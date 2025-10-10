BEAST

Καθημερινότητα δεν είναι το κόμμα του Τσίπρα

Καλημέρα σε όλους. Εντάξει με το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά η κυβέρνηση, έτσι λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, τρέχει για να λύσει μείζονα θέματα της καθημερινότητας. Αυτή είναι η κυβερνητική γραμμή την ίδια ώρα που στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο ψάχνονται να δουν τι θα κάνει ο Τσίπρας, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα του και κυρίως ποιους θα πάρει μαζί του.

Ποιοι θέλουν το κόμμα Σαμαρά

Και το έργο έλαβε τέλος. Αναφέρομαι στη σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά όπου η απουσία του τελευταίου από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ήταν αισθητή. Με άνθρωπο του πρώην πρωθυπουργού που μίλησα, μου είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν νομιμοποιεί τις διαρροές αφήνοντας να εννοηθεί ότι πετώντας τους το μπαλάκι για την επιστροφή του Μεσσήνιου πολιτικού στην Νέα Δημοκρατία μέσω διαρροών το μόνο που μπορεί να κάνει είναι χειρότερα τα πράγματα. Το κλίμα μεταξύ των δύο πολιτικών αντρών είναι κακό. Και μάλλον μη αναστρέψιμο. Αυτό βέβαια που συζητιέται στα πηγαδάκια μεταξύ των βουλευτών είναι πόσοι από τη ΝΔ καλοβλέπουν ένα κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Κάποιοι φυσικά και το θέλουν. Πρόκειται γι αυτούς που θα χάσουν την έδρα τους στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Τα γύρισε ο Σαλμάς για Μυλωνάκη

Τόσο δημοσίως, όσο και σε συζητήσεις στο παρασκήνιο ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, Μάριος Σαλμάς αποσαφηνίζει ότι η αναφορά – καταγγελία για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη για τα περί παρακολουθήσεων βουλευτών αναφορικά με το θέμα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων είναι μια φούσκα. Και αυτό γιατί ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος, όπως διευκρινίζει του είχε πει ότι ενημερώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, χωρίς να ονοματίζει συγκεκριμένα από ποιο πρόσωπο. «Υπέθεσα τον κ. Μυλωνάκη, επειδή αυτός συνήθως ενημερώνει τους βουλευτές για διάφορα ζητήματα» είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι ο Μπουκώρος δεν είχε αναφέρει κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όταν ενημερώθηκε ότι παρακολουθείται με εισαγγελική εντολή. Περί ανακριβειών και δημιουργικής ασάφειας ο λόγος, πάνω στα οποία έχει στηθεί ένα ολόκληρο αφήγημα το τελευταίο διάστημα, με τον Σαλμά να τα γυρίζει αριστοτεχνικά.

Γέφυρες στους αγρότες

Ένα καυτό θέμα που απασχολεί το Μέγαρο Μαξίμου είναι να μην γενικευθεί το κλίμα έντασης που δημιουργούν πολλοί αγρότες. Στο πρωθυπουργικό επιτελείο έχουν πλήρη εικόνα τι έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές με τις διαμαρτυρίες των αγροτών και έχει δώσει σήμα να υπάρξουν κινήσεις κατευνασμού. Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας συγκάλεσε σύσκεψη και ανακοίνωσε ότι εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα ξεκινήσει μια σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς. Η σύσκεψη ήταν τρίωρη και παρόντες ήταν φορείς, αγρότες, κτηνοτρόφοι και εκπρόσωποι παραγωγών της Θεσσαλίας. Μου είπαν όμως ότι οι διαβουλεύσεις στη Λάρισα δεν ικανοποίησαν πάντως τους εκπροσώπους των αγροτών οι οποίο ζητούσαν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών και αύριο θα συζητήσουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Τα τσεκ της κυβέρνησης

Επί των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων έμαθα ότι και με εμπλοκή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη έγιναν κινήσεις. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει σειρά πληρωμών, αρχίζοντας από την πληρωμή των παλαιών βιολογικών προϊόντων, των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς και των αποζημιώσεων για τα φερτά υλικά που βρίσκονται σε κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις μετά τον Ντάνιελ.

Μάχη και στα σχολεία

Άλλο καυτό θέμα για την κυβέρνηση είναι να δείξει ότι είναι κοντά και στην εκπαίδευση. Έτσι, χθες το απόγευμα έγινε ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία με επιπλέον πιστώσεις. Την σύσκεψη επεδίωξε και την πέτυχε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για να προσληφθούν περίπου 500 επιπλέον αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Εκεί ήταν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης.

Οι «εγχώριες Ζαχάροβες»

Μπορεί να χρειάστηκαν περίπου 24 ώρες αλλά το ΠΑΣΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση για τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, χωρίς αυτή τη φορά να τα βάλει με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα ήταν στη γραμμή της κυβέρνησης όπου δια του υπουργείου Εξωτερικών από την Τετάρτη απάντησε στις ανιστόρητες αναφορές της Ζαχάροβα. Τώρα οι φήμες ότι το ΠΑΣΟΚ έτρεξε να πάρει αποστάσεις από τους υπερπατριώτες μετά τις αναφορές του Παύλου Μαρινάκη για «εγχώριες Ζαχάροβες» που έχουν πάθει αφωνία εξετάζονται ως ακριβείς.

Οι τρεις οδηγίες των Γάλλων στον Τσίπρα

Πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα που είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών. Απ’ ό,τι μαθαίνω ακολουθεί κατά γράμμα ότι του λέει η γαλλική εταιρεία επικοινωνίας Publicis Communications στον σχεδιασμό του νέου του πολιτικού φορέα. Όχι βεβιασμένες κινήσεις, μικρό ευέλικτο και τεχνοκρατικό σήμα αυτοί που τον ακολουθούν ήδη στην Αμαλίας και καμία συνάντηση με βουλευτές, οι οποίοι βλέπουν από το επιτελείο του, τον Μιχάλη Καλογήρου και τον Γιώργο Βασιλειάδη. Το αν θα πάμε σε μία συνομοσπονδία προοδευτικών παρατάξεων ή σε μία εκλογική λίστα από τον Αλέξη Τσίπρα αυτό θα το δούμε τον επόμενο καιρό. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει τη λέξη Αριστερά αλλά μιλάει για έναν προοδευτικό πατριωτισμό.

Δύο πρόσωπα που λέγεται πως θα τον ακολουθήσουν

Θα σας μεταφέρω δύο πρόσωπα που ακούγεται ότι ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο εγχείρημα και δεν έχουν ακουστεί. Είναι ο έλληνας οικονομολόγος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, θα τον θυμάστε όταν το 2018 ανέλαβε συντονιστής στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και η Ευγενία Φωτονιάτα άγνωστο πρόσωπο για πολλούς με σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως Χημικός Μηχανικός και διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη.

Σιωπητήριο

Στο παραπάνω πλαίσιο, δεν ισχύουν πολλά απ’ όσα γράφονται για ονόματα ων βουλευτών. Οι βουλευτές δεν έχουν πάρει σήμα για κάτι. Ούτε αρνητικό, ούτε θετικό. Όλοι περιμένουν ένα σινιάλο αλλά αυτό θα αργήσει. Έμαθα επίσης ότι θα γίνουν σίγουρα τρεις παρουσιάσεις του βιβλίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλη μια πόλη στην περιφέρεια, ενώ στο επιτελείο του δίπλα, εκτός από τον Γιώργο Βασιλειάδη που είναι και πολιτικός, οι άλλοι είναι τεχνοκράτες.

Τα πρώτα γκάλοπ

Την ίδια ώρα, μπορεί στις δηλώσεις τους τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ- εν ενεργεία βουλευτές να κρατούν αποστάσεις από τις κινήσεις Τσίπρα. Γενικά τη λεωφόρο Αμαλίας, μη θέλοντας να πάρουν επίσημα θέση αλλά στο παρασκήνιο αφενός το κλίμα είναι μουδιασμένο, αφετέρου ακούγονται ήδη αρκετά ονόματα – μεταγραφές για τον νέο φορέα που θα δημιουργήσει ο πρώην πρωθυπουργός. Αύριο μάλιστα έμαθα θα έχουν στα χέρια τους στο Μαξίμου τις πρώτες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που τον συμπεριλαμβάνουν, άρα θα έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που θα προκύψουν.

Τα διλήμματα Ανδρουλάκη

Και ενώ ο Αλέξης Τσίπρας οργανώνεται ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει το πάνω χέρι. Είναι εφικτό; Θα δείξει. Πάντως ο ίδιος επιμένει σε συνομιλητές του ότι το ρεύμα της πολιτικής αλλαγής θα είναι πλειοψηφικό όταν ανακοινωθούν οι εκλογές και τεθούν τα διλήμματα. Μόνο που το ρεύμα θεωρεί πως θα το φέρει το ΠΑΣΟΚ και όχι ο πρώην πρωθυπουργός.

Η σύναξη του Πατέλη

Τι και αν χώρισαν οι δρόμοι τους. Χθες βρέθηκαν μαζί και πάλι. Η αναφορά για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Πατέλη που βρέθηκαν μαζί στην εκδήλωση για το βιβλίο του δεύτερου, όπου επίσης ήταν παρόντες η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας» ο τίτλος του βιβλίου που παρουσιάστηκε στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης και για το οποίο μίλησαν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Οικονομικών Κινδύνων του ESM, Μαριαλένα Αθανασοπούλου και η χρονογράφος και συγγραφέας, Ρέα Βιτάλη. Διέκρινα σχεδόν όλο το υπουργικό συμβούλιο, τραπεζίτες και επιχειρηματίες.

Η ώρα του Πρωθυπουργού

Μπορεί την λεγόμενη Ώρα του πρωθυπουργού να την έχουμε ξεχάσει, αλλά θα δούμε την ερχόμενη Πέμπτη 16 Οκτωβρίου συζήτηση στο Κοινοβούλιο για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ουσιαστικά θα ενημερώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιώντας το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, το μετέτρεψε σε ενημέρωση της κυβέρνησης, καθώς αίτημα είχε καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Γιατί οι Έλληνες δεν αγαπούν τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ

Κοντά στο 4% από το συνολικό τζίρο περίπου 15 δισεκατομμυρίων ευρώ που κάνουν τα σούπερ μάρκετ, υπολογίζεται ότι είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, οι πωλήσεις που κάνουν τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ. Περίπου δηλαδή 600 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που τζιράρουν τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι προσεχώς αυτό το ποσό θα αυξηθεί. Χωρίς ίσως να υπολογίζουν μία μικρή αλλά ουσιώδη λεπτομέρεια: όπως μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει καλά το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι Έλληνες καταναλωτές θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των προϊόντων που αγοράζουν. Είναι καθαρά θέμα καταναλωτικής κουλτούρας, που σε άλλα μέρη του κόσμου δεν συναντάται με την ίδια ένταση. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι οι Έλληνες προτιμούν να μπαίνουν στα καταστήματα, να βλέπουν και να αγγίζουν τα προϊόντα και να έχουν την αίσθηση ότι επιλέγουν αυτό που τους «γεμίζει» το μάτι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως παρά το ότι στη διάρκεια της πανδημίας οι πωλήσεις στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν και έφτασαν κοντά στο 5%, στη συνέχεια κινήθηκαν πάλι προς τα πίσω, σταθεροποιούμενες τελικά κοντά στο 3% που σας προανέφερα.

Μπορεί να χαλάσει το deal της Avramar;

Παρά την προσπάθεια που κάνει η καναδική πολυεθνική των ιχθυοκαλλιεργειών, Cooke, να «σπάσει» τη συμφωνία των τραπεζών με την Aqua Bridge, την εταιρεία που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει την Avramar στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο τελικά δεν φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί. Η Aqua Bridge, αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής, μέσα από μία διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Και η συμφωνία με τις τράπεζες για την απόκτηση του μεγαλύτερου παίκτη στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών στη χώρα μας, καλύπτεται από ρήτρες, κάτι που σημαίνει αρκετά εκατομμύρια αποζημιώσεων σε περίπτωση υπαναχώρησης κάποιας από τις δύο πλευρές. Να σας πω ότι η Cooke, που έχει τζίρο περίπου 4 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια κάθε χρόνο, κατέθεσε δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της Avramar, τη στιγμή που ήδη η Aqua Bridge έχει συμφωνήσει και υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους και ενώ αναμένεται η έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης για το κούρεμα των δανείων της, τα οποία σήμερα αγγίζουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ.

Στο γραφείο του Θεοδωρικάκου από σήμερα οι λίστες των εκπτώσεων

Σήμερα είναι η καταληκτική προθεσμία που έχει δώσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για να προσκομίσουν τις λίστες με τις εθελοντικές εκπτώσεις σε 1.000 προϊόντα, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 15 Οκτωβρίου. Η εντολή Θεοδωρικάκου είναι σαφής: να γίνουν όσο το δυνατόν καλύτερες εκπτώσεις στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Εθελοντικής Μείωσης Τιμής, προκειμένου να πέσει κι άλλο ο πληθωρισμός της χώρας. Στη λίστα αυτή εκτός από επώνυμα προϊόντα θα περιλαμβάνονται και ιδιωτικής ετικέτας τελικά, παρά την αρχική πρόθεση του υπουργού να συμπεριληφθούν μόνο τα επώνυμα.

Το «φιλέτο» της Τσόχα, οι μοναχοί και η Alpha Real Estate

Ένα από τα πιο περιζήτητα ακίνητα του κέντρου της Αθήνας, το επταώροφο κτίριο του ΕΟΤ στην οδό Τσόχα 7 λίγα μέτρα μετά το γήπεδο του Παναθηναϊκού, μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο της αγοράς. Πίσω από την πώληση των 38 ιδιοκτησιών που ανήκουν στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου του Αγίου Όρους βρίσκεται η Alpha Real Estate Services, με ρόλο συμβούλου διαχείρισης. Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 6.173 τ.μ., θεωρείται από τους ανθρώπους της αγοράς ένα «φιλέτο» λόγω της θέσης του. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού πληρώνει συνολικό μίσθωμα σχεδόν 2,3 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027 (1,109 εκατ. το 2026 και 1,176 εκατ. το 2027). Το ελάχιστο τίμημα των 6,4 εκατ. ευρώ κρίνεται από μεσίτες ελκυστικό για έναν αγοραστή που επιδιώκει απόδοση από μισθώματα και μελλοντική υπεραξία, εφόσον το ακίνητο αναβαθμιστεί μέσω πιθανής ανακαίνισης.

Οι επενδύσεις του εφοπλιστή Τοπούζογλου στον Πειραιά

Μαθαίνω από έμπιστα χείλη, ότι ο Στάθης Τοπούζογλου, ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής εταιρείας Prime, αναπτύσσεται στον τομέα του real estate. Δημιουργώντας μία σειρά από εταιρείες με έδρα τον Πειραιά, αντικείμενο των οποίων είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα. Όλες μεταξύ τους έχουν ένα κοινό: την ονομασία Novia Επενδυτική. Και ένα στοιχείο που τις διαφοροποιεί: ότι οι εταιρείες διαχωρίζονται μεταξύ τους με έναν αριθμό δίπλα στο όνομα Novia Επενδυτική. Δηλαδή Novia I, Novia II, Novia III, Novia IV και πάει λέγοντας.

Ο Σταύρος Μήτσης και αγρότης

Εκτός από τα ξενοδοχεία όπου διατηρεί έναν από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους στην Ελλάδα, ο επιχειρηματίας Σταύρος Μήτσης, επεκτείνεται όπως με πληροφορούν και σε άλλες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, μαζί με άλλους επιχειρηματίες προχώρησε στη δημιουργία της εταιρείας Aegean Vertical Farming. Αντικείμενό της είναι η καλλιέργεια και η εμπορία λαχανικών.