοδο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι τα όσα έρχονται ανοίγουν μεγάλες προοπτικές για την Ελλάδα και το πρόσωπο που παίρνει από τον ίδιο τα εύσημα είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μαθαίνω όμως ότι σχεδιάζονται και νέες συμφωνίες και νέα έργα. Ήδη το τελευταίο διάστημα έχει συμφωνηθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός με Κύπρο και Ισραήλ.

Οι γέφυρες με Τραμπ

Και εκεί που υπήρχε μια στασιμότητα με τις ΗΠΑ λόγω και της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ και το γεγονός πως υπήρχε απόσταση μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον, η συμφωνία για τα ενεργειακά είναι η απόλυτη γέφυρα για τις δυο κυβερνήσεις. Κυρίως όμως όπως μου είπε καλή διπλωματική πηγή αποτελεί και ένα καλό διαβατήριο για επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο.

Η έλευση Χριστοδουλίδη

Πολλά έχουν λεχθεί για τις σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας με αφορμή το καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ. Την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης θα βρίσκεται στην Αθήνα με την πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου για την τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η πλευρά Χριστοδουλίδη την θεωρεί πολύ σημαντική και ουσιαστικά και ένα σήμα πως υπάρχει άριστη σχέση με την Αθήνα, παρά τα κατά καιρούς διάφορα ζητήματα, ήσσονος όμως σημασίας, όπως λένε. Μια καλή ευκαιρία για να συζητήσουν οι δύο πλευρές.

Η Δαμανάκη και η Τουρκία

Σε αυτό το κλίμα για τα ενεργειακά, ιδιαίτερη σημασία είχε η παρέμβαση της Μαρίας Δαμανάκη στο χθεσινό Βήμα. Και το αναφέρω διότι το σημείωσαν με κόκκινο στο Μέγαρο Μαξίμου και το σχολίασαν με ένταση και σε διπλωματικούς κύκλους. Τι είπε το γνωστό στέλεχος που απέχει όμως από την πολιτική; Πρότεινε να υπάρξει ένα κοινό θαλάσσιο πάρκο με την Τουρκία.

Πυρά Σαμαρά κατά Μητσοτάκη

Για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1 θα έχετε διαβάσει. Βέβαια συνέντευξη αυτή δεν τη λέει κανείς, καθώς σαν μονόλογος έμοιαζε. Πέρα από αυτό όμως η συνέντευξη που γράφηκε πριν μέρες, άρα που να ξέρει τι είπε η Μαρία Δαμανάκη; Ο πρώην πρωθυπουργός τι είπε; Τα αναμενόμενα. Επίθεση στον πρωθυπουργό και επί της ουσίας επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του μόνο που ήταν πολύ πιο σκληρός και αιχμηρός. Βέβαια για το εάν θα κάνει κόμμα δεν το ξεκαθάρισε και το άφησε ανοικτό. Μένει να δούμε τα επόμενα βήματα.

Ο προσωπικός τόνος Σαμαρά

Αυτό που συγκράτησα από την συνέντευξη Σαμαρά, πέρα από τα πολιτικά, ήταν ο προσωπικός τόνος του πρώην πρωθυπουργού και το ανθρώπινο στοιχείο. Η αναφορά του στην κόρη του Λένα που πέθανε ξαφνικά, η επισήμανση για την απώλεια της περιφερειακής όρασης όταν ήταν πρωθυπουργός, η φράση του είμαι άνθρωπος και όχι μηχανή, έδειξαν ότι εστιάζει και στο συναίσθημα.

Δεν είδε Σαμαρά ο Μητσοτάκης

Όπως ήταν φυσικό στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν τα μάτια και τα αυτιά ανοικτά για να μάθουν τι είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Πάντως όπως έμαθα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ήταν αρκετά χαλαρός το Σαββατοκύριακο -πήγε και είδε και τον Τζόκοβιτς στον τελικό του τένις στο ΟΑΚΑ το απόγευμα του Σαββάτου- δεν ασχολήθηκε. Δεν την παρακολούθησε τη συνέντευξη ο Μητοστάκης όπως έμαθα, αλλά ενημερώθηκε μετά για τα βασικά σημεία και όπως κατάλαβα αδιαφόρησε.

Μυστική συνάντηση με νόημα

Πρώην πρωθυπουργός κάνει πολιτικά ραντεβού σε κεντρικό ξενοδοχείο. Άνθρωπός μου έμπιστος και γνώστης του παρασκηνίου μου σφύριξε ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια συνάντηση μεγατόνων για το πολιτικό του μέλλον καθώς ήταν με ισχυρότατο παράγοντα, ο οποίος τον στηρίζει, ωστόσο του έθεσε ορισμένες παραμέτρους που πρέπει να συνυπολογίσει, όπως το ενδεχόμενο και άλλων πολιτικών σχηματισμών που θα του «αρπάξουν» ψήφους σε ένα επικείμενο πολιτικό εγχείρημα.

Σε κρίση στρατηγικής η Νέα Αριστερά

Και να πάω και στη Νέα Αριστερά. Με ψήφους 80 υπέρ και 58 κατά αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς να προχωρήσει σε «διαρκές προγραμματικό συνέδριο τον Ιανουάριο. Ουσιαστικά τέθηκε σε ψηφοφορία και απορρίφθηκε η πρόταση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση για δημοψήφισμα σχετικά με τις συνεργασίες και η θέση του ότι η απόφαση πρέπει να προκύπτει από τα όλα τα μέλη και όχι μόνο από το σώμα του συνεδρίου. Έτσι, η Νέα Αριστερά μπαίνει σε τροχιάς εύθραυστης ισορροπίας που μπορεί να φτάσει σε κρίση ηγεσίας και στρατηγικού προσανατολισμού με το βλέμμα στο κόμμα Τσίπρα.

Δυναμώνει ο Δούκας

Και θα πάω τώρα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που ολοκληρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου είδα να περνάει δια πυρός και σιδήρου η κυβερνητική πλειοψηφία με πολλούς δημάρχους της ΝΔ να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Είδα όμως να ενισχύεται σημαντικά η πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα που κατάφερε και «έπαιξε» στα ίσα την ομαδα του προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου με ότι αυτό σημαίνει για το νέο δελφίνο του ΠΑΣΟΚ. Πάντως την καλή παρουσία του Χ. Δούκα που παραλίγο να περάσει -οριακά κέρδισε την ψηφοφορία ο Λ. Κυρίζογλου- ψήφισμα κατά της κυβέρνησης που δεν στήριξε η πλευρά του ΚΚΕ, χαιρέτησε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης.

Με μείωση τιμής στα 6,17 εκατομμύρια η βίλα του Ψυχικού

Μία από τις γνωστές πολυτελείς βίλες στο Ψυχικό, που είχε αγοραστεί το 2019 από επενδυτικό όμιλο, αλλά παρέμεινε ανεκμετάλλευτη, επανέρχεται στην αγορά καθώς εκτίθεται σε έναν ακόμα πλειστηριασμό, όπως μαθαίνω από τους ανθρώπους της αγοράς ακινήτων. Ο λόγος για τη βίλα του Σωτήρη Εμμανουήλ, πρώην επικεφαλής των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ο οποίος σας θυμίζω ότι είχε καταδικαστεί το 2019 για την «καυτή» υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Το ακίνητο, αρχικής αξίας 9,5 εκατ. ευρώ, που ήταν η πρώτη προσφορά, πλέον εμφανίζει τιμή 6,17 εκατομμύρια ευρώ. Ο προγραμματισμένος πλειστηριασμός είναι για τις 16 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Όσοι έχουν ενδιαφέρον για το σπίτι, αναμένουν προκειμένου να πέσει ακόμα περισσότερο η αξία του, όπως γίνεται άλλωστε όταν βγαίνουν άγονοι οι προηγούμενοι.

Ο Παύλος ντε Γκρες και ο «σωτήρας» της Ducati

Μία εκδήλωση – συνάντηση στο σπίτι του Ιταλού πρέσβη στην Αθήνα, έγινε πριν λίγες μέρες. Κι εκεί ήταν «παρών» ο Αντρέα Μπονόμι, ο οποίος είναι ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας Investindustrial με διττό προσανατολισμό, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις. Αλλά όχι μόνο. Στις παρουσίες που καταγράφηκαν, ήταν και αυτή του Παύλου ντε Γκρες. Σας θυμίζω ότι ο Ιταλός, έχει αποκτήσει από την Ideal o Holdings, την εταιρεία καπακιών, Αστήρ Βυτόγιαννης. Το συγκεκριμένο fund έχει κεφάλαια 18 δισεκατομμυρίων, τα οποία διαχειρίζεται και από αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες στην Νότια Ευρώπη. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει βρεθεί και πίσω από την οικονομική διάσωση της ιστορικής ιταλικής εταιρείας μοτοσυκλετών, Ducati.

Επένδυση 12,3 εκατομμύρια από την «Ήπειρο»

Η γαλακτοβιομηχανία Ήπειρος της οικογένειας Παντελιάδη, γνωστή για τη φέτα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα της, προχωρά σε επένδυση εκσυγχρονισμού της μονάδας της στην Άρτα. Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, πήρε το πράσινο φως του Αναπτυξιακού Νόμου, με επιλέξιμο κόστος επένδυσης 12,86 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αφορά τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής εγκατάστασης που διαθέτει η βιομηχανία στη θέση Νεγρέσι Αμμοτόπου, στον Δήμο Αρταίων, και περιλαμβάνει νέες υποδομές και εξοπλισμό για τη βελτίωση της παραγωγής και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας να ενισχύσει το αποτύπωμά της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις εξαγωγές, με αιχμή τη φέτα Ήπειρος, που ήδη εξάγεται σε πάνω από 30 χώρες. Το ποσό που θα λάβει ως ενίσχυση για τη συνολική επένδυση είναι 6,4 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 50% της δαπάνης.

Τι πουλάει πραγματικά το «σούπερ μάρκετ» της Wolt

Το λεγόμενο q-commerce -η υπόσχεση ότι μπορείς να έχεις τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου μέσα σε λίγα λεπτά- δεν είναι μόνο ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης. Είναι μια σιωπηλή επανάσταση στις καθημερινές μας συνήθειες. Κι αν κάποτε η αγορά τροφίμων θεωρούνταν από τις πιο «στατικές», σήμερα αναγκάζεται να προσαρμοστεί σε ρυθμούς Wolt. Στην καρδιά αυτής της μετάβασης βρίσκεται η Wolt Market, θυγατρική της Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Μ.Α.Ε. και, εμμέσως, της αμερικανικής DoorDash. Με βάση τα στοιχεία που «διαβάζω» πίσω από τις γραμμές, διαπιστώνω ότι μεγαλώνει μεθοδικά. Το 2023, η Wolt Market κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 54,6%, φθάνοντας τα 35,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές σχεδόν μηδενίστηκαν – 24,9 χιλ. ευρώ έναντι 233,6 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το δίκτυο της εταιρείας αριθμεί πλέον 12 καταστήματα, από 11 την προηγούμενη χρονιά: Οκτώ στην Αττική, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης.

Η θεατρική «πρεμιέρα» της Κοσιώνη και το λαμπερό κοινό

Η είδηση δεν είναι μόνο ότι η Σία Κοσιώνη ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή, αλλά πού και με ποιους ήταν μαζί. Την περασμένη Παρασκευή, το θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, όπου είχα την τύχη να βρεθώ, κατακλύστηκε από πρόσωπα γνωστά στον επιχειρηματικό, πολιτικό και κοινωνικό χάρτη της Αθήνας και ο λόγος ήταν η παράσταση που ανέβασε η θεατρική ομάδα των αποφοίτων του Κολλεγίου. Ανάμεσά τους και η γνωστή anchorwoman του ΣΚΑΪ, η οποία έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο υποδυόμενη – τι άλλο; – μια δημοσιογράφο. Όπως ήταν φυσικό, όλα τα βλέμματα στράφηκαν επάνω της, σε μια εμφάνιση που προκάλεσε θετικά σχόλια για τη φυσικότητα και την άνεσή της στη σκηνή. Στο κοινό βρέθηκαν, φυσικά, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Κώστας Μπακογιάννης και ο Ισίδωρος Κούβελας, στηρίζοντας από κοντά την προσπάθειά της. Μαζί τους, αρκετά γνωστά πρόσωπα των Αθηνών, ανάμεσά τους ο Αντώνης Βουράκης, ο γνωστός κοσμηματοπώλης της Βουκουρεστίου και «ψυχή» της θεατρικής ομάδας, που είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο φουαγιέ συναντήθηκαν επίσης ο Τάκης Κανελλόπουλος του ομίλου Τιτάν, ο εφοπλιστής Ανδρέας Τσαβλίρης και αρκετοί ακόμη εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, σε μια βραδιά που περισσότερο θύμιζε πρεμιέρα στο Ηρώδειο παρά ερασιτεχνική παράσταση αποφοίτων. Η δύναμη του Συλλόγου Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών για ακόμη μία φορά απέδειξε ότι δεν περιορίζεται στα εκπαιδευτικά δρώμενα καθώς αποτελεί ένα άτυπο δίκτυο κοινωνικής και επαγγελματικής επιρροής, που ξέρει να συνδυάζει πολιτισμό, φιλία και κύρος σε ίσες δόσεις.

Ο Κωνσταντίνος Μπήτρος στα φυστίκια Αιγίνης

Οι ισορροπίες στον κόσμο των μεγάλων επενδύσεων αλλάζουν, και ο άλλοτε επικεφαλής του mega fund HIG, Κωνσταντίνος Μπήτρος, φαίνεται να το γνωρίζει καλά. Μετά από ένα διάστημα εσωτερικής κρίσης και ανακατατάξεων στις σχέσεις του με το fund, ο έμπειρος επενδυτής αποφάσισε να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία, χαράσσοντας μια απρόσμενη, αλλά μελετημένη στροφή προς έναν τελείως διαφορετικό κλάδο, την αγροδιατροφή. Πριν λίγες ώρες ιδρύθηκε η νέα του εταιρεία Pistachio Agrodev – ή πιο επίσημα, Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις Φιστικιάς Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Πίσω από αυτήν βρίσκεται η Vertex Advisory ΙΚΕ, εταιρεία συμφερόντων του ίδιου και της Βασιλείας Κορωνάκη. Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να είναι μόλις 1.000 ευρώ, όμως η διάρκεια ζωής των 50 ετών υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή επένδυση, αλλά για ένα σχέδιο μακράς πνοής. Στόχος; Η ανάπτυξη ολοκληρωμένης δραστηριότητας γύρω από την καλλιέργεια, επεξεργασία και εμπορία φιστικιών, ενός προϊόντος που κουβαλά έντονο ελληνικό αποτύπωμα με σημείο αναφοράς την Αίγινα.