BEAST

Μηδενικό πεδίο σύγκλισης

Καλημέρα σε όλους. Όταν δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα πολιτικά κόμματα, τουλάχιστον αυτά που κυβέρνησαν, ούτε στα εθνικά θέματα και σε κάποια ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τότε μην περιμένετε να δούμε συγκλίσεις στο μέλλον. Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που έγινε με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξε την προβληματική κατάσταση που υπάρχει. Ας ξεκινήσουμε.

Απάντηση σε Καραμανλή – Σαμαρά

Αυτό που διέκρινα χθες από την ομιλία του πρωθυπουργού ήταν η προσπάθεια να δείξει ότι δεν κάνει υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα και ειδικά με την Τουρκία. Αυτό ήταν και μια έμμεση απάντηση, αυτό μου έλεγαν στο περιθώριο της συζήτησης κεντρικά κυβερνητικά στελέχη, στους πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, για όσα έχουν πει κατά καιρούς για την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πικάρισμα Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός όμως έδειξε χθες με την ομιλία του, έκανε τριτολογία, ότι δεν έχει διάθεση από εδώ και πέρα να αφήνει πολλά να πέφτουν κάτω και να δέχεται κριτική για κάθε θέμα, ειδικά εάν θεωρεί πως είναι άδικη. Ε, χθες την είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, που υπερέβη τον χρόνο, καθώς μίλησε σχεδόν τον διπλάσιο χρόνο. «Από εδώ και στο εξής αν θέλετε πραγματικά να υπάρχει δική μου παρουσία, θα πρέπει να φροντίζετε να τηρείτε τον χρόνο σας», του είπε ο Κ. Μητσοτάκης με μια φράση που έδειξε πώς θα κινηθεί στη συνέχεα.

Στην αντεπίθεση και για ΟΠΕΚΕΠΕ

Και επειδή το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ επηρεάζει την κυβέρνηση, ειδικά στη σχέση της με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ο πρωθυπουργός πέρασε στην αντεπίθεση χθες και δεν άφησε αναπάντητα όσα είπε η αντιπολίτευση. Και κάποια στιγμή, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, είπε με έμφαση που εξέπληξε πολλούς, ακόμα και κυβερνητικούς βουλευτές: «Και ο κ. Φραπές και ο κ. Χασάπης και ο κ. Μανάβης και ο κ. Μυλωνάκης και όποιος θέλετε. Εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο». Η απάντηση δεν άρεσε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που φώναξε: «Ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει;». Ο πρωθυπουργός δεν κόλλησε και την απαξίωσε: «Μην γκαρίζετε, δεν σας ακούω».

Αγωνία για αγρότες

Και επειδή αναφέρθηκα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να σημειώσω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουν την γκρίνια των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ακούστηκε χθες ότι παραιτήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αλλά κάτι τέτοιο διαψεύστηκε από τον ίδιο και από συνεργάτες του πρωθυπουργού. Πάντως σήμερα ο ίδιος θα απαντήσει στην Βουλή σε επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τα αγροτικά.

Σκληρό ροκ ο Ανδρουλάκης

Για να περάσω και λίγο στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είδα ότι ήταν αρκετά επιθετικός έναντι της κυβέρνησης. Μου είπε καλή πηγή ότι έχει επιλέξει να ακολουθήσει την παλαιά και δοκιμασμένη συνταγή του Κώστα Λαλιώτη, του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και συνάντησε προ ημερών, δηλαδή σκληρό ροκ έναντι της κυβέρνησης. Και η χθεσινή του ομιλία ήταν ένα δείγμα για το πώς θα κινηθεί και αυτός από εδώ και πέρα.

Πρωτοφανείς εκφράσεις στο Κοινοβούλιο

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, έναντι του βουλευτή της ΝΔ και πρώην υπουργού, Δημήτρη Καιρίδη, χθες στη Βουλή. Πώς ξεκίνησαν όλα; Ο Βελόπουλος κατηγορούσε την Ευρώπη και ο Καιρίδης του φώναξε «φέρε τα λεφτά σου από τη Γερμανία». Ε, αυτό ενόχλησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, που κατέφυγε σε πρωτοφανείς και πεζοδρομιακούς χαρακτηρισμούς που καταδίκασαν όλοι σχεδόν.

Ο Φάμελλος αγνόησε Τσίπρα

Και ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε έμμεσα μηνύματα σε Σαμαρά και Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική, αυτό που έκανε εντύπωση στους παρατηρητικούς χθες στη Βουλή ήταν η αγνόηση της εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ επί πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα. Πώς να το πει κάποιος όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε περίπου 55 λεπτά στην πρωτομιλία του και δεν ανέφερε ούτε μία φορά το όνομα του Αλέξη Τσίπρα ούτε επικαλέστηκε την πολιτική εκείνης της περιόδου.

Πολάκης κατά Τσίπρα

Και δεν έφτανε ο Φάμελλος, αλλά ο Τσίπρας δέχτηκε και έμμεσα πυρά από τον Παύλο Πολάκη που κατέθεσε, στη συζήτηση για το εργασιακό νομοσχέδιο, τη δική του πρόταση η οποία περιλαμβάνει επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και 13ης σύνταξης, σπάσιμο του καρτέλ των τραπεζών μέσω του δημοσίου ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας, κ.ά. Μάλιστα, είπε ότι «αυτό είναι το περιεχόμενο μιας εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης, για μια έντιμη Ελλάδα που θα αντικαταστήσει την παρασιτική, μιζαδόρικη, διεφθαρμένη διακυβέρνηση», μια διατύπωση που θεωρήθηκε και μήνυμα προς την πλευρά Τσίπρα.

Οι κομμένοι του Τσίπρα

Και αφού αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα όλο και μαθαίνω για πρόσωπα που είναι κατά κάποιον τρόπο «κομμένοι» από το νέο εγχείρημα που ετοιμάζει. Πέρα από τους γνωστούς, Νίκο Παππά, Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου, έμαθα ότι και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος είναι στη λίστα των προσώπων που δεν θέλει ο πρώην πρωθυπουργός στη νέα προσπάθειά του. Τον κατάλογο θα σας τον εμπλουτίζω συχνά – πυκνά. Πάντως στο γραφείο του Τσίπρα ήταν περιχαρείς χθες, διότι είδαν τη μέτρηση της MRB, σύμφωνα με την οποία το 21,8% είναι θετικό έναντι του νέου κόμματος και θα το ψήφιζε.

Βιογραφικά για τον Τσίπρα

Μου έρχονται πληροφορίες που αν δεν τις δω με τα μάτια μου δεν τις πιστεύω. Πέρασα χθες από τη Βουλή για να ακούσω και τον πρωθυπουργό και πέτυχα μπροστά μου γνωστό βουλευτή της Αριστεράς και της προόδου με τον οποίο διατηρώ φιλική σχέση. Τον ρώτησα, τι άλλο, τι βλέπει για την επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, μου είπε ότι δέχεται μηνύματα από γνωστούς του που του λένε να δώσει το βιογραφικό των παιδιών τους για να είναι υποψήφιοι στις ερχόμενες εκλογές με τον νέο πολιτικό φορέα. Όχι άνθρωποι που ψήφιζαν Αριστερά ή ήταν στο κέντρο. Ξέρω, θα μου πείτε ότι ακούγεται σαν κακόγουστο αστείο, αλλά το είδα με τα μάτια μου. Όχι το βιογραφικό, αλλά το μήνυμα.

Οι ευρωβουλευτές που έφυγαν πρώτοι

Διήγηση για περιστατικό από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα. Στην πτήση είχε και ευρωβουλευτές και δεν θα πω ποιους, γιατί εκείνοι ξέρουν. Δεν ενόχλησε ότι ταξίδευαν business, αυτά έχουν ξεπεραστεί και σιγά την business. Ενόχλησε όμως ότι έφυγαν πρώτοι από το αεροπλάνο μετά την προσγείωση στην πρωτεύουσα μη δίνοντας τη θέση τους σε επιβάτες που βιάζονταν, γιατί είχαν πτήσεις σε ανταπόκριση και κινδύνευαν να τις χάσουν λόγω καθυστέρησης. Δεν τους το ζήτησε κανείς. Μόνοι τους έπρεπε να το σκεφτούν. Και δεν είναι ότι δεν το άκουσαν.

Τέλος στα παιχνιδάκια

Βουλευτής της ΝΔ μου έλεγε ότι ο παππούς του τραυματίστηκε στο αλβανικό μέτωπο το ’40 και πάντα θα καμαρώνει για τον αείμνηστο Λάκωνα. Και γνωρίζοντάς τον μου τόνιζε ότι ο παππούς του δεν θα είχε θέμα με την απεργία πείνας ενός πατέρα που έχασε το παιδί του, αλλά θα είχε πρόβλημα με αυτούς που φέρνουν την ιστορία στα μέτρα τους, με αυτούς που μπλέκουν τους αγώνες για την δημοκρατία με τους πεσόντες σε πολέμους για την ελευθερία του έθνους. Με αυτούς που μιλάνε για επικοινωνιακά τερτίπια της κυβέρνησης, ενώ πολύ απλά είναι ένδειξη σεβασμού. Και μου θύμιζε ο φίλος ότι αυτοί που ωρύονται και μιλάνε για χούντα μάλλον τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους.

Η στάση του Μαρκόπουλου

Τον τελευταίο καιρό, ο βουλευτής Δημήτρης Μακρόπουλος είχε πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση για το θέμα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι. Έδειξε ότι διαφωνούσε με τους χειρισμούς στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό φάνηκε και με ανάρτησή του στο Facebook όπου έλεγε ότι «η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει αυτό που πρέπει άμεσα, πριν να είναι αργά». Τις τελευταίες ημέρες, όμως, όλο και περισσότεροι μου λένε ότι είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά και στο ενδεχόμενο ενός πολιτικού φορέα του πρώην πρωθυπουργού, θα ήταν δίπλα του. Και δεν με ενημέρωσε μόνο ένας, αλλά όπως μου είπαν συζητιέται στα πηγαδάκια των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δ. Μαρκόπουλος εκλέγεται στη Β’ Πειραιά όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία έβγαλε τρεις βουλευτές, με τον γνωστό δημοσιογράφο να καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Αν γίνονταν σήμερα εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έβγαζε δύο.

Περί Πλεύρη και Βενιζέλου

Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, αλλά επειδή τις τελευταίες ημέρες διαβάζω ότι ο Θάνος Πλεύρης σκέφτεται να κατέβει απέναντι στον Χάρη Δούκα για τον δημαρχιακό θώκο των Αθηνών, να σημεώσω πως το Beast το είχε γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τίτλο Ποιος υπουργός της ΝΔ πάει για δήμαρχος της Αθήνας. Αυτό, βέβαια, μόνο αν δεν θα είναι ξανά υποψήφιος ο Κώστας Μπακογιάννης. Όπως επίσης η στήλη σάς είχε πει ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν πρόκειται να είναι στο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Όχι γιατί δεν θέλει τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάθε άλλο είναι εξαιρετικές οι σχέσεις μεταξύ τους, αλλά γιατί ως ιδιοσυγκρασία και ως πολιτικό μέγεθος δεν θα του ταίριαζε. Επίσης, θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις ερχόμενες εθνικές εκλογές, με συνέπεια να πιστεύει ότι μπορεί να παίξει σημαίνοντα ρόλο σε μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού.

Στόχος της Alpha Bank για 1 δισ. σε ακίνητα

Στο ίδιο μονοπάτι με τις μεγάλες τραπεζικές κινήσεις στην αγορά ακινήτων φαίνεται πως βαδίζει και η Alpha Bank, η οποία ανεβάζει ταχύτητα στον τομέα του real estate μέσω της θυγατρικής της Alpha Real Estate Services. Η διοίκηση έχει θέσει στόχο διπλασιασμού του χαρτοφυλακίου επενδύσεων, από τα σημερινά 500 εκατ. ευρώ σε 1 δισ. ευρώ, μέσα στα επόμενα χρόνια. Όπως αποκάλυψε πριν από λίγες ώρες ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Real Estate, Γιάννης Γκάνος, η τράπεζα έχει ήδη κινηθεί «επιθετικά» στην αγορά, πραγματοποιώντας άμεσες επενδύσεις άνω των 140 εκατ. ευρώ σε τομείς που θεωρούνται στρατηγικοί: τα γραφεία κατηγορίας Class A, το λιανεμπόριο και τα logistics. Πρόκειται για αγορές που προσφέρουν σταθερές αποδόσεις, αλλά και δυνατότητα υπεραξιών, ειδικά σε περιβάλλον αυξανόμενης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς ποιοτικών ακινήτων.

Το InterIKEA έρχεται το ’26 στον Ασπρόπυργο

Ένα από τα πιο συζητημένα projects της αγοράς real estate μαθαίνω ότι πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το logistics center στον Ασπρόπυργο, που αναπτύσσει η Trade Estates, μέτοχος του οποίου είναι ο όμιλος Fourlis, η Autohellas της οικογένειας Βασιλάκη αλλά και το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση. Σας θυμίζω ότι τον χώρο που βρίσκεται υπό κατασκευή έχει μισθώσει ο όμιλος InterIKEA. Πίσω από την κίνηση αυτή κρύβεται μια στρατηγική στροφή υψηλής σημασίας: η Trade Estates επιδιώκει να τοποθετηθεί δυναμικά στο σταυροδρόμι μεταξύ λιανικού εμπορίου και σύγχρονων αποθηκευτικών υποδομών, δημιουργώντας ένα ενιαίο «οικοσύστημα» logistics και retail, που εξυπηρετεί τόσο φυσικά όσο και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Ουρές στο νέο επιχειρηματικό εγχείρημα των Jackaroo

Μπορεί να άνοιξε μόλις πριν από δύο ημέρες, αλλά ήδη σχηματίζονται ουρές στο κέντρο της Αθήνας έξω από το κοτοπουλάδικο «Krispy». Στη συμβολή των οδών Αιόλου και Ευριπίδου, αρκετός κόσμος περιμένει υπονομετικά για μια μερίδα τραγανό πανέ κοτόπουλο, συνοδεία δυνατής μουσικής και ατμόσφαιρας που θυμίζει περισσότερο opening πάρτι παρά απλό κατάστημα εστίασης. Πληροφορίες αναφέρουν πως πίσω από το νέο εγχείρημα βρίσκεται ο ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της αλυσίδας Jackaroo, Μιχάλης Μαντζουράνης, ο οποίος φαίνεται να έχει για ακόμα μια φορά «πιάσει τον παλμό» του κοινού. Το «Krispy» συνδυάζει το street food με μοντέρνα αισθητική και επικοινωνιακό πάθος – το είδος της εμπειρίας που οι νεότερες γενιές αναζητούν όχι μόνο για το φαγητό, αλλά και για τη διασκέδαση.

O Σταθόπουλος και ο Αργυρός στο Λονδίνο

Ο Νίκος Σταθόπουλος, επικεφαλής της BC Partners, είναι από τα πιο προβεβλημένα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής διασποράς στο Λονδίνο και βασικός υποστηρικτής της πρωτοβουλίας «The Hellenic Initiative». Η παρουσία του δίπλα στον Αργυρό, ο οποίος ήταν επίσης παρών στο γκαλά του Λονδίνου δεν είναι απλή κοσμική στιγμή. Ο Αργυρός, ως μουσικός πρεσβευτής της νέας γενιάς επιτυχημένων Ελλήνων, αξιοποιήθηκε επικοινωνιακά από το ίδρυμα, για να φωτίσει τη φιλανθρωπική δράση του οργανισμού και να προσελκύσει νεότερο κοινό, κάτι που παραδοσιακά έλειπε από τέτοιες εκδηλώσεις. Το γκαλά πληροφορούμαι ότι συγκέντρωσε ρεκόρ δωρεών, ανεβάζοντας τη συνολική προσφορά του οργανισμού πάνω από τα 24 εκατ. δολάρια από το 2012, και ενισχύει τη θέση του THI ως του σημαντικότερου οργανισμού της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι «εκπλήξεις» της Prodea και το χαρτοφυλάκιο των 600 εκατ.

Κάτι φαίνεται να «ψήνεται» στα γραφεία της Prodea Investments, καθώς η αγορά μιλάει για ανακοινώσεις που έρχονται μέσα στις επόμενες ημέρες – ίσως και ώρες. Οι εξελίξεις συνδέονται τόσο με την τύχη του γνωστού χαρτοφυλακίου των 600 εκατομμυρίων ευρώ, που προοριζόταν για την AKTOR, όσο και με τη συνολική στρατηγική κατεύθυνση της Prodea. Η υπόθεση είναι γνωστή, καθώς το deal Prodea – AKTOR για την απόκτηση 39 ακινήτων συνολικής αξίας περίπου 579,4 εκατ. ευρώ προοριζόταν να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις της αγοράς real estate στην Ελλάδα. Ωστόσο, το σχέδιο δεν προχώρησε, με τα δύο μέρη να ανακοινώνουν πως η «συμφωνία πλαίσιο» δεν θα προχωρήσει. Ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η Prodea ανακοίνωσε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2025.

«Εγκαίνια» στο νέο κεφάλαιο της Μοτοδυναμικής

Στις 10 Νοεμβρίου, η Μοτοδυναμική ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Με ένα event υψηλού προφίλ και καλεσμένους δημοσιογράφους από πολλά μέσα, η εταιρεία θα παρουσιάσει επίσημα τη NIO, τη νέα μάρκα premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων που φέρνει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η Μοτοδυναμική της οικογένειας Κυριακόπουλου, που εδώ και δεκαετίες έχει ταυτιστεί με τη Yamaha, το Rent a Car της Sixt και την Porsche, μπαίνει πλέον και σε μια κατηγορία που μέχρι τώρα έλειπε από το χαρτοφυλάκιό της: το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πολυτελείας. Η NIO, κινεζική εταιρεία που θεωρείται το «Tesla της Ανατολής», βάζει στο παιχνίδι από τα υπερσύγχρονα μοντέλα της μέχρι τη δική της τεχνολογία ανταλλαγής μπαταριών (battery swap), που μπορεί να αλλάξει τη φόρτιση μέσα σε 5 λεπτά.