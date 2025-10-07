BEAST

Απόλυτη δικαίωση

Καλημέρα σε όλους. Η στήλη σήμερα θα ευλογήσει τα «γένια της καθώς εδώ και πάρα πολύ καιρό σας είχε αποκαλύψει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα παραιτηθεί από βουλευτής και μάλιστα, όταν αυτό γράφτηκε από εδώ, έγινε μεγάλη συζήτηση. Όμως και την Κυριακή, ενώ πολλοί από το ευρύτερο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού διέψευδαν τα περί παραίτησης άμεσα, εντούτοις σε εκτενές ρεπορτάζ το Νewsbeast και ο Βίκτωρας Μοντζέλλι σάς έδωσαν τι συμβαίνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα.

Ο αιφνιδιασμός Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας αιφνιδίασε τους πάντες με την κίνησή του, εκτός από 2-3 πρόσωπα που ήξεραν επακριβώς τι θα κάνει. Ακόμα και άνθρωπος του στενού του περιβάλλοντος έλεγε άλλα στους δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση σε πολλά ΜΜΕ για τις πραγματικές προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού. Όντως είχε ακουστεί περί παραίτησης αόριστα εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά χωρίς συγκεκριμένο διά ταύτα. Όμως ο ίδιος επιστρέφοντας από το Παρίσι, όπου μίλησε στο ιστορικό Πανεπιστήμιο της Σορβόννης ήταν αποφασισμένος. Το πρωί εκτός από τη σύντροφό του, Μπέτυ, και τους δικούς του ανθρώπους με τους οποίους συζήτησε το θέμα, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, που ενημερώθηκαν σχετικά.

Πρωί πρωί στη Βουλή

Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός από το τηλεφώνημα στον Ν. Κακλαμάνη, δεν του έδωσε την επιστολή παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα διά ζώσης. Ο πρώην πρωθυπουργός πήγε, όπως έμαθα, νωρίς το πρωί στο γραφείο του στη Βουλή για να ετοιμάσει τα της επιστολής και της δήλωσης που προβλήθηκε αργότερα με βίντεο. Η κίνηση ήταν ξαφνική όπως και το καλοκαίρι του 2023, όταν ξαφνικά ανακοινώθηκε από το γραφείο του έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Τα επόμενα βήματα

Μου είπε άνθρωπος που συνομιλεί μαζί του ότι από εδώ και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι πιο απελευθερωμένος και θα κάνει τις κινήσεις που θέλει, χωρίς να έχει το άγχος και την κριτική πως δημιουργεί πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ενταθούν το επόμενο διάστημα οι επαφές και οι συναντήσεις του με πρόσωπα που θα τον ακολουθήσουν στο νέο εγχείρημα. Ακολουθεί η έκδοση του βιβλίου του και αμέσως μετά θα υπάρξουν και εκδηλώσεις παρουσίασης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Μετά τον Μάρτιο το κόμμα;

Μέχρι τον Μάρτιο δεν αναμένεται να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά όμως όλα είναι ανοιχτά. Βλέπω την Κουμουνδούρου να αδειάζει. Ποιος θα μείνει, αγνοώ. Το τρίδυμο Παππάς – Πολάκης – Δούρου ίσως.

Καφές και Τσίπρας

Πάντως η ημέρα είχε όλους σχεδόν τους βουλευτές στη Βουλή λόγω του αγιασμού για τη νέα Σύνοδο και, όπως ήταν αναμενόμενο, η παραίτηση Τσίπρα αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης μεταξύ των μελών όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Μάλιστα ακόμα και πρόσωπα που ήταν μαζί του στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρώπης προ ημερών, όπως ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, η Ντόρα Μπακογιάννη, κ.ά., δεν είχαν ιδέα, αν και βρέθηκαν όλοι προ ημερών μαζί του, έφαγαν και ήπιαν.

Αρνητικοί οι Νεοδημοκράτες

Οι βουλευτές της ΝΔ ήταν πιο επικριτικοί και έλεγαν ότι δύο χρόνια είχε μηδαμινή παρουσία στην Βουλή και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα κορυφαίος υπουργός μού έλεγε ότι δεν έχει το κόμμα Τσίπρα πάνω από 10%.

Οι θάλασσες του Αλέξη Τσίπρα

Η αναφορά του Τσίπρα σε θάλασσες στις οποίες μπορεί σύντομα να ταξιδέψει με τους συντρόφους που αφήνει πίσω του στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αφορμή για το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη που θυμήθηκε την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού το 2015 στην Αγία Πετρούπουλη, όπου μιλώντας σε ένα φόρουμ παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν είχε μιλήσει για φουρτούνες, θάλασσες και λιμάνια. Και όχι απλώς το θυμήθηκε, αλλά επεσήμανε και το τι ακολούθησε με τα περί δημοψηφίσματος, τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls και τα 100 και πλέον δισ. που κόστισε η «περήφανη διαπραγμάτευση» στη χώρα και τους πολίτες της. «Την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια, θάλασσες και φουρτούνες ο κ. Τσίπρας, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποσαφηνίζοντας ότι αφενός όσα συμβαίνουν στον χώρο που κινείται ο πρώην πρωθυπουργός δεν αφορούν τον πολιτικό χώρο της κυβερνώσας παράταξης, αφετέρου και κοινοβουλευτικά η παραίτηση και η απουσία του είναι αδιάφορα ως εξέλιξη.

Προβληματισμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ

Αντίθετα έντονος προβληματισμός υπάρχει στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότεροι απέφευγαν να μιλήσουν και ελάχιστοι, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, έδειξαν πως μάλλον θα τον ακολουθήσουν. Το ζήτημα είναι τώρα λοιπόν ποιοι θα κάνουν την ίδια κίνηση να παραιτηθούν. Θα είναι η Όλγα Γεροβασίλη που διατηρεί στενές σχέσεις μαζί του; Υπάρχει μια ομάδα τουλάχιστον 13 βουλευτών που το σκέπτεται και μένει να δούμε τι θα κάνουν, διότι οι μυημένοι λένε ότι από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να κάνουν το ίδιο και αυτοί.

Ο συμβασιούχος της πολιτικής

Μονοπωλεί από χθες η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος, όπως μαθαίνω, θα επισπεύσει τον οδικό χάρτη για το βιβλίο του και για τον πολιτικό του φορέα. Ενδιαφέρον δεν έχει μόνο ποιοι θα πορευτούν μαζί του, αλλά και ποιοι δεν θα ανέβουν στο καράβι για να ταξιδέψουν στις όμορφες θάλασσες. Σας λέω λοιπόν ότι θα εκπλαγείτε με τα κοψίματα που θα γίνουν από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρομαι σε πρόσωπα που στο παρελθόν ήταν αρκετά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ σήμερα είναι δίπλα στον Σωκράτη Φάμελλο. Βουλευτής του που θα πηδήξει το καράβι της πλατείας Κουμουνδούρου μου είπε κάτι σκληρό που έχει όμως μία δόση αλήθειας. «Ο Σωκράτης Φάμελλος μου φαίνεται σας συμβασιούχος της πολιτικής που περιμένει να τον μονιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας». Δύσκολοι οι καιροί για τους πάλαι ποτέ συντρόφους.

Η χολή Αλαβάνου

Ο άνθρωπος, όμως, που άνοιξε την πόρτα της ηγεσίας στον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέκος Αλαβάνος, είναι ακόμα και σήμερα έντονα επικριτικός για τον πρώην πρωθυπουργό. Τον άκουσα χθες το απόγευμα στο Οpen όπου κατηγόρησε τον Τσίπρα για την πολιτική που ακολούθησε και κυρίως για το μνημόνιο και είπε με νόημα, αναφορικά με την παραίτησή του, ότι «τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε να γονατίσουν μπροστά σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας».

Ψυχραιμία στο ΠΑΣΟΚ

Από την άλλη πλευρά στο ΠΑΣΟΚ είναι ψύχραιμοι, αν και ξέρουν ότι θα πιεστούν από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα επιδιώξει να κινηθεί στον χώρο της Κεντροαριστεράς. «Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και ας κοιτάξουμε τη δουλειά μας», έλεγαν χθες από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Οι πασοκογενείς εν αναμονή

Ένα μεγάλο θέμα είναι τι θα κάνουν οι πασοκογενείς και εάν θα τον ακολουθήσουν φεύγοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Γιάννης Ραγκούσης, η Νίνα Κασιμάτη, κ.ά. Πάντως κακή σχέση υπάρχει πλέον μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και της Λούκας Κατσέλη. Για την ιστορία να σας πω ότι το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου 10-11 Οκτωβρίου, το Ινστιτούτο της πρώην υπουργού, το ΕΝΑ, που έχει τις ευλογίες του Γιάννη Δραγασάκη και άλλο ένα πασοκογενές ινστιτούτο -το Ινστιτούτο Τσίπρα δεν ήθελε να συμμετάσχει- θα κάνουν συνέδριο για ποια Ελλάδα θέλουμε την επόμενη περίοδο. Μύλος.

Η χωροταξική αλλαγή

Στους ωφελημένους από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα είναι η Νέα Αριστερά μετά την έδρα που καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχόντας στην Α’ Πειραιώς, Θοδωρής Δρίτσας. Και αυτό γιατί το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση θα φτάσει τους δώδεκα βουλευτές και θα ξεπεράσει την Ελληνική Λύση που έχει 11. Αυτό θα έχει συνέπεια να αλλάξουν και τη χωροταξία στα κοινοβουλευτικά έδρανα, αφού το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου είχε καταλάβει τα μπροστινά έδρανα. Όσον αφορά την ορκωμοσία του Θοδωρή Δρίτσα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει την Τετάρτη.

Με το αριστερό

Ποιο site μπήκε με το αριστερό και έγραφε Πέμπτη – Παρασκευή πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα παραιτηθεί από βουλευτής; Και σήμερα που παραιτήθηκε άλλαξε το θέμα ρωτώντας τελικά αν θα παραιτηθεί ο πρώην πρωθυπουργός;

Η δημοτική βιβλιοθήκη της Αμοργού

Χθες η στήλη σάς ενημέρωσε για το «Αμοργόραμα», τους υψηλούς προσκεκλημένους που συνόδευαν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τις ευχαριστίες του δημάρχου Αμοργού σε νυν και πρώην στελέχη της κυβέρνησης που συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για το θαλάσσιο περιβάλλον. Σήμερα θα αναφερθώ στο άλλο εμβληματικό έργο που εγκαινιάστηκε το Σάββατο από τον πρωθυπουργό, τη μετατροπή του παλαιού Σχολαρχείου σε Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ένα έργο που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα του νησιού για δεκαετίες και που από όραμα έγινε πράξη μέσα από τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για την Αυτοδιοίκηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένα έργο για το οποίο εξασφάλισε τη χρηματοδότηση ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Και αν πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια από το καλοκαίρι του 2021 που εντάχθηκε το έργο, ο δήμαρχος Αμοργού δεν ξέχασε, απεναντίας ευχαρίστησε θερμά τον γαλάζιο βουλευτή Ανατολικής Αττικής για την καθοριστική συμβολή του. Με αυτά και με αυτά η Αμοργός έκλεψε την παράσταση το Σαββατοκύριακο για καλούς λόγους.

«Τρέχει» η υπόθεση εξαγοράς του ελληνικού Χρηματιστηρίου

Με ταχύτατους ρυθμούς εξελίσσεται, όπως μου τόνιζε χθες άνθρωπος που ξέρει τα πράγματα, η υπόθεση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) από τον ευρωπαϊκό κολοσσό Euronext, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πλέον ξεπεραστεί όλα τα ρυθμιστικά εμπόδια και η δημόσια προσφορά ανταλλαγής μετοχών ξεκίνησε χθες, Δευτέρα. Η προσφορά τίθεται υπό την αίρεση επίτευξης ελάχιστου ποσοστού αποδοχής 67% (38,8 εκατ. μετοχές), ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Τα αποτελέσματα αναμένονται στις 19 Νοεμβρίου, ενώ υπό την προϋπόθεση τελικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (HCMC) και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Αγορών της Ε.Ε. (RAEWW). Η κίνηση της Euronext -η οποία ελέγχει ήδη τα χρηματιστήρια σε Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία και Νορβηγία- έρχεται σε μια περίοδο που εντείνεται η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μικρό σε μέγεθος αλλά με στρατηγική γεωγραφική σημασία, θεωρείται ιδανικό κομμάτι για την ευρύτερη επέκταση της Euronext στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Αδελφική σχέση, όχι ρήξη

Και να πάω σε ένα μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί εσχάτως και σας έγραφα χθες και αφορά το καλώδιο (GSI) και τη σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Πολλά λέγονται και γράφονται, αλλά μαθαίνω πως δεν θα πάμε σε ρήξη. Για την ιστορία το έργο αγοράστηκε από τον ΑΔΜΗΕ πριν από δύο χρόνια. Η άδεια, όπως μας είπε ο Σταύρος Παπασταύρου, ακόμη δεν έχει μεταβιβαστεί και πρέπει να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα. Και όπως έμαθα στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, θα συζητηθεί το ζήτημα μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Κύπριου ομολόγου του. Πώς θα λυθεί το θέμα; Θα προχωρήσει το έργο, εφόσον λυθούν οι οικονομοτεχνικές εκκρεμότητες. Και αυτές δεν είναι άλλες που αφορούν στο ρυθμιστικό πλαίσιο του GSI το οποίο και καθορίζει τη χρηματοδότηση που αναλογεί στις δύο χώρες. Και το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η Λευκωσία και η ΡΑΕΚ δεν ακολουθούν αντίστοιχο με αυτό της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η προκήρυξη των 14 εκατομμυρίων από τον Χαρδαλιά

Με πολύ ενδιαφέρον διαβάζω την προκήρυξη που έβγαλε η Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να αναθέσει το έργο κατασκευής πρότυπων διαβάσεων για τους πεζούς με σύστημα αντίστροφης μέτρησης, συσκευές αφής με ηχητικό σήμα για όσους έχουν προβλήματα όρασης, αυτοφωτιζόμενες πινακίδες πληροφορίας, αλλά και συσκευές σήμανσης LED πάνω στην άσφαλτο. Ο διαγωνισμός που τρέχει ήδη έχει προθεσμία για την κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερόμενους εργολάβους έως και τις 17 Νοεμβρίου, μετά από παράταση που δόθηκε και το ποσό της προκήρυξης ανέρχεται στα 13,7 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ. Μία κίνηση που θα μπορούσε να σημάνει ότι η πόλη που καθημερινά ταλαιπωρεί τους κατοίκους της με έλλειψη υποδομών και έντονο κυκλοφοριακό, θα μπορούσε σταδιακά μέσα στα επόμενα χρόνια να γίνει καλύτερη.

Πατάει «πόδι» στη Γερμανία ο Μαρινάκης

Σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του στροφή προς τον τομέα της offshore ναυτιλίας (ναυτιλία για την εξυπηρέτηση υπεράκτων δραστηριοτήτων), ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχωρά δυναμικά με νέα επένδυση στη Γερμανία, βάζοντας «πόδι» στην United Offshore Support, θυγατρική της Hayfin Capital Management. Πηγές αναφέρουν ότι η Capital Offshore -το νέο ναυτιλιακό του σχήμα στον κλάδο- απέκτησε το 50% της γερμανικής εταιρείας με έδρα το Leer, η οποία δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα των anchor-handlers ρυμουλκών πλοίων (AHTS). Η κίνηση αυτή έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την ίδρυση της Capital Offshore, και αποτυπώνει τη φιλοδοξία του Έλληνα εφοπλιστή να επεκτείνει την παρουσία του πέρα από τα παραδοσιακά του «χωράφια» -όπως πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, δεξαμενόπλοια και μεταφοράς LNG- σε ένα πεδίο που γνωρίζει νέα άνθηση λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης. Στο παρασκήνιο, η συνεργασία με την Hayfin – έναν από τους πιο ενεργούς παίκτες στον τομέα των επενδύσεων ιδιωτικού κεφαλαίου στη ναυτιλία, δίνει στον Μαρινάκη πρόσβαση όχι μόνο σε στόλο και τεχνογνωσία, αλλά και σε έτοιμες σχέσεις με ενεργειακούς κολοσσούς.

Τι συμβαίνει με τους Ινδούς τουρίστες και τις πτήσεις τους;

Τον προσεχή Μάιο η Αθήνα θα συνδέεται με την Ινδία με 14 πτήσεις εβδομαδιαία τόσο από το Νέο Δελχί όσο και από τη Βομβάη. Από τα τέλη Ιανουαρίου η ινδική IndiGo ξεκινά τα δρομολόγιά της και η AEGEAN ακολουθεί με δυναμικό ρυθμό από τον Μάρτιο. Οι προοπτικές μεγάλες, όμως οι «Κήνσορες» του υπουργείου Εξωτερικών περί άλλων τυρβάζουν. Όπως μαθαίνω, μολονότι εδώ και 1,5 περίπου έτος η ελληνική πολιτεία κατάφερε να σπάσει το απόστημα εντός της ελληνικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί με τα κυκλώματα έκδοσης βίζας, δυστυχώς σήμερα περισσότερο από το 1/3 των θεωρήσεων Σένγκεν που ζητούνται απορρίπτονται από τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούν στην πρωτεύουσα της Ινδίας. Αλήθεια πώς θα γεμίζουν τα 14 αεροπλάνα όταν για παράδειγμα λίαν προσφάτως από γκρουπ 140 ατόμων μιας ινδικής εταιρείας -που είχε το θράσος να κάνει το εταιρικό της ταξίδι στην Ελλάδα- εκδόθηκαν βίζες μόνο για τους 80; Πρόκειται, όπως μαθαίνω, για απορρίψεις χωρίς λόγο, που αφορούν υψηλής οικονομικής επιφάνειας τουρίστες, τους οποίους προσκαλεί, πληρώνοντας όλη τους τη δαπάνη μία εταιρεία. Πριν από 1 έτος 3.000 Ινδοί θα έρχονταν στην Ελλάδα για τη διοργάνωση του εταιρικού τους Συνεδρίου πετώντας μέσω Turkish Airlines. Όμως η υποστελεχωμένη πρεσβεία της χώρας μας ενέκρινε μόνο τους 1.000. Δεν λέω για τους μεμονωμένους τουρίστες, αλλά για επισκέπτες υψηλού βαλαντίου με τα έξοδα προπληρωμένα. Αυτό είναι μια μεγάλη ήττα. Μήπως πυροβολούμε τα πόδια μας; Μήπως διασύρεται η χώρας μας; Από 80.000 Ινδούς που επισκέπτονται την Ελλάδα ετησίως, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ λένε ότι ο αριθμός τους σε βραχύ χρονικό διάστημα θα εκτοξευθεί στα 320.000 άτομα. Αν δεν υπάρξουν ευήκοα ώτα από πλευράς πολιτείας, τότε οι επί θύραις πτήσεις θα πάνε άπατες. Σκληρή αλήθεια, αλλά αλήθεια.

Ενεργοποιείται το project του Κεράνη

Το project Κεράνη, όπου αναμένεται να ανακατασκευαστεί πλήρως το επόμενο διάστημα, συμβάλλοντας στη συνολική μεταμόρφωση του Πειραιά, παρουσίασε ο πρόεδρος του ομίλου Mercan Group που βρίσκεται πίσω από την επένδυση, σε επίσημο δείπνο του στο εστιατόριο Milos της Κολοκοτρώνη, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους. Το πρώην εργοστάσιο του Κεράνη πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθεί ως σύγχρονο ακίνητο μικτής χρήσης, το οποίο θα περιλαμβάνει κατοικίες, χώρους εστίασης, σούπερ μάρκετ και γραφεία. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής, στους έξι από τους συνολικά επτά ορόφους του κτιρίου θα διαμορφωθούν 408 κατοικίες. Οι κατοικίες αυτές θα διατεθούν στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος Golden Visa, αξιοποιώντας τη νέα νομοθεσία που επιτρέπει τη μετατροπή βιομηχανικών κτιρίων για τέτοιου είδους χρήση. Η τιμή εκκίνησης για κάθε ακίνητο θα ξεκινά από τις 250.000 ευρώ. Το συγκρότημα θα εκτείνεται συνολικά σε 29.900 τ.μ., με τον επενδυτή να στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αστικού περιβάλλοντος που θα συνδυάζει κατοικία, εργασία και αναψυχή. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα διαμερίσματα θα έχουν επιφάνεια από 44 έως 69 τ.μ., θα είναι πλήρως επιπλωμένα και θα σχεδιαστούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Το βλέμμα του Εξάρχου στην επόμενη μέρα

Σαφή προτεραιότητα στη δυναμική είσοδο και ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στον ενεργειακό τομέα δίνει η διοίκηση της Aktor, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε προ μερικών ωρών τοποθέτησή του ο διευθύνων σύμβουλος, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στους μετόχους. Πίσω από κλειστές πόρτες, αυτό που φαίνεται να εξελίσσεται είναι μια ευρύτερη στροφή του ομίλου προς πιο «καθαρούς» τομείς ανάπτυξης, με επίκεντρο την ενέργεια, τις παραχωρήσεις και επιλεκτικές κινήσεις στην αγορά ακινήτων. Η αλλαγή στρατηγικής στον τομέα των ακινήτων -μετά την αποχώρηση από τη συμφωνία με την Prodea- δεν έγινε τυχαία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Εξάρχου, η κίνηση κρίθηκε αναγκαία για να αποτραπεί η υπερφόρτωση του ισολογισμού με «βαρύ» και ακριβό από πλευράς επιτοκίων, δανεισμό, ύψους 600 εκατ. ευρώ. Πηγές με γνώση των εξελίξεων κάνουν λόγο για συνειδητή επιλογή να προστατευτεί η χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου, παρά να επιδιωχθεί μία μεγαλεπήβολη, αλλά ενδεχομένως επισφαλής ανάπτυξη. Στο μέτωπο των παραχωρήσεων, η Aktor διατηρεί ενεργή παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, με στόχο την αξιοποίηση υποδομών στρατηγικού χαρακτήρα. Η εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύοντας τη θέση του ομίλου σε έργα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σταθερές αποδόσεις.

Ο υπερκερδοφόρος Γεροβασιλείου

Κέρδη ρεκόρ «γράφει» το Κτήμα Γεροβασιλείου, όπως μου είπε αρμόδια πηγή. Και έψαξα λίγο παραπάνω στα κιτάπια μου, για να διαπιστώσω αν μου έλεγε αλήθεια. Η πηγή μου και σε αυτή την περίπτωση είχε δίκιο. Το γνωστό κτήμα που παράγει κρασί και είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, είχε όντως κέρδη ρεκόρ καθώς το 2024 του έμειναν στην «τσέπη» μετά από τους φόρους 4,89 εκατομμύρια ευρώ, με περιθώριο καθαρού κέρδους 38,33%, δεδομένου ότι ο τζίρος του ήταν 12,76 εκατομμύρια ευρώ. Καθόλου άσχημα θα μπορούσα να πω ίσως για μία από τις πιο υγιείς οικονομικά επιχειρήσεις στον χώρο του κρασιού στην Ελλάδα.