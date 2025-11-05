BEAST

Μονόδρομος η απομάκρυνση Σκλήκα

Καλημέρα σε όλους. Δύσκολα εικοσιτετράωρα για την κυβέρνηση που προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ με την υπόθεση των ΕΛΤΑ. Η παραίτηση, ουσιαστικά απομάκρυνση του επικεφαλής των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, ήταν μονόδρομος μετά από όσα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας, όταν μια μεγάλη ομάδα βουλευτών της ΝΔ αντέδρασε έντονα σε άτυπη ΚΟ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να κλείσει άμεσα την πληγή και να πάει παρακάτω και θα σας εξηγήσω.

Όχι στην υποχώρηση

Όπως ήταν λογικό ρώτησα τι γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου με την υπόθεση των ΕΛΤΑ και μου είπε ανώτερη κυβερνητική πηγή να μην περιμένω υποχώρηση της κυβέρνησης. Το αντίθετο. Θα γίνουν ναι διορθωτικές κινήσεις, αλλά θα κλείσουν και υποκαταστήματα γιατί αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα ακόμα και με τη μισθοδοσία υπαλλήλων. Και η κυβέρνηση δεν θέλει να απολυθεί ούτε ένας.

Η σημερινή εικόνα και το αύριο

Ούτε λαϊκισμός, ούτε μικροπολιτικές κορώνες, ούτε όμως και αλλαγή στόχου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι παραμένει προσηλωμένος σε λύσεις που οδηγούν στο να μην επιβαρύνονται οι πολίτες από κόστη παράλογα, την ίδια στιγμή που ακούει τις τοπικές κοινωνίες, τους πολίτες και τους εκπροσώπους τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην υπόθεση των ΕΛΤΑ βγήκε μπροστά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης βάζοντας το πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της επιχείρησης χωρίς όμως να κρύβει τις ευθύνες των ΕΛΤΑ για την ελλιπή ενημέρωση. Τόσο στην ενημέρωση των συντακτών όσο και σε συνεντεύξεις του τον ακούσαμε με παραδείγματα να δίνει την εικόνα σχετικά με το θέμα των καταστημάτων, κυρίως όμως στον τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λέγοντας ότι «κανείς δεν θα μείνει πίσω».

Η «βαλβίδα εκτόνωσης»

Μίλησα με αρκετούς βουλευτές για την «παραίτηση» του CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, μετά την φορτισμένη τηλεδιάσκεψη που είχε μαζί τους, αναφορικά με την εξυγίανση του οργανισμού. Το τι μου είπαν δεν περιγράφεται ή μάλλον δεν γράφεται. Μπορώ να σας πω όμως ότι στην ερώτηση μου προς κορυφαίο στέλεχος για το πόσοι βουλευτές ήταν έξω φρενών μαζί του, μου απάντησε «πόσοι δεν ήταν να λες. Κανένας». Οι βουλευτές δεν λένε όχι στην εξυγίανση όπως μου είπαν, γιατί έχουν στηρίξει μεταρρυθμίσεις και δύσκολα νομοσχέδια – όπως ήταν το για τα ομόφυλα ζευγάρια. «Έχουμε αναλάβει το πολιτικό κόστος όταν χρειάστηκε, δεν είμαστε λαϊκιστές», μου ανέφερε χαρακτηριστικά βουλευτής εκλογικής περιφέρειας που επηρεάζεται από το κλείσιμο των καταστημάτων. «Απαράδεκτη η στάση του στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη και το έκανε χειρότερο όταν μιλούσε» μου είπε βουλευτής Αττικής και συνέχισε λέγοντας μου ότι «το 2023 έκλεισε τα πρώτα καταστήματα που ήταν παρωχημένα και τα οποία θα είναι και τα τελευταία όπως μας είπε». Ενώ ένας άλλος μου τον χαρακτήρισε «τεχνοκράτη της δεκαετίας του ’90 χωρίς όραμα και με καταστροφικές απόψεις». Βέβαια, για να είμαι και δίκαιος μαζί του, αρκετοί τον είδαν ως «βαλβίδα εκτόνωσης» για να δείξουν τη δυσαρέσκεια τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η οργή των γαλάζιων και ο Καιρίδης

Πολλοί βουλευτές της ΝΔ τάχθηκαν κατά της απόφασης για τα ΕΛΤΑ. Μου είπαν ότι ακούστηκαν πολύ σκληρά λόγια ακόμα και βρισιές και αυτός που τα άκουσε για τα καλά ήταν και ο βουλευτής Δημήτρης Καιρίδης που συμφωνούσε με το σχέδιο της κυβέρνησης. Ακούστηκε, επίσης, η Σοφία Βούλτεψη να ρίχνει τα βάρη για ότι έγινε στον Αλέξη Τσίπρα λόγω της ένταξης των ΕΛΤΑ στο υπερταμείο.

Η αύρα της Γκιλφόιλ στο Προεδρικό

Χαμός γινόταν χθες από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ στην Ηρώδου Αττικού. Ήταν η ώρα της Κίμπερλι Γκολφόιλ να δώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Η κατ’ ιδίαν συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο διήρκεσε περίπου 40 λεπτά και έμαθα πως είχε ενδιαφέρον και επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Η Γκιλφόιλ με Μητσοτάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει σήμερα και η συνάντηση που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του πρωθυπουργού με την Γκιλφόιλ. Θα είναι η πρώτη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέλει να έχει μια ανοικτή συζήτηση με τη νέα πρέσβη που δεν θα μείνει όπως μου λένε οι καλά γνωρίζοντες στα τυπικά, αλλά θα έχει ουσιαστική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Αμερικανοί στο Μαξίμου

Πάντως σήμερα είναι η μέρα των ΗΠΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς το απόγευμα θα φθάσουν στο πρωθυπουργικό γραφείο οι υπουργοί Ενέργειας Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ. Οι δυο υπουργοί της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν μια συζήτηση για θέματα των αρμοδιοτήτων τους κυρίως για τα ενεργειακά. Εξάλλου συμμετέχουν όπως και οι Ευρωπαίοι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε διεθνές συνέδριο ΕΕ και ΗΠΑ για τα ενεργειακά που φιλοξενείται από αύριο έως μεθαύριο στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο Αυγενάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ

Και μέσα στο χαμό για τα ΕΛΤΑ έχουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την Εξεταστική Επιτροπή να προχωράει τις εργασίες της. Σήμερα είναι η ώρα του βουλευτή Ηρακλείου της ΝΔ και πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη που θα καταθέσει για όσα ερωτηθεί καθώς το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία της ευρωπαίας Εισαγγελέως. Και αναμένονται και οι άλλοι πρώην υπουργοί.

Οι κινήσεις του Λοβέρδου

Μαθαίνω ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος βλέπει κόσμο στο γραφείο του στη Σκουφά για την «κάθοδο» του στον Νότιο Τομέα. Σας έχω πει ότι υπάρχουν γκρίνιες από κομματικά στελέχη για το πού θα είναι υποψήφιος – στον στον Νότιο Τομέα Αθηνών, εκεί όπου θα γίνει μεγάλη μάχη, μιας και υπάρχουν πρωτοκλασάτα στελέχη. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ έμαθα ότι με το νέο έτος θα ανοίξει γραφείο στην Δάφνη, κοντά στο μετρό ενώ όπως λέει σε δικούς του ανθρώπους δεν βλέπει εκλογές σύντομα. Για να είμαι ακριβής, βλέπει να πηγαίνουν πίσω όσο το δυνατόν μακρύτερα.

Τον έψαχναν

Και πάμε στον άλλον Λοβέρδο, τον Γιάννη, αυτόν που έκανε τον γύρο της Ωκεανίας σε 17 ημέρες. Ο υφυπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία στο πλαίσιο των επαφών εξωστρέφειας και της σύσφιξης των σχέσεων με τον απόδημο Ελληνισμό. Κι όμως ψηφοφόροι του στα Δυτικά όπου πολιτεύεται τον έψαχναν και δεν μπορούσαν να τον βρουν. Μέχρι που ανησύχησαν έμαθα μήπως του έχει συμβεί κάτι. Έβαλαν λυτούς και δεμένους και πληροφορήθηκαν για το πολυήμερο ταξίδι του.

Ο Καραχάλιος, η Καρυστιανού και το ρετιρέ

Συνέχισα να ψάχνω την υπόθεση με το «Κύμα» και την ανάρτηση Νίκου Καραχάλιου για την Μαρία Καρυστιανού. Πήρα τον ίδιο τον Καραχάλιο, λοιπόν – τον πρώην συμβούλου στρατηγικής των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Κατά καιρούς σας έχω αναφέρει τη σχέση που έχουν μεταξύ τους και την οποία ο Νίκος Καραχάλιος την τιμά και την σέβεται. Επειδή οι σχέσεις μας είναι αρκετά καλές, μου ανέφερε ότι απλά είναι ένα κίνημα αυτόοργάνωσης και ένα εργαλείο όπως θα ήθελε και η Μαρία Καρυστιανού. Επίσης μου ανέφερε ότι υπάρχει κινητικότητα απ’ όλο το πολιτικό σκηνικό για να επανατοποθετηθούν στο παιχνίδι, ενώ στην επίμονη ερώτησή μου αν πίσω από το «Κύμα» είναι η Μαρία Καρυστιανού ή τι είναι το «Κύμα» μου τόνισε: «Σκέψου ένα κτήριο το οποίο έχει φτιαχτεί από κάποιους όπως πρέπει. Ο καθένας είναι εκεί που πρέπει. Και όλα τα πράγματα στη θέση τους με την Μαρία να κάθεται στο ρετιρέ. Αυτό είναι το κύμα». Αν καταλάβατε το είπε μεταφορικά εννοώντας ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα μέτωπο κινηματικού χαρακτήρα, χωρίς να φαίνεται η Μαρία Καρυστιανού, γνωρίζοντας ότι θα χτυπηθεί παρασκηνιακά. Μπορεί να προσάψεις ότι θες στον Νίκο Καραχάλιο αλλά στο να είναι ο άνθρωπος «πίσω από την κουίντα» είναι κάτι που το έχει κάνει και το ξέρει. Βέβαια, η Μαρία Καρυστιανού τον «άδειασε» μεγαλοπρεπώς. Συνεχίζουμε.

Τα δικαστικά κτίρια αλλάζουν όψη

Έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 210 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και κατασκευή δικαστικών κτιρίων στην Αττική προβλέπει το σχετικό πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, που παρουσιάστηκε χθες. Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι συνυπολογίζοντας ανάλογα έργα που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί στην υπόλοιπη επικράτεια, το κόστος των κτιριακών παρεμβάσεων πιθανότατα θα ανέλθει στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Ποια όμως είναι τα εμβληματικότερα έργα; Στην Αττική το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, όπου σε μία σύγχρονη δομή 36.000 τετραγωνικών μέτρων θα στεγαστούν το Πρωτοδικείο, το Εφετείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, η Εισαγγελία Εφετών, το Διοικητικό Πρωτοδικείο, το Διοικητικό Εφετείο και το Δικαστήριο Ανηλίκων του Πειραιά. Θα είναι, μάλιστα, το πρώτο δημόσιο κτίριο ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης που θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα.

Οι Λέικερς στην Ελλάδα το καλοκαίρι

Το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ έχει γνωστό ότι είναι πολύ υψηλό. Όπως μαθαίνω και σας αποκαλύπτω οι Λέικερς, η πολύ μεγάλη ομάδα του NBA πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας το προσεχές καλοκαίρι για προετοιμασία. Πέραν της Αθήνας την τιμητική της θα έχει και η Σαντορίνη. Όπως μου είπαν, έψαχναν να πετάξουν απ’ ευθείας από το Λος Άντζελες προς Αθήνα αλλά η Norse σταμάτησε τα δρομολόγια της για το 2026. Όπως και να έχει η επίσκεψη τους θα δώσει έτι περαιτέρω ώθηση στον ελληνικό τουρισμό.

Νέο εργοστάσιο μετά το «διαζύγιο» από τον Γ. Φλωρίδη

Σημαντικές κινήσεις καταγράφονται ξανά στο παρασκήνιο της ελληνικής βιομηχανίας κρέατος, όπως με πληροφορούν. Με τον Γιάννη Φλωρίδη, έναν από τους πιο έμπειρους και ισχυρούς επιχειρηματίες του κλάδου, να επανέρχεται στο προσκήνιο με ένα επενδυτικό σχέδιο 8,3 εκατ. ευρώ που εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο. Πρόκειται για την ίδρυση νέου εργοστασίου επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος στη Λεωφόρο Κηφισού και Αγίας Άννας, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, περιοχή που αποτελεί την καρδιά της διακίνησης τροφίμων στην Αττική. Κίνηση που σηματοδοτεί την επιστροφή του Γιάννη Φλωρίδη στη σκληρή πρώτη γραμμή του ανταγωνισμού. Η νέα επένδυση της «ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.», ύψους 8,3 εκατ. ευρώ, αφορά ένα νέο κέντρο επεξεργασίας, τεμαχισμού και αποθήκευσης κρέατος, με στόχο τη δημιουργία μιας καθετοποιημένης μονάδας που θα καλύπτει όλη την αλυσίδα αξίας: από την προμήθεια και την επεξεργασία έως τη συσκευασία και τη διανομή. Η συγκεκριμένη κίνηση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς έρχεται τρεις περίπου χρονιά μετά το «διαζύγιο» με τον αδελφό του, Μπάμπη Φλωρίδη, με τον οποίο ο Γιάννης Φλωρίδης συνδιοικούσε για δεκαετίες την οικογενειακή εταιρεία που είχε αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές κρέατος στην Ελλάδα. Η μεταξύ τους συμφωνία διαχωρισμού, που ολοκληρώθηκε γύρω στο 2022, οδήγησε σε διάσπαση των δραστηριοτήτων: ο Μπάρμπης Φλωρίδης συνέπραξε με τον Νασόπουλο, δημιουργώντας τον όμιλο Vesta Foods, ο οποίος πλέον θεωρείται ο μεγαλύτερος παίκτης στην εγχώρια αγορά επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος.

Η Βεκράκος «ψήνει» επένδυση 10,4 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη

Μια ενδιαφέρουσα κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά του καφέ στην Ελλάδα μαθαίνω πραγματοποιεί η ΑΒΕΚ Βεκράκος ΑΕ. Η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ιταλικού καφέ Hausbrandt στη χώρα μας. Η εταιρεία έλαβε έγκριση από το υπουργείο Ανάπτυξης για εργοστάσιο επεξεργασίας καφέ στο Καβαλάρι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, συνολικού κόστους 10,38 εκατ. ευρώ. Πίσω από αυτήν την απόφαση κρύβεται μια καλά μελετημένη στρατηγική κίνηση της οικογένειας Βεκράκου, που εδώ και δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά της με τον επώνυμο καφέ. Η νέα μονάδα στο Καβαλάρι, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με εύκολη πρόσβαση σε λιμάνι, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, θα αποτελέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, την παραγωγική «καρδιά» της Βεκράκος, εφοδιασμένη με τεχνολογίες τελευταίας γενιάς για καβούρδισμα, αποκαφεϊνωμένη επεξεργασία και συσκευασία espresso και φίλτρου. Θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από επιδότηση και εν μέρει από ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Το «homing» αλλάζει τους κανόνες στα σούπερ μάρκετ

Διαβάζοντας τα στοιχεία της Nielsen, διαπιστώνω ότι το φαινόμενο του «Homing», δηλαδή η στροφή των καταναλωτών προς την κατανάλωση εντός του σπιτιού, ενισχύει καθοριστικά την άνοδο των σούπερ μάρκετ. Οι πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά 7,6% το εννιάμηνο (YTD έως 28/9/2025), με τα φρέσκα προϊόντα να καταγράφουν +11% και τα τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά +7,3%. Αντίθετα, τα προϊόντα οικιακής χρήσης αυξήθηκαν μόλις κατά 1,8% και τα προσωπικής υγιεινής 3%, με αποπληθωριστικές τάσεις. Η ενίσχυση της οικιακής κατανάλωσης, η τουριστική ανάπτυξη και το Airbnb ενισχύουν τη ζήτηση για τρόφιμα, ενώ η μεταφορά πωλήσεων από ξενοδοχεία – εστίαση δημιουργεί μια νέα κανονικότητα στο λιανεμπόριο.

Το δύσκολο στοίχημα Καραμούζη στην ΕΨΑ και οι «βαριές» ζημιές

Η ΕΨΑ, η ιστορική βολιώτικη εταιρεία αναψυκτικών, βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Παρά τη σχεδόν σταθερή πορεία των πωλήσεων το 2024, με κύκλο εργασιών 12,88 εκατ. ευρώ έναντι 12,91 εκατ. ευρώ το 2023, οι ζημιές εκτοξεύτηκαν στα 4,44 εκατ. ευρώ, τετραπλάσιες σε σχέση με τη χρονιά που προηγήθηκε, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, γύρισαν σε αρνητικά 3 εκατ. ευρώ από οριακά θετικά. Η εικόνα επιβαρύνθηκε από την αύξηση των εξόδων διάθεσης στα 7,46 εκατ. ευρώ και των διοικητικών δαπανών στα 1,79 εκατ. ευρώ. Για τον Νίκο Καραμούζη και το fund SMERC, που επένδυσαν στην υπεραιωνόβια εταιρεία, το στοίχημα είναι δύσκολο. Η αντιστροφή της πορείας απαιτεί ανασχεδιασμό, κεφάλαια και όπως όλα δείχνουν, αρκετή υπομονή.

Σκληρό μπρα ντε φερ για το mega ΣΔΙΤ των νέων φυλακών

Το έργο μετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, προϋπολογισμού 765 εκατ. ευρώ, εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο «καυτά» ΣΔΙΤ των τελευταίων ετών. Μετά την έγκριση της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το project μπαίνει στην τελική ευθεία του διαγωνισμού και φέρνει αντιμέτωπους τους τέσσερις μεγάλους παίκτες των υποδομών, ήτοι τους ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Άβαξ, Ακτωρ Παραχωρήσεις και METKA. Πηγές της αγοράς μου έλεγαν χαρακτηριστικά, ότι πρόκειται για έργο πρώτης προβολής, καθώς συνδυάζει τεχνική πολυπλοκότητα, κοινωνικό αποτύπωμα και υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας. Η αναθέτουσα αρχή, το Υπερταμείο μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων, επιδιώκει να έχει αναδείξει ανάδοχο ως τα μέσα του 2026, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν άμεσα.

Ο Βακάκης, το Jumbo και η Temu

Στην Jumbo παρακολουθούν στενά την άνοδο της Temu, αλλά χωρίς πανικό. Έτσι, ο πρόεδρος των Jumbo, Απόστολος Βακάκης, συνεχίζει να κοιμάται ήσυχος. Σύμφωνα με εσωτερική ανάλυση που έγινε στο πλαίσιο σύγκριση 50 προϊόντων, η μέση διαφορά τιμής μεταξύ Temu και e-jumbo.gr ανέρχεται μόλις σε 0,21 ευρώ ανά προϊόν. Έτσι, η απειλή Temu χαρακτηρίζεται περισσότερο οπτική παρά ουσιαστική, καθώς το value-for-money μοντέλο του ομίλου και το ισχυρό brand του στη φυσική και ηλεκτρονική αγορά θωρακίζουν τη θέση του. Απομένει να δούμε αν ισχύουν και στην πράξη αυτές οι αναλύσεις.