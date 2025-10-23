BEAST

Αντιφατική κίνηση

Καλημέρα σε όλους. Πέρασε η τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και τώρα το θέμα της κυβέρνησης είναι πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η περιφρούρηση του από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πάντως ο Νίκος Δένδιας εμφανίστηκε χθες στην Βουλή και ψήφισε την τροπολογία και εδώ προκύπτει η αντίφαση που επεσήμαναν πολλοί από την ΚΟ της ΝΔ: Εάν διαφωνείς όπως φάνηκε από την δήλωσή σου απέχεις και δεν ψηφίζεις. Πολύ αλλόκοτο φάνηκε αυτό χθες σε πολλούς, ενισχύοντας την εκτίμηση πως έκανε μια κίνηση για τα μάτια του κόσμου χωρίς να έχει την αποφασιστικότητα να φθάσει την κόντρα με τον πρωθυπουργό έως το τέλος.

Από μακριά ο Δένδιας

Πάντως ο υπουργός Εθνικής Άμυνας όταν εμφανίστηκε στη Βουλή χθες ήταν πολύ απόμακρος. Πήγε και ψήφισε, παρά το γεγονός πως έλεγαν πως θα το κάνει με επιστολική ψήφο αλλά αυτό δεν γινόταν, και κυριολεκτικά ήταν, όπως λέει ο λαός, από μακριά και αγαπημένος, με τους δημοσιογράφους. Σου λέει τώρα μην ανοίξω νέο μέτωπο με το Μέγαρο Μαξίμου καθώς ο πρωθυπουργός χθες στη Βουλή είπε ότι μίλησε μαζί του και δεν εξέφρασε καμία διαφωνία. Βέβαια μετά, χωρίς να ενημερώσει το πρωθυπουργικό γραφείο, έβγαλε μια δήλωση που ήταν σε άλλη γραμμή, δίνοντας τροφή για αρνητικά σχόλια και βέβαια την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να αναδείξει χάσμα μεταξύ πρωθυπουργού και υπουργού. Και η εικόνα αυτή δεν άρεσε σε αρκετούς.

Επίθεση Άδωνι σε Δένδια

Πολλοί βουλευτές και υπουργοί κατ’ ιδίαν χθες στη Βουλή επέκριναν τον Ν. Δένδια αλλά μόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης βγήκε τόσο επιθετικά εναντίον του. Έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ο υπουργός Υγείας έριξε τα καρφιά του κατά του Ν. Δένδια. «Η μόνη περίπτωση να μην μιλήσω σε δικιά μου τροπολογία είναι να είμαι σε ΜΕΘ αλλά και σε κώμα» είπε και άκουσε τους παριστάμενους να τον επικροτούν και να μέμφονται τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος όπως είπε ένας εξ αυτών, «θέλησε να δοξασθεί κρυπτόμενος».

Τα αναγκαία επιδόματα

Υπάρχουν πολίτες που αντιδρούν όταν ακούν για επιδόματα. Ίσως διότι στο παρελθόν δίνονταν σωρηδόν και σε πολλές περιπτώσεις ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που είναι παραπάνω από αναγκαία όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος και των αυξημένων ενοικίων. Έτσι όταν ο Παύλος Μαρινάκης δέχθηκε, στο πλαίσιο του briefing με τους πολίτες που έχει καθιερώσει την ερώτηση: «Πάλι επιδόματα θα δώσετε τον Νοέμβριο;» ήταν σαφής. Αναφέρθηκε στην μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που έχει γίνει στη χώρα προκειμένου να ενισχυθούν τα εισοδήματα, επισήμανε όμως ότι υπάρχουν επιδόματα που είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία. «Αν με ρωτάτε αν πρέπει να δίνουμε ένα ενοίκιο πίσω, όπως θα δοθεί από τον προσεχή Νοέμβριο για το 80% των ανθρώπων που νοικιάζουν σπίτι, η απάντηση είναι πως “ναι”» προσθέτοντας ότι θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες παρεμβάσεις διότι και απαιτούνται και προσφέρουν στήριξη στην κοινωνία.

Η τελευταία κατοικία του Νιόνιου

Δυστυχώς έφυγε ένας από τους τελευταίους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος ήταν μία μουσική ευφυία. Με λόγο πολιτικό και κοινωνικό στα τραγούδια του, όπως και αιχμηρό. Στοχαστικός και συνάμα ονειροπόλος. Όλοι μας ταυτιστήκαμε με στίχους και μουσικές του. Η κηδεία του Νιόνιου της καρδιά μας θα τελεστή το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και θα καλυφθεί από το Δημόσιο. Στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, ως συνυπογράφοντες εμφανίζονται οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Επίσης έμαθα ότι η φιλαρμονική του δήμου Αθηναίων θα είναι στη Μητρόπολη και θα παίζει τραγούδια του, όπως επίσης φρόντισε ο Δήμος Αθηναίων επειδή έχει την ευθύνη του πρώτου Νεκροταφείου και μετά από επικοινωνία του Χάρη Δούκα με την σύζυγό του Άσπα, ο τάφος να είναι όσο το δυνατόν όσο πιο κοντά στην είσοδο του Νεκροταφείου και πίσω αριστερά από την εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.

Τα αλεξίσφαιρα τζάμια

Έμαθα πως πολιτικό πρόσωπο το οποίο ήταν στο επίκεντρο καιρό πριν, έβαλε στο γραφείο του αλεξίσφαιρα τζάμια. Όπως μου είπε ό άνθρωπος που συμμετείχε στις εργασίες τοποθέτησης, μπορεί να αποκρούσει ακόμα και ρουκέτα – χωρίς την παραμικρή υπερβολή. Πολλοί πίνουν νερό στο όνομα του, ενώ θεωρείται μετρ στο πολιτικό παιχνίδι.

Σε ρυθμούς παρέλασης

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνω ότι η επιδίωξη είναι να αναδειχθούν όλες οι σύγχρονες και καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες, προκειμένου να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και μετάβασης της Ελλάδας στη νέα ψηφιακή και επιχειρησιακή εποχή. Με λίγα λόγια αναμένεται να γίνει μια μεγάλη φιέστα με αφορμή την «Ατζέντα 2030» τον κεντρικό σχεδιασμό της οποίας έχει αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία.

Οι δυο φράξιες στο ΣΥΡΙΖΑ και η τακτική

Πολιτική Γραμματεία έχουμε στην πλατεία Κουμουνδούρου όπου εκεί θα συγκρουστούν «δύο στρατόπεδα» με διαμεσολαβητή τον Σωκράτη Φάμελλο. Το κύριο θέμα της συζήτησης θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει στον πρώην πρωθυπουργό το «κόμμα του» για να επιβιώσει. Κακά τα ψέματα αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για την επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και κατ’ επέκταση του Φάμελλου. Η μία φράξια που αποτελείται από τον Παύλο Πολάκη, Τρύφωνα Αλεξιάδη, Ρένα Δούρου και Νίκο Παππά θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρχει πορεία αυτόνομη – αν και θα έπρεπε να βγάλω τον Παππά ο οποίος πέταξε το «μπαλάκι» στον Αλέξη Τσίπρα για μία εκλογική συνεργασία και η ομάδα της Όλγας Γεροβασίλη, Θανάση Θεοχαρόπουλο, Γιάννη Ραγκούση Κώστα Ζαχαριάδη που μιλάνε για παράλληλες πορείες ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα ,με συγκλίνουσες πορείες. Απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω ο Φάμελλος δεν θέλει να πάει αντιπαραθετικά στον Τσίπρα και θα προσπαθήσει να κρατήσει διαύλους ανοιχτούς. Γιατί στην περίπτωση που θα έχουμε δεύτερες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ με την υπάρχουσα κατάσταση δύσκολα θα μπει στη Βουλή και στην πλατεία Κουμουνδούρου αυτό το γνωρίζουν.

Αγριεμένοι οι «Πολάκηδες»

Μου λένε όμως ότι σε αρκετές νομαρχιακές οι υποστηρικτές του Παύλου Πολάκη είναι πολύ αγριεμένοι σε φάση που καλούν τους συντρόφους τους που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα να το κάνουν άμεσα και να μην είναι υποκριτές. Και λένε αυτό που γίνεται, μένοντας μέχρι να φύγουν, αποτελεί ασέβεια στο πρόσωπο του Σωκράτη Φάμελλου.

Πυρά κατά Γερουλάνου

Μετά τη στοχοποίηση του Χάρη Δούκα στη Χαριλάου Τρικούπη μουρμουράνε και για τον Παύλο Γερουλάνο. Ο λόγος είναι ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος απουσίασε από δυο κρίσιμες συνεδριάσεις της Βουλής, όπου το κόμμα έπρεπε να εμφανίζεται παρών και ενωμένο. Μάλιστα μου είπαν πως δεν έχει τοποθετηθεί και για το επίμαχο θέμα της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Μάλλον κρατά και αυτός ισορροπίες.

«Εγώ είμαι εδώ»

Κατέθετε επί δύο ώρες, χθες, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλακης, όπου ξεκίνησε η δίκη για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Τον συνόδευαν ο Χρήστος Κακλαμάνης ο οποίος χειρίζεται το ποινικό της υπόθεσης, ο Μανόλης Βελεγράκης δικηγόρος που ασχολείται με το αστικό κόμματι της υπόθεσης και τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είναι και δικηγόροι, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς και ο Πάνος Γκανιάτσος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε στην έδρα κάποια στιγμή ότι «εδώ είμαι εγώ, που είναι οι άλλοι» αφήνοντας αιχμές για την απουσία κάποιων στελεχών της κυβέρνησης.

Δούκας μαζί με Παπανδρέου

Από την άλλη πλευρά ο Χάρης Δούκας ενισχύει όλο και περισσότερο την συμμαχία του με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου καθώς το σύστημα του δεύτερου τον στηρίζει φανατικά. Οι δυο τους βρέθηκαν χθες στην Πάτρα σε εκδήλωση του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, για την αξιοπιστία της ενημέρωσης στον καιρό των fake news, όπου και μίλησαν, ενώ πριν από αυτό συμμετείχαν και στο Διεθνές Συνέδριο «Breaking the Oligarchs’ Grip: The Athens Dialogues», που συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και το Κέντρο Μελέτης Ολιγαρχών.

Τιμήθηκε ο Στουρνάρας

Και να πάω τώρα στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα που το απόγευμα της Τρίτης, ενώ γινόταν χαμός στη Βουλή με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και ο Ολυμπιακός έδινε τη μάχη του με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, τιμήθηκε. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών τίμησε τη μακρά προσφορά του ως Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στην οικονομική επιστήμη και τη δημόσια ζωή. Εκεί του επιδόθηκε και τιμητικός τόμος με τίτλο «Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα».

Ο Πατούλης τη φιλάει στον Χαρδαλιά

Νομίζω ότι είναι άσβεστο το μίσος του πρώην περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη για τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά. Έπεσα στην εκπομπή ΝΕΤ24, στο Rise TV, και την συνέντευξη που παραχώρησε στον Βασίλη Ταλαμάγκα, ο Γ. Πατούλης τον πέρασε γενεές δεκατέσσερις. Η πολιτική στα όμορφά της.

Άφησε πίσω τις ζημιές του Daniel το Θεόνη

Η AHB Group, η εταιρεία πίσω από το φυσικό μεταλλικό νερό «Θεόνη», δείχνει πλέον να έχει αφήσει πίσω της τη μεγάλη ζημιά που υπέστη από την κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023. Όπως άκουσα να λέει οπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Τσέλιος, οι πωλήσεις έχουν ανακτήσει πλήρως την πτώση 10%-15% που είχε καταγραφεί τότε, και η εταιρεία έχει επιστρέψει σε αναπτυξιακή πορεία. Η κακοκαιρία είχε προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις του Θεόνη, από κτίρια και μηχανήματα μέχρι αποθέματα και διαφυγόντα κέρδη, με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 2,88 εκατ. ευρώ. Η επιχείρηση έλαβε ασφαλιστική αποζημίωση ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην ταχεία αποκατάσταση και επανεκκίνηση της παραγωγής. «Η ανάκαμψη ξεκίνησε σταδιακά από τα μέσα του 2023 και ολοκληρώνεται φέτος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Τσέλιος, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει επανέλθει δυναμικά, με την εγχώρια ζήτηση αλλά και τις εξαγωγές να κινούνται ανοδικά.

Η Τράπεζα Κύπρου από την κρίση στην ευρωπαϊκή ελίτ

Σήμερα θα σας μιλήσω για την περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, η οποία ομολογουμένως παρουσιάζει ενδιαφέρον. Κι αυτό γιατί μία δεκαετία μετά τη βαθιά κρίση που συγκλόνισε το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, η Τράπεζα Κύπρου (BoC)αναδεικνύεται πλέον ως μια από τις πιο αποδοτικές και «καθαρές» τράπεζες της Ευρώπης. Το turnaround που ξεκίνησε το 2014-2015 φτάνει στο αποκορύφωμά του, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) να έχουν καταρρεύσει από το 63% στο μόλις 1,7% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, επίδοση που τη φέρνει ανάμεσα στις κορυφαίες της ηπείρου. Τραπεζικοί αναλυτές αναφέρουν ότι η επαναφορά της μερισματικής πολιτικής μετά από χρόνια αναδιάρθρωσης «σήμανε και ψυχολογικά το τέλος της κρίσης». Με απόδοση μερίσματος 8–9%, η Τράπεζα Κύπρου κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στα πιο ελκυστικά τραπεζικά εισοδηματικά «χαρτιά» της Ευρώπης.

Η ΔΕΗ «φορτίζει» την αποθήκευση ενέργειας

Το μεγάλο χαρτί της επόμενης μέρας στην ενέργεια, δεν είναι άλλο από την αποθήκευση ενέργειας. Και προς αυτή την κατεύθυνση η ΔΕΗ μέσω της θυγατρικής της PPC Renewables προχωρά αθόρυβα αλλά σταθερά στην υλοποίηση της στρατηγικής της για ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έχει ξεκινήσει την κατασκευή συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (BESS) 50MW/200MWh στο Αμύνταιο, έργο που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των 860MW που αναπτύσσει στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο project θα χρησιμοποιεί υδρόψυκτη τεχνολογία LFP μπαταριών, εξασφαλίζοντας παροχή 50MW για 4 ώρες, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα του δικτύου και υποστηρίζοντας τα γειτονικά φωτοβολταϊκά πάρκα. Το έργο αυτό αποτελεί κρίκο στην αλυσίδα ενεργειακής μετάβασης της ΔΕΗ, μετά τα δύο ήδη υπό κατασκευή συστήματα αποθήκευσης σε Καριά και Μελίτη (συνολικής ισχύος 98MW/196MWh).

Σε «ολιγόλεπτη» παράταση το Στρατόπεδο Γκόνου

Μεταξύ άλλων μαθαίνω ότι η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου που προηγείται της κατάθεσης των προσφορών για το στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, οδηγείται σε «ολιγόλεπτη» ή για την ακρίβεια ολιγοήμερη παράταση, της τάξης της μίας εβδομάδας. Τυπικοί λόγοι, όπως μου εξηγεί άνθρωπος με γνώση των πραγμάτων, οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη, μετά από αίτημα της Goldair, της μίας εκ των δύο διεκδικητών. Η εταιρεία ζήτησε χρόνο για να ετοιμάσει καλύτερα την οικονομική της πρόταση. Θυμίζω εδώ ότι ο άλλος διεκδικητής είναι ο ΟΛΘ, με μεγαλομέτοχο τον Ιβάν Σαββίδη. Ο νικητής, που θα αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής, θα αναλάβει για τουλάχιστον 30 χρόνια τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, με τον προϋπολογισμό του έργου να εκτιμάται στο επίπεδο των 260 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζει να «μεγαλώνει» ο Σκλαβενίτης

Ο Σκλαβενίτης συνεχίζει να καταγράφει επιδόσεις που ξεπερνούν τον μέσο όρο της αγοράς και του συνόλου των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μου έρχονται από ανθρώπους που γνωρίζουν τον κλάδο, η αλυσίδα κινείται και φέτος πάνω από τον ρυθμό ανάπτυξης του συνόλου των σούπερ μάρκετ, ο οποίος αυτή την περίοδο διαμορφώνεται γύρω στο 5%–5,5% σε σχέση με πέρσι. Η εταιρεία φαίνεται να διατηρεί την ανοδική της τροχιά, ενισχύοντας για ακόμη μια χρονιά το μερίδιό της στην αγορά.