Καλημέρα σε όλους. Μια βραδιά με μηνύματα για τη ΝΔ καθώς εν μέσω ψιθύρων, σεναρίων και πολλών δημοσιευμάτων, είδα τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Δένδια μαζί στο Πεντάγωνο. Ήταν μια κίνηση που ήθελε το Μέγαρο Μαξίμου και αυτό από μόνο του αποτέλεσε ένα σήμα σε διάφορα κέντρα που εξυφαίνουν, όπως μου είπε κεντρικό στέλεχος, σενάρια για υπονόμευση της κυβέρνησης. Για να δούμε και τη συνέχεια.

Χαμόγελα και συνομιλία

Ο πρωθυπουργός έτυχε θερμής υποδοχής από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και οικοδεσπότη που δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες και συζητήσεις σχετικά για τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Νίκος Δένδιας ξέρει ότι μόνο να χάσει έχει εάν επιλέξει την κόντρα και δεν είναι σε αυτή τη λογική. Πέρα από την θερμή χειραψία είχαν και ιδιαίτερη συζήτηση, καθώς κάθισαν και δίπλα – δίπλα. Ο πρωθυπουργός πήγε και με κορονοϊο και γι’ αυτό φορούσε μάσκα, ενώ δεν σκέφθηκε ούτε στιγμή να μην πάει. Εξάλλου η εκδήλωση ήταν σε ανοικτό χώρο.

Τα πηγαδάκια του Πενταγώνου

Το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω από καλό στο Πεντάγωνο το οποίο είχε φορέσει το νέο του ρούχο και υποδεχόταν τους καλεσμένους του. Όμως, πέρα από το εντυπωσιακό της εικόνας, δικός μου άνθρωπος είχε βαλθεί να μετράει χειραψίες. Ξεχώρισε εκείνη του πρωθυπουργού με τον δήμαρχο Αθηναίων, το πηγαδάκι με γέλια ανάμεσα σε δυο Ευάγγελους, τον Βενιζέλο και τον Μεϊμαράκη, την αρκετά μεγάλη σε διάρκεια κουβέντα ανάμεσα στον Βενιζέλο και τον Επίσκοπο Επιδαύρου, Νικόδημο, ο οποίος χειροτονήθηκε πριν από 10 ημέρες. Επίσης, το καλό κλίμα ανάμεσα σε Μητσοτάκη – Δένδια, αλλά και την συζήτηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αυτό που μου σχολίασε επίσης ο άνθρωπός μου ήταν ότι εντυπωσιάστηκε με τον πρωθυπουργό ο οποίος παρά το ότι νοσεί με covid, με ελαφρά συμπτώματα ευτυχώς, ήταν σε πολύ καλή διάθεση και με όρεξη για κουβέντα.

Οι ατάκες σε Δούκα

Ενδιαφέρον είχε ότι ο πρωθυπουργός τους χαιρέτησε όλους. Όταν πλησίασε τον Χάρη Δούκα του είπε «δήμαρχε βλέπω κάθεστε δίπλα στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων» με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να παίρνει την «πάσα» και να του λέει του δημάρχου Αθηναίων «σε έβαλα στην άκρη για να μας προσέχεις» με τον τελευταίο να χαμογελάει, δείχνοντας ότι στην χθεσινή ξεχωριστή στιγμή για την εθνική μας άμυνα, οι όποιες αντιπαραθέσεις μπήκαν στην άκρη.

Οι απόντες

Συζήτηση όπως ήταν αναμενόμενο έγινε για τις απουσίες των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας δεν πήγε στην εκδήλωση. Το μήνυμα όμως της μη παρουσίας τους έδωσε τροφή για σχόλια, αν και δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα. Εξάλλου όλα τα βλέμματα ήταν στους Δένδια και Μητσοτάκη.

Συμπόρευση Νέας Αριστεράς με Βαρουφάκη

Εδώ και καιρό υπήρχαν δημοσιεύματα, ή διαρροές να το πω καλύτερα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θα πορευτούν μαζί κοινοβουλευτικά – στην καλύτερη περίπτωση σε μία κάθοδο εκλογική, δηλαδή ενός συνασπισμού. Αυτό ακούστηκε πριν την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να συμπορευτεί εκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα, μία κίνηση που θεωρείται σωστή για την εκλογική επιβίωση, πρωτίστως του ίδιου του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ’ όλα τα δημοσιεύματα κορυφαία στελέχη σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες μου έλεγαν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και τελικά αυτό επιβεβαιώθηκε. Επίσης όπως σας έχω ενημερώσει θα κάθονταν στο τραπέζι για να συνομιλήσουν με τον πρώην πρωθυπουργό εάν και εφόσον τηρούσε τις «κόκκινες γραμμές» τους. Ποιες ήταν αυτές; Να περάσει στα χέρια του δημοσίου η ΔΕΗ, για παράδειγμα, ή να μειώνονταν οι αμυντικές δαπάνες. Όνειρο απατηλό αφού ο Αλέξης Τσίπρας θα κατασκηνώσει στο κέντρο και στον λεγόμενο προοδευτικό πατριωτισμό. Μπορώ να σας πω όμως, ότι τα νεότερα στελέχη της Νέας Αριστεράς είναι σε συζητήσεις με τον Γιάνη Βαρουφάκη ώστε για να είναι υποψήφιοι μαζί του. Μία κοινή κάθοδος που μπορεί να τους εξασφαλίσει την είσοδο τους στη Βουλή, μιας και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Βαρουφάκη να πιάνει το όριο για την είσοδο στο κοινοβούλιο.

Ο φίλος του Ανδρουλάκη

Επανέρχομαι στην παραίτηση του Γιώργου Παπαβασιλείου από διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία κράτησε μία ημέρα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να τον πρότεινε και αν τον πρότεινε, γνωρίζω όμως ότι οι δύο τους γνωρίζονται καλά και είναι φίλοι. Άρα μπορεί να είναι και δική του απόφαση για τον Γιώργο Παπαβασιλείου, για τον οποίο σας είχαμε γράψει ότι είναι χαμηλών τόνων έχει δική του εταιρεία με εξήντα άτομα όπως έμαθα και φέρνει εις πέρας τις αποστολές.

Η ώρα των επιστημόνων

Σήμερα, εκτός απρόοπτου, θα είναι η μέρα που από το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινωθούν περίπου 30 ονόματα που θα απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Έμαθα πως δεν θα έχουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις εκτός εάν υπάρχουν 2-3 πρόσωπα που θα μας εκπλήξουν, εκτός ΣΥΡΙΖΑ, και τα οποία τα κρατάει μυστικά ο πρώην πρωθυπουργός. Ξέρω όμως ότι αρκετά πρόσωπα θα είναι από παλαιό think tank που είχε φτιάξει και δεν περπάτησε, από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς του ΣΥΡΙΖΑ και το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ). Προβλέψιμο φαίνεται.

Φωνές για αυτοδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ

Θα μείνω όμως στο ΣΥΡΙΖΑ και θα σας πω ότι ακούω ήδη πολλές φωνές για να αυτοδιαλυθεί το κόμμα. Είναι μεγάλη η γκρίνια για την πρόσφατη απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για συμπόρευση με το υπό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που ακόμα δεν έχει γίνει. Οι χειρισμοί όλων των κεντρικών στελεχών για αυτή την υπόθεση λένε πως είναι άθλιοι και ενδεικτικό των κακών χειρισμών είναι και το γεγονός ότι έγινε προσπάθεια να πείσουν πως δεν αποφάσισαν συμπόρευση αλλά σύγκλιση. Αυτό όμως που μου λένε είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που μιλάνε για αυτοδιάλυση με το επιχείρημα πως δεν προχωρά ως τώρα κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης.

Χρήματα σε δήμους

Έρχεται συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος την επόμενη εβδομάδα και ρώτησα τι γίνεται με την χρηματοδότησή τους. Μου είπαν ότι χρήματα θα δοθούν στο πλαίσιο πάντα των ορίων του προϋπολογισμού. Η κυβέρνηση θέλει να δώσει χρήματα για να διαμορφώσει και πιο ευνοϊκό κλίμα σε δήμους. Μάλιστα ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης έχει λάβει σχετική απόφαση σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό.

Μουρμούρα για αγρότες

Την ίδια στιγμή όμως είναι εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσο οι αγρότες θα πάρουν τις επιδοτήσεις που πρέπει. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ρίχνει βαριά τη σκιά της πάνω από την κυβέρνηση και δεν υπάρχει φως για γενναίες χρηματοδοτήσεις. Γίνονται κινήσεις όπως έμαθα με πρωτοβουλία και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη που μιλάει με την Κομισιόν για να δοθούν χρήματα. Στο Μαξίμου ευελπιστούν πως θα τα καταφέρουν διότι δεν θέλουν να δουν μπλόκα Νοέμβριο μήνα.

Αναβαθμίστηκαν οι υπηρεσίες υγείας στη Φθιώτιδα

Πετάγομαι λίγο στην περιφέρεια του Χρήστου Σταϊκούρα, την Φθιώτιδα, και την πολυπόθητη υγεία. Επειδή είχαν υπάρξει γκρίνιες για τον προηγούμενο διοικητή του νοσοκομείου Λαμίας, έμαθα για τον νυν, τον Λάρμπι Λαχλάλι, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Έμαθα λοιπόν ότι ήταν αξιοκρατικά τα κριτήρια της τοποθέτησής του από τον Άδωνι Γεωργιάδη και το σημαντικότερο ότι ο διοικητής προσπαθεί στη γενικότερη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Επίσης με ενημέρωσαν ότι εγκαινιάστηκε το τμήμα επειγόντων περιστατικών τον Ιούλιο στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπως έγινε από το μηδέν και το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Ραχών, ενώ έχει αναβαθμιστεί ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Κέντρου Υγείας Στυλίδας. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του κέντρου υγείας των Καμένων Βούρλων.

Στηρίζουν Αναστασόπουλο

Τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο πεδίο αυτό των δικηγορικών εκλογών. Ο μεγαλύτερος επιστημονικός σύλλογος της χώρας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, μπαίνει στην τελική ευθεία για τις εκλογές στο τέλος του Νοεμβρίου. Χθες έκανε κεντρική προεκλογική συγκέντρωση ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, πρόσωπο που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλες δυνάμεις και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω της χθεσινής συγκέντρωσης ρώτησα τι γίνεται στη ΝΔ και μου είπαν πως πολλοί βουλευτές και υπουργοί δίνουν μάχη για να επικρατήσει ο Δημήτρης Αναστασόπουλος. Και όπως εικάζουν οι έμπειροι επί των εκλογικών διαδικασιών, η μάχη θα είναι σκληρή.

Στο ΚΑΣ ο «τελευταίος» λόγος για τη Μαρίνα Αλίμου

Η αρχαιολογία και συγκεκριμένα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, είναι αυτό που θα πρέπει να δώσει την τελευταία ουσιαστικά έγκριση στο επενδυτικό project των 100 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να ανοίξει και ουσιαστικά ο δρόμος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου από τη Reds, όπως μου έλεγε άνθρωπος με γνώση του project. Σας θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έδωσε το «πράσινο φως» για τα λιμενικά έργα στη Μαρίνα Αλίμου, ωστόσο εκκρεμεί και το στάδιο που σας προανέφερα, προκειμένου η φιλόδοξη επένδυση που θα αγγίξει και πιθανότατα θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, να μπορέσει να υλοποιηθεί μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις που προηγήθηκαν.

Το «Project Imola» κλείνει τον κύκλο των «κόκκινων» δανείων στην Πειραιώς

Με στρατηγικές κινήσεις που υλοποίησε τα τελευταία χρόνια, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε ακόμη ένα κεφάλαιο στη στρατηγική εξυγίανσης του ισολογισμού της, κλείνοντας το «Project Imola». Μια μικρού μεγέθους αλλά συμβολικής σημασίας τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 250 εκατ. ευρώ, η οποία ωστόσο έχει τη δική της σημασία γιατί αυτό που διακρίνω στην πραγματικότητα είναι ότι κλείνει έναν κύκλο μετά τις μεγάλες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προηγήθηκαν (Phoenix, Vega, Sunrise). Το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και ομολογιακά και λοιπές απαιτήσεις, που είχαν ταξινομηθεί ως “held for sale” από τα τέλη του 2024. Την απόκτηση των τίτλων ανέλαβε όχημα που διαχειρίζεται η Waterwheel Capital, με την Cepal Hellas να λειτουργεί ως servicer της συναλλαγής.

Το νέο πρόσωπο στην Εθνική μεταγραφή από την Adidas

Μαθαίνω ότι η Μίρκα Νεμφάκου ανέλαβε καθήκοντα ως νέα επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) στην Εθνική Τράπεζα. Η Νεμφάκου προέρχεται από την Adidas πριν από λίγες μέρες διαδέχθηκε την Εύη Χατζηιωάννου, η οποία κατείχε έως πρόσφατα τη συγκεκριμένη θέση. Η Ε. Χατζηιωάννου, που τον τελευταίο χρόνο βρισκόταν στην Κίνα, θα συνεχίσει στην Εθνική Τράπεζα ως σύμβουλος του διευθύνοντος συμβούλου, Παύλου Μυλωνά.

Η συνεργασία που «έκλεισε» την Τσιμισκή

Δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι όπου εμφανίζεται ο ΛΕΞ ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτόν, δημιουργείται πανικός. Η εικόνα έξω από το νέο κατάστημα της JD Sports στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες θύμιζε περισσότερο συναυλία παρά λανσάρισμα προϊόντος. Νεαροί, παρέες και φανατικοί του ΛΕΞ σχημάτιζαν ουρές που έφταναν μέχρι τη γωνία της Τσιμισκή, περιμένοντας υπομονετικά για να αποκτήσουν ένα από τα συλλεκτικά καπέλα της συνεργασίας της γνωστής εταιρείας αθλητικών ειδών, New Era με τον ΛΕΞ. Το καπέλο ήταν αποκλειστικά στο JD Sports της Τσιμισκή, και εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες, με τη διάθεση να γίνεται με σειρά προτεραιότητας, όπως είχε ανακοινωθεί. Όσοι πρόλαβαν, απέκτησαν όχι απλώς ένα κομμάτι μόδας, αλλά ένα κομμάτι που συνδέει τη street κουλτούρα της Θεσσαλονίκης με έναν από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Νέες κινήσεις στην παγκόσμια ναυτιλιακή σκακιέρα από τον Μαρινάκη

Συνεχίζει με εντατικό ρυθμό τις επενδύσεις της στη ναυτιλιακή αγορά η Capital Maritime του Βαγγέλη Μαρινάκη, επεκτείνοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα και στον τομέα των bulk carriers, μετά από μια περίοδο έντονης δραστηριότητας σε containerships, gas carriers για μεταφορά αερίου και tankers. Σύμφωνα με ναυπηγικές πηγές, ο ελληνικός όμιλος έχει προχωρήσει σε παραγγελία δύο bulk carriers χωρητικότητας 180.000 dwt στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Shipbuilding, με παράδοση στα τέλη του 2026. Η συμφωνία, που επιβεβαιώνεται από πολλαπλές ναυτιλιακές πηγές της αγοράς, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαφοροποίησης στόλου και αξιοποίησης των εξαιρετικά ανταγωνιστικών κινεζικών τιμών στα νεότευκτα πλοία.

Άφιξη του μεγαλύτερου ηλεκτρονικού φαρμακείου στο Mall Athens

Την παρουσία του στο φυσικό λιανεμπόριο ενισχύει το To Farmakeio Mou, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη θέση ανάμεσα στα τρία μεγαλύτερα ηλεκτρονικά φαρμακεία της χώρας και σε αυτό συμμετέχει μετοχικά και η WeRealize του Χάρη Καρώνη, συνιδρυτή της Viva Wallet. Η αλυσίδα ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της καταστήματος στο ισόγειο του εμπορικού κέντρου The Mall Athens, σηματοδοτώντας έτσι τη δυναμική είσοδό της στα βόρεια προάστια. Να σας πω εδώ ότι η επιχείρηση είχε τζίρο 21,41 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, έναντι 19,67 εκατομμυρίων ευρώ το 2023 και 24,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2022. Η εν λόγω εταιρεία κατάφερε πέρυσι να μειώσει τις ζημίες στα 796,94 εκατομμύρια ευρώ, από 1,45 εκατομμύρια ευρώ το 2023 και 2,42 εκατομμύρια ευρώ το 2022.