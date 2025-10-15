BEAST

Οι μάχες στη Βουλή

Καλημέρα σε όλους. Ημέρες κοινοβουλευτικών μαχών αυτές που ζούμε. Και δεν είναι μόνο η συζήτηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού που πραγματικά έχει ενδιαφέρον, αλλά και το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τις επικριτικές αναφορές της αντιπολίτευσης για θεσμοθέτηση 13ώρου και την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μεγάλη μάχη όμως θα γίνει αύριο στην προ ημερησίας συζήτησης για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα που μόνο εκεί δεν θα μείνει, αλλά θα ανοίξει η βεντάλια και θα έχουμε μετωπική των πολιτικών αρχηγών.

Στην αντεπίθεση ο Βορίδης

Να αποδομήσει όσα του καταλόγισε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Γρηγόρης Βάρρας, επιχειρεί ο Μάκης Βορίδης. Ο πρώην υπουργός απέστειλε email στους βουλευτές της ΝΔ επιτιθέμενος στον Βάρρα και ουσιαστικά τονίζοντας ότι δεν τον αδειάζει το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Βορίδης στέκεται πίσω από το επιχείρημα της κυβέρνησης και το κάνει σημαία ότι δεν έχει ούτε ποινική ούτε πολιτική ευθύνη. «Οι ερμηνείες περί αδειάσματος χαρακτηρίστηκαν ως διαστρέβλωση και κοπτοραπτική της αντιπολίτευσης» αναφέρει στο σημείωμά του ο Μ. Βορίδης που πιέζεται αρκετά τελευταία.

Μνημείο για τα Τέμπη

Να σας πληροφορήσω τώρα για μια συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Στο Μέγαρο Μαξίμου τους ήρθε ως ιδέα και πρόταση, αλλά δεν έχει συζητηθεί. Το έριξαν στο τραπέζι βουλευτές της ΝΔ και έχει ενδιαφέρον για να φύγει η συζήτηση από το θέμα του Άγνωστου Στρατιώτη που όσο πάμε και προς την 28η Οκτωβρίου θα φουντώσει. Μου είπαν ότι προτείνεται από μέλη της ΚΟ και θα τα ακούσουμε και δημόσια, να γίνει κανονικό μνημείο και όχι να υπάρχουν όπως σήμερα ονόματα με κόκκινη μπογιά στο μάρμαρο, λουλούδια και καντήλια, αλλά και να γίνει και ονοματοδοσία ενός δρόμου. Και όπως μου είπε μια καλή πηγή, αυτό θα εξεταστεί για να αποφορτιστεί η ατμόσφαιρα.

Ανησυχία για φοιτητικές κινητοποιήσεις

Να σας πάω σε άλλο θέμα, καθώς έπιασε το αυτί μου ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για ενδεχόμενες φοιτητικές κινητοποιήσεις με την έναρξη του εξαμήνου. Το θέμα των αιώνιων φοιτητών, των διαγραφών και τα πειθαρχικά μέτρα, έχουν προκαλέσει αναστάτωση στα ΑΕΙ και σήμερα είναι κρίσιμη μέρα λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου αλλά και συνελεύσεων στα πανεπιστήμια. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη είναι σε ανοικτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου και μένει να φανεί πως θα αντιδράσει η κυβέρνηση σε ένα νέο σκηνικό έντασης, καθώς δεν προλαβαίνει να κλείσει ένα θέμα και ανοίγει άλλο.

Κινητοποίηση για Καραμανλή

Σήμερα το απόγευμα θα πάω στην Παλαιά Βουλή στην εκδήλωση που θα γίνει για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα πρόεδρο της Βουλής. Θα πάω γιατί θα μιλήσει ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός στην τιμητική εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη που επί της πρωθυπουργίας του εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής, η πρώτη γυναίκα, θα μιλήσει για το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη. Μου είπαν ότι γίνεται κινητοποίηση από το καραμανλικό σύστημα. Για να δούμε.

Γιατί ο Πολάκης βρίσκεται σε δύσκολη θέση;

Με πήραν αρκετοί χθες τηλέφωνο για να με ρωτήσουν γιατί ο Παύλος Πολάκης είναι στην πιο δύσκολη θέση, όπως σας έγραψα χθες. Πρωτίστως να πω ότι μετέφερα τα λόγια ανθρώπου που είναι δίπλα στον Σωκράτη Φάμελλο και η απάντηση είναι απλή. Ένας είναι κυρίως ο λόγος. Οι σχέσεις του με τον πρώην πρωθυπουργό θυμίζουν θερμοκρασίες πολικού ψύχους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πολιτικός από την Κρήτη τον αποκαλεί σε παρέες ειρωνικά «κεντρώο» ενώ από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αφήσει πίσω του οτιδήποτε πολιτικά τοξικό και αναφέρομαι στις συμπεριφορές και τον τρόπο που τα έλεγε ο Πολάκης. Όχι στα πολιτικά του επιχειρήματα που μπορεί να είχαν κάποιες φορές δόση αλήθειας, απλά τα μετέφερε στην κοινωνία με λάθος τρόπο. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο Παύλος Πολάκης έχει δικό του κόσμο που τον πιστεύει πολιτικά και τον στηρίζει και τον στήριζε στα δύσκολα. Έναν κόσμο που θα του χρειαστεί του Αλέξη Τσίπρα αν θέλει να κυβερνήσει ξανά.

Η κινητικότητα Δημητριάδη

Και αφού είμαι στα κυβερνητικά και αναφέρομαι στο Μέγαρο Μαξίμου να σας ενημερώσω τι κάνει ένας άλλοτε πανίσχυρος παράγοντας του πρωθυπουργικού επιτελείου και ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο δικηγόρος λοιπόν Γρηγόρης Δημητριάδης παρατηρώ ότι το τελευταίο διάστημα κάνει μπαράζ επαφών και μάλιστα τις κοινοποιεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βουλευτές της ΝΔ, προέδρους επιμελητηρίων, όπως τον Κώστα Κόλλια του Οικονομικού και τον Γιώργο Στασινό του ΤΕΕ, τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμο, κ.α. Και πολλοί αναρωτιούνται που αποσκοπεί αυτή η κινητικότητα που δεν τελεί εν γνώσει του πρωθυπουργού όπως ξέρω, εκτός και εάν άλλαξε κάτι τελευταία που δεν το νομίζω.

Το πολιτικό σπίτι της Αγαπηδάκη

Όχι δεν έχουμε εκλογές αλλά οι βουλευτές προετοιμάζονται παίρνουν θέση. Το δικό της πολιτικό σπίτι απέκτησε η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Χθες μάλιστα έκανε εγκαίνια του πολιτικού της γραφείου και γέμισε την κεντρική λεωφόρο της Θηβών στο Περιστέρι από τους συγκεντρωμένους πολίτες που πήγαν στον αγιασμό του γραφείου της δηλώνοντας την υποστήριξη τους. Το αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Περιστερίου Γρηγόριος συνοδεία κληρικών ενώ μαζί της στάθηκαν στο βάθρο όπου χαιρέτησε τους συμπολίτες της στη δυτική Αθήνα , ο αντιπρόεδρος της βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Παρόντες και βουλευτές όπως ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Νότης Μηταράκης, Γιώργος Σταμενίτης και οι κομματικοί Γιάννης Σμυρλής καθώς και ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Στέλλιος Κονταδάκης. Έμαθα ότι είχε αρκετό κόσμο ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση βρέθηκε και ο αεικίνητος δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης όπως και αντιδήμαρχοι της πόλης που βρίσκεται το πολιτικό γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας.

Ανακοινώνονται οι επιτροπές του συνεδρίου

Στο φουλ οι μηχανές της Χαριλάου Τρικούπη ενόψει του συνεδρίου αφού θα ανακοινωθεί σήμερα η σύνθεση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπή Συνεδρίου του κόμματος. Μαζί η Επιτροπή Προγράμματος με επικεφαλής τον Λευτέρη Καρχιμάκη και η Επιτροπή Καταστατικού, που απ’ ό,τι φαίνεται θα είναι ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής. Όσον αφορά την Επιτροπή Διεύρυνσης όπου θα ανακοινωθεί, σε δύο τρεις ημέρες απ’ ό,τι μαθαίνω, επικεφαλής θα είναι ο Κώστας Σκανδαλίδης και θα περιλαμβάνει τον Πέτρο Παππά τον βουλευτή που προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ όπως και μεσαία στελέχη όπου «επαναπατρίστηκαν» επί Νίκου Ανδρουλάκη.

Καλοβλέπει το κόμμα του Αλέξη

Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ. Είναι στέλεχος του. Βγαίνει αρκετά στην τηλεόραση και στέκεται καλά όπως λένε και οι αντίπαλοί του. Επίσης ο λόγος του είναι καταγγελτικός κυρίως κατά της Δεξιάς και στις εθνικές εκλογές ήταν αρκετά ψηλά στην περιφέρεια του αλλά δεν βγήκε για ακόμη μια φορά. Για να σας βοηθήσω περισσότερο στις εσωκομματικές εκλογές ήταν σκληρά απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη ασχέτως αν κατά το παρελθόν τον είχε στηρίξει. Ο συγκεκριμένος λοιπόν όπως μαθαίνω δεν θα έλεγε όχι σε μία μετακίνησή του στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά για να το πω καλύτερα το «καλοβλέπει».

Το άγαλμα και τα «γαλλικά» του αυτοδιοικητικού

Πολλά σχόλια τόσο στα social media όσο και από πολιτικούς προκάλεσε η απόφαση του προέδρου του ΕΕΑ Γιάννη Χατζηθεοδοσίου να τοποθετηθεί το άγαλμα των μικρομεσαίων στο Πεδίον του Άρεως. Πέραν του θέματος της αισθητικής για το άγαλμα του Προμηθέα και όσων προσκλήθηκαν στα αποκαλυπτήρια μαθαίνω ότι ακούστηκαν πολύ απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί για τον άνθρωπο που είχε τη «σύλληψη» και προχώρησε στην υλοποίηση της. Άνθρωπός μου έστησε αυτί σε κουβέντα που είχε υψηλόβαθμος αυτοδιοικητικός με συναδέλφους του. Κάτι για καραγκιοζιλίκια και εκφράσεις τύπου «πιο κιτς πεθαίνεις», άκουσε να εκστομίζονται και άλλα «γαλλικά» από τον υψηλόβαθμο αυτοδιοικητικό με τους άλλους δυο συνομιλητές να συμφωνούν απόλυτα κουνώντας συγκαταβατικά τα κεφάλια τους.

Κάτοικοι Εκάλης οι βασιλείς της Ολλανδίας

Μία εντυπωσιακή έπαυλη, από τις πλέον επιβλητικές των βορείων προαστίων εμβαδού 1.489 τμ αξίας τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ πουλήθηκε από την Sotheby’s International Realty Greece. Σύμφωνα με πληροφορίες νέοι ιδιοκτήτες φέρονται να είναι οι βασιλείς της Ολλανδίας Γουλιέλμος και Μάξιμα. Η χτισμένη στην Εκάλη εμβληματική έπαυλη που βρίσκεται σε έκταση 5.535 τμ, διαθέτει βοηθητικό χώρο 904 τετραγωνικών μέτρων στεγάζει το γκαράζ, την αποθήκη και το κέντρο ασφαλείας. Στα πλεονεκτήματα του ακινήτου που έχει προκαλέσει τον θαυμασμό των υποψήφιων αγοραστών, αλλά και το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών κτηματομεσιτικών γραφείων καταγράφεται ότι ο αγοραστής θα έχει τη δυνατότητα κατασκευής ενός επιπλέον κτηρίου 700 τετραγωνικών μέτρων.

Επισημαίνεται ότι το πάθος του βασιλιά Γουλιέλμου και της Βασίλισσας Μάξιμα για την Ελλάδα ξεκίνησε το 2010, όταν παραβρέθηκαν στον γάμο του Νικόλαου ντε Γκρες με την Τατιάνα Μπλάτνικ στις Σπέτσες. Η βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας διαθέτει μια εντυπωσιακή ιδιοκτησία στην περιοχή του Κρανιδίου, στην Πελοπόννησο. Η επιλογή τους να περνούν παρατεταμένες περιόδους στην Ελλάδα έχει αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο κριτικής, από την αγορά της βίλας το 2012.

Τι ετοιμάζει και τι συζητά ο Μπάρμπα Στάθης

Σε πεδίο έντονης κινητικότητας κινείται ο Μπάρμπα Στάθης, καθώς η διοίκηση της Ideal Holdings ετοιμάζει νέο κύκλο επενδύσεων και εξαγορών στον χώρο των τροφίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλάνο προβλέπει επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ έως το 2028, με αιχμή την αναβάθμιση του παλιού εργοστασίου Froza στη Λάρισα, ύψους 35 εκατ. ευρώ. Στόχος, ο διπλασιασμός της παραγωγής και η ενίσχυση της παρουσίας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Παρά τις φήμες που κατά καιρούς κυκλοφορούν στην αγορά, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος του ομίλου Ideal στον οποίο ανήκει ο Μπάρμπα Στάθης, διέψευσε κάθε ενδεχόμενο συζητήσεων με τη Vivartia, για τη Δέλτα ή την Ελληνική Ζύμη (Αραμπατζής), ξεκαθαρίζοντας ότι η εταιρεία «κοιτάζει αλλού» για στρατηγικές συνεργασίες. Το μήνυμα είναι σαφές: ο Μπάρμπα Στάθης μετατρέπεται σε επενδυτικό βραχίονα της Ideal, με φόντο νέες κινήσεις εξαγορών που –όπως όλα δείχνουν– ήδη συζητιούνται πίσω από κλειστές πόρτες.

Τι ετοιμάζουν τα Attica στο Ελληνικό

Στρατηγικές και καλά μελετημένες κινήσεις ετοιμάζουν τα πολυκαταστήματα Attica, τα οποία σχεδιάζουν την επόμενη φάση ανάπτυξής τους μέσα από νέους, πιο ευέλικτους χώρους λιανικής. Σήμερα το δίκτυο των πολυκαταστημάτων εκτείνεται σε 69.000 τ.μ., όμως το πλάνο προβλέπει επέκταση κατά περίπου 3.500 τ.μ., με τη δημιουργία μικρότερων καταστημάτων, monobrand σημείων και εξειδικευμένων specialty stores. Όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος Δημοσθένης Μπούμης, στα άμεσα σχέδια περιλαμβάνονται τρεις νέες παρουσίες στο Riviera Galleria του Ελληνικού, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα της Attica στο εμβληματικό project. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο παρουσίας και στο Ellinikon Mall, το οποίο κατά την ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας, ενισχύοντας θεαματικά το αποτύπωμα της αλυσίδας στη νότια Αθήνα.

Οι κινήσεις ανανέωσης του Ανδρέα Μαρτίνου

Σε φάση αποεπένδυσης από τα παλαιότερα aframax δεξαμενόπλοιά της ακούω ότι βρίσκεται η Minerva Marine του Ανδρέα Μαρτίνου, ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων μεγάλων ελληνικών ναυτιλιακών. Σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση του 103.800 dwt Minerva Lisa (ναυπήγησης 2004), ενώ δεύτερη συμφωνία για το αδελφό πλοίο Minerva Iris (103.100 dwt, 2004) φέρεται να ωριμάζει και αναμένεται να κλείσει σύντομα. Οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν τη σταδιακή ανανέωση του στόλου της εταιρείας, καθώς τα δύο δεξαμενόπλοια έχουν πλέον συμπληρώσει πάνω από είκοσι χρόνια υπηρεσίας, και αφήνουν περιθώρια για επενδύσεις σε νεότερα, ενεργειακά αποδοτικότερα σκαριά.

Οι Κινέζοι επιμένουν, οι κλασικοί παίκτες του αυτοκινήτου σταθεροποιούνται

Στο πεδίο των εμπορικών τάσεων, η εικόνα για τους «νέους παίκτες» της ελληνικής αγοράς από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου είναι μεικτή. Φέρνω ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κινέζικες μάρκες (XPeng, Zeekr, Seres, Voyah, Changan), οι οποίες συνεχίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, με μικρούς αλλά σταθερούς αριθμούς ταξινομήσεων. Ενδεικτικά, η XPeng και η Dongfeng έχουν καταγράψει από 7 ταξινομήσεις η καθεμία στο 9μηνο του 2025, ενώ η Zeekr και η Changan ακολουθούν με 3 οχήματα. Οι premium κατασκευαστές αυτοκινήτων πολυτελείας κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με τη Maserati να διατηρεί τον ρυθμό της (10 ταξινομήσεις έως και τον Σεπτέμβριο φέτος), ενώ Ferrari και Rolls-Royce σημείωσαν από μία. Οι Lotus και Lamborghini έχουν πουλήσει από 6 και 5 αυτοκίνητα αντίστοιχα στην Ελλάδα, δείγμα ότι η πολυτελής κατηγορία διατηρεί τη σταθερή, αν και περιορισμένη, της πελατεία.

Το ταξίδι του Γεράρδου στην Κίνα

Στην Κίνα μαθαίνω ότι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Κώστας Γεράρδος, διευθύνων σύμβουλος του Πλαισίου, για μια σειρά από επιχειρηματικές επαφές με συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας. Το ταξίδι εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχρονικής σχέσης του Πλαισίου με την κινεζική αγορά, μια σχέση που αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη της εταιρείας στον χώρο των ηλεκτρονικών και τεχνολογικών προϊόντων. Η Κίνα, άλλωστε, είναι εδώ και χρόνια κομβικός προμηθευτής για το Πλαίσιο, καθώς από εκεί προέρχονται οι συσκευές Turbo-X, η μάρκα που έχει καθιερώσει η ελληνική εταιρεία σε laptops, tablets, smartphones και περιφερειακά.

Τα μικρά σούπερ μάρκετ και ο ρόλος των «μεγάλων»

Τα μικρά σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, αυτά που δεν ξεπερνούν τα 400 τ.μ., εξελίσσονται πλέον σε ρυθμιστή των ισορροπιών στην αγορά οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων και ποτών. Παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά θεωρούνταν συμπληρωματικός κρίκος της αλυσίδας διανομής, σήμερα αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κρίκο του κλάδου, με τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων από όλες τις άλλες κατηγορίες καταστημάτων και έντονο ενδιαφέρον από επενδυτές και μεγάλες αλυσίδες. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι «το convenience (κατάστημα ευκολίας) έχει γίνει πλέον το νέο πεδίο μάχης». Η πληθώρα νέων καταστημάτων μικρής λιανικής, είτε αυτόνομα είτε υπό την ομπρέλα μεγάλων ομίλων, δείχνει ότι ο καταναλωτής αναζητά πλέον εγγύτητα, ταχύτητα και ευκολία. Όπως μου λένε άνθρωποι του κλάδου η μεγάλη πρόκληση είναι ότι τα «μεγάλα ψάρια» μπαίνουν δυναμικά στο ίδιο νερό. Οι ΑΒ Βασιλόπουλος και My market, αλλά και άλλες μεγάλες αλυσίδες, έχουν πλέον αναπτύξει δίκτυα μικρών σημείων πώλησης, κατά βάση μέσω franchise. Οι συγκεκριμένοι όμιλοι διαθέτουν τεράστιες αποθήκες, logistics που μειώνουν το κόστος διανομής, και φυσικά διαπραγματευτική ισχύ που καμία μικρότερη εταιρεία δεν μπορεί να προσεγγίσει.