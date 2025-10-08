BEAST

Το κεντρικό θέμα συζήτησης

Καλημέρα σε όλους. Γύρω γύρω όλοι και στη μέση ο Αλέξης Τσίπρας, το όνομα του οποίου προκαλεί ευρύτερες συζητήσεις για τα μελλοντικά του σχέδια μετά την παραίτησή του. Και χθες που πέρασα από το Κοινοβούλιο ήταν κεντρικό θέμα συζήτησης μεταξύ των βουλευτών. Και οι απόψεις, όπως καταλαβαίνετε, ποικίλλουν.

Έσπασαν τα τηλέφωνα

Μαθαίνω ότι το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα στην οδό Αμαλίας έχει κατακλυστεί από τηλεφωνήματα πρόθυμων τόσο να ενταχθούν σε ό,τι αποφασίσει ο πρώην πρωθυπουργός αλλά και για απλά συγχαρητήρια για την κίνηση που έκανε. Οι συνεργάτες του, μου λένε, δεν προλαβαίνουν να σηκώνουν τα τηλέφωνα από πολίτες αλλά και πολιτικούς είτε της κεντρικής πολιτικής σκηνής είτε της αυτοδιοίκησης. Ειδικά για τους τελευταίους άκουσα ότι ήδη κάποιοι σπεύδουν να δηλώσουν έτοιμοι να κατέβουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, αν το θέλει και ο Αλέξης.

Η πίεση στο ΠΑΣΟΚ

Τι άκουσα, τώρα, χθες στο Κοινοβούλιο; Μουρμούρα μεταξύ των πασόκων για τη στρατηγική του κόμματος και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ δυνητικά θα πιεστεί από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα μου έλεγαν κάποιοι ότι δεν είναι απάντηση του κόμματος να επιτίθεται στον Τσίπρα και απλά να τον κατηγορεί. «Εμείς θα κριθούμε στο επίπεδο προτάσεων», λένε αρκετοί που δεν τους άρεσε και η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Γκρίνια για Ανδρουλάκη

Ε, λοιπόν αντί να συζητάμε και για τον Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ έχουν στο επίκεντρο των συζητήσεών τους κυρίως τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η πίεση είναι μεγάλη μαθαίνω και μου είπαν ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια στο παρασκήνιο για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν αρκετοί ότι δεν έχει σαφή στρατηγική και αυτό είναι ένα μείζον θέμα που προκαλεί αναταράξεις εσωτερικές. «Τι θα διαχειριστούμε τη μιζέρια μας», έλεγαν πικρόχολα κάποιοι αντί-ανδρουλακικοί.

Το συνέδριο μετατίθεται

Και καθώς ξεκίνησα από το ΠΑΣΟΚ, μαθαίνω ότι μια ακόμα παρενέργεια είναι και η μετάθεση του συνεδρίου του κόμματος. Μου λένε πως πηγαίνει για τον Φεβρουάριο. Και να δείτε που θα τους προλάβει ίσως εδώ και ο Αλέξη Τσίπρας, εάν αποφασίσει τελικά να τρέξει πιο γρήγορα τις διαδικασίες για το κόμμα και το ιδρύσει νωρίτερα.

Κόμμα ή κάτι άλλο;

Πολλοί μιλάμε για κόμμα Τσίπρα, αλλά μια καλή πηγή μού είπε να κρατήσω μικρό καλάθι. Όχι γιατί δεν θα το κάνει, αλλά μου είπε πως σκέπτεται να κάνει κάτι άλλο που δεν θα έχει γίνει παρόμοιό του στην Ελλάδα. Να μην ιδρύσει κόμμα σε πρώτη φάση, διότι αυτό θέλει πολλή δουλειά και μεθοδικότητα και οργανωτική δομή σε όλη την Ελλάδα. Αλλά, να δημιουργήσει μια εκλογική λίστα, εννοείται κάτω από μια πολιτική ομπρέλα ενός ονόματος κόμματος, με ονόματα όμως υποψηφίων ανά νομό. Περίεργο σχήμα.

Η Νέα Αριστερά και ο νέος Τσίπρας

Δύσκολο το βλέπω να πορευτεί η Νέα Αριστερά στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Ξέρω ότι συζητήσεις σε κεντρικό επίπεδο δεν έχουν γίνει, τη στιγμή που το κόμμα και ο Αλέξης Χαρίτσης έχει κόκκινες γραμμές σε μία τέτοια σύμπλευση. Όπως στο θέμα των εξοπλιστικών, στην κρατικοποίηση της ΔΕΗ, που για να είμαι ειλικρινής δεν βλέπω να γεφυρώνεται το χάσμα, την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει εκστομίσει τη λέξη «Αριστερά». Σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχος της Νέας Αριστεράς, με το οποίο συνομίλησα, μου είπε ότι το κόμμα του συμφωνεί με αυτό που είπε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «όχι σε Μεσσίες». Θεωρούν ότι δείχνει μία λογική ενότητας και, εάν και εφόσον υπάρξει πολιτικό πρόγραμμα και πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση, η ευρύτερη δυνατή συσπείρωση δυνάμεων είναι η αναγκαιότητα της εποχής. Άρα επί της ουσίας ένα είδος ομπρέλας που μάλλον δεν πρόκειται να δεχτεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας.

Αντι-Τσίπρα μέτωπο στη ΝΔ

Και να πάω στη ΝΔ όπου βλέπω πως έχουν έτοιμο το αφήγημα. Θα παίξει πολύ 2015 με αναφορές σε εκείνη την περίοδο με ό,τι αυτό σημαίνει. Μου έλεγαν χθες πολλοί βουλευτές της ΝΔ ότι δεν τους ενοχλεί το κόμμα Τσίπρα, αλλά αντίθετα τους συσπειρώνει. Μένει αυτό βέβαια να αποδειχτεί. Και επειδή βλέπουν ότι το ΠΑΣΟΚ με Ανδρουλάκη δεν τραβάει, μου έλεγαν αυτόματα το δίπολο που σχηματίστηκε: Τσίπρας εναντίον Μητσοτάκη και το αντίστροφο. Και εκεί υπερτερεί κατά τους ίδιους ο πρωθυπουργός.

Προσοχή με Τσίπρα

Και αφού πιάσαμε τον Τσίπρα και τον εμφανίζουμε ως βασικό αντίπαλο του Μητσοτάκη, κατά τους κυβερνητικούς βουλευτές, αυτό σημαίνει ότι και στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουν σε λογική κυβερνητισμού πάλι. Πολλοί προσέχουν πως τοποθετούνται έναντι του Αλέξη Τσίπρα και ουσιαστικά ευελπιστούν σε ένα τηλεφώνημα ή μια συνάντηση μαζί του για τα μελλούμενα. Πάντως επειδή θα διαβάζετε δεξιά και αριστερά πολλά ονόματα, κρατήστε και μικρό καλάθι για πολλά ακόμα και για κάποιους ή κάποιες που θεωρείτε σίγουρους κοντά του. Σας τα έλεγα και χθες.

Ο άλλοτε φίλος Νίκος Παππάς

Και να πάω σε ένα άλλο πρόσωπο που προσέχει πολύ πως τοποθετείται έναντι του Αλέξη Τσίπρα διότι τον έχει ο πρώην πρωθυπουργός σε απόσταση. Η αναφορά για το Νίκο Παππά καθώς μαθαίνω ότι ο Τσίπρας δεν θέλει τον βουλευτή και πρώην υπουργό κοντά του στο νέο εγχείρημα. Ο ίδιος είναι προσεκτικός και δεν ρίχνει λάδι στη φωτιά και περιμένει. Τον είδα χθες το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ για το νέο βιβλίο του πατέρα του, ιστορικού στελέχους της Αριστεράς του Στέλιου Παππά, «τα πατάκια» (εκδόσεις Εύμαρος) που ξεκινά από τη λήξη του εμφυλίου έως την πτώση της Χούντας, με μεγάλη δόση αυτοβιογραφικών στοιχείων. Δεν αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εκεί είδα και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο που μίλησε για το βιβλίο, τον Φώτη Κουβέλη, αλλά και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη της Νέας Αριστεράς.

Απώλειες για Ανδρουλάκη

Αλλαγές στρατοπέδων στα Δωδεκάνησα για το ΠΑΣΟΚ με το Νίκο Ανδρουλάκη να μετράει απώλειες. Η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στη Ρόδο, όπου ουσιαστικά συντάχθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το λόγο που δεν πρέπει να συμπεριληφθεί η Ρόδος στο καθεστώς των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, εξόργισε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που είχαν στηρίξει τον Ανδρουλάκη στις εσωκομματικές εκλογές με συνέπεια να αλλάζουν λιμάνι πολιτικό. Όπως έμαθα οι περισσότεροι εξ αυτών κατευθύνονται πλέον προς το Παύλο Γερουλάνo και τον Χάρη Δούκα.

Τον πρόλαβε

Μπορεί ο Γερουλάνος να προκάλεσε αίσθηση όταν επισήμανε ότι η βελόνα του ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένη στις δημοσκοπήσεις δημιουργώντας αναταράξεις στο εσωτερικό και νεύρα στον πρόεδρο Νίκο αλλά εκείνος που βγήκε από τα αριστερά στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ο δήμαρχος. Ο Χάρης Δούκας ήταν εκείνος που ευθέως είπε ότι πρέπει να διαγραφούν από το ΠΑΣΟΚ εκείνοι που το όνομά τους εμπλέκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρόλαβε όλους. «Άφησε πίσω τον πρόεδρο ο οποίος επιμένει στον καταγγελτικό λόγο αλλά χάνει στην ουσία», μου έλεγε με συνωμοτικό ύφος παλιό και έμπειρο στέλεχος του κινήματος.

Για δύο έδρες στον Νότιο Τομέα το ΠΑΣΟΚ

Σας είχα ενημερώσει πρώτος για την κάθοδο του γραμματέα του τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστου Κακλαμάνη στον Νότιο Τομέα των Αθηνών, εκεί όπου βουλευτής είναι ο Παύλος Χρηστίδης και η Χαριλάου Τρικούπη ευελπιστεί να πάρει δύο έδρες. Είχε συνεργαστεί στενά με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο θέμα των υποκλοπών και επίσης είχε σηκώσει το βάρος της προανακριτικής επιτροπής. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι στη μάχη του σταυρού για τον Χρήστο Κακλαμάνη έχει μπει για τα καλά ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ο πατέρας του Απόστολος Κακλαμάνης ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από το κόμμα.

Προκάλεσε ο Βάρρας

Και να πάω στο Κοινοβούλιο για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς κατέθεσε χθες ο Γρηγόρης Βάρρας. Μου είπαν ότι κατέθεσε και υπόμνημα που συνολικά αριθμεί 659 σελίδες και αυτό ενόχλησε και προκάλεσε πολλούς, αλλά κυρίως και η συμπεριφορά του. Όχι γιατί ανέφερε τουλάχιστον 50 φορές το όνομα του Μάκη Βορίδη, τον οποίο παρότι εγκαλεί ευθέως ότι τον απομάκρυνε από τον Οργανισμό, αλλά διότι έδειξε στην αρχή πως δεν είχε διάθεση να καταθέσει. Πολλοί εκνευρίστηκαν, ενώ μου ειπώθηκε πως αρκετά μέλη θέλουν να διαρκούν λιγότερο οι συνεδριάσεις καθώς ήδη είναι κουραστικές. Μάλιστα μου ειπώθηκε ότι επειδή υπάρχει και κάμερα γίνεται και σόου πολλές φορές που είναι και εις βάρος της διαδικασίας.

Ολοκληρώνεται η Πατρών – Πύργου

Και να πάω σε ένα άλλο θέμα που αφορά την καθημερινότητα και μου είπαν από την κυβέρνηση ότι για το οδικό δίκτυο Πάτρα – Πύργος απομένουν ακόμη 10 χιλιόμετρα να δοθούν και αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Να θυμίσω ότι ήταν και ένα στοίχημα που είχε βάλει εδώ και μήνες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.

Συμμαχία Κατσέλη – Δραγασάκη

Και να σας αναφέρω ότι μεθαύριο Παρασκευή και την επομένη, το Σάββατο θα γίνει διήμερο συνέδριο τριών ανεξάρτητων φορέων, του Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) της Λούκας Κατσέλη, του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ που είναι υπό την εποπτεία του Γιάννη Δραγασάκη και της Πρωτοβουλίας για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης που έχει πασοκικό άρωμα. Είναι η πρώτη από τις τρεις διημερίδες με τίτλο «Παραγωγική Ελλάδα 2030: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα». Η σύναξη θα γίνει στο Κάραβελ και το ενδιαφέρον είναι ότι αρχικά πίστευαν πως θα συμμετείχε και το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έδειξε ενδιαφέρον και αυτό κλόνισε και τις σχέσεις των Κατσέλη -Δραγασάκη με τον Τσίπρα.

Στασιμότητα Μπάκου – Καϋμενάκη για την εστίαση της Vivartia

Μαθαίνω ότι το προηγούμενο διάστημα είχε υπάρξει ενδιαφέρον από πλευράς των εφοπλιστών Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, προκειμένου να εξαγοράσουν τον κλάδο εστίασης του ομίλου Vivartia, ο οποίος περιλαμβάνει εταιρείες όπως τα Everest, τα Goody’s, τα Flocafe, η La Pasteria, τα Jackaroo (έχει ποσοστό 60% στην αλυσίδα) και άλλες γνωστές επωνυμίες. Μία κίνηση που εάν προχωρούσε, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς διαμορφώνεται η ήδη πολυσχιδής επιχειρηματική δραστηριότητα των δύο ανδρών σε τομείς όπως οι τράπεζες, οι κατασκευές, η ενέργεια, τα media και όχι μόνο. Άνθρωπος όμως που γνωρίζει αρκετά καλά τα πράγματα, μου είπε ότι το σενάριο αυτό δεν φαίνεται ότι τελικά θα ευοδωθεί, καθότι οι δύο πλευρές, δεν φαίνεται να καταλήγουν σε κοινό τόπο. Και επομένως η Vivartia και η ιδιοκτήτριά της η CVC, συνεχίζουν την αναζήτηση νέου υποψήφιου αγοραστή.

Τι βασανίζει το μυαλό του Βακάκη

Παρά τη διαρκή αύξηση του τζίρου, ο Απόστολος Βακάκης, ο ισχυρός άνδρας της Jumbo, φαίνεται να διατηρεί τις επιφυλάξεις του για το μέλλον. Καθώς γνωρίζει καλά ότι πίσω από τα θετικά νούμερα κρύβονται μακροπρόθεσμες προκλήσεις που δεν μπορούν να αγνοηθούν Πρώτος και σημαντικότερος προβληματισμός του φαίνεται να είναι η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Η μείωση των γεννήσεων μεταφράζεται σταδιακά σε λιγότερους μαθητές, γεγονός που απειλεί μια από τις σταθερές πηγές εσόδων της εταιρείας – τα σχολικά είδη. Ο όμιλος έχει ήδη κινηθεί προληπτικά, διευρύνοντας το προϊοντικό του μείγμα και βάζοντας κατηγορίες στα καταστήματά του, οι οποίες απευθύνονται σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες, ώστε να αντισταθμίσει τις μελλοντικές απώλειες. Παράλληλα, στο εξωτερικό μέτωπο, ο Βακάκης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Στη Ρουμανία, η αύξηση του ΦΠΑ από τον Αύγουστο του 2025 αποτέλεσε μια ακόμα δοκιμασία, την οποία η εταιρεία επέλεξε να απορροφήσει, προκειμένου να διατηρήσει τη μοναδική σχέση τιμής–ποιότητας που αναγνωρίζουν οι καταναλωτές. Στη Βουλγαρία, οι πωλήσεις παραμένουν σταθερές, ωστόσο ο επιχειρηματίας ανησυχεί για τις πληθωριστικές πιέσεις που μπορεί να προκαλέσει η επικείμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη.

Οι καλεσμένοι του ΣΕΒ

Κόσμος και κοσμάκης έδωσε το «παρών» στην ανοιχτή γενική συνέλευση του ΣΕΒ. Ο οικοδεσπότης, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υποδέχτηκε ως πρόεδρος του Συνδέσμου, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Dr Joachim Nagel. Στους παρόντες που είδα με μία γρήγορη ματιά να περνούν από μπροστά μου ήταν ο Θεόδωρος Τρύφων της φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, ο Γιάννης Στουρνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Γιώτης της ομώνυμης βιομηχανίας τροφίμων, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, η πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη καθώς και πολλοί ακόμα εξέχοντες καλεσμένοι.

Το «βάθρο» των χορηγών

Και καθώς καμία εκδήλωση που σέβεται τον εαυτό της, δεν γίνεται χωρίς χορηγούς, πρόσεξα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποιοι ήταν οι χορηγοί που ανέβηκαν «στις τρεις θέσεις του βάθρου» της χθεσινοβραδινής γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής. Στους «χρυσούς» χορηγούς ήταν η Alpha Bank, η εταιρεία καπνικών προϊόντων JTI και η ΙΟΝ (συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου η τελευταία). Στους ασημένιους οι εταιρεία τεχνολογίας accenture, η Motor Oil, η Uni-Pharma, ο Τιτάνας, ο όμιλος Olympia του Πάνου Γερμανού, η Helleniq Energy, η Aegean, η Quest, ο όμιλος σούπερ μάρκετ Metro-My Market, η Elvalhalcor. Και στους χάλκινους η ΔΕΗ, η PfB εταιρεία διαχείρισης έμψυχου δυναμικού, η εταιρεία αλουμινίου Elvial.

1,2 δισεκατομμύρια ευρώ επένδυσαν τα σούπερ μάρκετ

Είναι γεγονός ότι τα σούπερ μάρκετ αυξάνουν διαρκώς το τζίρο τους τα τελευταία χρόνια, ενώ και φέτος η αύξηση αυτή φτάνει περίπου το 5%, φτάνοντας τα 900 εκατομμύρια ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου. Ωστόσο αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν σημαντικό μέρος από τα κέρδη τους. Καθώς μόνο την τελευταία τριετία οι συνολικές επενδύσεις που πραγματοποίησαν σε διάφορους τομείς της λειτουργίας τους τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, έφτασαν τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για νέα καταστήματα, για ανακαινίσεις, για νέες αποθήκες, για ψηφιοποίηση.

Ο Πολιτόπουλος σε ρόλο «καθηγητή» στο Δημοκρίτειο

To ρόλο καθηγητή πληροφορούμαι ότι ανέλαβε άτυπα ο ιδρυτής της Βεργίνας, Δημήτρης Πολιτόπουλος. Στην εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης πριν από λίγες ώρες, ο Πολιτόπουλος ήταν ο κεντρικός ομιλητής και μοιράστηκε με τους νέους φοιτητές σκέψεις και εμπειρίες από την επιχειρηματική του διαδρομή.

Μια Αθήνα πιο πράσινη, πιο ανθεκτική

Ένα αρκετά ενδιαφέρον συνέδριο της ΔΑΕΜ, που είναι ο τεχνολογικός βραχίονας του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με τη συμμετοχή αρκετών στελεχών της αυτοδιοίκησης ενώ οι ομιλητές έφτασαν τους 50. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το πως μπορεί η Αθήνα σε λίγα χρόνια να είναι πιο πράσινη, πιο ανθεκτική με επίκεντρο τον πολίτη. Στο επίκεντρο του συνεδρίου όπου πήραν το λόγο ακαδημαϊκοί, αυτοδιοικητικοί ειδικοί της τεχνολογίας και διεθνείς εμπειρογνώμονες, βρέθηκαν ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα: η κλιματική κρίση, η στεγαστική επισφάλεια, η ενεργειακή φτώχεια, αλλά και η ψηφιακή μετάβαση των υπηρεσιών.